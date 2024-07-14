Входной билет на выставку Леонардо да Винчи

Посмотрите на 50 разных изобретений мастера, изготовленных по его чертежам.

Опробуйте машины Леонардо да Винчи и попытайтесь понять, как его идеи используют в наши дни: в землеройном и грузоподъемном оборудовании, швейных машинах, велосипедах, водных лыжах, пулеметах и многих других объектах.
5
5 отзывов
Входной билет на выставку Леонардо да Винчи
Входной билет на выставку Леонардо да Винчи
Входной билет на выставку Леонардо да Винчи
Ближайшие даты:
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фев
Время начала: 10:30

Описание билета

Путешествие в мир изобретений Леонардо да Винчи

Более 500 лет назад гениальный Леонардо да Винчи создавал проекты, которые опережали свое время. Он разрабатывал летающие аппараты, роботов, субмарины, водолазное снаряжение, а также уникальные конструкции, такие как подвесные мосты без опор и машины, работающие на солнечной энергии. Сегодня у вас есть возможность погрузиться в его мир, посетив музей Leonardo da Vinci Experience в Ватикане.

Уникальные экспонаты

В музее представлены 50 различных изобретений, созданных по чертежам самого мастера. Вы сможете:

  • Опробовать машины, разработанные да Винчи;
  • Узнать, как его идеи применяются в современных технологиях, таких как землеройное и грузоподъемное оборудование, швейные машины, велосипеды и водные лыжи;
  • Понять, как его исследования света повлияли на изобретение фотографии и проекции.

Зеркальная комната и фотосессия

Не упустите возможность войти в зеркальную комнату, где вы сможете увидеть, как световые эффекты вдохновили да Винчи. Сделайте памятный снимок рядом с его вертолетом или бронированным танком, и запечатлейте этот уникальный момент!

Галерея шедевров

Леонардо да Винчи был не только великим изобретателем, но и художником, оставившим после себя множество шедевров. В музее вы найдете 20 сертифицированных репродукций его работ, созданных выдающимися художниками-реставраторами музея Ватикана. Это уникальная возможность увидеть:

  • Две версии «Мадонны в скалах», оригиналы которых находятся в Лувре и лондонской Национальной галерее;
  • «Даму с горностаем» — картину, которая стала революцией в жанре классического портрета.

Заключение

Посещение музея Leonardo da Vinci Experience — это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в мир гениального художника и изобретателя. Откройте для себя его удивительные идеи и вдохновитесь на новые свершения!

ежедневно 10:30 - 17:00

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый (16-99)€16
Детский (6-15)€14
Детский (0-5)€0

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет
  • Аудиогид на английском, итальянском, французском, немецком, испанском, русском и китайском языках
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Помещения с кондиционером
  • Уборные
Что не входит в цену
  • Экскурсия с гидом
Место начала и завершения?
Via della Conciliazione, 19, 00193 Roma RM, Italia
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно 10:30 - 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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2
1
L
14 июл 2024
Я бы сказала, что аудиогид просто необходим. Очень познавательно. Музей потрясающий. Вы сможете построить мост Леонардо самостоятельно. Легко провела там 2-3 часа. Очень хорошие конструкторы для детей и книги в сувенирном магазине.
А
10 июл 2024
Репродукции произведений искусства и изобретений были очень хорошо сделаны, а аудиогид был информативным. Это небольшой музей, но его стоит посетить, если вы хотите быстро взглянуть на работы Леонардо.
R
7 июл 2024
Интересная экскурсия по главным шедеврам Леонардо!
Н
1 июл 2024
Очень приятный тур. С помощью аудиогида изучили экспонаты более детально. Осматривать экспонаты – это развлечение для детей и взрослых! Очень хорошие объяснения. Настоятельно рекомендую!
П
30 июн 2024
Огромный плюс - аудиогид на родном языке!

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