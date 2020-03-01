32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. По Риму с умом — и без ума от Рима

Узнать Вечный город во всем его многообразии на прогулке по знаковым и неизведанным местам

Светлана
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Светлана – ваш гид
Глубокий, бесконечный, карающий, хранящий и всегда манящий великий город.

Прочувствуйте Рим на прогулке, в которой имена и факты — не скучный список, а калейдоскоп увлекательных сюжетов.

История от Античности до современности, архитектура Средневековья и барокко, тайны пап и императоров — в формате небанального диалога на фоне главных и скрытых уголков Рима.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Metro Colosseo
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У этой экскурсии32 отзыва
4.94
По Риму с умом — и без ума от Рима
По Риму с умом — и без ума от Рима

Что вас ожидает

Рим классический и настоящий
Вам предстоит знакомство с Вечным городом, поэтому маршрут, конечно, охватит ключевые исторические точки на карте города. Колизей, Арка Константина, Римские и Императорские форумы, ранние христианские базилики, Алтарь Отечества, площадь Венеции, храм всех богов Пантеон, фонтан Треви и Испанская лестница — я помогу не растеряться от счастья и понять великое наследие Рима. Помимо этого вас ждут и те места, что неизвестны туристической толпе: мы поговорим о страстной любви к Риму Гоголя, заглянем в гости к зелёным попугаям, научимся выбирать самое вкусное мороженое и вспомним, как на самом деле звали Буратино.

Прогулка сквозь века без скучных лекций
Я покажу и расскажу, как менялся Вечный город. Мы затронем много тем — от жизни женщин и гладиаторских боев в Древнем Риме до тайн папского двора и времен Муссолини. Вы узнаете о том, каким богам и о чем молились римляне до христианства, о нераскрытых тайнах императоров, о разных версиях жизни и смерти великих мастеров. О них мы, конечно, тоже поговорим: гениальность Бернини и Борромини, высочайшее искусство Микеланджело, странности и страсти Караваджо, чувственность Рафаэля — все это Рим.

Кому подойдет экскурсия

Всем-всем путешественникам, которые знакомятся с Римом (детям без ограничения возраста, на усмотрение родителей).

Организационные детали

Обязательных дополнительных расходов не предусмотрено.

По Риму с умом — и без ума от Рима
По Риму с умом — и без ума от Рима
По Риму с умом — и без ума от Рима
По Риму с умом — и без ума от Рима
По Риму с умом — и без ума от Рима
По Риму с умом — и без ума от Рима
По Риму с умом — и без ума от Рима
По Риму с умом — и без ума от Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Metro Colosseo.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Buongiorno! Добрый день! Меня зовут Светлана. За 6 лет, что я живу в Риме, не было ни одного дня, чтобы я засомневалась, верно ли я поступила, променяв в 30 лет должность юриста в России на статус студента в Италии. Рим оказался мне родным. Факультета по культурологии в римском гос. университете мне показалось мало, и я закончила ещё курс по истории искусства и археологии в известной школе для гидов в Риме «Mirabilia Urbis». Но это всё факты. А за эмоциями я приглашаю вас на прогулку по Риму! Я люблю открывать Рим для себя и умею делать это для других. Грамотная речь, знания, способность почувствовать настрой собеседника, улыбка и юмор — мои основные правила на прогулке с путешественниками. И самое главное — бесконечная любовь к Риму! До встречи! Ciao!
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32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Экскурсия подойдет тем, кто первый раз знакомится с историей и достопримечательностями Рима.
2 февраля 2020
Доброго утра! Прилетела домой, а мыслями в прекрасной, гостеприимной и солнечной Италии. Что я могу сказать Рим и Италия 🇮🇹 в январе чудесны, нам очень повезло с погодой, было тепло и солнечно ☀️️! Светлана прекрасный, отзывчивый человек и знающий и любящий Рим гид, город в котором она живет. Экскурсия прошла быстро и незаметно, узнали много нового как исторических фактов, так и фактов из настоящей жизни итальянцев. Со Светланой прошлись по основным достопримечательностям, потом по ее совету, самостоятельно гуляли! Я влюбилась в этот город и страну, мне не хватило Рима и Италии, с огромным удовольствием вернусь! Очень рекомендую 😉
20 января 2020
Огромное спасибо от нашей семьи Светлане за чудесную экскурсию: увлекательно, нестандартно, с пониманием потребностей туриста, умением найти подход к слушателям - в общем, все здорово и хочется повторить!
Сан Саныч
29 ноября 2019
Спасибо Светлане за экскурсию! Три часа пролетели незаметно. Было интересно и познавательно.
5 ноября 2019
Спасибо огромное Светлане за душевную вечернюю экскурсию по Риму. Сразу чувствуется, что гид влюблён и в Рим и в свою работу. Получили огромное удовольствие!
31 октября 2019
Очень интересная экскурсия!!! Большое спасибо Светлане !!!
26 октября 2019
Экскурсия со Светланой произвела огромное позитивное впечатление. Информация легко воспринимается. Хочется слушать и слушать. Мы впервые были в Риме. А после экскурсии со Светланой захотелось обязательно вернуться в вечный город.
26 октября 2019
Светлана преподнесла материал,который в школьной программе вызывал только скуку,не тривиально-с юмором,просто и увлекательно! Узнали много интересных подробностей.Экскурсия прошла незаметно и легко! С таким замечательным гидом можно ходить по Риму, не уставая,целый день. Спасибо большое).
20 октября 2019
Было очень увлекательно! Светлана изо всех сил постаралась, чтобы город впечатлил нас. Освежили наши исторические познания, услышали местные легенды, увидели, а потом и посетили, некоторые злачные места. Теперь на Рим смотрим по другому, есть желание съездить еще.
15 октября 2019
Мы познакомились с человеком влюбленным в Рим, нет не на словах, а по настоящему, страстно! Светлана с момента встречи у отеля завладела нашим вниманием и мы даже не заметили как пролетело время при этом получили не только невероятные впечатления, но и знания, которые были поданы так интересно и не сухо, что все осталось в голове. Маршрут выбирали по ходу экскурсии исходя из интересов и потребностей, все легко, без проблем на одном дыхании. В чужом городе ориентироваться не просто и Светлана сопроводила нас после экскурсии до отеля. Как результат - мы тоже влюбились в этот город, мечтаем вернуться, потому что его нужно узнавать и узнавать. Если вернемся, без сомнений свяжемся только со Светланой. Яркий интересный, профессиональный и что очень важно ответственный гид.
Ещё 22 отзыва

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