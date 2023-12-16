Марина — ваша команда гидов в Риме

Провели экскурсии для 2303 туристов

Наша команда гидов специализируется на необычных экскурсиях-квестах. Экскурсия-квест — это увлекательное приключение + экскурсия = в своем темпе, в своей компании, весело и познавательно. Вы сами разгадываете и узнаете историю и необычные места города. Вы исследуете город, как и когда удобно вам. Нет спешки и привязанности ко времени. Квест — это захватывающая игра, главным героем которого являетесь вы сами! Ну и конечно, вы отыщите место, где спрятаны Сокровища (и приятный сюрприз в конце каждого квеста от нашей команды!). Отдыхайте вместе с нами так, как умеют отдыхать только итальянцы!

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