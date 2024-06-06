Индивидуальные экскурсии в Риме с личным гидом

Найдено 296 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Риме на русском языке, цены от €6, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Классический Рим на автомобиле
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 278265 за всё до 7 чел.
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
149 отзывов
Фотосессия и прогулка по живописным уголкам Рима с профессионалом
Погрузитесь в атмосферу Рима, запечатлевая моменты у его знаковых достопримечательностей. Профессиональный фотограф сделает этот день незабываемым
Начало: Piazza Venezia
10 июня в 13:00
11 июня в 06:30
165141 за всё до 4 чел.
Скрытые шедевры Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
28 отзывов
Скрытые шедевры Рима: эксклюзивное путешествие в прошлое
Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение по потайным уголкам Рима, полное историй и вдохновения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
185 за всё до 6 чел.
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» - Рим в объективе камеры
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
19 отзывов
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» - Рим в объективе камеры
Пока Рим просыпается, лениво открывает ставни и заваривает утренний кофе, вы обойдёте его самые открыточные места и сделаете душевные фотографии на память
Начало: Будет там, где мы решим после обсуждения Ваших пре...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Рим с высоты птичьего полета
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Рим с высоты птичьего полета: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в романтику Рима, прогуливаясь по его холмам и наслаждаясь захватывающими видами. Подарите себе незабываемые моменты с высоты птичьего полета
Начало: Площадь Венеции
10 июня в 08:00
14 июня в 08:30
177 за всё до 4 чел.
Душевная обзорная прогулка по Риму
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
296 отзывов
Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180153 за всё до 3 чел.
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывались
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
139 отзывов
Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:30
137124 за всё до 5 чел.
Автопрогулка по семи холмам Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
282 за всё до 4 чел.
Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
198 отзывов
Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто
Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов
Завтра в 13:30
10 июня в 08:30
160 за всё до 8 чел.
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
Индивидуальная
4 часа
143 отзыва
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме
Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии
Начало: перед входом в музеи Ватикана
10 июня в 15:30
12 июня в 09:00
188 за всё до 5 чел.
Чивита ди Баньореджо - покинутый город
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Чивита ди Баньореджо: путешествие в покинутый средневековый город
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Чивита ди Баньореджо - город, где время остановилось
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
389 за всё до 4 чел.
Рим - живая история
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
126 отзывов
Рим - живая история: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
139 за всё до 4 чел.
Все дороги ведут в Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
418 отзывов
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
14 июня в 06:00
15 июня в 06:00
150 за всё до 5 чел.
Античное сердце Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
65 отзывов
Погружение в историю Рима: экскурсия по древним руинам и Форуму
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, исследуя Колизей, Палатин и Римский Форум. Узнайте о традициях гладиаторов и легендах Вечного города
Начало: В районе метро COLOSSEO
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
О, великий Ватикан
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
158 отзывов
О, великий Ватикан: История, искусство и секреты папского престола
Познайте величие Ватикана: от тайн пап Римских до шедевров Микеланджело и Рафаэля в самом сердце Рима
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
215 за всё до 4 чел.
Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
82 отзыва
Фото-прогулка в Риме: Путешествие в земляничное царство
Погрузитесь в атмосферу уединенной Италии с эксклюзивной фото-прогулкой по живописным уголкам Рима
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
372335 за всё до 4 чел.
Рим: первые впечатления о Вечном городе
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
83 отзыва
Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:00
133120 за всё до 5 чел.
Узнать Рим за один день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Исследуйте Рим за день: история и красота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 291248 за всё до 5 чел.
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
119 отзывов
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Ватикан как увлекательный роман
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия
Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
134 за всё до 4 чел.
О, Рим, ты целый мир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
97 отзывов
О, Рим, ты целый мир: путешествие от Античности до барокко
Присоединяйтесь к нам в путешествии по величественному Риму, где каждый шаг открывает страницу истории
Начало: У метро Колизея
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
165 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
77 отзывов
Первое знакомство с Римом: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян
Начало: У вашего отеля или по договоренности
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Паломничество в собор Святого Петра
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Паломничество в собор Святого Петра: уникальный маршрут
Величие и красота собора Святого Петра ждут вас в этой уникальной экскурсии по святым местам Ватикана
