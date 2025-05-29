32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе Рим не как набор достопримечательностей, а как живую книгу историй, где каждый камень шепчет свою легенду. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам Вечного города.Вместе с опытным

гидом вы пройдете по маршруту, включающему как знаменитые, так и скрытые уголки Рима. От Колизея до уединенных базилик, от шумных площадей до тихих улочек, где жили великие художники и писатели - каждый шаг будет открывать новую страницу в истории города. Мы оживим прошлое, рассказывая о гладиаторских боях, хитросплетениях папского двора и творчестве великих мастеров. Эта экскурсия подходит всем, кто хочет увидеть Рим настоящим: полным жизни, загадок и бесконечно прекрасным

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Рим классический и настоящий

Вам предстоит знакомство с Вечным городом, поэтому маршрут, конечно, охватит ключевые исторические точки на карте города. Колизей, Арка Константина, Римские и Императорские форумы, ранние христианские базилики, Алтарь Отечества, площадь Венеции, храм всех богов Пантеон, фонтан Треви и Испанская лестница — я помогу не растеряться от счастья и понять великое наследие Рима. Помимо этого вас ждут и те места, что неизвестны туристической толпе: мы поговорим о страстной любви к Риму Гоголя, заглянем в гости к зелёным попугаям, научимся выбирать самое вкусное мороженое и вспомним, как на самом деле звали Буратино.

Прогулка сквозь века без скучных лекций

Я покажу и расскажу, как менялся Вечный город. Мы затронем много тем — от жизни женщин и гладиаторских боев в Древнем Риме до тайн папского двора и времен Муссолини. Вы узнаете о том, каким богам и о чем молились римляне до христианства, о нераскрытых тайнах императоров, о разных версиях жизни и смерти великих мастеров. О них мы, конечно, тоже поговорим: гениальность Бернини и Борромини, высочайшее искусство Микеланджело, странности и страсти Караваджо, чувственность Рафаэля — все это Рим.

Кому подойдет экскурсия

Всем-всем путешественникам, которые знакомятся с Римом (детям без ограничения возраста, на усмотрение родителей).

Организационные детали