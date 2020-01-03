13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Свидетельства Древнего Рима

Путешествие начнётся у Колизея: из его многовековой истории я выхвачу самые «лакомые» кусочки. Вы рассмотрите соседнюю Арку Константина с необычным прозвищем, пройдёте вдоль императорских форумов, развалин храма Марса-Мстителя и храма Богини Мира, где когда-то хранилось множество сокровищ. Форум Трояна также погрузит в атмосферу древности, а мои рассказы помогут вообразить былое античное величие Рима. Кроме того, вы встретите театр Марцелла, построенный на 60 лет раньше Колизея (при этом там живут люди!), и поместите руку в знаменитые Уста Истины.

Загадки Капитолийских холмов

С высоты Капитолийского холма вы рассмотрите все уже знакомые объекты и откроете загадку ансамбля холма, зашифрованную его создателем Микеланджело. А на северном капитолийском холме увидите комплекс Витториано — мраморный дворец в стиле ампир. Для его возведения снесли средневековый квартал, но как повезло: в ходе раскопок обнаружили инсулу — развалины древнеримского многоэтажного жилого дома II в. н. э. Рассматривая их, вы узнаете, как древние римляне проводили время, что ели и пили, каким богам молились, как отмечали праздники и о чём сплетничали.

Самое интересное в окрестностях площади Венеции

На площади Венеции — «входе в Античный мир» — вы узнаете, как здесь появился Венецианский дворец и какие невероятные сцены можно было увидеть перед ним. Очаруетесь фонтаном «Венчание Венеции с Морем», а на другой живописной площади встретите два миниатюрных античных храма. Пройдёте по тихой площади Маттеи с фонтаном Черепах и заглянете в кафе Тартаруга (Черепаха), в котором Иосиф Бродский любил писать стихи. Кроме того, в этой части экскурсии площадь Цветов, где кипит яркая жизнь рынка, а продавцы выглядят так, словно выскочили из фильмов Феллини и Пазолини.

Римское барокко

Вы увидите гимн римской воде любви и вечной молодости — фонтан Треви. Ощутите себя участниками водного праздника под открытым небом, а бог Океан исполнит загаданные желания. На Испанской площади вас ждёт легендарная лестница, изящный фонтан Баркачча в виде лодочки и кафе «Иль Греко», где бывали многие выдающиеся люди. Площадь Навона восхитит роскошным фонтаном Четырёх рек Бернини и трогательным преданием о Святой Ангнессе.

Пантеон, замок Сант-Анджело и площадь Святого Петра

В Пантеоне, единственном античном храме Рима, вы ощутите его языческий дух, узнаете секреты неподражаемого купола, увидите могилу великого Рафаэля и получите представление о древнем зодчестве. Также в программе усыпальница, резиденция римских пап, тюрьма, сокровищница ватиканских ценностей, музей: всё это одно место — замок Святого Ангела. Вы откроете все страницы его истории, узнаете об интригах и пролитой невинной крови. Оттуда, вдоль пассето — спасительного коридора римских пап, вы пройдёте к собору Святого Петра, чья колоннада словно обнимает одноимённую площадь, и услышите яркие истории о Ватикане.

Главные объекты маршрута