15 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 11195 за всё до 4 чел.
Первое свидание с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом
10 июня в 15:00
12 июня в 08:00
188 за всё до 5 чел.
Величие Римской цивилизации: Колизей и Римский Форум
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
133 отзыва
Величие Римской цивилизации: Путешествие по Колизею и Римскому Форуму
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей и Римский Форум с экспертом по истории. Откройте для себя тайны древних римлян
Сегодня в 13:00
11 июня в 13:00
255 за всё до 6 чел.
От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима
Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности
Начало: По договоренности
13 июня в 08:00
3 июля в 08:00
139 за всё до 4 чел.
Рим для любопытных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
68 отзывов
Рим для любопытных: индивидуальная экскурсия по скрытым уголкам города
Позвольте себе увидеть Рим с новой стороны. Индивидуальная экскурсия по малоизвестным местам и тайнам Вечного города для настоящих исследователей
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
150 за всё до 5 чел.
Трансфер «Аэропорт - Рим»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
63 отзыва
Индивидуальный трансфер из аэропорта в любую точку Рима
Организуем трансфер из аэропорта в любую точку Рима на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем. Ваш комфорт - наша забота
Начало: аэропорт или ваш отель
10 июня в 06:00
14 июня в 06:00
94 за всё до 3 чел.
Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
70 отзывов
Шедевры Тиволи: Вилла д’Эсте и Вилла Адриана - путешествие в историю
Погрузитесь в мир роскоши и истории с экскурсией в Тиволи. Вилла д’Эсте и Вилла Адриана ждут вас
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
395 за всё до 4 чел.
Cобор Святого Петра в Ватикане
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
68 отзывов
Уникальная экскурсия в Собор Святого Петра: история, архитектура, величие
Погрузитесь в величие Собора Святого Петра, его историю и архитектурные шедевры вместе с экспертным гидом
Начало: В центре площади Святого Петра у обелиска
13 июня в 08:30
3 июля в 13:30
137 за всё до 4 чел.
Обзорная прогулка по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
174 отзыва
Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви
Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
143 за всё до 3 чел.
О Риме с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
271 отзыв
О Риме с любовью: Индивидуальная экскурсия по Вечному городу
Погрузитесь в атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте легенды, насладитесь видами и ощутите дух Вечного города
1 сен в 09:00
2 сен в 11:00
75 за всё до 3 чел.
Рим впервые
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков
Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210200 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Рим
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164140 за всё до 7 чел.
Рим и его христианское наследие
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Рим: Путешествие по христианским святыням
Откройте для себя богатое христианское наследие Рима, посетив древние базилики и уникальные реликвии
15 июня в 07:00
16 июня в 13:30
от 12594 за всё до 6 чел.
Тайны и легенды Замка Святого Ангела
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Увлекательная экскурсия по Замку Святого Ангела в Риме
Откройте для себя тайны Замка Святого Ангела в Риме на индивидуальной экскурсии. Узнайте о его владельцах, узниках и потайных ходах
Начало: Перед входом в замок св. Ангела
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
335 за всё до 4 чел.
Рим для детей: охота за животными в центре города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Рим для детей: охота за животными в центре города
Зоосафари в центре Рима
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Колизей и Римский Форум за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
93 отзыва
Колизей и Римский Форум: путешествие в сердце античности
Погрузитесь в эпоху Римской империи, посетив Колизей и Форум. Уникальный исторический опыт в сопровождении эксперта
Начало: У триумфальной арки Константина
12 июня в 13:30
13 июня в 09:30
180 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест по Риму для детей
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
205 отзывов
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 5 чел.
Гарбателла город-сад - фотосессия в самом тайном районе Рима
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
41 отзыв
Гарбателла город-сад: эксклюзивная фотосессия в тайном районе Рима
Откройте для себя чарующую Гарбателлу, самый тайный район Рима, через объектив вашей камеры. Погрузитесь в атмосферу уникального города-сада
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
80 за всё до 5 чел.
Ассизи - родина Святого Франциска Ассизского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Ассизи и Святой Франциск: Путешествие по духовным святыням
Присоединяйтесь к путешествию по Ассизи, чтобы вдохновиться историей и культурой средневекового города на склоне Монте-Субазио
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
130 за всё до 10 чел.
Волшебство вечернего Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Волшебство вечернего Рима: романтическая прогулка и гастрономический тур
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
188 за всё до 4 чел.
По Риму с умом - и без ума от Рима
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210200 за всё до 5 чел.
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима: живые эмоции и искренние улыбки
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, запечатлевая каждый момент. Ваш личный фотограф раскроет секреты идеальных снимков
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Karina
    6 июня 2024
    Остия-Антика: будни античного полиса
    Все прошло замечательно! Благодарю 😊
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Тайны римского Колизея
    Нам очень понравилась эксурсия с Ольгой и мы рады, что именно Ольга открыла нам Колизей и Форум в наш самый
    читать дальше

