32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вам предстоит знакомство с Вечным городом, поэтому маршрут, конечно, охватит ключевые исторические точки на карте города. Колизей, Арка Константина, Римские и Императорские форумы, ранние христианские базилики, Алтарь Отечества, площадь Венеции, храм всех богов Пантеон, фонтан Треви и Испанская лестница — я помогу не растеряться от счастья и понять великое наследие Рима. Помимо этого вас ждут и те места, что неизвестны туристической толпе: мы поговорим о страстной любви к Риму Гоголя, заглянем в гости к зелёным попугаям, научимся выбирать самое вкусное мороженое и вспомним, как на самом деле звали Буратино.
Прогулка сквозь века без скучных лекций
Я покажу и расскажу, как менялся Вечный город. Мы затронем много тем — от жизни женщин и гладиаторских боев в Древнем Риме до тайн папского двора и времен Муссолини. Вы узнаете о том, каким богам и о чем молились римляне до христианства, о нераскрытых тайнах императоров, о разных версиях жизни и смерти великих мастеров. О них мы, конечно, тоже поговорим: гениальность Бернини и Борромини, высочайшее искусство Микеланджело, странности и страсти Караваджо, чувственность Рафаэля — все это Рим.
Кому подойдет экскурсия
Всем-всем путешественникам, которые знакомятся с Римом (детям без ограничения возраста, на усмотрение родителей).
Организационные детали
Обязательных дополнительных расходов не предусмотрено
Маршрут прогулки формируется гидом по вашему запросу, согласно вашим интересам
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 830 туристов
Живу в Риме с 2015 года. Люблю открывать этот город для себя и умею делать это для других.
Могу прочитать академическую лекцию — за плечами три классических университета, но на прогулках читать дальшеуменьшить
предлагаю более лёгкий формат общения. Без скучных перечислений дат, имён и «главных туристических объектов».
Мой Рим — живой. Помогу вам увидеть и почувствовать место, персонажа, эпоху. Сюда на работу приходил Юлий Цезарь, который никогда не был императором. Там жил Микеланджело, не снимавший сапог ни днём, ни ночью. Здесь был средневековый рыбный рынок, а тут совсем недавно проходили фашистские военные парады.
Грамотная речь, знания, умение почувствовать настрой собеседника и юмор — мои главные правила на прогулке. И, конечно, бесконечная любовь к Риму.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
Ю
Юлия
Благодарим Светлану за интереснейшую экскурсию по Риму. Подача материала, компактность, наглядность, интересные факты - все на отлично 👍 Мы были с двумя детьми, и было интересно всем. Теперь вся история читать дальшеуменьшить
Италии от Древнего Рима до современности уложилась по полочкам в голове, за что отдельная благодарность 🙏 Было очень приятно провести в Вашей компании 2 часа в вечном городе. Однозначная рекомендация 👍👍👍
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Елена
Поездка в Рим была сюрпризном на мой день рождения.
Мы очень любим этот город и с радостью возвращаемся туда. Нам кажется что мы много знаем об этом городе но, каждый раз читать дальшеуменьшить
отрывем для себя что то новое.
В дополнение моего сюрприза к нашей прогулке была приглашена гид Светлана Свой восторг от этой прогулки просто не возможно передать. Светлана подготовила программу специально для нас,под наш интерес. Но при встречи ещё раз поинтересовалась про что бы мне лично хотелось узнать. Наша экскурсия длилась 3 часа. За 3 часа было столько интересной информации что хотелось ещё и ещё. Светлана была очень внимательна к нам и к нашим интересам и максимально погружала нас исторический Рим. Показала несколько секретных мест в Риме.
Светлана очень интересный и тёплый человек. Я очень рада что именно она была нашим гидом.
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А
Анна
Очень понравилась экскурсия со Светланой. Не смотря на то, что Рим - город с огромным историческим наследием, Светлана помогла нам разложить всю историю Рима на 3 части, и рассказать понятным читать дальшеуменьшить
языком. Поэтому огромный пласт информации даже уложился в голове. Маршрут подобран тоже удачно, без столпотворения, в комфортном темпе. Как для первого знакомства с Римом, так и для «встречи» после долгого перерыва - это очень удачная экскурсия
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О
Оксана
Доброго утра! Прилетела домой, а мыслями в прекрасной, гостеприимной и солнечной Италии. Что я могу сказать Рим и Италия 🇮🇹 в январе чудесны, нам очень повезло с погодой, было тепло читать дальшеуменьшить
и солнечно ☀️! Светлана прекрасный, отзывчивый человек и знающий и любящий Рим гид, город в котором она живет. Экскурсия прошла быстро и незаметно, узнали много нового как исторических фактов, так и фактов из настоящей жизни итальянцев. Со Светланой прошлись по основным достопримечательностям, потом по ее совету, самостоятельно гуляли! Я влюбилась в этот город и страну, мне не хватило Рима и Италии, с огромным удовольствием вернусь! Очень рекомендую 😉
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Е
Елена
Мы познакомились с человеком влюбленным в Рим, нет не на словах, а по настоящему, страстно! Светлана с момента встречи у отеля завладела нашим вниманием и мы даже не заметили как читать дальшеуменьшить
пролетело время при этом получили не только невероятные впечатления, но и знания, которые были поданы так интересно и не сухо, что все осталось в голове. Маршрут выбирали по ходу экскурсии исходя из интересов и потребностей, все легко, без проблем на одном дыхании. В чужом городе ориентироваться не просто и Светлана сопроводила нас после экскурсии до отеля. Как результат - мы тоже влюбились в этот город, мечтаем вернуться, потому что его нужно узнавать и узнавать. Если вернемся, без сомнений свяжемся только со Светланой. Яркий интересный, профессиональный и что очень важно ответственный гид.
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Екатерина
В который раз удивляюсь: как же мне везёт на хороших людей и почему так мало звёзд отводится для оценки "выше всяких похвал"! Я бы поставила Светлане 10 вместо 5и. Как читать дальшеуменьшить
хороший хозяин Светлана не только приветливо встретила, отлично провела экскурсию, заботливо заразив любовью к любимому, постоянно удостоверяясь, что мне комфортно/понятно/приятно и тд, но и "дала с собой", предоставив мне всю необходимую информацию, с которой моё первое посещение Рима станет явно не последним. Интересный рассказ, логическое построение сюжета, продуманная драматургия, грамотно выстроенные мизансцены, живые диалоги персонажей, ненавязчивый антракт, комфорт зрительного зала -- вот так по-театральному я бы охарактеризовал быстро пролетевшие сколько-там-было часов нашей прогулки. Отрицательных ощущений (справедливости ради ищу, что бы выдавить из пальца) у меня нет. Большое спасибо Светлане за счастье и осмысленность первого свидания с вечным городом.
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