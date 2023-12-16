Квест в Колизее для детей и взрослых

Индивидуальный квест в Риме

Узнать факты и развенчать мифы о гладиаторах и древних римлянах в формате семейной игры

Вы посетите самый большой амфитеатр античности и увидите, как оживает в нём история Древнего Рима.

Размотаете клубок легенд, отделите факты от голливудских мифов и разберётесь в архитектурных секретах Колизея.

Ваш ребёнок, вооружившись храбростью и наблюдательностью, спасёт мир от безумного императора! А вы ему в этом поможете.
Квест в Колизее для детей и взрослых
Квест в Колизее для детей и взрослых
Квест в Колизее для детей и взрослых
Квест в Колизее для детей и взрослых
Квест в Колизее для детей и взрослых
Ближайшие даты:
16
дек
17
дек
18
дек
19
дек
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дек
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Описание

Что вас ожидает

Ваш ребёнок:

  • Примерит на себя роль древнего римлянина, раскроет замыслы безумного императора и спасёт мир от катастрофы.
  • Размотает клубок легенд и проведёт расследование в местах исторических событий.
  • Используя внимательность, логику и эрудицию, обнаружит удивительные исторические факты о Колизее и гладиаторах.
  • Получит приятный подарок-сюрприз в конце квеста.

Ваша семья:

  • Увидит Колизей не только снаружи, но и изнутри.
  • Узнает секреты архитектуры Колизея.
  • Послушает мифы Голливуда о гладиаторах и жизни в Древнем Риме, сравнив их с историческими фактами.

Организационные детали

  • Экскурсию-квест проведёт русскоязычный гид из нашей команды.
  • Квест подходит детям от 6 лет.
  • В стоимость включены: сопровождение гида, карты, ручки, творческие задания, наклейки и приятный сюрприз-подарок.
  • Входные билеты в Колизей покупаются вами самостоятельно: взрослый — €18, для детей до 18 лет бесплатно.
  • Если у вас ещё нет билета в Колизей, до бронирования экскурсии напишите нам — мы проверим наличие билетов на сайте и поможем их купить.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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