1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Скрытые шедевры Рима: эксклюзивное путешествие в прошлое
Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение по потайным уголкам Рима, полное историй и вдохновения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€185 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:30
137€124 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Начало: На площади Венеции (piazza Venezia)
Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
€45 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Рим - живая история: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия
Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим для любопытных: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Позвольте себе увидеть Рим с новой стороны. Индивидуальная экскурсия по малоизвестным местам и тайнам Вечного города для настоящих исследователей
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
€335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо: погружение в сердце Рима
Погрузитесь в атмосферу настоящего Рима, исследуя живописные улочки Трастевере и восхитительные виды с холма Джаниколо
Начало: Джаниколо, у монумента Гарибальди
10 июня в 15:00
12 июня в 10:30
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рим с привидениями
Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы
13 июня в 20:00
14 июня в 20:00
€105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Андеграунд Рима
Отсутствие туристов, цветущие дворики, настоящий romanesco, яства тратторий и потрясающий стрит-арт
Начало: Метро piramide у входа
24 июня в 09:30
25 июня в 09:30
€107 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны и легенды Рима: путешествие по 5 историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Рима, узнайте уникальные истории и легенды, скрытые от туристических глаз
Начало: Piazza Venezia
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Конная прогулка в Вечном городе: Аппиева дорога и парк Каффареле
Погрузитесь в атмосферу Рима, отправившись в незабываемую конную прогулку по исторической Аппиевой дороге и живописному парку Каффареле
Начало: Метро Colli Albani
10 июня в 10:30
14 июня в 10:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
Прекрасные и романтичные уголки города вдали от туристических маршрутов
Начало: В районе Circo Massimo
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Аутентичные районы Рима
Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€75 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
Заглянуть за туристические кулисы и узнать об итальяской архитектуре 20 века на душевной прогулке
Начало: Piazza Buenos Aries
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
210€200 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
Взглянуть на Вечный город с нового ракурса и погрузиться в историю масонства
Начало: На площади Венеции
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120€96 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Рим, который вас удивит
Увидеть квартал Джино Коппеде: Совиный домик, дворец Паука и зверей на фасадах
Начало: На piazza Buenos Aires
12 июня в 13:30
14 июня в 12:30
118€107 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
3 часа
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания
Начало: У колонны Марка Аврелия
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим с новой стороны: экскурсия для повторных визитов
Погрузитесь в атмосферу Рима за пределами туристических троп, исследуя его сокровенные места и узкие улочки
Начало: Metro Circo Massimo
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
252€240 за всё до 7 чел.
Мини-группа
3 часа
Рим с необычной стороны
Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора
Начало: В районе метро Фламинио
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
25 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по барочному Риму: от пьяцца дель Пополо до пьяцца Навона
Откройте великолепие барочного Рима: уникальная архитектура, истории архитекторов и живописные уголки города
10 июня в 15:00
12 июня в 10:00
€96 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Риму на трамвае
Все прелести разных районов города на альтернативной экскурсии
Начало: На Площади дель Пополо
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
€127 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€163 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кино-сны или 1½ день с Феллини
Рим кинематографический - по атмосферным местам знаменитого итальянского режиссера и его персонажей
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от €130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Куртизанки Рима»: тайны Римской богемы и искусства
Откройте для себя скрытую историю Рима через рассказы о жизни куртизанок и их влиянии на культуру
Начало: На площади Piazza del Popolo
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рим мистический
Открыть легенды еврейского гетто, чудеса в Трастевере и тайны Капитолийского холма
Начало: по договоренности (обычно на площади Навона)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Фотогеничный Рим: прогулка с блогером
