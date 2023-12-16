Узнать факты и развенчать мифы о гладиаторах и древних римлянах в формате семейной игры
Вы посетите самый большой амфитеатр античности и увидите, как оживает в нём история Древнего Рима.
Размотаете клубок легенд, отделите факты от голливудских мифов и разберётесь в архитектурных секретах Колизея.
Ваш ребёнок, вооружившись храбростью и наблюдательностью, спасёт мир от безумного императора! А вы ему в этом поможете.
Размотаете клубок легенд, отделите факты от голливудских мифов и разберётесь в архитектурных секретах Колизея.
Ваш ребёнок, вооружившись храбростью и наблюдательностью, спасёт мир от безумного императора! А вы ему в этом поможете.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Ваш ребёнок:
- Примерит на себя роль древнего римлянина, раскроет замыслы безумного императора и спасёт мир от катастрофы.
- Размотает клубок легенд и проведёт расследование в местах исторических событий.
- Используя внимательность, логику и эрудицию, обнаружит удивительные исторические факты о Колизее и гладиаторах.
- Получит приятный подарок-сюрприз в конце квеста.
Ваша семья:
- Увидит Колизей не только снаружи, но и изнутри.
- Узнает секреты архитектуры Колизея.
- Послушает мифы Голливуда о гладиаторах и жизни в Древнем Риме, сравнив их с историческими фактами.
Организационные детали
- Экскурсию-квест проведёт русскоязычный гид из нашей команды.
- Квест подходит детям от 6 лет.
- В стоимость включены: сопровождение гида, карты, ручки, творческие задания, наклейки и приятный сюрприз-подарок.
- Входные билеты в Колизей покупаются вами самостоятельно: взрослый — €18, для детей до 18 лет бесплатно.
- Если у вас ещё нет билета в Колизей, до бронирования экскурсии напишите нам — мы проверим наличие билетов на сайте и поможем их купить.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Колизея
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 2303 туристов
Наша команда гидов специализируется на необычных экскурсиях-квестах. Экскурсия-квест — это увлекательное приключение + экскурсия = в своем темпе, в своей компании, весело и познавательно. Вы сами разгадываете и узнаете историю и необычные места города. Вы исследуете город, как и когда удобно вам. Нет спешки и привязанности ко времени. Квест — это захватывающая игра, главным героем которого являетесь вы сами! Ну и конечно, вы отыщите место, где спрятаны Сокровища (и приятный сюрприз в конце каждого квеста от нашей команды!). Отдыхайте вместе с нами так, как умеют отдыхать только итальянцы!
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