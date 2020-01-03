13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Объять необъятное в Вечном городе от Древнего Рима до площади Святого Петра

Victoria
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Victoria – ваш гид
Вам предстоит изучить все самые главные достопримечательности Рима за 6-7 часов.

Вы совершите путешествие по пластам многовековой истории, переходя из одного века в другой.

Античные развалины, стены императорского и царского Рима, площади, дворцы и фонтаны папского Рима, памятники Ренессанса и барокко, собор Святого Петра...

Вы разберётесь в эпохальной истории, погружаясь в атмосферу каждого периода и ритм Рима.
От 220 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии13 отзывов
4.92
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день

Что вас ожидает

Свидетельства Древнего Рима
Путешествие начнётся у Колизея: из его многовековой истории я выхвачу самые «лакомые» кусочки. Вы рассмотрите соседнюю Арку Константина с необычным прозвищем, пройдёте вдоль императорских форумов, развалин храма Марса-Мстителя и храма Богини Мира, где когда-то хранилось множество сокровищ. Форум Трояна также погрузит в атмосферу древности, а мои рассказы помогут вообразить былое античное величие Рима. Кроме того, вы встретите театр Марцелла, построенный на 60 лет раньше Колизея (при этом там живут люди!), и поместите руку в знаменитые Уста Истины.

Загадки Капитолийских холмов
С высоты Капитолийского холма вы рассмотрите все уже знакомые объекты и откроете загадку ансамбля холма, зашифрованную его создателем Микеланджело. А на северном капитолийском холме увидите комплекс Витториано — мраморный дворец в стиле ампир. Для его возведения снесли средневековый квартал, но как повезло: в ходе раскопок обнаружили инсулу — развалины древнеримского многоэтажного жилого дома II в. н. э. Рассматривая их, вы узнаете, как древние римляне проводили время, что ели и пили, каким богам молились, как отмечали праздники и о чём сплетничали.

Самое интересное в окрестностях площади Венеции
На площади Венеции — «входе в Античный мир» — вы узнаете, как здесь появился Венецианский дворец и какие невероятные сцены можно было увидеть перед ним. Очаруетесь фонтаном «Венчание Венеции с Морем», а на другой живописной площади встретите два миниатюрных античных храма. Пройдёте по тихой площади Маттеи с фонтаном Черепах и заглянете в кафе Тартаруга (Черепаха), в котором Иосиф Бродский любил писать стихи. Кроме того, в этой части экскурсии площадь Цветов, где кипит яркая жизнь рынка, а продавцы выглядят так, словно выскочили из фильмов Феллини и Пазолини.

Римское барокко
Вы увидите гимн римской воде любви и вечной молодости — фонтан Треви. Ощутите себя участниками водного праздника под открытым небом, а бог Океан исполнит загаданные желания. На Испанской площади вас ждёт легендарная лестница, изящный фонтан Баркачча в виде лодочки и кафе «Иль Греко», где бывали многие выдающиеся люди. Площадь Навона восхитит роскошным фонтаном Четырёх рек Бернини и трогательным преданием о Святой Ангнессе.

Пантеон, замок Сант-Анджело и площадь Святого Петра
В Пантеоне, единственном античном храме Рима, вы ощутите его языческий дух, узнаете секреты неподражаемого купола, увидите могилу великого Рафаэля и получите представление о древнем зодчестве. Также в программе усыпальница, резиденция римских пап, тюрьма, сокровищница ватиканских ценностей, музей: всё это одно место — замок Святого Ангела. Вы откроете все страницы его истории, узнаете об интригах и пролитой невинной крови. Оттуда, вдоль пассето — спасительного коридора римских пап, вы пройдёте к собору Святого Петра, чья колоннада словно обнимает одноимённую площадь, и услышите яркие истории о Ватикане.

Главные объекты маршрута

  • Колизей, Арка Константина, Римские и императорские форумы
  • Площадь и дворец Венеции, комплекс Витториано
  • Капитолийский холм
  • Театр Марцелла и Уста Истины
  • Храм богини Фортуны (4 век до н.э.) и Круглый Храм (2 век до н.э.); Ара Омобоно (7 век до н.э.)
  • Портик Октавии, площадь Маттео и фонтан Черепах
  • Еврейское гетто, площади Арджентина и Цветов
  • Пантеон
  • Фонтан Треви, площадь Испании, Испанская лестница, фонтан Баркачча
  • Площадь Навона и ее три фонтана
  • Замок святого Ангела и площадь Святого Петра

Организационные детали

Это полностью пешеходная экскурсия. Мы не будем осматривать достопримечательности внутри.

Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Victoria
Victoria
Меня зовут Виктория. Живу в Риме почти 10 лет. Я — журналист-фрилансер, публицист, переводчик, фотограф-любитель и свободный художник, имею театрально-режиссерское и искусствоведческое образование, обучалась этому в России и продолжаю изучать историю искусства здесь, в Италии, где для этого идеальные условия. Имею опыт работы экскурсоводом в Петербурге, Лиссабоне и Риме. Рим — мой любимый город, мне нравится прогуливаться по Риму, познавать этот поистине Вечный город и наслаждаться его атмосферой. Мне нравятся любознательные туристы. Все мои экскурсии авторские, Среди них есть тематические и общие. Хочу передать свою любовь к Риму, восхищение им и помогу вам почувствовать его дух.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 января 2020
Огромное спасибо гиду Виктории за насыщенный и очень познавательный день! Экскурсия прошла великолепно, динамично и очень интересно! Незаметно прошли почти 16 км, погрузились в историю Рима от античности до современности, получили массу информации и впечатлений! Без сомнений, рекомендую!
11 ноября 2019
Виктория провела замечательную экскурсию по Риму.
Очень приятная женщина, увлечённая историей и много знающая.
Спасибо!
3 ноября 2019
Настоятельно рекомендуем Викторию, часто в разных странах пользуемся услугами экскурсоводов, есть с кем сравнить. Отличное знание истории, увлекательные рассказы.
3 ноября 2019
Путешествую больше 15 лет, во всех новых городах беру индивидуальные экскурсии... Хочу отметить высокий профессионализм гида. Виктория прекрасно знает историю, отлично ориентируется в материале. Подача интересная без сухих цифр и дат, дополненная легендами и «историческими сплетнями»... Очень рекомендую гида!!! За один день полноценный экскурс в историю Рима(Италии) с Античных времён до нашего времени..
19 сентября 2019
4 сентября 2019 мы с подругой Ларисой приехали Рим. Заранее заказали эту экскурсию. Выбор наш пал именно на большую экскурсию в 6 часов - хотелось услышать подробный и профессиональный рассказ об этом великом городе. Ожидания наши полностью оправдались. Гид Виктория - необыкновенно эрудированный и прекрасно образованный человек, любящий свой город. Виктория провела нас по всему центру города. Начали мы с Колизея в 13.00 и закончили в 20.00 у Ватикана, когда уже стемнело. Вся история города ожила перед нами: фонтаны и храмы, великие развалины и кафе, где писал Гоголь, Тургенев и все литераторы, посещающие Рим. Было просто здорово! И сейчас, приехав домой и вспоминая свою поездку, мы понимаем, что это был один из самых незабываемых дней нашей жизни. От всего сердца благодарим Викторию!!!
14 августа 2019
Виктория произвела на нас очень приятное впечатление, она оказалась настоящим знатоком своего дела и замечательным человеком. Экскурсия прошла на одном дыхании, учитывая тот факт, что она длилась 7 часов. Маршрут составлен очень грамотно, отличная подача материала, море интереснейших исторических фактов. Однозначно рекомендую этого гида! Прекрасный выбор для первых дней пребывания в Риме, чтобы довольно подробно познакомиться с его центральной частью.
8 июня 2019
Великолепная экскурсия !
Огромное спасибо Виктории !
После такого погружения в историю, архитектуру и ауру древнего города, были очень довольны, что не взяли короткую "беговую" экскурсию.
Очень большой плюс гида, что она умеет грамотно заполнять паузы между переходами от одной точки маршрута до другой.
К чему нужно быть готовым.
Экскурсия длинная, в заявленное время не входит время на обед (где-то 30-40 мин), поэтому во-первых - это обувь, во-вторых в этот день лучше уже больше ничего не планировать.
Оценочно пройдете 7-8 километров.
Ощущения потрясающие, очень интересно, и если вы располагаете достаточным временем, то данную экскурсию очень рекомендуем !
2 июня 2019
Выражаем огромную благодарность Виктории за прекрасно проведённую экскурсию!!! Очень энергично, живо, интересно и захватывающе Виктория рассказывает о событиях, влиявших на историю древнего и средневекового Рима, не ограничиваясь исторической справкой, а сообщая параллельно интереснейшие сведения о жизни людей, создававших эту историю и потрясающие произведения искусства. За день, конечно же, весь Рим не осмотреть, но Виктория за время экскурсии показала этот город и основные его достопримечательности, а также места, скрытые от основных туристических троп, с наилучшей стороны. Всем советуем!
13 мая 2019
Несмотря на то, что с погодой нам не очень повезло (пошел дождь и пришлось покупать дождевики :)), от экскурсии остались самые положительные впечатления. Рассказывает Виктория очень интересно и живо, на фоне сухих экскурсий типа "Этот памятник весит 10 тонн" ее рассказы о городе, легенды о зданиях и памятниках по маршруту, байки о правителях и простых жителях Рима помогают ощутить, как по-особому в Риме течет время и стирают границы между тысячелетиями. Мы узнали много нового и интересного, экскурсия дала прекрасную возможность познакомиться с городом (такое впечатление, что успели обойти всё!), и потом, когда гуляли самостоятельно, постоянно вспоминали: а здесь мы уже были, а вот про это нам уже рассказывали...
Также Виктория рассказала нам о местах, которые можно посетить самостоятельно (не только о музеях, но и о ресторанах ;)).
Рекомендую всем знакомиться с городом вместе с Викторией!
13 мая 2019
Экскурсия была интересная и динамичная. Виктория показала все основные достопримечательности Рима, дала рекомендации по ресторанам, а также местам и музеям, которые стоит посетить самостоятельно. Рассказы были живые. С ней было комфортно и удобно. Время пролетело не заметно, хотя маршрут мы прошли примерно за пять часов, включая перерыв на пиццу. Для первоначально ознакомления с гордом – однозначно рекомендую!
Ещё 3 отзыва

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