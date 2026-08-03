13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рим. Экскурсия включила ключевые исторические и мифические факты от сотворения Рима до истории Ватикана, заняла даже больше времени, рассказ невозможно оторваться. Взрослым очень понравилось, но запомнили не все, 14-летней было тяжеловато, но тоже понравилось. Виктория знает где лучше встать для оптимального обзора, знает все закоулочки и секреты Рима, помогла с выбором места для питания (совершенно чудесное). Всем любознательным и стойким очень рекомендую, Рим будет как на ладони, хотя физически это тяжеловато и, если есть ограничения по возможности долго стоять или идти, то лучше "брать" Рим частями. Мы не пожалели, что взяли целиком.