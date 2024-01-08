27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Увлекательное путешествие по Риму с заданиями и головоломками. Исследуйте нетуристические уголки и наслаждайтесь атмосферой города
Римский квест — это веселая и легкая экскурсия, насыщенная интересными заданиями и необычными архитектурными объектами.
Вы исследуете площади Рима и работы мастеров Возрождения, разгадаете логические ребусы и задачи — никуда не спеша, останавливаясь на кофе и мороженое, получая удовольствие от города. Ведь только так можно узнать и понять Рим!
Во время квеста вы рассмотрите Испанскую лестницу, где снимались «Римские каникулы», фонтан Треви, Пьяцца Барберини, улицу «Сладкой жизни» — via Veneto, а еще откроете интересные уголки Рима, спрятанные в сердце города: загадочные церкви, одно из старейших кафе Европы, место, где готовят лучшее в городе тирамису, и многое другое! Вы найдете общий элемент на скульптурах Бернини, отыщите самое необычное здание Рима и рассмотрите работы великих мастеров Возрождения.
Узнать город с помощью заданий и головоломок
Чтобы пройти этот квест и познакомиться с историей Рима, совсем не обязательно обладать фундаментальными знаниями — достаточно лишь проявить находчивость и внимание к деталям. Двигаясь по карте от пункта к пункту, вы будете решать логические задания, связанные с картинами, ребусами, фотографиями и историческими материалами. Вы узнаете историю одного очень влиятельного римского папы и откроете многие другие секреты Вечного города.
Кому подойдет эта экскурсия
Квест будет идеален для любознательных путешественников от 14 лет, которые уже видели Колизей, Ватикан и Римский форум, а теперь хотят необычно и весело познакомиться с секретами Вечного города.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены: личное сопровождение русскоязычного гида-ведущего, специальные шпионские устройства и приятный сюрприз-подарок в конце квеста
Отдельно оплачиваются билеты в музей при церкви – 10 евро с человека (есть возможность продолжить квест, не посещая музей). При посещении церкви стоит учесть дресс-код: прикрыть плечи и колени.
Дополнительно можно организовать часовую фотосессию на рассвете или закате (в отдельное от квеста время), стоимость квеста в этом случае будет 300€ за компанию до 5 человек. В результате вы получите минимум 30 обработанных фотографий.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У колонны Марка Аврелия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 4013 туристов
Наша команда специализируется на необычных экскурсиях-квестах для взрослых и детей. Экскурсия-квест — это полноценная экскурсия + увлекательное приключение с интересными заданиями и загадками.
Квест — единственный способ знакомства с городом, после которого ваши дети запомнят интересные факты, заинтересуются историей и будут вспоминать эту поездку всю жизнь.
В конце каждого квеста ваш ждут победа и подарки-сюрпризы!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Евгения
Классный квест, весело, быстро, дети (9 лет и 13 лет) быстро включились в игру. Прошли по новым для нас локациям, церковь капуцинов вообще потрясла всех. Рекомендую после стандартных экскурсий брать. читать дальшеуменьшить
Когда есть уже представление о городе. Очень динамичная информативная прогулка, вернула веру детей в родителей, что экскурсии не только долго и и скучно, но и интересно) спасибо за адаптацию под интересы и хобби каждого участника!
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R
Rimma
Спасибо большое Марине за очень необычный и интересный способ увидеть и оценить красивые и не всегда очевидные уголки Рима. Квест предоставляет возможность оказаться в «игре в открытом мире», отличная возможность прогуляться читать дальшеуменьшить
по центру Вечного города в поисках ответов на увлекательные загадки. Все вовлеченные локации отлично продуманы так, что вы насладитесь Римом и при этом не устанете от ходьбы. Все загадки можно решать в вашем собственном ритме, остановки на кофе/тирамису/бокал вина приветствуются организатором:)
Кроме того, Марина дала нам очень ценные советы, как местный житель и знаток города.
Фотосессия на рассвете стала прекрасным способом начать новый день в Риме, пока город еще только просыпался, и запечатлеть важные моменты путешествия на память.
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В
Валентина
Начинать знакомство с любым знаменитым городом, на мой взгляд, надо с экскурсионного автобуса типа hop on/hop off: там можно получить общее представление о том, где именно находятся самые туристические места. читать дальшеуменьшить
А далее - непременно экскурсия-квест вроде той, что проводит замечательный гид Марина. Потому что это будет совсем другое узнавание города! И здесь вы будете не пассивными слушателями, а непосредственными участниками разгадывания загадок и узнавания каких-то секретов и фишечек, которые точно запомнятся лучше, чем сведения о событиях такого-то года до нашей эры. Спасибо Марине! Даже имея филологическое образование и будучи киноманом, во время этой экскурсии я сделала для себя несколько "литературных" и "киношных" открытий, литература и кино перестали быть чем-то далеким и абстрактным и стали частью жизни. А те "вкусные" места, по которым она нас провела, сами мы нашли бы едва ли. Разве что проштудировали бы массу туристических форумов. Но такого удовольствия мы бы точно не получили. Рекомендую экскурсии Марины всем активным и любознательным!
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В
Виктория
28 марта 2018 года были на квест-приключении "Загадочный Рим" с дочкой (16 лет). Обеим очень понравилось. Программа составлена очень интересно, много полезной информации, которая подается в игровой форме и поэтому читать дальшеуменьшить
легко запоминается. Было интересно и мне (я в Риме уже не первый раз, люблю историю) и дочке (впервые в Риме и не очень любит ходить на экскурсии). Были задания, которые ближе мне, и задания, которые близки и понятны подростку. В ходе квеста будет предложено посетить музей, очень советую не отказываться и зайти. Времени займет немного, а впечатлений будет много. Отдельное спасибо Марине за ее положительный настрой и потрясающий подарок после успешного прохождения квеста.
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М
Мария
Очень необычный и интересный подход к вопросу. Отвечая на вопросы, узнаешь интересную информацию и в рамках исполнения заданий обходишь центр города. От разгадывания загадок получаешь дополнительное удовольствие. Мы в Риме читать дальшеуменьшить
были первый раз, было увлекательно. Удачи создателям квеста, и пожелание - делайте еще аналогичные экскурсии более длительные и по различным районам города. В следующий раз охотно посетили бы еще. Рекомендуем всем, кто любит нестандартные эксускурсии и загадки.
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Елена
Марина, спасибо вам! Весело провели 3.5 часа в прогулке по Риму с мужем. Вдвоем нам было очень интересно и забавно проходить все этапы квеста. Узнали много интересного и нового. Информация, которую можно читать дальшеуменьшить
получить только после глубокого изучения литературы. Поэтому очень нам было интересно, познавательно. Обязательно в следующий раз хотим детей отправить на детский квест. Думаю, что это те самые нужные эмоции, чтобы привлечь интерес к истории. Спасибо!!!
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