10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильная прогулка по увлекательным местам города, сохранившим дух античной эпохи

Сергей
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Сергей – ваш гид
Если вы решили прогуляться совершенно необычным маршрутом по Вечному Городу, углубившись в тематику Древнего Рима, то наша встреча — наиболее увлекательный и комфортный способ узнать значительно больше «стандартной информации», которая обычно преподноситься туристам!
188 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
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Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима

Тема Античности в Риме, на мой взгляд, — одна из самых интересных! Ведь Древний Рим на протяжении тысячи лет обладал неоспоримым могуществом и огромными территориями, очень хорошо выполняя отведенную для него Античной Историей роль Завоевателя и роль Правителя мира!

Что же лежало в основе этого глобального мирового господства? Вопрос этот не имеет односложного ответа, но неоспоримо одно: Армия и Зрелища, Легионеры и Гладиаторы — вот фундамент, на котором во многом держалась внешняя и внутренняя государственная власть Императоров.

Кто же были на самом деле эти люди? Обреченные узники или лучшие бойцы той эпохи — любимцы толпы? Почему они были так сильно востребованы древнеримским обществом? Зачем ценой огромных усилий и затрат строились огромные арены и почему некоторые из Императоров принимая участие в гладиаторских боях? Только увидев ту эпоху «изнутри» можно получить достаточное представление о нравах и порядках того времени!

Программа

В процессе экскурсии, мы поговорим не только о древнеримских «шоу», но и о практическом военном искусстве того времени, и еще раз убедимся что легионеры были непревзойденными солдатами, а римская армия — образец дисциплинированности, стойкости к лишениям, нагрузкам и усталости.

  • Наше путешествие начнется с посещения Колизея, где вы своими глазами сможете увидеть арену, которая за свою долгую историю пережила тысячи схваток гладиаторов, я расскажу про историю и особенности создания этого места, про гладиаторов и бои.
  • Затем мы устроим фотосессию у арки Константина, осмотрим руины Школы римских гладиаторов, посетим Большой Цирк — самый вместительный древний ипподром города, где вы услышите рассказы про колесницы, гонки и скачки.
  • Окажемся на Марсовом поле — месте, где проходили грандиозные триумфы в честь Императоров и в честь побед римского оружия.
  • Прогуляемся по площади Навоны — уникальному месту, сохранившему форму древнего стадиона, и завершим нашу прогулку в величественном Пантеоне — «храме всех богов».

Организационные детали

  • Входной билет в Колизей оплачивается самостоятельно (cтоимость билета составляет 12 евро — за взрослый и 7,5 евро — за детский билет и предусматривает также совместное посещение Римского форума и холма Палатин).
  • Я готов забрать вас из любого места в центре, в другие районы города предусмотрен трансфер за дополнительную плату.
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Увлекаюсь литературой и обожаю историю Древнего Рима. Италия для меня - это прежде всего колыбель современной цивилизации, в бурной истории которой можно найти много отголосков событий, происходящих в наши дни. Продолжаю много путешествовать по разным городам мира, но давно окончательно осознал, что все-таки именно Рим – самый интересный и уникальный город. C 2009 года наслаждаюсь возможностью жить и работать в Вечном Городе. Мои экскурсии – это взгляд на современность через призму прошлого.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Евгений
4 ноября 2019
Сергей отлично знает предмет, хорошо и понятно излагает, с большим количеством интересных фактов и примеров. Очень рекомендуем!
17 июня 2019
Cергей очень интересно нам рассказал и объяснил, провели очень интересную экскурсию, просто супер. Спасибо
9 марта 2019
Экскурсия очень познавательная и интересна не только для взрослых, но и для детей. Сергей обладает глубокими познаниями по теме экскурсии и способен доносить информацию четко и доступно для современного.человека.
18 февраля 2018
Отличная экскурсия! Отличный гид! Спасибо Сергею за интересные рассказы))
3 ноября 2017
Коротко: Сергей - отличный гид! Берите экскурсию не раздумывая!
Развернуто:
Хотя тема была - гладиаторы и легионеры, на экскурсии вместе с Сергеем мы решили ее расширить до более общей - о Римском государстве в целом, и не пожалели. Мы очень быстро нашли общий язык и завязался интереснейший диалог, потому три часа в его компании пролетели практически мгновенно.
За время экскурсии мы узнали не только историческую справку о форумах и колизее, которые осматривали, но и огромное количество интереснейших и забавных фактах о Римском государстве. Так что, если вы хотите узнать ответы на вопросы, приведенные ниже, обязательно закажите эту экскурсию.
- Что такое децимация?
- Кто был самым известным гладиатором до того, как Спартак стал мейнстримом?
- Как получилось, что Рим переехал в Константинополь?
- Кто был величайшим императором Римской империи?
- Почему в августе 31 день?
- Куда делись африканские тигры?
- Почему дворец по английски называется palace, а по нашему - палаты?
... и многое, многое другое

P.S. И еще раз спасибо Сергею за отличную прогулку по форумам и колизею.
14 декабря 2016
Были на экскурсии с двумя мальчиками. 8 и 9 лет. Все очень понравилось. Было интересно и познавательно. В голове сложилась цельная картина, что представлял собой античный Рим. Вечером поговорили с детьми-они тоже многое поняли и усвоили. Спасибо Сергею!
5 июня 2016
Экскурсию мы попросили адаптировать под 12-ти летнего интересующегося подростка. Получили интересный глубокий рассказ в интерактивной форме с деталями, историческими пластами, фотографиями реконстукции.. Спасибо!
10 марта 2016
Очень интересная экскурсия! Все было замечательно!
5 июня 2015
Мы с мужем очарованы экскурсией по Риму в сопровождении Сергея. Увидели и посетили больше, чем было обещано, была замечательная атмосфера, Сергей не утомлял долгими занудными рассказами, но всегда охотно был готов углубиться в историю, когда мы его спрашивали о том, что нам интересно. Очень интеллигентный, воспитанный, позитивный человек. Получили огромное удовольствие. Ну и еще Сергей нас везде подвез, посоветовал отличный ресторан, подсказал, как лучше водить и парковаться, чтобы избежать штрафов. Большое спасибо, очень рекомендуем!
19 мая 2015
Экскурсия очень интересная! Я узнала много нового о жизни гладиаторов. Сергей показал нам не только места, связанные с битвами и развлечениями в Древнем Риме, но также провёз нас по главным площадям и паркам города, показал гробницу первого правителя Рима.
Я слушала все, что рассказывал Сергей, затаив дыхание.
Сергей очень интересно рассказал нам о прелестях маленьких городов Италии и посоветовал, куда следует поехать при следующем посещении страны.
Очень советую всем побывать на экскурсии, проводимой Сергеем.

Сергей проводит ещё 7 экскурсий

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