Представьте себе Колизей не просто как музей под открытым небом, а как место захватывающего путешествия в прошлое.
Ваш ребёнок станет главным героем невероятного приключения, где каждый шаг раскрывает новые секреты истории.
Вместе
Ваш ребёнок станет главным героем невероятного приключения, где каждый шаг раскрывает новые секреты истории.
Вместе
6 причин купить этот квест
- 👨👩👧👦 Идеально для семейного отдыха
- 🕵️♂️ Детективное приключение для детей
- 🏛 Погружение в историю Древнего Рима
- 🎭 Интерактивное обучение через игру
- 🎁 Сюрприз-подарок для участников
- 🗺 Увлекательные маршруты и задания
Что можно увидеть
- Колизей
- Арены гладиаторов
Описание квеста
Всей семьёй вы погрузитесь в детективное приключение! Ваши дети не просто увидят достопримечательности, а получат новые знания в формате, вдохновляющем на дальнейшее изучение истории. Вы проведёте настоящее расследование, разгадаете тайны и загадки императора, посетите:
- Величественный Колизей — не только снаружи, но и изнутри
- Знаменитые арены, где проходили захватывающие сражения гладиаторов
Вы узнаете:
- почему гладиаторы не всегда сражались до конца, как их выбирали и тренировали
- как бойцы становились настоящими звездами своего времени, имели поклонников и даже рекламировали товары
- кто такие бестиарии
- как арену Колизея заливали водой и устраивали морские сражения
- какие древние технологии позволили за рекордное время построить самый большой амфитеатр античности
Экскурсию можно дополнить посещением Школы гладиаторов, где дети смогут поучаствовать в активных играх с безопасным оружием.
Кому подойдёт квест
• Родителям, которые хотят показать детям древнюю историю, но боятся, что обычная экскурсия покажется им скучной
• Семьям, которые готовы погрузиться в сюжет и принять активное участие в игре
Организационные детали
- Экскурсию-квест проведёт русскоязычный гид из нашей команды
- Продолжительность — около 2,5 часа
- Квест подходит детям от 6 лет
- В стоимость включены: сопровождение гида, карты, ручки, творческие задания, наклейки и приятный сюрприз-подарок
- Если вас больше 5 человек, то доплата за каждого следующего участника — €20
- Дополнительная экскурсия по Римскому форуму — 60€ (продолжительность 1 час)
Билеты в Колизей
- Билеты обязательно нужно купить заранее онлайн, так как в кассе можно простоять 2-3 часа!
— взрослый — €25
— для детей до 18 лет бесплатно
- Если вам нужна помощь с покупкой билетов, напишите нам до бронирования экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 4014 туристов
Наша команда специализируется на необычных экскурсиях-квестах для взрослых и детей. Экскурсия-квест — это полноценная экскурсия + увлекательное приключение с интересными заданиями и загадками. Квест — единственный способ знакомства с городом, после которого ваши дети запомнят интересные факты, заинтересуются историей и будут вспоминать эту поездку всю жизнь. В конце каждого квеста ваш ждут победа и подарки-сюрпризы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
квест отличный, в процесс включился даже наш папа. 😃
Мои мальчики подростки были настолько увлечены всем происходящим, что не заметили как пролетели 2 часа. Ольга смогла увлечь непросто интересными вопросами, а
Мои мальчики подростки были настолько увлечены всем происходящим, что не заметили как пролетели 2 часа. Ольга смогла увлечь непросто интересными вопросами, а
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Очень довольны экскурсией-квестом по Колизею для детей! Идеально организовано, глубокие знания экскурсовода, Ольги! Ольга быстро наладила контакт с детьми, очень к себе расположила! Рассказывала так, что было интересно и детям, и взрослым! Было много интересных заданий и были учтены интересы детей. В конце ребят ждали приятные подарки-сюрпризы!
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Е
Наш гид Ольга провела замечательный квест для наших детей в Коллизие. Было очень интересно изучать историю этой древней помтройки с поиощью викторин и разных заданий. Ольга отличный рассказчик, постоянно была с нами в диалоге и держала внимание не только детей, но и взрослых. Рекомендую.
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Л
Хочется поделиться самыми яркими впечатлениями от сегодняшнего квеста в Колизее! Если вы думаете, что видели всё на стандартных экскурсиях, то этот формат откроет для вас Колизей с совершенно новой стороны.
Наш
Наш
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были на квест-экскурсии в коллизее! отличный формат для детей разных возрастов! играючи информация воспринимается гораздо лучше!
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все прошло отлично. детям понравилось:)
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