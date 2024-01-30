Марина — ваша команда гидов в Риме

Провели экскурсии для 2384 туристов

Наша команда гидов специализируется на необычных экскурсиях-квестах. Экскурсия-квест — это увлекательное приключение + экскурсия в своём темпе, в своей компании, весело и познавательно. Вы сами разгадываете и узнаёте историю и необычные места города. Вы исследуете город, как и когда удобно вам. Нет спешки и привязанности ко времени. Квест — это захватывающая игра, главным героем которого являетесь вы сами! Ну и конечно, вы отыщете место, где спрятаны сокровища (и приятный сюрприз от нашей команды в конце каждого квеста от нашей команды). Отдыхайте вместе с нами так, как умеют отдыхать только итальянцы!

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