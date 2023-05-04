Гоголь когда-то написал: «Кто был в Италии, тот скажи «прости» другим землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю. Словом, Европа в сравнении с Италией всё равно, что день пасмурный в сравнении с днём солнечным».

Для русских Рим и Италия имели особое значение. Еще до революции здесь бывали и долго жили многие наши выдающиеся соотечественники: писатели, поэты, художник, артисты… И русская эмиграция всегда отличалась не количеством, а качеством: представители царской семьи Романовых, Шереметьевы, Голицыны, Волконские, Демидовы, Гоголь, Кипренский, Брюллов, Иванов, Бенуа, Дягилев… Кто-то ехал учиться, а кто-то по экономическим, политическим, семейным мотивам. Кто-то из них вернулся на родину, кто-то переехал в другие страны, а кто-то остался в Италии навсегда… И для многих эта страна стала второй родиной.

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