267 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Развитие Рима от античности до современности На экскурсии я расскажу всё самое интересное и важное из истории Рима, не перегружая вас датами и именами. Вы проследите, как зарождалась великая империя и колыбель цивилизации, узнаете, как появились первые банки и рынки. Мы пройдем по лабиринтам улочек, посетим Инсулу (древнее жилище для бедных), увидим римский колледж и поговорим о повседневной жизни римлян в разные эпохи: что они ели, где жили и чем занимались.
Небанальное знакомство с достопримечательностями Мы возьмем лучшие «архитектурные ингредиенты» с первых страниц римских путеводителей и составим собственный образ Вечного города! Будем знакомиться с архитектурными объектами Рима в легкой и непринужденной форме, не забывая иногда останавливаться на чашечку кофе. Вы увидите достопримечательности, без которых просто нельзя представить Рим, о которых снимают фильмы и пишут книги:
Колизей, построенный для кровавых зрелищ на заре нашей эры
Арка Константина, посвященная императору, который объединил Римскую империю и легализовал христианство
Римский форум – сосредоточение политической, коммерческой и религиозной жизни города
Капитолийский холм и лестница Микеланджело, ведущая к Капитолию
Площадь Венеции и Дворец Венеции, с балкона которого выступал Муссолини
Церковь Санта Мария Сопра Минерва, в которой хранятся мощи почитаемой святой Екатерины Сиенской, а также работа Микеланджело
величественный Пантеон – первый языческий храм, освященный как церковь
Площадь Навона с потрясающим фонтаном Четырех рек Бернини
улица Виа дель Корсо с бесчисленным множеством магазинов и ресторанчиков
Фонтан Треви, который местные жители прозвали «фонтаном желаний»
знаменитая Испанская лестница, ведущая к изящному фонтану Лодочка Бернини
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Мария. Проработав более 5 лет гидом-сопровождающим в Европе, Рим пленил меня окончательно и бесповоротно. Я профессиональный историк и сейчас изучаю историю искусств в Риме. Думаю, гид – это лучшая работа в мире, потому что делиться тем, что любишь приносит огромное удовольствие и радость! Моя главная задача – чтобы вы уехали из Рима влюбленными в этот потрясающий город, поэтому каждая наша прогулка как встреча друзей, с которыми можно поделиться самым дорогим и близким сердцу!
Экскурсия "Все дороги ведут в Рим" очень понравилась благодаря Марии. Это профессионал своего дела. Мы были очарованы ее рассказом о Риме. Спасибо большое.
Ирина
3 марта 2020
Были на экскурсии 26 января 2020 года. Мария, спасибо огромное за экскурсию, очень интересно рассказали про город, показали много интересного и необычного. Отдельное спасибо, от опоздавшей нашей подруги, что вошли в положение и перенесли начало экскурсии. Будем вас рекомендовать)
Галина
3 марта 2020
Много писать не буду, уже все сказано до меня.. Очень интересно, объемно, после такой экскурсии хочется заново перечитать историю. Получила огромное удовольствие !!! Однозначно рекомендую!
Юлия
2 марта 2020
Насыщенная экскурсия! Великолепный гид! Впервые посетили Рим, в день приезда сразу взяли обзорную экскурсию, чтобы в дальнейшем построить план мероприятий, и не прогадали ! Нам повезло с Марией! Лучший гид, которого я встречала! Глубокие познания, поставленная речь и любовь к своей профессии, именно эти качества и характеризуют Марию! Советую к посещению однозначно!!!
Ирина
25 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия, 4 часа пролетели на одном дыхании. Узнали много нового и интересного! Мария - замечательный профессиональный гид.
Ирина
22 февраля 2020
100 баллов из 100.
