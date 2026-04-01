267 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Все дороги ведут в Рим

Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
Отправляясь в путешествие по Риму, вы получите уникальный шанс увидеть город глазами местного жителя. В течение 4 часов мы пройдем по историческим местам, каждый из которых хранит свои тайны и
читать дальшеуменьшить

легенды.

Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение, в ходе которого вы узнаете, как жили и чем занимались древние римляне, познакомитесь с архитектурными шедеврами и величайшими творениями искусства.

Мы посетим Колизей, где разворачивались самые зрелищные баталии античности, Арку Константина, Римский форум, Капитолийский холм, Площадь Венеции, церковь Санта Мария Сопра Минерва, Пантеон, Площадь Навона и, конечно, знаменитый Фонтан Треви.

Эта экскурсия позволит вам не только увидеть Рим, но и почувствовать его ритм, познакомиться с культурой и традициями, а также насладиться вкусом настоящего итальянского кофе

5
527 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Уникальные исторические факты
  • 🎨 Восхитительные произведения искусства
  • 🚶‍♂️ Легкая и непринужденная прогулка
  • ☕ Возможность остановиться на кофе
  • 💖 Влюбитесь в Рим
Все дороги ведут в Рим
Все дороги ведут в Рим
Все дороги ведут в Рим

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Арка Константина
  • Римский форум
  • Капитолийский холм
  • Площадь Венеции
  • Дворец Венеции
  • Санта Мария Сопра Минерва
  • Пантеон
  • Площадь Навона
  • Фонтан Четырех рек
  • Виа дель Корсо
  • Фонтан Треви
  • Испанская лестница

Описание экскурсии

Мы возьмём главные «архитектурные ингредиенты» Рима с первых страниц путеводителей, добавим несколько особенных нетуристических уголков — и составим яркий и неординарный образ Вечного города! Вы увидите всё то, без чего нельзя его представить. Всё то, за что в него влюблены писатели, режиссёры, художники — и простые смертные вроде меня:

  • Колизей, построенный для кровавых зрелищ на заре нашей эры
  • Арку Константина в честь императора, который объединил Римскую империю и легализовал христианство
  • Римский форум – средоточие политической, коммерческой и религиозной жизни города
  • Капитолийский холм и лестницу Микеланджело, которая ведёт к Капитолию
  • Площадь Венеции и одноимённый дворец, с балкона которого выступал Муссолини
  • Церковь Санта-Мария-сопра-Минерва, где хранятся мощи святой Екатерины Сиенской, а также — работа Микеланджело
  • Пантеон – первый языческий храм, освящённый как церковь
  • Площадь Навона с потрясающим фонтаном Четырех рек Бернини

А ещё:

  • Мы пройдём по Виа дель Корсо с бесчисленным множеством магазинов и ресторанчиков
  • Полюбуемся фонтаном Треви, который местные жители прозвали фонтаном желаний
  • Спустимся по знаменитой Испанской лестнице к изящному фонтану Бернини
  • Заглянем в инсулу — древнее жилище для бедных
  • Увидим римский колледж и поговорим о повседневной жизни римлян в разные эпохи: что они ели, где жили и чем занимались
  • И многое другое!

Организационные детали

При желании мы зайдём выпить кофе в кафе или бар, которые предпочитают местные — напитки не входят в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3922 туристов
Меня зовут Мария. Более 5 лет я проработала гидом-сопровождающим в Европе, и Рим пленил меня окончательно и бесповоротно. Я профессиональный историк и сейчас изучаю историю искусств в Риме. Думаю, гид
читать дальшеуменьшить

— это лучшая работа в мире, потому что делиться тем, что любишь, приносит огромное удовольствие и радость! Моя главная задача — чтобы вы уехали из Рима влюблёнными в этот потрясающий город, поэтому каждая наша прогулка — как встреча друзей, с которыми можно поделиться самым дорогим и близким сердцу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 527 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
520
4
4
3
1
2
1
1
1
Элеонора
Лучшая обзорная экскурсия в Риме!
Мария — не просто гид, а настоящий друг, который открывает город сердцем. Мы влюбились в Рим с первых минут нашей прогулки! Маршрут был продуман идеально: мы
читать дальшеуменьшить

увидели не только главные достопримечательности, но и удивительные, скрытые уголки, которые не найти в путеводителях. Мария рассказывает с такой любовью и живым интересом, что даже знакомые вещи (Пантеон, Треви, Навона) заиграли новыми красками. Огромное спасибо за истории, которые остаются в памяти надолго, за душевную атмосферу и невероятную энергетику! Если вы хотите увидеть настоящий Рим, а не просто поставить галочки — вам точно к Марии. Вернёмся снова! 🇮🇹❤️

