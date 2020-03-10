267 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Моя главная задача – за 4 часа изменить ваше представление о классической экскурсии, познакомить вас с главными объектами обожаемого мною Рима, преподнести его историю живо, красочно и нетривиально. Вы окунетесь в разные эпохи города, загадаете желание у фонтана Треви, увидите легендарный Колизей и восхитительные скульптуры Бернини, а главное, обязательно влюбитесь в Рим на нашей дружеской прогулке!

Что вас ожидает

Развитие Рима от античности до современности

На экскурсии я расскажу всё самое интересное и важное из истории Рима, не перегружая вас датами и именами. Вы проследите, как зарождалась великая империя и колыбель цивилизации, узнаете, как появились первые банки и рынки. Мы пройдем по лабиринтам улочек, посетим Инсулу (древнее жилище для бедных), увидим римский колледж и поговорим о повседневной жизни римлян в разные эпохи: что они ели, где жили и чем занимались.

Небанальное знакомство с достопримечательностями

Мы возьмем лучшие «архитектурные ингредиенты» с первых страниц римских путеводителей и составим собственный образ Вечного города! Будем знакомиться с архитектурными объектами Рима в легкой и непринужденной форме, не забывая иногда останавливаться на чашечку кофе. Вы увидите достопримечательности, без которых просто нельзя представить Рим, о которых снимают фильмы и пишут книги: