10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тема Античности в Риме, на мой взгляд, — одна из самых интересных! Ведь Древний Рим на протяжении тысячи лет обладал неоспоримым могуществом и огромными территориями, очень хорошо выполняя отведенную для него Античной Историей роль Завоевателя и роль Правителя мира!

Что же лежало в основе этого глобального мирового господства? Вопрос этот не имеет односложного ответа, но неоспоримо одно: Армия и Зрелища, Легионеры и Гладиаторы — вот фундамент, на котором во многом держалась внешняя и внутренняя государственная власть Императоров.

Кто же были на самом деле эти люди? Обреченные узники или лучшие бойцы той эпохи — любимцы толпы? Почему они были так сильно востребованы древнеримским обществом? Зачем ценой огромных усилий и затрат строились огромные арены и почему некоторые из Императоров принимая участие в гладиаторских боях? Только увидев ту эпоху «изнутри» можно получить достаточное представление о нравах и порядках того времени!

Программа

В процессе экскурсии, мы поговорим не только о древнеримских «шоу», но и о практическом военном искусстве того времени, и еще раз убедимся что легионеры были непревзойденными солдатами, а римская армия — образец дисциплинированности, стойкости к лишениям, нагрузкам и усталости.