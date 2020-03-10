267 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств

Мария
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Мария – ваш гид
Моя главная задача – за 4 часа изменить ваше представление о классической экскурсии, познакомить вас с главными объектами обожаемого мною Рима, преподнести его историю живо, красочно и нетривиально.

Вы окунетесь в разные эпохи города, загадаете желание у фонтана Треви, увидите легендарный Колизей и восхитительные скульптуры Бернини, а главное, обязательно влюбитесь в Рим на нашей дружеской прогулке!
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии267 отзывов
4.98
Все дороги ведут в Рим
Все дороги ведут в Рим

Что вас ожидает

Развитие Рима от античности до современности
На экскурсии я расскажу всё самое интересное и важное из истории Рима, не перегружая вас датами и именами. Вы проследите, как зарождалась великая империя и колыбель цивилизации, узнаете, как появились первые банки и рынки. Мы пройдем по лабиринтам улочек, посетим Инсулу (древнее жилище для бедных), увидим римский колледж и поговорим о повседневной жизни римлян в разные эпохи: что они ели, где жили и чем занимались.

Небанальное знакомство с достопримечательностями
Мы возьмем лучшие «архитектурные ингредиенты» с первых страниц римских путеводителей и составим собственный образ Вечного города! Будем знакомиться с архитектурными объектами Рима в легкой и непринужденной форме, не забывая иногда останавливаться на чашечку кофе. Вы увидите достопримечательности, без которых просто нельзя представить Рим, о которых снимают фильмы и пишут книги:

  • Колизей, построенный для кровавых зрелищ на заре нашей эры
  • Арка Константина, посвященная императору, который объединил Римскую империю и легализовал христианство
  • Римский форум – сосредоточение политической, коммерческой и религиозной жизни города
  • Капитолийский холм и лестница Микеланджело, ведущая к Капитолию
  • Площадь Венеции и Дворец Венеции, с балкона которого выступал Муссолини
  • Церковь Санта Мария Сопра Минерва, в которой хранятся мощи почитаемой святой Екатерины Сиенской, а также работа Микеланджело
  • величественный Пантеон – первый языческий храм, освященный как церковь
  • Площадь Навона с потрясающим фонтаном Четырех рек Бернини
  • улица Виа дель Корсо с бесчисленным множеством магазинов и ресторанчиков
  • Фонтан Треви, который местные жители прозвали «фонтаном желаний»
  • знаменитая Испанская лестница, ведущая к изящному фонтану Лодочка Бернини
Все дороги ведут в Рим
Все дороги ведут в Рим
Все дороги ведут в Рим
Все дороги ведут в Рим
Все дороги ведут в Рим
Все дороги ведут в Рим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Меня зовут Мария. Проработав более 5 лет гидом-сопровождающим в Европе, Рим пленил меня окончательно и бесповоротно. Я профессиональный историк и сейчас изучаю историю искусств в Риме. Думаю, гид – это лучшая работа в мире, потому что делиться тем, что любишь приносит огромное удовольствие и радость! Моя главная задача – чтобы вы уехали из Рима влюбленными в этот потрясающий город, поэтому каждая наша прогулка как встреча друзей, с которыми можно поделиться самым дорогим и близким сердцу!
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267 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Экскурсия "Все дороги ведут в Рим" очень понравилась благодаря Марии. Это профессионал своего дела. Мы были очарованы ее рассказом о Риме. Спасибо большое.
3 марта 2020
Были на экскурсии 26 января 2020 года. Мария, спасибо огромное за экскурсию, очень интересно рассказали про город, показали много интересного и необычного. Отдельное спасибо, от опоздавшей нашей подруги, что вошли в положение и перенесли начало экскурсии. Будем вас рекомендовать)
3 марта 2020
Много писать не буду, уже все сказано до меня.. Очень интересно, объемно, после такой экскурсии хочется заново перечитать историю. Получила огромное удовольствие !!! Однозначно рекомендую!
2 марта 2020
Насыщенная экскурсия! Великолепный гид! Впервые посетили Рим, в день приезда сразу взяли обзорную экскурсию, чтобы в дальнейшем построить план мероприятий, и не прогадали ! Нам повезло с Марией! Лучший гид, которого я встречала! Глубокие познания, поставленная речь и любовь к своей профессии, именно эти качества и характеризуют Марию! Советую к посещению однозначно!!!
25 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия, 4 часа пролетели на одном дыхании. Узнали много нового и интересного! Мария - замечательный профессиональный гид.
22 февраля 2020
100 баллов из 100.
Павел
20 февраля 2020
Мария отлично провела экскурсию, было интересно не только взрослым, но и детям, в следующий раз только к ней
17 февраля 2020
Мария провела отличную экскурсию. Все было очень интересно, в хорошей динамике и с яркими видами города. Информация была адаптирована под возраст и интересы всей нашей семьи. Маршрут был выстроен очень грамотно с учётом воскресных служб в соборах, а также с учётом основных потоков туристов. Мы увидели все центральные достопримечательности Рима, а также получили советы и подсказки для дальнейших самостоятельных прогулок по городу. Мы очень признательны Марии и рекомендуем ее экскурсии всем!
13 февраля 2020
Экскурсия была великолепна! Огромное спасибо Марие ! Она рассказала и показала не только Основные достопримечательности, но и ответила на массу наших вопросов, дала координаты лучших кафе, объяснила как просто добраться до моря. Спасибо огромное, мы получили массу удовольствия!
5 февраля 2020
Мария провела очень увлекательную экскурсию. Мы узнали много интересных фактов и получили ответы на все вопросы. Приятно иметь дело с профессионалом.
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