Павел
20 февраля 2020
Мария отлично провела экскурсию, было интересно не только взрослым, но и детям, в следующий раз только к ней
Анастасия
17 февраля 2020
Мария провела отличную экскурсию. Все было очень интересно, в хорошей динамике и с яркими видами города. Информация была адаптирована под возраст и интересы всей нашей семьи. Маршрут был выстроен очень грамотно с учётом воскресных служб в соборах, а также с учётом основных потоков туристов. Мы увидели все центральные достопримечательности Рима, а также получили советы и подсказки для дальнейших самостоятельных прогулок по городу. Мы очень признательны Марии и рекомендуем ее экскурсии всем!
Татьяна
13 февраля 2020
Экскурсия была великолепна! Огромное спасибо Марие ! Она рассказала и показала не только Основные достопримечательности, но и ответила на массу наших вопросов, дала координаты лучших кафе, объяснила как просто добраться до моря. Спасибо огромное, мы получили массу удовольствия!
Татьяна
5 февраля 2020
Мария провела очень увлекательную экскурсию. Мы узнали много интересных фактов и получили ответы на все вопросы. Приятно иметь дело с профессионалом.
Отвлекитесь от путеводителей и познакомьтесь с секретными уголками Вечного города!
Позвольте себе вильнуть в сторону от протоптанных туристами маршрутов и увидеть другой, необычный Рим. Кажется, мы знаем о городе все – и про Колизей, и про Пантеон, и про фонтаны Бернини. Я докажу вам, что это не так! Мы пройдем по малоизвестным интереснейшим объектам Рима, которые пока находятся в тени античных шедевров и открываются лишь самым любопытным путешественникам, желающим узнать город по-настоящему!
Встретить рассвет в Ватикане и прогуляться к мосту Святого Ангела
Во время утренней экскурсии вы шагнете из Италии в карликовое государство Ватикан, а затем прогуляетесь обратно. Избегая солнцепека, очередей и шумной толпы туристов, вы рассмотрите архитектуру и художественные шедевры Собора Святого Петра, полюбуетесь Римом с высоты птичьего полета и узнаете самые интересные факты о Ватикане.
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Во время экскурсии по Вечному городу вы погрузитесь в «живой» Рим и познакомитесь с его историей, легендами, главными достопримечательностями и нетуристическими уголками, гуляя по непроторенным дорожкам. Вы посмотрите на многовековой Рим глазами местного жителя, увидите в нём гармонию разных эпох и современных реалий, быстро сориентируетесь в городе и почерпнёте главные лайфхаки: где попробовать лучшую кухню, почему здесь можно не тратиться на питьевую воду и куда обязательно надо попасть.
Главные достопримечательности, тайные уголки и местные деликатесы на дружеской обзорной экскурсии
Приглашаю прожить вместе один итальянский день! Вы раскроете секреты Вечного города и полюбуетесь его живописными улицами, древними площадями и роскошными фонтанами. А заглянув на рынок, увидите римскую жизнь изнутри.
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
Эта экскурсия — ёмкий и неформальный путеводитель для тех, кто впервые в Риме. Я покажу must-see места и секретные панорамные точки, сопровождая исторические справки древними легендами. А еще расскажу, куда идти за настоящей римской атмосферой, типичной кухней, лучшим джелато и отличным аперитивом.
Главные достопримечательности и увлекательные истории о нравах местных жителей на обзорной экскурсии
Вы увидите культовые места «вечного города»: Колизей, Капитолийский холм, Пантеон, фонтан Треви, площадь Испании. Узнаете римские тайны, попробуете вкуснейшее мороженое и услышите легкий непринужденный рассказ об архитектуре, искусстве и великолепной кухне итальянской столицы. Рим удивит, вдохновит и заставит полюбить себя навсегда!
Веселая и познавательная интерактивная прогулка для всей семьи
Вас ждет легкое и увлекательное приключение в мир Древнего Рима, вы познакомитесь с историей знаменитой цивилизации, узнаете о Вечном городе и его знаменитых жителя. Вас ждут интересные творческие задания, красочный мультик, тайные смотровые площадки и вкусная «дозаправка» в виде мороженого. А еще вам предстоит спасти мальчика из прошлого и изменить ход истории!