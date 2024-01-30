Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
Индивидуальная квест-экскурсия в Риме

Раскрыть тайны самого маленького государства в мире и запомнить только важное для школы и жизни

Мы проводим экскурсии-квесты в Италии больше 7 лет.

Знаем, как избежать толп туристов, стресса и увлечь детей историей на 2 часа! По отзывам наших участников, после квеста в музеях Ватикана дети начинают интересоваться искусством и Древним Римом.

Они с удовольствием читают книги о великих римлянах, с жизнью которых в весёлом и лёгком формате знакомятся на наших экскурсиях.
Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
Ближайшие даты:
30
янв
31
янв
1
фев
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы взяли всё самое увлекательное из 7 км. выставочных залов музеев.
  • Превратили сценарий экскурсии в остросюжетную историю-детектив.
  • Составили карту с заданиями и секретное письмо.

В рамках квеста вы увидите:

  • Музей Пио-Клементино с такими шедеврами греко-римской скульптуры, как «Лаокоон и его сыновья», торс Бельведера, актогональный дворик, античные саркофаги, зал животных и зал муз.
  • Галерею канделябров с коллекцией предметов античного искусства.
  • Галерею гобеленов с работами фламандских мастеров по эскизам учеников Рафаэля.
  • Галерею географических карт — самую длинную галерею в музеях Ватикана, где вы узнаете, как назывались города современной Италии в 16 веке.
  • Сикстинскую капеллу — символ Ватикана и самую знаменитую молельню в мире, ради которой многие и приезжают в Рим.

В общем, вызываем вашу семью в Ватикан на выполнение очень важной миссии!

Организационные детали

  • В стоимость квеста включены услуги гида-аниматора, карты, ручки, творческие задания, наклейки и приятный сюрприз.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: €20/взрослый, €8/детский, €5/бронирование онлайн.
  • Если у вас ещё нет билетов, до бронирования экскурсии напишите нам — мы проверим их наличие на сайте и поможем приобрести.
  • Проведём экскурсию для группы от 5 до 20 человек. Подробности — в личной переписке.
  • Экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в музеи Ватикана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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