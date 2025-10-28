Е Екатерина Это было незабываемое приключение! Мы проехали по центру города и на видовые места в Апельсиновый сад и к памятнику Гарибальди, самому высокому месту города. Жан рассказал интересные факты, но ощущения от поездки были самыми крутыми! Наши рекомендации!

С Софья Очень атмосферная экскурсия. (вдохновлялась римскими каникулами). Гид провез по знаков местам, рассказал много интересного про Рим, его историю и особенности. Я была впервые в Риме - меня впечатлило. Проехались не только по историческим местам, но и угостили самым вкусным Аперолем.

У Ульяна Первый раз каталась на скутере по ночному Риму, очень понравилось!

Останавливались в супер красивых местах, вряд ли сама бы про них узнала! Grazie!

М Мари Идеальная экскурсия для знакомства с Римом❤️позитивные ребята, красивая vespa и умело подобранные места остановок! Советую каждому, кто будет в Риме. Помимо красивых локаций, вам еще расскажут не самые очевидные вещи про Рим, которые точно не найдешь в путеводителе. Бонусом будут классные фотки. Так что мой личный рекомендасьон❤️