27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания!

Марина
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Марина – представитель гидов
Римский квест — это веселая и легкая экскурсия, насыщенная интересными заданиями и необычными архитектурными объектами.

Вы исследуете площади Рима и работы мастеров Возрождения, разгадаете логические ребусы и задачи — никуда не спеша, останавливаясь на кофе и мороженое, получая удовольствие от города.

Ведь только так можно узнать и понять Рим!
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча piazza di San Bernardo (метро Repubblica или Barberini)
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У этой экскурсии27 отзывов
4.85
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Квест-приключение «Загадочный Рим»

Что вас ожидает

Исследовать нетуристические уголки Рима
Во время квеста вы рассмотрите Испанскую лестницу, где снимались «Римские каникулы», фонтан Треви, Пьяцца Барберини, улицу «Сладкой жизни» – via Veneto, а еще откроете интересные уголки Рима, спрятанные в сердце города: загадочные церкви, одно из старейших кафе Европы, место, где готовят лучшее в городе тирамису, и многое другое! Вы найдете общий элемент на скульптурах Бернини, отыщите самое необычное здание Рима и рассмотрите работы великих мастеров Возрождения.

Узнать город с помощью заданий и головоломок
Чтобы пройти этот квест и познакомиться с историей Рима, совсем не обязательно обладать фундаментальными знаниями – достаточно лишь проявить находчивость и внимание к деталям. Двигаясь по карте от пункта к пункту, вы будете решать логические задания, связанные с картинами, ребусами, фотографиями и историческими материалами. Вы узнаете историю одного очень влиятельного римского папы, поймете, почему Микеланджело невзлюбил Рафаэля, и откроете многие другие секреты Вечного города.

Кому подойдет эта экскурсия

Квест будет идеален для любознательных путешественников от 14 лет, которые уже видели Колизей, Ватикан и Римский форум, а теперь хотят необычно и весело познакомиться с секретами Вечного города.

Организационные детали

  • Продолжительность квеста (3-5 часов) зависит от вашего темпа и перерывов на кофе/обед/шопинг. Обычно команды проходят маршрут за 4 часа.
  • В стоимость экскурсии включены: аренда специального шпионского устройства, информация об интересных местах Рима (где лучше поесть, куда сходить и т.д.), сопровождение русского гида-ведущего онлайн по всему маршруту, приятный сюрприз-подарок в конце квеста.
  • Отдельно оплачиваются билеты в музей при церкви – 8,5 евро с человека (есть возможность продолжить квест, не посещая музей). При посещении церкви стоит учесть дресс-код: прикрыть плечи и колени.
  • Дополнительно можно организовать часовую фотосессию на рассвете или закате (в отдельное от квеста время), стоимость квеста в этом случае будет 199€ за компанию до 5 человек. В результате вы получите минимум 30 обработанных фотографий.
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Квест-приключение «Загадочный Рим»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура piazza di San Bernardo (метро Repubblica или Barberini).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Наша команда гидов специализируется на необычных экскурсиях-квестах. Экскурсия-квест — это увлекательное приключение + экскурсия = в своем темпе, в своей компании, весело и познавательно. Вы сами разгадываете и узнаете историю и необычные места города. Вы исследуете город, как и когда удобно вам. Нет спешки и привязанности ко времени. Квест — это захватывающая игра, главным героем которого являетесь вы сами! Ну и конечно, вы отыщите место, где спрятаны Сокровища (и приятный сюрприз в конце каждого квеста от нашей команды!). Отдыхайте вместе с нами так, как умеют отдыхать только итальянцы!
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Формат квеста- экскурсии был в новинку для нас. Нам очень понравилось, хотя устали с непривычки.
19 февраля 2020
Квест прошел на Ура! Дети узнали много нового. Мы побывали в интересных местах, окунулись в историю. В процессе квеста были задействованы даже местные жители (что было очень необычно). Спасибо огромное Лидии за дополнительную информацию и вкусный подарок. Дети сказали, что квест намного лучше, чем обычная экскурсия.
16 января 2020
Очень понравилось все от начала до конца квеста. Дети были в восторге несколько часов после квеста, вспоминая истории и факты, которые они узнали во время квеста! Спасибо!
31 декабря 2019
Отличная экскурсия. Узнали о Риме то, что не узнали бы при других экскурсиях и обстоятельствах.
Ещё важное - не было привязки к передвижению группы, как бывает в обычных групповых экскурсиях. Двигались в своём темпе и по своему желанию. Задерживали там, где хотелось задержаться. И проскаеивали в более быстром режиме то, что хотелось проскочить.
А ещё, благодаря экскурсии, попробовали вкуснейшее тирамису!
18 ноября 2019
Получили огромное удовольствие и заряд хорошего настроения от квеста! Погода пыталась вмешаться в наши планы, особая благодарность организаторам за гибкость в переносе времени экскурсии. Было очень интересно, нетривиально, экскурсия наполнена множеством необычных фактов. Обязательно порекомендуем всем друзьям и знакомым!
25 июля 2019
Ни разу не пожалели о покупке данного квеста. Очень здорово провели время, изучая достопримечательности Рима. Сюжет квеста очень понравился. Большое спасибо организатору Марине за отлично проведенное время!!!
10 июня 2019
Отличная экскурсия для подростков и взрослых. Время проходит не заметно. Переживали, что не успели ознакомиться с достопримечательности и и не сможем пройти квест, но все под силу даже новичкам. Экскурсия проходит без сопровождения гида, в собственном темпе, что очень удобно.
27 марта 2019
Для тех кто хочет вместе с детьми провести несколько интересных и веселых часов в Риме.
Рекомендуем это приключение!!!!!!!
26 февраля 2019
Экскурсия очень понравилась. Гид замечательный. Своей энергией настраивает на успешное прохождение маршрута, который составлен очень логично и познавательно. При прохождении маршрута любой турист получает первоначальное, иногда даже неожиданное знакомство с Римом. Экскурсия подходит для тех, кто хочет получить незабываемые воспоминания о Риме.
26 февраля 2019
Очень понравился квест! Марина встретила нас очень радушно и хорошо объяснила правила. Узнали много интересных фактов. Сознаюсь, что прибегали к помощи интернета, но вместе с этим узнавали неизвестные нам ранее факты. Всё очень понравилось! Большое спасибо!
Ещё 17 отзывов

Марина проводит ещё 2 экскурсии

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