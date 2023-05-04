Во время экскурсии прогуляетесь по богемному, «артистическому» району Рима, где любила селиться интеллигенция со всего мира.
Узнаете, за что и где оштрафовали Мейерхольда, узнаете о жизни внучки Льва Толстого и дочери Федора Достоевского.
Узнаете, за что и где оштрафовали Мейерхольда, узнаете о жизни внучки Льва Толстого и дочери Федора Достоевского.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Via Sistina
- Antico Caffè Greco
- Via Babbuino
- Отель деи Руси
- Via del Vantaggio
- Via delle Colonette
- Палаццо Рупсоли
- Via di San Claudio
- Церковь Сант Андреа делле Фратте (Sant’Andrea delle Fratte)
- Фонтан Треви
- Via Francesco Crispi
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Гоголь когда-то написал: «Кто был в Италии, тот скажи «прости» другим землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю. Словом, Европа в сравнении с Италией всё равно, что день пасмурный в сравнении с днём солнечным».
Для русских Рим и Италия имели особое значение. Еще до революции здесь бывали и долго жили многие наши выдающиеся соотечественники: писатели, поэты, художник, артисты… И русская эмиграция всегда отличалась не количеством, а качеством: представители царской семьи Романовых, Шереметьевы, Голицыны, Волконские, Демидовы, Гоголь, Кипренский, Брюллов, Иванов, Бенуа, Дягилев… Кто-то ехал учиться, а кто-то по экономическим, политическим, семейным мотивам. Кто-то из них вернулся на родину, кто-то переехал в другие страны, а кто-то остался в Италии навсегда… И для многих эта страна стала второй родиной.
Что вас ожидает:
- Увидите дом, где жили Николай Гоголь и отель «Де Русси» (Hotel de Russi), который в 20-е гг ХХв был одним из самых популярных отелей среди представителей русского дворянства во многом благодаря музыкальным вечерам, где любил останавливаться Сергей Дягилев со своими «Русскими сезонами».
- Узнаете, за что и где оштрафовали Мейерхольда, узнаете о жизни внучки Льва Толстого и дочери Федора Достоевского.
- Посетите церковь, где похоронен художник — портретист Орест Кипренский и узнаете, где жила семья Демидовых, а также почему писатель Иван Тургенев приехал в Рим лечиться от депрессии.
ежедневно в 10:00 и в 17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоязычного гида
- Что не входит
- Питание
- Транспорт
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: На площади Барберини, у фонтана ТритонаЗавершение: Via Francesco Crispi
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00 и в 17:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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