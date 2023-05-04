Экскурсия по богемным района Рима

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Во время экскурсии прогуляетесь по богемному, «артистическому» району Рима, где любила селиться интеллигенция со всего мира.

Узнаете, за что и где оштрафовали Мейерхольда, узнаете о жизни внучки Льва Толстого и дочери Федора Достоевского.
Экскурсия по богемным района Рима
Экскурсия по богемным района Рима
Экскурсия по богемным района Рима
Экскурсия по богемным района Рима
Экскурсия по богемным района Рима
Экскурсия по богемным района Рима
Ближайшие даты:
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Via Sistina
  • Antico Caffè Greco
  • Via Babbuino
  • Отель деи Руси
  • Via del Vantaggio
  • Via delle Colonette
  • Палаццо Рупсоли
  • Via di San Claudio
  • Церковь Сант Андреа делле Фратте (Sant’Andrea delle Fratte)
  • Фонтан Треви
  • Via Francesco Crispi
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Гоголь когда-то написал: «Кто был в Италии, тот скажи «прости» другим землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю. Словом, Европа в сравнении с Италией всё равно, что день пасмурный в сравнении с днём солнечным».
Для русских Рим и Италия имели особое значение. Еще до революции здесь бывали и долго жили многие наши выдающиеся соотечественники: писатели, поэты, художник, артисты… И русская эмиграция всегда отличалась не количеством, а качеством: представители царской семьи Романовых, Шереметьевы, Голицыны, Волконские, Демидовы, Гоголь, Кипренский, Брюллов, Иванов, Бенуа, Дягилев… Кто-то ехал учиться, а кто-то по экономическим, политическим, семейным мотивам. Кто-то из них вернулся на родину, кто-то переехал в другие страны, а кто-то остался в Италии навсегда… И для многих эта страна стала второй родиной.

Что вас ожидает:

  • Увидите дом, где жили Николай Гоголь и отель «Де Русси» (Hotel de Russi), который в 20-е гг ХХв был одним из самых популярных отелей среди представителей русского дворянства во многом благодаря музыкальным вечерам, где любил останавливаться Сергей Дягилев со своими «Русскими сезонами».
  • Узнаете, за что и где оштрафовали Мейерхольда, узнаете о жизни внучки Льва Толстого и дочери Федора Достоевского.
  • Посетите церковь, где похоронен художник — портретист Орест Кипренский и узнаете, где жила семья Демидовых, а также почему писатель Иван Тургенев приехал в Рим лечиться от депрессии.

ежедневно в 10:00 и в 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоязычного гида
Что не входит
  • Питание
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: На площади Барберини, у фонтана Тритона
Завершение: Via Francesco Crispi
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

Индивидуальные
Пешеходные
Необычные

Похожие туры из Рима

Трансфер «Аэропорт - Рим»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
52 отзыва
Трансфер «Аэропорт - Рим»
Комфорт с первых минут пребывания в Риме: чистые авто и качественный сервис
аэропорт или ваш отель
6 мая
8 мая
9 мая
10 мая
79 за всё до 3 чел.
Все дороги ведут в Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
343 отзыва
Все дороги ведут в Рим
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
Завтра
12 мая
25 мая
28 мая
130 за всё до 5 чел.
Рим с привидениями
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Рим с привидениями
Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы
9 мая
10 мая
11 мая
12 мая
105 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Риме
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