27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Римский квест — это веселая и легкая экскурсия, насыщенная интересными заданиями и необычными архитектурными объектами. Вы исследуете площади Рима и работы мастеров Возрождения, разгадаете логические ребусы и задачи — никуда не спеша, останавливаясь на кофе и мороженое, получая удовольствие от города. Ведь только так можно узнать и понять Рим!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Исследовать нетуристические уголки Рима

Во время квеста вы рассмотрите Испанскую лестницу, где снимались «Римские каникулы», фонтан Треви, Пьяцца Барберини, улицу «Сладкой жизни» — via Veneto, а еще откроете интересные уголки Рима, спрятанные в сердце города: загадочные церкви, одно из старейших кафе Европы, место, где готовят лучшее в городе тирамису, и многое другое! Вы найдете общий элемент на скульптурах Бернини, отыщите самое необычное здание Рима и рассмотрите работы великих мастеров Возрождения.

Узнать город с помощью заданий и головоломок

Чтобы пройти этот квест и познакомиться с историей Рима, совсем не обязательно обладать фундаментальными знаниями — достаточно лишь проявить находчивость и внимание к деталям. Двигаясь по карте от пункта к пункту, вы будете решать логические задания, связанные с картинами, ребусами, фотографиями и историческими материалами. Вы узнаете историю одного очень влиятельного римского папы и откроете многие другие секреты Вечного города.

Кому подойдет эта экскурсия

Квест будет идеален для любознательных путешественников от 14 лет, которые уже видели Колизей, Ватикан и Римский форум, а теперь хотят необычно и весело познакомиться с секретами Вечного города.

Организационные детали