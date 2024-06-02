🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 28 отзывов Скрытые шедевры Рима: эксклюзивное путешествие в прошлое Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение по потайным уголкам Рима, полное историй и вдохновения € 185 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 2.5 часа 139 отзывов Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля 137 € 124 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 37 отзывов Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии Начало: На площади Венеции (piazza Venezia) Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 126 отзывов Рим - живая история: индивидуальная экскурсия Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох € 139 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела € 134 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 68 отзывов Рим для любопытных: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города Позвольте себе увидеть Рим с новой стороны. Индивидуальная экскурсия по малоизвестным местам и тайнам Вечного города для настоящих исследователей € 150 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Гладиаторы и легионеры Древнего Рима Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест € 335 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 35 отзывов Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо: погружение в сердце Рима Погрузитесь в атмосферу настоящего Рима, исследуя живописные улочки Трастевере и восхитительные виды с холма Джаниколо Начало: Джаниколо, у монумента Гарибальди € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Рим с привидениями Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы € 105 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Андеграунд Рима Отсутствие туристов, цветущие дворики, настоящий romanesco, яства тратторий и потрясающий стрит-арт Начало: Метро piramide у входа € 107 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 116 отзывов Тайны и легенды Рима: путешествие по 5 историческим районам Погрузитесь в атмосферу Рима, узнайте уникальные истории и легенды, скрытые от туристических глаз Начало: Piazza Venezia € 135 за всё до 4 чел.

🐴 Конные прогулки Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Конная прогулка в Вечном городе: Аппиева дорога и парк Каффареле Погрузитесь в атмосферу Рима, отправившись в незабываемую конную прогулку по исторической Аппиевой дороге и живописному парку Каффареле Начало: Метро Colli Albani € 134 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 68 отзывов Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице Прекрасные и романтичные уголки города вдали от туристических маршрутов Начало: В районе Circo Massimo € 94 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 24 отзыва Аутентичные районы Рима Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии € 75 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы Заглянуть за туристические кулисы и узнать об итальяской архитектуре 20 века на душевной прогулке Начало: Piazza Buenos Aries 210 € 200 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы Взглянуть на Вечный город с нового ракурса и погрузиться в историю масонства Начало: На площади Венеции 120 € 96 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Рим, который вас удивит Увидеть квартал Джино Коппеде: Совиный домик, дворец Паука и зверей на фасадах Начало: На piazza Buenos Aires 118 € 107 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 3 часа 28 отзывов Квест-приключение «Загадочный Рим» Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания Начало: У колонны Марка Аврелия 220 € 198 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2.5 часа 17 отзывов Рим с новой стороны: экскурсия для повторных визитов Погрузитесь в атмосферу Рима за пределами туристических троп, исследуя его сокровенные места и узкие улочки Начало: Metro Circo Massimo 252 € 240 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 13 отзывов Рим с необычной стороны Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора Начало: В районе метро Фламинио Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Экскурсия по барочному Риму: от пьяцца дель Пополо до пьяцца Навона Откройте великолепие барочного Рима: уникальная архитектура, истории архитекторов и живописные уголки города € 96 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚋 На трамвае Индивидуальная 4 часа 75 отзывов По Риму на трамвае Все прелести разных районов города на альтернативной экскурсии Начало: На Площади дель Пополо € 127 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 42 отзыва Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города € 163 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Кино-сны или 1½ день с Феллини Рим кинематографический - по атмосферным местам знаменитого итальянского режиссера и его персонажей от € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Экскурсия «Куртизанки Рима»: тайны Римской богемы и искусства Откройте для себя скрытую историю Рима через рассказы о жизни куртизанок и их влиянии на культуру Начало: На площади Piazza del Popolo € 160 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 24 отзыва Рим мистический Открыть легенды еврейского гетто, чудеса в Трастевере и тайны Капитолийского холма Начало: по договоренности (обычно на площади Навона) € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Фотогеничный Рим: прогулка с блогером Посетить красивые места, сохранить атмосферу на снимках и узнать о «вкусных» заведениях города Начало: Via dei Banchi Vecchi € 260 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 36 отзывов Ангелы и демоны Рима Пройти по следам героев романа Дэна Брауна и разгадать секреты Вечного города Начало: Либо на площади Святого Петра, либо у Фонтана Аква... € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Рим глазами местных жителей Пройти по знаковым и секретным местам и почувствовать уютную городскую атмосферу Начало: В историческом центре Рима € 300 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов В лабиринте Вечного города Познакомиться с аутентичными красотами Рима € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Эксклюзивный шопинг в Риме: аутлеты Castelli Romani и Valmontone Искусство моды и дизайна в Риме: погрузитесь в мир шопинга с эксклюзивной экскурсией по лучшим аутлетам € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра» Весёлая и небанальная прогулка по питейным местам города, скрытым от глаз туристов Начало: У Ponte Sisto € 300 за всё до 6 чел.

🚁 На вертолёте Индивидуальная 2 часа 3 отзыва На вертолёте над окрестностями Рима Полюбоваться красивыми виллами, бескрайними полями и старинными деревушками с высоты птичьего полёта Начало: в вашем отеле € 600 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Красоты парка «Вилла Боргезе» Начало: Viale delle Belli Arti, 131 Расписание: С понедельника по пятницу в 10.00 € 100 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 34 отзыва Романтика вечернего Рима! Обзорная экскурсия на автомобиле Начало: 1. Колизей Расписание: Пн-вск - в 17.30,18.00,18.30,19.00,19.30,20.00 от € 150 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Почувствуйте Рим своим Выпить кофе с красивым барменом, заглянуть в лавку к травнице и к парикмахеру моделей Gucci € 210 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Фонтаны и площади Рима Попробовать сосчитать римские фонтаны и услышать чудесные истории о каждом Начало: На площади Республики от € 187 за всё до 5 чел.

9% скидка Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Палаццо Массимо: музей, после которого вы поймёте Античный Рим Увидеть фрески из дома жены императора Августа и узнать, как отдыхали в античном обществе Начало: У Palazzo Massimo alle Terme 118 € 107 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 45 отзывов Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере и еврейского Гетто Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 10:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Квартал всемирной выставки в Риме Начало: Viale America, 201, 00144 Roma RM Расписание: По договоренности с гидом € 40 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Богемный Рим: районы Сан Лоренцо и Пиньето Начало: Piazzale del Verano, 3, 00185 Roma Расписание: По договоренности с гидом € 40 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено» Гастропутешествие на 400-летнюю винодельню и ферму, где производят моцареллу Начало: У вашего места проживания € 380 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Римское некатолическое кладбище Начало: Via Caio Cestio, 6, 00153 Roma Расписание: По договоренности с гидом € 50 за всё до 20 чел.

Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного адреса Расписание: 10:00 или 15:00 € 178 за человека