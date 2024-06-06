🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 3 часа 61 отзыв Классический Рим: история и красота на авто Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн Начало: У Колизея от 278 € 265 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 149 отзывов Фотосессия и прогулка по живописным уголкам Рима с профессионалом Погрузитесь в атмосферу Рима, запечатлевая моменты у его знаковых достопримечательностей. Профессиональный фотограф сделает этот день незабываемым Начало: Piazza Venezia 165 € 141 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 28 отзывов Скрытые шедевры Рима: эксклюзивное путешествие в прошлое Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение по потайным уголкам Рима, полное историй и вдохновения € 185 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 19 отзывов «А кто тебя так красиво сфотографировал?» - Рим в объективе камеры Пока Рим просыпается, лениво открывает ставни и заваривает утренний кофе, вы обойдёте его самые открыточные места и сделаете душевные фотографии на память Начало: Будет там, где мы решим после обсуждения Ваших пре... € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 27 отзывов Рим с высоты птичьего полета: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в романтику Рима, прогуливаясь по его холмам и наслаждаясь захватывающими видами. Подарите себе незабываемые моменты с высоты птичьего полета Начало: Площадь Венеции € 177 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3.5 часа 296 отзывов Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида 180 € 153 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 2.5 часа 139 отзывов Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля 137 € 124 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 49 отзывов Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников Начало: Площадь Республики € 282 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 198 отзывов Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов € 160 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 4 часа 143 отзыва От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии Начало: перед входом в музеи Ватикана € 188 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Чивита ди Баньореджо: путешествие в покинутый средневековый город Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Чивита ди Баньореджо - город, где время остановилось € 389 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 126 отзывов Рим - живая история: индивидуальная экскурсия Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох € 139 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 418 отзывов Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 65 отзывов Погружение в историю Рима: экскурсия по древним руинам и Форуму Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, исследуя Колизей, Палатин и Римский Форум. Узнайте о традициях гладиаторов и легендах Вечного города Начало: В районе метро COLOSSEO € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 158 отзывов О, великий Ватикан: История, искусство и секреты папского престола Познайте величие Ватикана: от тайн пап Римских до шедевров Микеланджело и Рафаэля в самом сердце Рима € 215 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Фотопрогулка 4.5 часа 82 отзыва Фото-прогулка в Риме: Путешествие в земляничное царство Погрузитесь в атмосферу уединенной Италии с эксклюзивной фото-прогулкой по живописным уголкам Рима 372 € 335 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 83 отзыва Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города Начало: По договоренности 133 € 120 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4.5 часа 39 отзывов Исследуйте Рим за день: история и красота Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья от 291 € 248 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 119 отзывов Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела € 134 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 97 отзывов О, Рим, ты целый мир: путешествие от Античности до барокко Присоединяйтесь к нам в путешествии по величественному Риму, где каждый шаг открывает страницу истории Начало: У метро Колизея € 165 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 77 отзывов Первое знакомство с Римом: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян Начало: У вашего отеля или по договоренности € 130 за всё до 4 чел.

14% скидка Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Паломничество в собор Святого Петра: уникальный маршрут Величие и красота собора Святого Петра ждут вас в этой уникальной экскурсии по святым местам Ватикана от 111 € 95 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом € 188 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 133 отзыва Величие Римской цивилизации: Путешествие по Колизею и Римскому Форуму Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей и Римский Форум с экспертом по истории. Откройте для себя тайны древних римлян € 255 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 64 отзыва От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности Начало: По договоренности € 139 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 68 отзывов Рим для любопытных: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города Позвольте себе увидеть Рим с новой стороны. Индивидуальная экскурсия по малоизвестным местам и тайнам Вечного города для настоящих исследователей € 150 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 63 отзыва Индивидуальный трансфер из аэропорта в любую точку Рима Организуем трансфер из аэропорта в любую точку Рима на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем. Ваш комфорт - наша забота Начало: аэропорт или ваш отель € 94 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 70 отзывов Шедевры Тиволи: Вилла д’Эсте и Вилла Адриана - путешествие в историю Погрузитесь в мир роскоши и истории с экскурсией в Тиволи. Вилла д’Эсте и Вилла Адриана ждут вас € 395 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 68 отзывов Уникальная экскурсия в Собор Святого Петра: история, архитектура, величие Погрузитесь в величие Собора Святого Петра, его историю и архитектурные шедевры вместе с экспертным гидом Начало: В центре площади Святого Петра у обелиска € 137 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 174 отзыва Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида € 143 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 271 отзыв О Риме с любовью: Индивидуальная экскурсия по Вечному городу Погрузитесь в атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте легенды, насладитесь видами и ощутите дух Вечного города € 75 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории 210 € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов Индивидуальная экскурсия: Величие Рима Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом от 164 € 140 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Рим: Путешествие по христианским святыням Откройте для себя богатое христианское наследие Рима, посетив древние базилики и уникальные реликвии от 125 € 94 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 32 отзыва Увлекательная экскурсия по Замку Святого Ангела в Риме Откройте для себя тайны Замка Святого Ангела в Риме на индивидуальной экскурсии. Узнайте о его владельцах, узниках и потайных ходах Начало: Перед входом в замок св. Ангела € 130 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Гладиаторы и легионеры Древнего Рима Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест € 335 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Рим для детей: охота за животными в центре города Зоосафари в центре Рима € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 93 отзыва Колизей и Римский Форум: путешествие в сердце античности Погрузитесь в эпоху Римской империи, посетив Колизей и Форум. Уникальный исторический опыт в сопровождении эксперта Начало: У триумфальной арки Константина € 180 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2 часа 205 отзывов Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет Начало: У Колизея 220 € 198 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 41 отзыв Гарбателла город-сад: эксклюзивная фотосессия в тайном районе Рима Откройте для себя чарующую Гарбателлу, самый тайный район Рима, через объектив вашей камеры. Погрузитесь в атмосферу уникального города-сада € 80 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Ассизи и Святой Франциск: Путешествие по духовным святыням Присоединяйтесь к путешествию по Ассизи, чтобы вдохновиться историей и культурой средневекового города на склоне Монте-Субазио € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Волшебство вечернего Рима: романтическая прогулка и гастрономический тур Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас € 188 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 48 отзывов Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом» Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида 210 € 200 за всё до 5 чел.