Лучшая обзорная экскурсия в Риме!
Лучшая обзорная экскурсия в Риме!
Лучшая обзорная экскурсия в Риме!
Лучшая обзорная экскурсия в Риме!
Лучшая обзорная экскурсия в Риме!
Вам был полезен этот отзыв?
Элеонора
огромное спасибо Марии за ее энергичность и желание так организовать свою экскурсию, чтобы мы посмотрели действительно что-то новое для себя. человек однозначно на своем месте. если я еще раз приеду в Рим, то без сомнения выберу только Марию.
огромное спасибо Марии за ее энергичность и желание так организовать свою экскурсию, чтобы мы посмотрели действительно
огромное спасибо Марии за ее энергичность и желание так организовать свою экскурсию, чтобы мы посмотрели действительно
огромное спасибо Марии за ее энергичность и желание так организовать свою экскурсию, чтобы мы посмотрели действительно
Вам был полезен этот отзыв?
А
Первый раз приехали с мужем в Рим. в первый день взяли обзорную экскурсию у Марии. Очень понравилось. Узнали многое об истории города, легенды Рима, посетили известные и не только места. А еще получили нужные рекомендации по местам для дальнейшего посещения в Риме. Рекомендую;)
Первый раз приехали с мужем в Рим. в первый день взяли обзорную экскурсию у Марии. Очень
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Просто великолепная экскурсия!!! Мы в Риме не в первый раз, но Мария открыла нам очень много интересных фактов и исторических моментов, показала фантастические места, которые мы с мужем увидели впервые. Подача исторической информации просто феноменальная! От души, благодарю Марию!!!! ❤️ и конечно,в следующий раз, обязательно закажем еще экскурсию у Марии
Просто великолепная экскурсия!!! Мы в Риме не в первый раз, но Мария открыла нам очень много
Просто великолепная экскурсия!!! Мы в Риме не в первый раз, но Мария открыла нам очень много
Просто великолепная экскурсия!!! Мы в Риме не в первый раз, но Мария открыла нам очень много
Просто великолепная экскурсия!!! Мы в Риме не в первый раз, но Мария открыла нам очень много
Вам был полезен этот отзыв?
Сабина
Самая лучшая- которая впоследствии становится верным другой и интереснейшим приятелем. Моя искренне душевная рекомендация 👍👍Италия прекрасна глазами Марии 🌷
Самая лучшая- которая впоследствии становится верным другой и интереснейшим приятелем. Моя искренне душевная рекомендация 👍👍Италия прекрасна
Вам был полезен этот отзыв?
М
эти невероятные дни в Риме!
Нам по-настоящему повезло встретить именно Марию. За время нашего путешествия Мария стала для нас гораздо больше, чем просто гид. Благодаря ей Рим открылся совершенно по-особенному —
читать дальшеуменьшить

живым, глубоким, наполненным историями, красотой и удивительной атмосферой. Мария-настоящий профессионал своего дела. То, с какой энергией, увлечённостью и любовью она рассказывала, невозможно забыть. Марию хотелось слушать бесконечно. При этом она была настолько внимательна к нам, к нашим интересам, настроению и каждой детали, что всё наше пребывание стало невероятно лёгким, комфортным и по-настоящему особенным.
Очень редко встречаются люди, которые не просто прекрасно делают свою работу, а вкладывают в неё душу. Именно поэтому наши дни в Риме получились такими яркими, тёплыми и незабываемыми. Огромнейшее спасибо за профессионализм, искренность, заботу, невероятную энергию и за все эмоции, которые Мария нам подарила. Мы очень рады, что Рим подарил нам встречу именно с Марией. Эти дни навсегда останутся в нашей памяти. ❤️❤️❤️

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии на «Все дороги ведут в Рим»

Весь Рим: путешествие сквозь века за 1 день
Пешая
8 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за 1 день
Объять необъятное в Вечном городе - от Древнего Рима до площади Святого Петра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €427 за всё до 4 чел.
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Пешая
2.5 часа
-
15%
109 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Индивидуальная экскурсия по Риму: узнайте о знаменитых площадях, Пантеоне, фонтане Треви и других достопримечательностях. Погрузитесь в атмосферу Вечного города
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от €150€176 за всё до 5 чел.
Вечный Рим: прогулка по Форуму, Колизею и Монти
Пешая
2 часа
5 отзывов
Билеты
Вечный Рим: прогулка по Форуму, Колизею и Монти
Город, в котором оживает история и дышит современность
Начало: У Piazza Venezia
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:30, 17:00 и 18:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
€50 за билет
Рим глазами архитектора
Пешая
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Рим глазами архитектора
Увлекательная прогулка по Риму с архитектором-реставратором. Познакомьтесь с историей и архитектурой вечного города на индивидуальной экскурсии
Начало: В районе Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €100 за человека
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме
от €215 за экскурсию