Опробуйте машины Леонардо да Винчи и попытайтесь понять, как его идеи используют в наши дни: в землеройном и грузоподъемном оборудовании, швейных машинах, велосипедах, водных лыжах, пулеметах и многих других объектах.
Описание билета
Путешествие в мир изобретений Леонардо да Винчи
Более 500 лет назад гениальный Леонардо да Винчи создавал проекты, которые опережали свое время. Он разрабатывал летающие аппараты, роботов, субмарины, водолазное снаряжение, а также уникальные конструкции, такие как подвесные мосты без опор и машины, работающие на солнечной энергии. Сегодня у вас есть возможность погрузиться в его мир, посетив музей Leonardo da Vinci Experience в Ватикане.
Уникальные экспонаты
В музее представлены 50 различных изобретений, созданных по чертежам самого мастера. Вы сможете:
- Опробовать машины, разработанные да Винчи;
- Узнать, как его идеи применяются в современных технологиях, таких как землеройное и грузоподъемное оборудование, швейные машины, велосипеды и водные лыжи;
- Понять, как его исследования света повлияли на изобретение фотографии и проекции.
Зеркальная комната и фотосессия
Не упустите возможность войти в зеркальную комнату, где вы сможете увидеть, как световые эффекты вдохновили да Винчи. Сделайте памятный снимок рядом с его вертолетом или бронированным танком, и запечатлейте этот уникальный момент!
Галерея шедевров
Леонардо да Винчи был не только великим изобретателем, но и художником, оставившим после себя множество шедевров. В музее вы найдете 20 сертифицированных репродукций его работ, созданных выдающимися художниками-реставраторами музея Ватикана. Это уникальная возможность увидеть:
- Две версии «Мадонны в скалах», оригиналы которых находятся в Лувре и лондонской Национальной галерее;
- «Даму с горностаем» — картину, которая стала революцией в жанре классического портрета.
Заключение
Посещение музея Leonardo da Vinci Experience — это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в мир гениального художника и изобретателя. Откройте для себя его удивительные идеи и вдохновитесь на новые свершения!
ежедневно 10:30 - 17:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (16-99)
|€16
|Детский (6-15)
|€14
|Детский (0-5)
|€0
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Что включено
- Входной билет
- Аудиогид на английском, итальянском, французском, немецком, испанском, русском и китайском языках
- Бесплатный Wi-Fi
- Помещения с кондиционером
- Уборные
Что не входит в цену
- Экскурсия с гидом