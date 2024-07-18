Испытайте идеальное сочетание истории и захватывающих дух видов с этим комбинированным билетом.
Совершите круиз по реке Тибр и исследуйте знаменитый замок Сант-Анджело в незабываемом путешествии по прошлому Рима.
Совершите круиз по реке Тибр и исследуйте знаменитый замок Сант-Анджело в незабываемом путешествии по прошлому Рима.
Описание водной прогулки
Погрузитесь в чудеса Рима с эксклюзивным комбинированным билетом. Наслаждайтесь входом в круиз по реке Тибр и замок Святого Ангела в этом фантастическом путешествии открытий через древний город Рим. Отправьтесь в восхитительную прогулку на лодке, исследуя город в своем собственном темпе, наслаждаясь захватывающими дух видами, не выходя из лодки. С основного пункта посадки, удобно расположенного недалеко от замка Сант-Анджело, вы можете сойти и отправиться в увлекательное путешествие по истории. Поднимитесь на борт своей лодки, и вас встретит дружелюбный персонал, готовый сделать ваш отдых незабываемым. Когда лодка отплывает, скользите по живописной реке Тибр, проходя под элегантными мостами и любуясь потрясающей архитектурой на ее берегах. Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и позвольте нежным волнам пронести вас через сердце Рима. Эта услуга hop-on hop-off позволяет вам сойти на любой из удобно расположенных остановок вдоль реки, а именно:
Изола Тиберина (Лунготевере-дельи-Ангильяра) • Понте-Систо (Лунготевере-деи-Тебальди) • Понте Сант-Анджело (Лунготевере Тор ди Нона) • Пьяцца дель Пополо (Лунготевере в Аугусте) Просто сядьте обратно на лодку, чтобы продолжить свое путешествие после того, как вы изучите одно из перечисленных мест. Это идеальный способ открыть для себя самые знаковые достопримечательности города с уникальной точки зрения. Когда вы насытитесь рекой, сойдите на обозначенной остановке возле замка Сант-Анджело. Эта внушительная крепость, первоначально построенная как мавзолей, предлагает захватывающий взгляд на богатую историю Рима. Поднимитесь на валы крепости и раскройте ее секреты, исследуя различные комнаты и коридоры. Насладитесь панорамным видом на город, в том числе на собор Святого Петра и Ватикан. Это поистине завораживающее зрелище, которое не оставит вас равнодушным. Расположенный всего в двух шагах от главного пристани для лодок, Castel Sant'Angelo удобно доступен, что позволит вам беспрепятственно продолжить свое путешествие по захватывающему прошлому Рима. Важная информация: Возьмите с собой • Паспорт или удостоверение личности • Комфортная обувь • Удобная одежда Примите во внимание • Пожалуйста, предоставьте действительную контактную информацию при бронировании, так как электронный билет на посещение замка Сант-Анджело будет доставлен за день до вашего бронирования. Не подходит для • Люди с ограниченными возможностями передвижения.
ежедневно, кроме понедельника, 10:00 - 18:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18-99)
|€40
|Детский (15-17)
|€23
|Детский (6-14)
|€16
|Детский (0-5)
|€4
|Граждане ЕС, с документом (18-25)
|€27
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Sant’Angelo
- Понте-Систо
- Пьяцца-дель-Пополо
Что включено
- Билеты на речной катер Hop-on Hop-off
- Входные билеты в замок Святого Ангела
- Наушники на лодке
Что не входит в цену
- Встреча в отеле и проводы
- Еда и напитки
- Аудиогид/гид по замку Сант-Анджело
Место начала и завершения?
Lungotever Tor di Nona
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, кроме понедельника, 10:00 - 18:00
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оля
18 июл 2024
Это было здорово, нам очень понравилось. Тот факт, что мы могли выйти на любой остановке и вернуться на каждую остановку, был очень приятным. На лодке у нас было время полюбоваться пейзажем и сфотографироваться. Рекомендую.
А
Аврора
10 июл 2024
Замок Сант-Анджело очень интересен, и с этим билетом можно пройти без очереди, что было очень приятно.
М
Мария
8 июл 2024
Замок Сант-Анджело был великолепен. С другой стороны, прогулка на лодке была скучноватой, потому что с воды достопримечательности видны не очень хорошо.
А
Артур
7 июл 2024
Кастель удивительно красив. Потратил на осмотр больше времени, чем планировал. Мне очень понравилась прогулка на лодке. Действительно отдохнул в тишине и покое.
А
Андрей
5 июл 2024
Это было действительно здорово. Нам очень понравился такой вариант знакомства с городом. Вход в Кастель Сант-Анджело - после короткого времени ожидания - был идеальным!
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