Увидьте Рим по-новому — в удобном гольф-каре! Панорама с холма Яниколо, колорит Трастевере, берега Тибра и легендарные «Уста истины» — всё это за одну увлекательную поездку в мини-группе.
Время начала: 09:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Описание экскурсииОткройте Рим с новой стороны — на уютном гольф-каре! Небольшая группа (до 7 человек) и комфортный темп позволят вам не спеша наслаждаться древним городом, его атмосферой и красотой. Экскурсия начнётся с панорамного холма Яниколо, где ежедневно звучит пушечный залп, а перед вами раскинется захватывающий вид на весь Рим. Далее вы спуститесь в очаровательный район Трастевере с его узкими улочками, заедете в иезуитский квартал, прокатитесь вдоль Тибра до острова Тиберина. По пути вы увидите одну из самых известных римских достопримечательностей — церковь Санта-Мария-ин-Космедин, где находятся легендарные «Уста истины». Это путешествие идеально подойдёт тем, кто хочет увидеть Рим без суеты, но со вкусом и характером. Важная информация: Предварительно нужно согласовывать маршрут экскурсии на гольф каре по причине ремонтных работ в Риме. Во всяком случае экскурсия будет не менее интересной.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в агенстве. Via Santamaura. Metro Ottavia
Завершение: Где закпнчивается определенный маршрут обзорной экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Есть 3 опции: на 9.00 утра, 12.00 дня, 15.00; 17.00; 19.00; 21.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Предварительно нужно согласовывать маршрут экскурсии на гольф каре по причине ремонтных работ в Риме
- Во всяком случае экскурсия будет не менее интересной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
