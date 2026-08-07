35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке гостей из аэропорта в любую точку Рима. Нашу обзорную экскурсию по Риму на автомобиле вы можете заказать здесь
Удобство и комфорт с первых минут в Риме
После долгого утомительного перелета, очередей на паспортном контроле и у багажной ленты всегда приятно полноценно насладиться окончанием дорожных хлопот и началом отпуска — для этого необходимо, чтобы вас встретили в зале прилета, помогли с багажом, предоставили чистую машину, воспитанного и профессионального водителя, который сможет снабдить вас необходимой информацией, — одним словом, создали комфорт с первых минут пребывания в Риме.
Не переживайте о том, где искать такси, как бороться с хитростью водителей, которые так и норовят «покружить» по району, и о том, что вас отвезут не туда, куда нужно. С вами будет ответственный профессионал, который уделит вам максимум внимания. Также будет возможность в любой момент обратиться к организатору сервиса за необходимой информацией.
Поэтому жду вас в гости и сделаю все, чтобы с первых минут ваше пребывание в Риме было комфортным.
Организационные детали
Стоимость трансфера указана для 1-3 человек (с максимальным количеством багажа не более 2 больших чемоданов и одного среднего) или для 1-4 человек без багажа
Стоимость трансфера для 5-8 человек организуется на минивэне — стоимость уточняйте у организатора.
Трансферы производятся на автомобилях Мерседес Е-класса, V-класса (в исключительных случаях может быть предоставлен автомобиль другой марки, но всегда гарантированно комфортабельный)
В стоимость включены 80 минут ожидания с момента приземления самолёта. Каждый дополнительный час оплачивается отдельно — €50
В заявке необходимо указать полётные данные
Номер рейса, время прилёта/время вылета (если трансфер из отеля)
Адрес отеля
Количество багажа с размерами (к примеру, 2 больших чемодана + 2 ручной клади)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
аэропорт или ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 4701 туриста
Я влюблён в этот удивительный город. Иногда мне даже кажется, что судьбою мне было предначертано жить здесь, ведь даже день рождения у нас совпадает — 21 апреля, с поправкой на читать дальшеуменьшить
возраст, разумеется.
Я работаю в киноиндустрии, у меня 2 высших образования, но я по-прежнему учусь. Учусь замечать красоту в маленьких вещах, наслаждаться каждым днём, совершать увлекательные путешествия и делиться новыми яркими впечатлениями с интересными людьми.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Спасибо за поездку! Доехали быстро и комфортно.
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Eкатерина
Владислав прекрасно организовал трансферы из Аэропорта в отель и из отеля в Аэропорт. Отдельная благодарность за ожидание в связи с длительным прохождением паспортного контроля
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Татьяна
Хорошо. что мы заказали трансфер Аэропорт-Рим. И нам повезло. что это был Владислав😍! Прилетев в Рим.. мы не получили наш второй багаж. . он просто не прилетел с нами.. Мы читать дальшеуменьшить
впервые в Риме и не зная языка… нам было очень тревожно.. Владислав был постоянно с нами на связи.. И самое главное. он дождался нас. . более трёх часов.. пока мы ждали следующего рейса из Парижа. . Это было. счастье.. чемодан доставили.. 🙏По дороге Владислав нам много интересного рассказывал .так как он ещё и гид! Давал рекомендации и советы! Спасибо огромное! На обратном пути в аэропорт. . он также оказывал нам помощь при возврате такс фри! Всё получилось быстро и благополучно! Я очень рекомендую этого приятного человека. тем кто собирается в Рим! Благодарю. за человечность. доброту и душевность! 🙏💛
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Мария
все прошло отлично
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Татьяна
Первый раз в Риме и поэтому очень переживали как доберемся аэропорта до отеля! Но благодаря Владиславу трансфер был организован на высшем уровне! Заранее списались с Владиславом и были уверены, что читать дальшеуменьшить
нас встретят! Встречал нас Андреа с табличкой мы сразу нашли друг друга! Автомобиль был шикарный и водитель супер! В отеле были через 40 минут! Водитель был вежлив и внимателен! Помог донести чемоданы и дождался пока нам открыли двери в отель, так как мы прибыли после 22 часов! Ставим пятерку за трансфер 🙏
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Елена
Все прошло прекрасно, водитель дождался нас, когда мы задержались в длинной очереди на паспортный контроль. Машина удобная, с багажом водитель помог. Но если важен именно русский язык, нужно иметь в виду, что водитель необязательно будет русскоязычным, и переписываться с ним по прилете нужно будет по-английски.