    первый приезд. Мы пытались найти экскурсовода день в день, что практически нереально. А Ольга пошла нам навстречу и вот уже в 12 дня мы стояли с ней перед Колизеем! Нам очень пришлась по душе интеллигентная, спокойная манера повествования Ольги. Все было очень непринужденно, а, главное, интересно. Даже 11-летний сын, который изначально был не в настроении и изнывал от жары, потихоньку оттаял, заинтересовался, а в конце и вовсе не отходил от Ольги. А 15-летняя дочка внимательно слушала с самого начала, что не так просто добиться от современных подростков. Точно знаю, что без сопровождения Ольги мы бы не рассмотрели и не поняли бы и половины. А с Ольгой мы чудесно и познавательно провели время в ее очень приятной компании. Ели мороженое и проникались Римом! Очень запоминающийся день. Рекомендую от души!

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Галерея Боргезе с историком искусства
    Юлия рассказала о Галерее Боргезе очень понятным языком, при этом было интересно. Благодарю за просвещение по этой теме🌹
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Колизей и Римский Форум за 1 день
    Благодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии с Натальей. Время пролетело незаметно. Было очень увлекательно. Чувствуется, что Наталья любит своё дело, готова у любым вопросам и очень глубоко знает материал👍
    Благодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии с
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Первое знакомство с Римом
    Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Было интересно, много прогулок, все и сразу - нам так и хотелось, тк времени было мало)
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
    Анастасия потрясающий рассказчик и фотограф! Безумно интересно рассказала про город. Мы накануне были уже на обзорной экскурсии в другим гидом
    читать дальше

    и нам было с чем сравнить. Так вот - не сомневайтесь, с Анастасией вы проведете время незабываемо! А какие фото) Мы деревянные с мужем, но фото вышли шикарные все равно))) Теперь, если в Рим, то только к Анастасии! А еще, когда нам понадобилась помощь с такси, то Анастасия договорилась с нами, чем очень нас выручила.

    Анастасия потрясающий рассказчик и фотограф! Безумно интересно рассказала про город. Мы накануне были уже на обзорной
  • V
    Vyacheslav
    4 июня 2024
    Колизей, Палатинский холм и Римский форум за 1 день
    Огромное спасибо гиду Яне - великрлепный пофессионал и прекрасный человек!
  • K
    Karina
    4 июня 2024
    Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
    Замечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетили книжный магазин и выпилый вкусный кофе)
    Замечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетилиЗамечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетилиЗамечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетили
  • K
    Karina
    4 июня 2024
    О, великий Ватикан
    Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!
    Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!
  • K
    Karina
    4 июня 2024
    Колизей и Римский Форум за 1 день
    Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆
    Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
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  4. «А кто тебя так красиво сфотографировал?» - Рим в объективе камеры
  5. Рим с высоты птичьего полета
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
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