35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Комфорт с первых минут пребывания в Риме: чистые авто и качественный сервис

Владислав
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Владислав – ваш гид
Моя задача в том, чтобы вы почувствовали себя в Риме, как дома.

Я организую для вас трансфер в любую точку столицы на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем, который встретит вас в аэропорту с табличкой с вашим именем и, можете быть уверены, дождется вас вне зависимости от задержек рейса и времени его прилета.

Кроме того, я дам вам полезную информацию до прилета и во время вашего путешествия по Риму и Италии — это полезная опция «Звонок другу», говорящему на вашем языке.
60 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1 час
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — аэропорт или ваш отель
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У этой экскурсии35 отзывов
4.77
Трансфер «Аэропорт — Рим»
Трансфер «Аэропорт — Рим»

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке гостей из аэропорта в любую точку Рима. Нашу обзорную экскурсию по Риму на автомобиле вы можете заказать здесь

Удобство и комфорт с первых минут в Риме

После долгого утомительного перелета, очередей на паспортном контроле и у багажной ленты всегда приятно полноценно насладиться окончанием дорожных хлопот и началом отпуска — для этого необходимо, чтобы вас встретили в зале прилета, помогли с багажом, предоставили чистую машину, воспитанного и профессионального водителя, который сможет снабдить вас необходимой информацией, — одним словом, создали комфорт с первых минут пребывания в Риме.

Не переживайте о том, где искать такси, как бороться с хитростью водителей, которые так и норовят «покружить» по району, и о том, что вас отвезут не туда, куда нужно. С вами будет ответственный профессионал, который уделит вам максимум внимания. Также будет возможность в любой момент обратиться к организатору сервиса за необходимой информацией.

Поэтому жду вас в гости и сделаю все, чтобы с первых минут ваше пребывание в Риме было комфортным.

Организационные детали

  • Стоимость трансфера для 1-4 человек (с максимальным количеством багажа не более 2 больших чемоданов и одного среднего) — 60 €
  • Стоимость трансфера для 5-8 человек — 80 €
  • Трансферы производятся на автомобилях Мерседес Е класса , V класса (в исключительных случаях может быть предоставлен автомобиль другой марки, но всегда гарантированно комфортабельный)
Трансфер «Аэропорт — Рим»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — аэропорт или ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владислав
Владислав
Привет! Меня зовут Влад и мне 29 лет, 10 из которых я влюблён в этот удивительный город. Иногда мне даже кажется, что судьбою мне было предначертано жить здесь, ведь даже день рождения у нас совпадает – 21 апреля, с поправкой на возраст, разумеется. Я работаю в киноиндустрии и у меня 2 высших образования, но я по-прежнему учусь. Учусь замечать красоту в маленьких вещах, наслаждаться каждым днём,совершать увлекательные путешествия и делиться новыми,яркими впечатлениями с интересными людьми
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35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Трансфер был из аэропорта в гостиницу и обратно. Очень довольны. Вежливые и пунктуальные водители, опрятные. Безупречно чистые автомобили как снаружи так и внутри. Кресло для ребенка. Машины мерседесы - конечно комфортные. Все на высшем уровне. Рекомендую!
24 января 2020
Мы летели компанией друзей с разных аэропортов и заказали только один трансфер. Были очень приятно удивлены , что были заказаны две машины в разные аэропорты . Это действительно отменный сервис. Спасибо большое!!!
16 января 2020
Встретили вовремя, водитель приятный, авто комфортное, всё ОК!
Спасибо!
23 декабря 2019
Хотели бы сказать большое спасибо за предоставленный трансфер!
Встретили с табличкой, с багажом помогли, удобно и быстро довезли до отеля! Комфортный автомобиль, вежливый водитель. Рекомендую! И ещё раз благодарю!!!
11 декабря 2019
Мы воспользовались трансфером из аэропорта в отель. Все прошло четко. Спасибо. Будем обращаться ещё.
17 октября 2019
Все прошло идеально! Спасибо большое!
SERGEI
23 августа 2019
Очень благодарны Натали !
19 июня 2019
Очень удобный сервис по доставке туристов из аэропорта в отель и обратно .
Спасибо Владислав.
16 мая 2019
Владислав, здравствуйте. Я хочу Вас и Вашу команду поблагодарить за комфортное моё передвижение по Риму.Пунктуальность, комфорт , персонал который чётко знает свои обязанности- это то , что я ценю в первую очередь. Хочу сделать акцент на то, что это не обзорная экскурсия по Риму , а в первую очередь трансфер -т.е встреча Вас в аэропорту и комфортная доставка к месту Вашего пребывания. И в обязанности водителя не входит Ваше знакомство с Римом, так же знание с Вашей стороны хотя бы английского языка - желательно=). Если Вы хотите на протяжении данного времени поддержать беседу и уточнить интересующие Вас моменты .Водитель любезно ответит на все Ваши вопросы. Либо заранее обговаривать с Владиславом момент русскоязычного персонала, кому это необходимо . Данное предложение для людей , которые ценят свой комфорт ,время и привыкли к лучшему. Владислав- не прощаюсь,до встречи в Риме.С Ув. Марина .
27 апреля 2019
Встретил с табличкой ф.и. приятный мужчина.Когда дошли до машины - была предложена вода. Довезли быстро и с комфортом. Рекомендуем. Спасибо вам, Владислав
Ещё 25 отзывов

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