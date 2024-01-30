Раскрыть тайны самого маленького государства в мире и запомнить только важное для школы и жизни
Мы проводим экскурсии-квесты в Италии больше 7 лет.
Знаем, как избежать толп туристов, стресса и увлечь детей историей на 2 часа! По отзывам наших участников, после квеста в музеях Ватикана дети начинают интересоваться искусством и Древним Римом.
Они с удовольствием читают книги о великих римлянах, с жизнью которых в весёлом и лёгком формате знакомятся на наших экскурсиях.
Знаем, как избежать толп туристов, стресса и увлечь детей историей на 2 часа! По отзывам наших участников, после квеста в музеях Ватикана дети начинают интересоваться искусством и Древним Римом.
Они с удовольствием читают книги о великих римлянах, с жизнью которых в весёлом и лёгком формате знакомятся на наших экскурсиях.
Ближайшие даты:
30
янв
янв
31
янв
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1
фев
фев
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Описание
Что вас ожидает
- Мы взяли всё самое увлекательное из 7 км. выставочных залов музеев.
- Превратили сценарий экскурсии в остросюжетную историю-детектив.
- Составили карту с заданиями и секретное письмо.
В рамках квеста вы увидите:
- Музей Пио-Клементино с такими шедеврами греко-римской скульптуры, как «Лаокоон и его сыновья», торс Бельведера, актогональный дворик, античные саркофаги, зал животных и зал муз.
- Галерею канделябров с коллекцией предметов античного искусства.
- Галерею гобеленов с работами фламандских мастеров по эскизам учеников Рафаэля.
- Галерею географических карт — самую длинную галерею в музеях Ватикана, где вы узнаете, как назывались города современной Италии в 16 веке.
- Сикстинскую капеллу — символ Ватикана и самую знаменитую молельню в мире, ради которой многие и приезжают в Рим.
В общем, вызываем вашу семью в Ватикан на выполнение очень важной миссии!
Организационные детали
- В стоимость квеста включены услуги гида-аниматора, карты, ручки, творческие задания, наклейки и приятный сюрприз.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: €20/взрослый, €8/детский, €5/бронирование онлайн.
- Если у вас ещё нет билетов, до бронирования экскурсии напишите нам — мы проверим их наличие на сайте и поможем приобрести.
- Проведём экскурсию для группы от 5 до 20 человек. Подробности — в личной переписке.
- Экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в музеи Ватикана
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 2384 туристов
Наша команда гидов специализируется на необычных экскурсиях-квестах. Экскурсия-квест — это увлекательное приключение + экскурсия в своём темпе, в своей компании, весело и познавательно. Вы сами разгадываете и узнаёте историю и необычные места города. Вы исследуете город, как и когда удобно вам. Нет спешки и привязанности ко времени. Квест — это захватывающая игра, главным героем которого являетесь вы сами! Ну и конечно, вы отыщете место, где спрятаны сокровища (и приятный сюрприз от нашей команды в конце каждого квеста от нашей команды). Отдыхайте вместе с нами так, как умеют отдыхать только итальянцы!
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