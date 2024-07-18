Погрузитесь в чудеса Рима с эксклюзивным комбинированным билетом. Наслаждайтесь входом в круиз по реке Тибр и замок Святого Ангела в этом фантастическом путешествии открытий через древний город Рим. Отправьтесь в восхитительную прогулку на лодке, исследуя город в своем собственном темпе, наслаждаясь захватывающими дух видами, не выходя из лодки. С основного пункта посадки, удобно расположенного недалеко от замка Сант-Анджело, вы можете сойти и отправиться в увлекательное путешествие по истории. Поднимитесь на борт своей лодки, и вас встретит дружелюбный персонал, готовый сделать ваш отдых незабываемым. Когда лодка отплывает, скользите по живописной реке Тибр, проходя под элегантными мостами и любуясь потрясающей архитектурой на ее берегах. Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и позвольте нежным волнам пронести вас через сердце Рима. Эта услуга hop-on hop-off позволяет вам сойти на любой из удобно расположенных остановок вдоль реки, а именно:

Изола Тиберина (Лунготевере-дельи-Ангильяра) • Понте-Систо (Лунготевере-деи-Тебальди) • Понте Сант-Анджело (Лунготевере Тор ди Нона) • Пьяцца дель Пополо (Лунготевере в Аугусте) Просто сядьте обратно на лодку, чтобы продолжить свое путешествие после того, как вы изучите одно из перечисленных мест. Это идеальный способ открыть для себя самые знаковые достопримечательности города с уникальной точки зрения. Когда вы насытитесь рекой, сойдите на обозначенной остановке возле замка Сант-Анджело. Эта внушительная крепость, первоначально построенная как мавзолей, предлагает захватывающий взгляд на богатую историю Рима. Поднимитесь на валы крепости и раскройте ее секреты, исследуя различные комнаты и коридоры. Насладитесь панорамным видом на город, в том числе на собор Святого Петра и Ватикан. Это поистине завораживающее зрелище, которое не оставит вас равнодушным. Расположенный всего в двух шагах от главного пристани для лодок, Castel Sant'Angelo удобно доступен, что позволит вам беспрепятственно продолжить свое путешествие по захватывающему прошлому Рима. Важная информация: Возьмите с собой • Паспорт или удостоверение личности • Комфортная обувь • Удобная одежда Примите во внимание • Пожалуйста, предоставьте действительную контактную информацию при бронировании, так как электронный билет на посещение замка Сант-Анджело будет доставлен за день до вашего бронирования. Не подходит для • Люди с ограниченными возможностями передвижения.