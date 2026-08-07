35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Моя задача в том, чтобы вы почувствовали себя в Риме, как дома.Я организую для вас трансфер в любую точку столицы на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем, который встретит вас в

аэропорту с табличкой с вашим именем и, можете быть уверены, дождется вас вне зависимости от задержек рейса и времени его прилета. Кроме того, я дам вам полезную информацию до прилета и во время вашего путешествия по Риму и Италии — это полезная опция «Звонок другу», говорящему на вашем языке.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке гостей из аэропорта в любую точку Рима. Нашу обзорную экскурсию по Риму на автомобиле вы можете заказать здесь

Удобство и комфорт с первых минут в Риме

После долгого утомительного перелета, очередей на паспортном контроле и у багажной ленты всегда приятно полноценно насладиться окончанием дорожных хлопот и началом отпуска — для этого необходимо, чтобы вас встретили в зале прилета, помогли с багажом, предоставили чистую машину, воспитанного и профессионального водителя, который сможет снабдить вас необходимой информацией, — одним словом, создали комфорт с первых минут пребывания в Риме.

Не переживайте о том, где искать такси, как бороться с хитростью водителей, которые так и норовят «покружить» по району, и о том, что вас отвезут не туда, куда нужно. С вами будет ответственный профессионал, который уделит вам максимум внимания. Также будет возможность в любой момент обратиться к организатору сервиса за необходимой информацией.

Поэтому жду вас в гости и сделаю все, чтобы с первых минут ваше пребывание в Риме было комфортным.

Организационные детали

Стоимость трансфера указана для 1-3 человек (с максимальным количеством багажа не более 2 больших чемоданов и одного среднего) или для 1-4 человек без багажа

Стоимость трансфера для 5-8 человек организуется на минивэне — стоимость уточняйте у организатора.

Трансферы производятся на автомобилях Мерседес Е-класса, V-класса (в исключительных случаях может быть предоставлен автомобиль другой марки, но всегда гарантированно комфортабельный)

В стоимость включены 80 минут ожидания с момента приземления самолёта. Каждый дополнительный час оплачивается отдельно — €50

В заявке необходимо указать полётные данные