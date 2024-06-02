Необычные экскурсии по Риму

Найдено 83 экскурсии в категории «Необычные» в Риме на русском языке, цены от €30, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Скрытые шедевры Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
28 отзывов
Скрытые шедевры Рима: эксклюзивное путешествие в прошлое
Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение по потайным уголкам Рима, полное историй и вдохновения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
185 за всё до 6 чел.
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
139 отзывов
Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:30
137124 за всё до 5 чел.
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
37 отзывов
Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Начало: На площади Венеции (piazza Venezia)
Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
45 за человека
Рим - живая история
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
126 отзывов
Рим - живая история: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
139 за всё до 4 чел.
Ватикан как увлекательный роман
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия
Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
134 за всё до 4 чел.
Рим для любопытных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
68 отзывов
Рим для любопытных: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Позвольте себе увидеть Рим с новой стороны. Индивидуальная экскурсия по малоизвестным местам и тайнам Вечного города для настоящих исследователей
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
150 за всё до 5 чел.
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
335 за всё до 4 чел.
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо: погружение в сердце Рима
Погрузитесь в атмосферу настоящего Рима, исследуя живописные улочки Трастевере и восхитительные виды с холма Джаниколо
Начало: Джаниколо, у монумента Гарибальди
10 июня в 15:00
12 июня в 10:30
130 за всё до 5 чел.
Рим с привидениями
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Рим с привидениями
Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы
13 июня в 20:00
14 июня в 20:00
105 за всё до 5 чел.
Андеграунд Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Андеграунд Рима
Отсутствие туристов, цветущие дворики, настоящий romanesco, яства тратторий и потрясающий стрит-арт
Начало: Метро piramide у входа
24 июня в 09:30
25 июня в 09:30
107 за всё до 4 чел.
Тайны и легенды 5 районов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
116 отзывов
Тайны и легенды Рима: путешествие по 5 историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Рима, узнайте уникальные истории и легенды, скрытые от туристических глаз
Начало: Piazza Venezia
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
135 за всё до 4 чел.
Конная прогулка в Вечном городе
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Конная прогулка в Вечном городе: Аппиева дорога и парк Каффареле
Погрузитесь в атмосферу Рима, отправившись в незабываемую конную прогулку по исторической Аппиевой дороге и живописному парку Каффареле
Начало: Метро Colli Albani
10 июня в 10:30
14 июня в 10:00
134 за всё до 4 чел.
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
68 отзывов
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
Прекрасные и романтичные уголки города вдали от туристических маршрутов
Начало: В районе Circo Massimo
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
94 за всё до 5 чел.
Аутентичные районы Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Аутентичные районы Рима
Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
75 за всё до 3 чел.
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
Заглянуть за туристические кулисы и узнать об итальяской архитектуре 20 века на душевной прогулке
Начало: Piazza Buenos Aries
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
210200 за всё до 7 чел.
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
Взглянуть на Вечный город с нового ракурса и погрузиться в историю масонства
Начало: На площади Венеции
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12096 за всё до 6 чел.
Рим, который вас удивит
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Рим, который вас удивит
Увидеть квартал Джино Коппеде: Совиный домик, дворец Паука и зверей на фасадах
Начало: На piazza Buenos Aires
12 июня в 13:30
14 июня в 12:30
118107 за всё до 5 чел.
Квест-приключение «Загадочный Рим»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
3 часа
28 отзывов
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания
Начало: У колонны Марка Аврелия
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 5 чел.
Второй раз в Риме: новый взгляд на город
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Рим с новой стороны: экскурсия для повторных визитов
Погрузитесь в атмосферу Рима за пределами туристических троп, исследуя его сокровенные места и узкие улочки
Начало: Metro Circo Massimo
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
252240 за всё до 7 чел.
Рим с необычной стороны
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
13 отзывов
Рим с необычной стороны
Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора
Начало: В районе метро Фламинио
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
25 июня в 09:00
27 июня в 09:00
30 за человека
Роскошное римское барокко
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Экскурсия по барочному Риму: от пьяцца дель Пополо до пьяцца Навона
Откройте великолепие барочного Рима: уникальная архитектура, истории архитекторов и живописные уголки города
10 июня в 15:00
12 июня в 10:00
96 за всё до 5 чел.
