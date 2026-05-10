Представьте себе Колизей не просто как музей под открытым небом, а как место захватывающего путешествия в прошлое.Ваш ребёнок станет главным героем невероятного приключения, где каждый шаг раскрывает новые секреты истории.Вместе

вы пройдете по следам древних римлян, раскроете замыслы безумного императора и предотвратите катастрофу, угрожающую миру. Ваша семья получит уникальную возможность увидеть Колизей изнутри, узнать о его архитектурных особенностях и отличить историческую правду от вымыслов. Русскоязычный гид проведет вас через самые интересные места амфитеатра, подарив незабываемые впечатления и знания. В стоимость включены все необходимые материалы для квеста, а также сюрприз-подарок для юных участников. Не упустите шанс окунуться в атмосферу Древнего Рима и сделать обучение истории захватывающим приключением для всей семьи

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Всей семьёй вы погрузитесь в детективное приключение! Ваши дети не просто увидят достопримечательности, а получат новые знания в формате, вдохновляющем на дальнейшее изучение истории. Вы проведёте настоящее расследование, разгадаете тайны и загадки императора, посетите:

Величественный Колизей — не только снаружи, но и изнутри

— не только снаружи, но и изнутри Знаменитые арены, где проходили захватывающие сражения гладиаторов

Вы узнаете:

почему гладиаторы не всегда сражались до конца, как их выбирали и тренировали

как бойцы становились настоящими звездами своего времени, имели поклонников и даже рекламировали товары

кто такие бестиарии

как арену Колизея заливали водой и устраивали морские сражения

какие древние технологии позволили за рекордное время построить самый большой амфитеатр античности

Экскурсию можно дополнить посещением Школы гладиаторов, где дети смогут поучаствовать в активных играх с безопасным оружием.

Кому подойдёт квест

• Родителям, которые хотят показать детям древнюю историю, но боятся, что обычная экскурсия покажется им скучной

• Семьям, которые готовы погрузиться в сюжет и принять активное участие в игре

Организационные детали

Экскурсию-квест проведёт русскоязычный гид из нашей команды

Продолжительность — около 2,5 часа

Квест подходит детям от 6 лет

В стоимость включены: сопровождение гида, карты, ручки, творческие задания, наклейки и приятный сюрприз-подарок

Если вас больше 5 человек, то доплата за каждого следующего участника — €20

Дополнительная экскурсия по Римскому форуму — 60€ (продолжительность 1 час)

Билеты в Колизей