267 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Отправляясь в путешествие по Риму, вы получите уникальный шанс увидеть город глазами местного жителя. В течение 4 часов мы пройдем по историческим местам, каждый из которых хранит свои тайны и
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Уникальные исторические факты
- 🎨 Восхитительные произведения искусства
- 🚶♂️ Легкая и непринужденная прогулка
- ☕ Возможность остановиться на кофе
- 💖 Влюбитесь в Рим
Что можно увидеть
- Колизей
- Арка Константина
- Римский форум
- Капитолийский холм
- Площадь Венеции
- Дворец Венеции
- Санта Мария Сопра Минерва
- Пантеон
- Площадь Навона
- Фонтан Четырех рек
- Виа дель Корсо
- Фонтан Треви
- Испанская лестница
Описание экскурсии
Мы возьмём главные «архитектурные ингредиенты» Рима с первых страниц путеводителей, добавим несколько особенных нетуристических уголков — и составим яркий и неординарный образ Вечного города! Вы увидите всё то, без чего нельзя его представить. Всё то, за что в него влюблены писатели, режиссёры, художники — и простые смертные вроде меня:
- Колизей, построенный для кровавых зрелищ на заре нашей эры
- Арку Константина в честь императора, который объединил Римскую империю и легализовал христианство
- Римский форум – средоточие политической, коммерческой и религиозной жизни города
- Капитолийский холм и лестницу Микеланджело, которая ведёт к Капитолию
- Площадь Венеции и одноимённый дворец, с балкона которого выступал Муссолини
- Церковь Санта-Мария-сопра-Минерва, где хранятся мощи святой Екатерины Сиенской, а также — работа Микеланджело
- Пантеон – первый языческий храм, освящённый как церковь
- Площадь Навона с потрясающим фонтаном Четырех рек Бернини
А ещё:
- Мы пройдём по Виа дель Корсо с бесчисленным множеством магазинов и ресторанчиков
- Полюбуемся фонтаном Треви, который местные жители прозвали фонтаном желаний
- Спустимся по знаменитой Испанской лестнице к изящному фонтану Бернини
- Заглянем в инсулу — древнее жилище для бедных
- Увидим римский колледж и поговорим о повседневной жизни римлян в разные эпохи: что они ели, где жили и чем занимались
- И многое другое!
Организационные детали
При желании мы зайдём выпить кофе в кафе или бар, которые предпочитают местные — напитки не входят в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3922 туристов
Меня зовут Мария. Более 5 лет я проработала гидом-сопровождающим в Европе, и Рим пленил меня окончательно и бесповоротно. Я профессиональный историк и сейчас изучаю историю искусств в Риме. Думаю, гид
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 527 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лучшая обзорная экскурсия в Риме!
Мария — не просто гид, а настоящий друг, который открывает город сердцем. Мы влюбились в Рим с первых минут нашей прогулки! Маршрут был продуман идеально: мы
Мария — не просто гид, а настоящий друг, который открывает город сердцем. Мы влюбились в Рим с первых минут нашей прогулки! Маршрут был продуман идеально: мы
Вам был полезен этот отзыв?
огромное спасибо Марии за ее энергичность и желание так организовать свою экскурсию, чтобы мы посмотрели действительно что-то новое для себя. человек однозначно на своем месте. если я еще раз приеду в Рим, то без сомнения выберу только Марию.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Первый раз приехали с мужем в Рим. в первый день взяли обзорную экскурсию у Марии. Очень понравилось. Узнали многое об истории города, легенды Рима, посетили известные и не только места. А еще получили нужные рекомендации по местам для дальнейшего посещения в Риме. Рекомендую;)
Вам был полезен этот отзыв?
Просто великолепная экскурсия!!! Мы в Риме не в первый раз, но Мария открыла нам очень много интересных фактов и исторических моментов, показала фантастические места, которые мы с мужем увидели впервые. Подача исторической информации просто феноменальная! От души, благодарю Марию!!!! ❤️ и конечно,в следующий раз, обязательно закажем еще экскурсию у Марии
Вам был полезен этот отзыв?
Самая лучшая- которая впоследствии становится верным другой и интереснейшим приятелем. Моя искренне душевная рекомендация 👍👍Италия прекрасна глазами Марии 🌷
Вам был полезен этот отзыв?
М
эти невероятные дни в Риме!
Нам по-настоящему повезло встретить именно Марию. За время нашего путешествия Мария стала для нас гораздо больше, чем просто гид. Благодаря ей Рим открылся совершенно по-особенному —
Нам по-настоящему повезло встретить именно Марию. За время нашего путешествия Мария стала для нас гораздо больше, чем просто гид. Благодаря ей Рим открылся совершенно по-особенному —
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Все дороги ведут в Рим»
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за 1 день
Объять необъятное в Вечном городе - от Древнего Рима до площади Святого Петра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €427 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Индивидуальная экскурсия по Риму: узнайте о знаменитых площадях, Пантеоне, фонтане Треви и других достопримечательностях. Погрузитесь в атмосферу Вечного города
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от €150
€176 за всё до 5 чел.
Билеты
Вечный Рим: прогулка по Форуму, Колизею и Монти
Город, в котором оживает история и дышит современность
Начало: У Piazza Venezia
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:30, 17:00 и 18:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
€50 за билет
Индивидуальная
Рим глазами архитектора
Увлекательная прогулка по Риму с архитектором-реставратором. Познакомьтесь с историей и архитектурой вечного города на индивидуальной экскурсии
Начало: В районе Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €100 за человека
от €215 за экскурсию