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читать дальше 3 уровнях, где каждая ступень вниз — своя эпоха. Вы пройдёте по Риму 1–2 веков, познакомитесь с митраизмом — древним религиозным культом. И поймёте, что история Рима — это история человечества.

В Риме всё стоит на чём-нибудь более старом, чем оно само! Всего в двух шагах от Колизея есть одно из уникальных мест в мире — базилика Сан-Клементе. Это церковь в