Почувствуйте настоящий дух Рима, прокатившись на легендарной «Веспе»! Вас ждёт неспешное путешествие по культовым местам: Колизей, Трастевере, Пьяцца Навона и не только. По пути — лучшие виды, яркие эмоции и, конечно, вкуснейший тирамису. Это идеальный способ познакомиться с городом, не как турист, а как герой итальянского кино. Запоминающиеся фото — в подарок.
Описание экскурсииКак максимально погрузиться в местный колорит? Рецепт прост: садимся на «Веспу» — главный символ итальянского дизайна — и отправляемся в неспешное путешествие по знаковым достопримечательностям Рима. Колизей, Трастевере, Пьяцца Навона — всё это будет на маршруте. Вдобавок вы получите отличные фотографии, новые эмоции и лучший тирамису в городе.
Ответы на вопросы
Что включено
- Тирамису
- Скутер Веспа с водителем
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Виа кавур 207
Завершение: Площадь Навоны
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
28 окт 2025
Это было незабываемое приключение! Мы проехали по центру города и на видовые места в Апельсиновый сад и к памятнику Гарибальди, самому высокому месту города. Жан рассказал интересные факты, но ощущения от поездки были самыми крутыми! Наши рекомендации!
С
Софья
27 сен 2025
Очень атмосферная экскурсия. (вдохновлялась римскими каникулами). Гид провез по знаков местам, рассказал много интересного про Рим, его историю и особенности. Я была впервые в Риме - меня впечатлило. Проехались не только по историческим местам, но и угостили самым вкусным Аперолем.
У
Ульяна
26 сен 2025
Первый раз каталась на скутере по ночному Риму, очень понравилось!
Останавливались в супер красивых местах, вряд ли сама бы про них узнала! Grazie!
М
Мари
23 сен 2025
Идеальная экскурсия для знакомства с Римом❤️позитивные ребята, красивая vespa и умело подобранные места остановок! Советую каждому, кто будет в Риме. Помимо красивых локаций, вам еще расскажут не самые очевидные вещи про Рим, которые точно не найдешь в путеводителе. Бонусом будут классные фотки. Так что мой личный рекомендасьон❤️
S
Svetlana
11 июл 2025
В центре увидели экскурсии на Веспах с колясками и решили поискать аналоги с русскими ребятами. Прибыв на место встречи, оказалось, что наши Веспы без колясок 😳 Но по факту это