По Риму на трамвае
🚶 Пешая
🚋 На трамвае
Индивидуальная
4 часа
75 отзывов
По Риму на трамвае
Все прелести разных районов города на альтернативной экскурсии
Начало: На Площади дель Пополо
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
127 за всё до 5 чел.
Один день из жизни Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
42 отзыва
Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
163 за всё до 4 чел.
Кино-сны или 1½ день с Феллини
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Кино-сны или 1½ день с Феллини
Рим кинематографический - по атмосферным местам знаменитого итальянского режиссера и его персонажей
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 130 за всё до 5 чел.
Куртизанки Рима (18+)
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экскурсия «Куртизанки Рима»: тайны Римской богемы и искусства
Откройте для себя скрытую историю Рима через рассказы о жизни куртизанок и их влиянии на культуру
Начало: На площади Piazza del Popolo
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
160 за всё до 7 чел.
Рим мистический
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Рим мистический
Открыть легенды еврейского гетто, чудеса в Трастевере и тайны Капитолийского холма
Начало: по договоренности (обычно на площади Навона)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Фотогеничный Рим: прогулка с блогером
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Фотогеничный Рим: прогулка с блогером
Посетить красивые места, сохранить атмосферу на снимках и узнать о «вкусных» заведениях города
Начало: Via dei Banchi Vecchi
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
260 за всё до 6 чел.
Ангелы и демоны Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Ангелы и демоны Рима
Пройти по следам героев романа Дэна Брауна и разгадать секреты Вечного города
Начало: Либо на площади Святого Петра, либо у Фонтана Аква...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Рим глазами местных жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Рим глазами местных жителей
Пройти по знаковым и секретным местам и почувствовать уютную городскую атмосферу
Начало: В историческом центре Рима
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
300 за всё до 5 чел.
В лабиринте Вечного города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
В лабиринте Вечного города
Познакомиться с аутентичными красотами Рима
Сегодня в 09:30
11 июня в 08:30
130 за всё до 4 чел.
Шопотерапия в Риме
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Эксклюзивный шопинг в Риме: аутлеты Castelli Romani и Valmontone
Искусство моды и дизайна в Риме: погрузитесь в мир шопинга с эксклюзивной экскурсией по лучшим аутлетам
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
Весёлая и небанальная прогулка по питейным местам города, скрытым от глаз туристов
Начало: У Ponte Sisto
10 июня в 19:00
11 июня в 19:30
300 за всё до 6 чел.
На вертолёте над окрестностями Рима
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
На вертолёте над окрестностями Рима
Полюбоваться красивыми виллами, бескрайними полями и старинными деревушками с высоты птичьего полёта
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600 за всё до 2 чел.
Красоты парка «Вилла Боргезе»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Красоты парка «Вилла Боргезе»
Начало: Viale delle Belli Arti, 131
Расписание: С понедельника по пятницу в 10.00
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Романтика вечернего Рима! Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Романтика вечернего Рима! Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: 1. Колизей
Расписание: Пн-вск - в 17.30,18.00,18.30,19.00,19.30,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от 150 за всё до 3 чел.
Почувствуйте Рим своим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Почувствуйте Рим своим
Выпить кофе с красивым барменом, заглянуть в лавку к травнице и к парикмахеру моделей Gucci
Сегодня в 18:00
11 июня в 09:00
210 за всё до 6 чел.
Фонтаны и площади Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Фонтаны и площади Рима
Попробовать сосчитать римские фонтаны и услышать чудесные истории о каждом
Начало: На площади Республики
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 187 за всё до 5 чел.
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Увидеть фрески из дома жены императора Августа и узнать, как отдыхали в античном обществе
Начало: У Palazzo Massimo alle Terme
Сегодня в 11:00
12 июня в 13:30
118107 за всё до 5 чел.
Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере и еврейского Гетто
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
45 отзывов
Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере и еврейского Гетто
Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
45 за человека
Квартал всемирной выставки в Риме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Квартал всемирной выставки в Риме
Начало: Viale America, 201, 00144 Roma RM
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
40 за всё до 5 чел.
Богемный Рим: районы Сан Лоренцо и Пиньето
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Богемный Рим: районы Сан Лоренцо и Пиньето
Начало: Piazzale del Verano, 3, 00185 Roma
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
40 за всё до 10 чел.
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
Гастропутешествие на 400-летнюю винодельню и ферму, где производят моцареллу
Начало: У вашего места проживания
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
380 за всё до 3 чел.
Римское некатолическое кладбище
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Римское некатолическое кладбище
Начало: Via Caio Cestio, 6, 00153 Roma
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50 за всё до 20 чел.
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного адреса
Расписание: 10:00 или 15:00
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
178 за человека
Камера, мотор, Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Камера, мотор, Рим
Почувствовать себя героем главных фильмов мирового кинематографа
Начало: На площади Испании (Piazza di Spagna)
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
147 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nailia
    2 июня 2024
    Скрытые шедевры Рима
    Это- то, что я хотела! Узнать новое прекрасное в неспешной и непринужденной прогулке по Риму. Прекрасно! Я получила удовольствие). Спасибо большое Марите! Она - знающая материал, увлеченная своей работой и влюбленная в этот прекрасный город, старающаяся влюбить и вас).
    Это- то, что я хотела!Это- то, что я хотела!Это- то, что я хотела!Это- то, что я хотела!
  • G
    Gleb
    2 июня 2024
    Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
    Отличная экскурсия с приятным гидом! Человек открытый и приятный! Очень интересно провела экскурсию!
  • В
    Валентин
    1 июня 2024
    Ангелы и демоны Рима
    Очень интересная и неординарная экскурсия по Риму, по роману Дэна Брауна и не только, кто хочет приобщиться чуть к другой
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    истории Древнего Рима, истории христианства и более продвинуться в дерби истории очень советую, познавательно и интересно, плюс Марина превосходный рассказчик и отличный человек, все наши прихоти были услышаны, очень советую, 3 с половиной часа пролетели незаметно и просто не хотелось расставаться, Марина Вам огромное спасибо и удачи Вам

  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Аутентичные районы Рима
    Ещё задолго до экскурсии, Наталия связалась со мной что было очень приятно. Мы заказали 2 экскурсии с Наталией в один
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    день что дало нам возможность спланировать экскурсию так чтобы дополнить всё то что мы уже получили на предидущих турах а их было не мало. Это не просто но Наталия по ходу сделала не возможное возможнам и так что мы получили массу удовольствия. Даже встретили случайно эксперта в одной из базилик и он открыл нам не мало интересных деталий. Наталия позаботилась о вкусном обеде а дала нам пару советов что можно ещё посмотреть самостоятельно

  • E
    Ekaterina
    30 мая 2024
    Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
    Было очень интересно, Александр рассказал не только про итальянских масонов, а так же много интересных исторических фактов о городе и истории Римской империи. Обратил внимание на католические церкви. Рекомендую! 👍🏼
  • К
    Ксения
    28 мая 2024
    Ватикан как увлекательный роман
    Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!
    Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Рим с привидениями
    Супер экскурсия! Интересно и позитивно. Спасибо еще раз Вероника за душевный вечер
  • Е
    Ева
    27 мая 2024
    Рим с необычной стороны
    Благодарю за увлекательную прогулку, очень понравилось
  • С
    Снежана
    25 мая 2024
    Второй раз в Риме: новый взгляд на город
    Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию! И взрослые, и дети-подростки были в восторге!!!
  • В
    Виктория
    25 мая 2024
    Скрытые шедевры Рима
    Чудесная экскурсия, очень грамотный и очень приятный экскурсовод. Марита просто очень интересно рассказывала

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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  3. Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
  4. Рим - живая история
  5. Ватикан как увлекательный роман
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Необычные" можно забронировать 83 экскурсии от 30 до 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1337 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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