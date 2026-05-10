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Квест в Колизее для детей и взрослых

Исследуйте Колизей в увлекательном квесте, где история Древнего Рима оживает в игровой форме для всей семьи
Представьте себе Колизей не просто как музей под открытым небом, а как место захватывающего путешествия в прошлое.

Ваш ребёнок станет главным героем невероятного приключения, где каждый шаг раскрывает новые секреты истории.

Вместе
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вы пройдете по следам древних римлян, раскроете замыслы безумного императора и предотвратите катастрофу, угрожающую миру.

Ваша семья получит уникальную возможность увидеть Колизей изнутри, узнать о его архитектурных особенностях и отличить историческую правду от вымыслов.

Русскоязычный гид проведет вас через самые интересные места амфитеатра, подарив незабываемые впечатления и знания.

В стоимость включены все необходимые материалы для квеста, а также сюрприз-подарок для юных участников.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу Древнего Рима и сделать обучение истории захватывающим приключением для всей семьи

5
23 отзыва

6 причин купить этот квест

  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семейного отдыха
  • 🕵️‍♂️ Детективное приключение для детей
  • 🏛 Погружение в историю Древнего Рима
  • 🎭 Интерактивное обучение через игру
  • 🎁 Сюрприз-подарок для участников
  • 🗺 Увлекательные маршруты и задания
Квест в Колизее для детей и взрослых
Квест в Колизее для детей и взрослых
Квест в Колизее для детей и взрослых

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Арены гладиаторов

Описание квеста

Всей семьёй вы погрузитесь в детективное приключение! Ваши дети не просто увидят достопримечательности, а получат новые знания в формате, вдохновляющем на дальнейшее изучение истории. Вы проведёте настоящее расследование, разгадаете тайны и загадки императора, посетите:

  • Величественный Колизей — не только снаружи, но и изнутри
  • Знаменитые арены, где проходили захватывающие сражения гладиаторов

Вы узнаете:

  • почему гладиаторы не всегда сражались до конца, как их выбирали и тренировали
  • как бойцы становились настоящими звездами своего времени, имели поклонников и даже рекламировали товары
  • кто такие бестиарии
  • как арену Колизея заливали водой и устраивали морские сражения
  • какие древние технологии позволили за рекордное время построить самый большой амфитеатр античности

Экскурсию можно дополнить посещением Школы гладиаторов, где дети смогут поучаствовать в активных играх с безопасным оружием.

Кому подойдёт квест

• Родителям, которые хотят показать детям древнюю историю, но боятся, что обычная экскурсия покажется им скучной
• Семьям, которые готовы погрузиться в сюжет и принять активное участие в игре

Организационные детали

  • Экскурсию-квест проведёт русскоязычный гид из нашей команды
  • Продолжительность — около 2,5 часа
  • Квест подходит детям от 6 лет
  • В стоимость включены: сопровождение гида, карты, ручки, творческие задания, наклейки и приятный сюрприз-подарок
  • Если вас больше 5 человек, то доплата за каждого следующего участника — €20
  • Дополнительная экскурсия по Римскому форуму — 60€ (продолжительность 1 час)

Билеты в Колизей

  • Билеты обязательно нужно купить заранее онлайн, так как в кассе можно простоять 2-3 часа!
    — взрослый — €25
    — для детей до 18 лет бесплатно
  • Если вам нужна помощь с покупкой билетов, напишите нам до бронирования экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 4014 туристов
Наша команда специализируется на необычных экскурсиях-квестах для взрослых и детей. Экскурсия-квест — это полноценная экскурсия + увлекательное приключение с интересными заданиями и загадками. Квест — единственный способ знакомства с городом, после которого ваши дети запомнят интересные факты, заинтересуются историей и будут вспоминать эту поездку всю жизнь. В конце каждого квеста ваш ждут победа и подарки-сюрпризы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1
Виктория
квест отличный, в процесс включился даже наш папа. 😃

Мои мальчики подростки были настолько увлечены всем происходящим, что не заметили как пролетели 2 часа. Ольга смогла увлечь непросто интересными вопросами, а
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весь квест наполнен загадками и Головоломками, которые напрямую относится к истории Колизея.

В финале дети почувствовали себя настоящими гражданами Рима! как это было я не буду рассказывать, обязательно пройдите этот квест со своими детьми!

квест отличный, в процесс включился даже наш папа. 😃
квест отличный, в процесс включился даже наш папа. 😃
квест отличный, в процесс включился даже наш папа. 😃
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Мария
Очень довольны экскурсией-квестом по Колизею для детей! Идеально организовано, глубокие знания экскурсовода, Ольги! Ольга быстро наладила контакт с детьми, очень к себе расположила! Рассказывала так, что было интересно и детям, и взрослым! Было много интересных заданий и были учтены интересы детей. В конце ребят ждали приятные подарки-сюрпризы!
Очень довольны экскурсией-квестом по Колизею для детей! Идеально организовано, глубокие знания экскурсовода, Ольги! Ольга быстро наладила
Очень довольны экскурсией-квестом по Колизею для детей! Идеально организовано, глубокие знания экскурсовода, Ольги! Ольга быстро наладила
Очень довольны экскурсией-квестом по Колизею для детей! Идеально организовано, глубокие знания экскурсовода, Ольги! Ольга быстро наладила
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Е
Наш гид Ольга провела замечательный квест для наших детей в Коллизие. Было очень интересно изучать историю этой древней помтройки с поиощью викторин и разных заданий. Ольга отличный рассказчик, постоянно была с нами в диалоге и держала внимание не только детей, но и взрослых. Рекомендую.
Наш гид Ольга провела замечательный квест для наших детей в Коллизие. Было очень интересно изучать историю
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Л
Хочется поделиться самыми яркими впечатлениями от сегодняшнего квеста в Колизее! Если вы думаете, что видели всё на стандартных экскурсиях, то этот формат откроет для вас Колизей с совершенно новой стороны.

Наш
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гид Ольга была просто потрясающей! Ее рассказ был настолько живым и увлекательным, что мы буквально перенеслись в эпоху гладиаторов и императоров. Он не просто сыпал датами и фактами, а строил диалог, загадывал загадки и помогал нам "прочувствовать" историю каждого уголка.

Мы остались в полном восторге! Спасибо за такой продуманный маршрут, интересные задания и, конечно, за гида-профессионала, который горит своим делом. Это самый лучший способ познакомиться с главным символом Рима! 10/10!

Хочется поделиться самыми яркими впечатлениями от сегодняшнего квеста в Колизее! Если вы думаете, что видели всё
Хочется поделиться самыми яркими впечатлениями от сегодняшнего квеста в Колизее! Если вы думаете, что видели всё
Хочется поделиться самыми яркими впечатлениями от сегодняшнего квеста в Колизее! Если вы думаете, что видели всё
Хочется поделиться самыми яркими впечатлениями от сегодняшнего квеста в Колизее! Если вы думаете, что видели всё
Хочется поделиться самыми яркими впечатлениями от сегодняшнего квеста в Колизее! Если вы думаете, что видели всё
Хочется поделиться самыми яркими впечатлениями от сегодняшнего квеста в Колизее! Если вы думаете, что видели всё
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Наталья
были на квест-экскурсии в коллизее! отличный формат для детей разных возрастов! играючи информация воспринимается гораздо лучше!
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Дмитрий
все прошло отлично. детям понравилось:)
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Входит в следующие категории Рима

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