В Риме всё стоит на чём-нибудь более старом, чем оно само! Всего в двух шагах от Колизея есть одно из уникальных мест в мире — базилика Сан-Клементе. Это церковь в
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы посетите уникальную базилику Сан-Клементе.
- В верхней церкви увидите сокровищницу христианских святынь — мощи Святого Кирилла, создавшего для славян алфавит, и Святого Клемента, одного из первых христианских проповедников. Взглянете на невероятной красоты мозаику 12 века «Дерево жизни».
- Под этим храмом посетите подземный музей — церковь 4 века. Вглядитесь в чудом сохранившиеся фрески 9–11 веков.
- Спуститесь ещё ниже и пройдёте по помещениям Древнего Рима эпохи Нерона.
- Окажетесь в митреуме — гроте, где римляне совершали таинственные мистерии, посвящённые богу Митре, и познакомитесь с философией этой религии.
Экскурсия подойдёт тем:
- Кто хочет узнать больше об истории христианства.
- Кто увлекается мистериями и эзотерикой.
- Кого интересуют таинства ритуалов закрытых обществ.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида.
- Дополнительно оплачиваются билеты в археологический музей под церковью — €10/ взрослым, бесплатно/детям до 18 лет.
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 8 лет.
- Не рекомендую экскурсию людям, страдающим клаустрофобией.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Риме
Здравствуйте! Я лицензированный гид по Риму, Ватикану и Римской провинции. Моя лицензия подтверждена суровыми экзаменами по истории, археологии, истории искусства Рима. У меня высшее историческое образование и многолетний опыт работы с детьми, как учитель истории. В Риме живу более 20 лет. Помогу вам не потеряться среди всех несметных богатств этого города.Задать вопрос
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