Увидьте Рим по-новому — в удобном гольф-каре! Панорама с холма Яниколо, колорит Трастевере, берега Тибра и легендарные «Уста истины» — всё это за одну увлекательную поездку в мини-группе.

Надежда Ваш гид в Риме Групповая экскурсия Язык проведения 🇬🇧 английский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-7 человек Когда Есть 3 опции: на 9.00 утра, 12.00 дня, 15.00; 17.00; 19.00; 21.00 €100 за человека

Описание экскурсии Откройте Рим с новой стороны — на уютном гольф-каре! Небольшая группа (до 7 человек) и комфортный темп позволят вам не спеша наслаждаться древним городом, его атмосферой и красотой. Экскурсия начнётся с панорамного холма Яниколо, где ежедневно звучит пушечный залп, а перед вами раскинется захватывающий вид на весь Рим. Далее вы спуститесь в очаровательный район Трастевере с его узкими улочками, заедете в иезуитский квартал, прокатитесь вдоль Тибра до острова Тиберина. По пути вы увидите одну из самых известных римских достопримечательностей — церковь Санта-Мария-ин-Космедин, где находятся легендарные «Уста истины». Это путешествие идеально подойдёт тем, кто хочет увидеть Рим без суеты, но со вкусом и характером. Важная информация: Предварительно нужно согласовывать маршрут экскурсии на гольф каре по причине ремонтных работ в Риме. Во всяком случае экскурсия будет не менее интересной.

