267 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Отправляясь в путешествие по Риму, вы получите уникальный шанс увидеть город глазами местного жителя. В течение 4 часов мы пройдем по историческим местам, каждый из которых хранит свои тайны и

легенды. Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение, в ходе которого вы узнаете, как жили и чем занимались древние римляне, познакомитесь с архитектурными шедеврами и величайшими творениями искусства. Мы посетим Колизей, где разворачивались самые зрелищные баталии античности, Арку Константина, Римский форум, Капитолийский холм, Площадь Венеции, церковь Санта Мария Сопра Минерва, Пантеон, Площадь Навона и, конечно, знаменитый Фонтан Треви. Эта экскурсия позволит вам не только увидеть Рим, но и почувствовать его ритм, познакомиться с культурой и традициями, а также насладиться вкусом настоящего итальянского кофе

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы возьмём главные «архитектурные ингредиенты» Рима с первых страниц путеводителей, добавим несколько особенных нетуристических уголков — и составим яркий и неординарный образ Вечного города! Вы увидите всё то, без чего нельзя его представить. Всё то, за что в него влюблены писатели, режиссёры, художники — и простые смертные вроде меня:

Колизей , построенный для кровавых зрелищ на заре нашей эры

, построенный для кровавых зрелищ на заре нашей эры Арку Константина в честь императора, который объединил Римскую империю и легализовал христианство

в честь императора, который объединил Римскую империю и легализовал христианство Римский форум – средоточие политической, коммерческой и религиозной жизни города

– средоточие политической, коммерческой и религиозной жизни города Капитолийский холм и лестницу Микеланджело, которая ведёт к Капитолию

и лестницу Микеланджело, которая ведёт к Капитолию Площадь Венеции и одноимённый дворец, с балкона которого выступал Муссолини

и одноимённый дворец, с балкона которого выступал Муссолини Церковь Санта-Мария-сопра-Минерва , где хранятся мощи святой Екатерины Сиенской, а также — работа Микеланджело

, где хранятся мощи святой Екатерины Сиенской, а также — работа Микеланджело Пантеон – первый языческий храм, освящённый как церковь

– первый языческий храм, освящённый как церковь Площадь Навона с потрясающим фонтаном Четырех рек Бернини

А ещё:

Мы пройдём по Виа дель Корсо с бесчисленным множеством магазинов и ресторанчиков

с бесчисленным множеством магазинов и ресторанчиков Полюбуемся фонтаном Треви , который местные жители прозвали фонтаном желаний

, который местные жители прозвали фонтаном желаний Спустимся по знаменитой Испанской лестнице к изящному фонтану Бернини

к изящному фонтану Бернини Заглянем в инсулу — древнее жилище для бедных

— древнее жилище для бедных Увидим римский колледж и поговорим о повседневной жизни римлян в разные эпохи: что они ели, где жили и чем занимались

и поговорим о повседневной жизни римлян в разные эпохи: что они ели, где жили и чем занимались И многое другое!

Организационные детали

При желании мы зайдём выпить кофе в кафе или бар, которые предпочитают местные — напитки не входят в стоимость.