Посетить красивые места, сохранить атмосферу на снимках и узнать о «вкусных» заведениях города
Начало: Via dei Banchi Vecchi
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ангелы и демоны Рима
Пройти по следам героев романа Дэна Брауна и разгадать секреты Вечного города
Начало: Либо на площади Святого Петра, либо у Фонтана Аква...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рим глазами местных жителей
Пройти по знаковым и секретным местам и почувствовать уютную городскую атмосферу
Начало: В историческом центре Рима
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
В лабиринте Вечного города
Познакомиться с аутентичными красотами Рима
Сегодня в 09:30
11 июня в 08:30
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивный шопинг в Риме: аутлеты Castelli Romani и Valmontone
Искусство моды и дизайна в Риме: погрузитесь в мир шопинга с эксклюзивной экскурсией по лучшим аутлетам
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
Весёлая и небанальная прогулка по питейным местам города, скрытым от глаз туристов
Начало: У Ponte Sisto
10 июня в 19:00
11 июня в 19:30
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
На вертолёте над окрестностями Рима
Полюбоваться красивыми виллами, бескрайними полями и старинными деревушками с высоты птичьего полёта
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€600 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Красоты парка «Вилла Боргезе»
Начало: Viale delle Belli Arti, 131
Расписание: С понедельника по пятницу в 10.00
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтика вечернего Рима! Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: 1. Колизей
Расписание: Пн-вск - в 17.30,18.00,18.30,19.00,19.30,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Почувствуйте Рим своим
Выпить кофе с красивым барменом, заглянуть в лавку к травнице и к парикмахеру моделей Gucci
Сегодня в 18:00
11 июня в 09:00
€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Фонтаны и площади Рима
Попробовать сосчитать римские фонтаны и услышать чудесные истории о каждом
Начало: На площади Республики
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €187 за всё до 5 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим
Увидеть фрески из дома жены императора Августа и узнать, как отдыхали в античном обществе
Начало: У Palazzo Massimo alle Terme
Сегодня в 11:00
12 июня в 13:30
118€107 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере и еврейского Гетто
Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Квартал всемирной выставки в Риме
Начало: Viale America, 201, 00144 Roma RM
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€40 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Богемный Рим: районы Сан Лоренцо и Пиньето
Начало: Piazzale del Verano, 3, 00185 Roma
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€40 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
Гастропутешествие на 400-летнюю винодельню и ферму, где производят моцареллу
Начало: У вашего места проживания
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Римское некатолическое кладбище
Начало: Via Caio Cestio, 6, 00153 Roma
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€50 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного адреса
Расписание: 10:00 или 15:00
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
€178 за человека
Индивидуальная
3 часа
Камера, мотор, Рим
Почувствовать себя героем главных фильмов мирового кинематографа
Начало: На площади Испании (Piazza di Spagna)
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€147 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNailia2 июня 2024Это- то, что я хотела! Узнать новое прекрасное в неспешной и непринужденной прогулке по Риму. Прекрасно! Я получила удовольствие). Спасибо большое Марите! Она - знающая материал, увлеченная своей работой и влюбленная в этот прекрасный город, старающаяся влюбить и вас).
- GGleb2 июня 2024Отличная экскурсия с приятным гидом! Человек открытый и приятный! Очень интересно провела экскурсию!
- ВВалентин1 июня 2024Очень интересная и неординарная экскурсия по Риму, по роману Дэна Брауна и не только, кто хочет приобщиться чуть к другой
- ААлександр30 мая 2024Ещё задолго до экскурсии, Наталия связалась со мной что было очень приятно. Мы заказали 2 экскурсии с Наталией в один
- EEkaterina30 мая 2024Было очень интересно, Александр рассказал не только про итальянских масонов, а так же много интересных исторических фактов о городе и истории Римской империи. Обратил внимание на католические церкви. Рекомендую! 👍🏼
- ККсения28 мая 2024Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!
- ИИрина28 мая 2024Супер экскурсия! Интересно и позитивно. Спасибо еще раз Вероника за душевный вечер
- ЕЕва27 мая 2024Благодарю за увлекательную прогулку, очень понравилось
- ССнежана25 мая 2024Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию! И взрослые, и дети-подростки были в восторге!!!
- ВВиктория25 мая 2024Чудесная экскурсия, очень грамотный и очень приятный экскурсовод. Марита просто очень интересно рассказывала
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Необычные»
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