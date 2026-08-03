13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вам предстоит путешествие по пластам многовековой истории Рима с плавными переходами из одной эпохи в другую.
Античные развалины, стены императорских и царских дворцов, площади и фонтаны папского Рима, памятники Ренессанса и барокко, собор Святого Петра — всё это вы увидите. Погрузитесь в атмосферу каждого периода и оцените наследие Вечного города.
Античные развалины, стены императорских и царских дворцов, площади и фонтаны папского Рима, памятники Ренессанса и барокко, собор Святого Петра — всё это вы увидите. Погрузитесь в атмосферу каждого периода и оцените наследие Вечного города.
Описание экскурсии
Свидетельства Древнего Рима
- Начнём у Колизея — выхватим из его многовековой истории самые лакомые кусочки
- Рассмотрим соседнюю Арку Константина с необычным прозвищем
- Пройдём вдоль императорских форумов, развалин храма Марса-Мстителя и храма богини Мира, где когда-то хранилось множество сокровищ
- Вообразим былое античное величие города у Форума Трояна
- Посмотрим на театр Марцелла, построенный почти на 100 лет раньше Колизея
Загадки Капитолийских холмов
- Вы рассмотрите уже знакомые объекты с высоты и откроете загадку ансамбля холма, зашифрованную его создателем Микеланджело
- На северном Капитолийском холме увидите комплекс Витториано — мраморный дворец в стиле ампир
- Узнаете, как древние римляне проводили время: что ели и пили, каким богам молились, как отмечали праздники и о чём сплетничали
Площади Вечного города
- На площади Венеции — входе в античный мир — вы узнаете, как здесь появился Венецианский дворец и какие невероятные сцены можно было наблюдать перед ним
- Увидите гимн римской воде любви и вечной молодости — фонтан Треви
- На Испанской площади вас ждёт легендарная лестница, изящный фонтан Баркачча в виде лодочки и кафе «Греко»
- Площадь Навона восхитит роскошным фонтаном Четырёх рек Бернини и трогательным преданием о Святой Ангнессе
Пантеон, замок Сант-Анджело и площадь Святого Петра
- В Пантеоне, единственном античном храме Рима, вы ощутите его языческий дух, увидите могилу Рафаэля и получите представление о древнем зодчестве
- Посмотрите на замок Святого Ангела: усыпальницу, резиденцию пап, тюрьму, сокровищницу ватиканских ценностей — всё это одно место
- Вдоль пассето — спасительного коридора римских пап — пройдёте к собору Святого Петра, чья колоннада словно обнимает одноимённую площадь. Услышите яркие истории о Ватикане
Организационные детали
На экскурсии мы зайдём только в церкви, остальные достопримечательности осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1610 туристов
Живу в Риме с 2010 года. Я журналист-фрилансер, имею театрально-режиссёрское образование и дополнительное — гид-искусствовед, полученное в России. Сейчас продолжаю изучать историю искусств, и для этого здесь идеальные условия. Жила
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Посетили данную экскурсию 2 августа. Несмотря на жаркую погоду в Риме и массу исторических данных на протяжении всей экскурсии, получилось очень душевно и познавательно) Виктория прекрасный человек, действительно, с ней ощущаешь, будто приехал в гости к родной тётушке))) экскурсию рекомендую, впечатления отличные!
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Хотела бы поблагодарить Викторию за невероятную экскурсию. Это было удивительное погружение в историю Рима. Столько информации, красивых мест и загадочных историй, что захватывает дух. Однозначно рекомендую и Викторию, и данную экскурсию как обязательную при посещении Рима, чтобы за один день успеть все.
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Ж
Мы очень благодарны за экскурсию, почти невозможный охват ключевых достопримечательностей Рима, прекрасные фотографии. . На экскурсии были двое взрослых и двое молодых людей 19 и 14 лет, которые впервые посетили
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Отличная экскурсия, весь Рим за 1 день! Шикарный гид Виктория, безумно интересные исторические факты и легенды, легкая понятная подача материала. Виктория добрый, приятный и очень интересный в общении человек, грамотно и удобно построен маршрут экскурсии. Учитывала наши пожелания и корректировала остановки.
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Д
Огромное спасибо Виктории, за прекрасно проведенную экскурсию! Если Вы хотите влюбится в Рим, Вам к ней. За 7 часов проведет Вам по всем достопримечательностям Рима (от Колизея до Ватикана). Очень интересно рассказывает обо всем, подкованная, увлеченная, знает свое дело. Рекомендуем)
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Мало кто может так подробнл рассказать об истории древнего Рима, как Виктория. За каждым памятником скрывается история, за каждым храмом - легенды и судьбы, обычаи древности и исторические герои. Рекомендую совершить эту прогулку, если вы любите историю и готовы многое узнать!
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