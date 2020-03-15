35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке гостей из аэропорта в любую точку Рима. Нашу обзорную экскурсию по Риму на автомобиле вы можете заказать здесь

Удобство и комфорт с первых минут в Риме

После долгого утомительного перелета, очередей на паспортном контроле и у багажной ленты всегда приятно полноценно насладиться окончанием дорожных хлопот и началом отпуска — для этого необходимо, чтобы вас встретили в зале прилета, помогли с багажом, предоставили чистую машину, воспитанного и профессионального водителя, который сможет снабдить вас необходимой информацией, — одним словом, создали комфорт с первых минут пребывания в Риме.

Не переживайте о том, где искать такси, как бороться с хитростью водителей, которые так и норовят «покружить» по району, и о том, что вас отвезут не туда, куда нужно. С вами будет ответственный профессионал, который уделит вам максимум внимания. Также будет возможность в любой момент обратиться к организатору сервиса за необходимой информацией.

Поэтому жду вас в гости и сделаю все, чтобы с первых минут ваше пребывание в Риме было комфортным.