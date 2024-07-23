Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Найдите спокойствие и восстановление всего в нескольких шагах от Рима в курортном и оздоровительном центре QC Termeroma.



Расположенный в природном парке на территории исторического поместья, вас ждет волшебный отдых в 5-звездочном отеле. 5 3 отзыва

TicketsS Ваш гид в Риме Написать вопрос Билеты Оценка и отзывы 3 отзыва Можно с детьми Да €74 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание билета Найдите спокойствие и восстановление всего в нескольких шагах от Рима в курортном и оздоровительном центре QC Termeroma. Расположенный в природном парке на территории исторического поместья, вас ждет волшебный отдых в 5-звездочном отеле. Начните свой путь к оздоровлению с 31 процедуры, доступной в спа-курорте. Оживите и восстановите свой разум и тело в природном оазисе древнеримских курортов. Ищите полное состояние спокойствия и передышки для ума и тела в бесконечных и музыкальных бассейнах. Активируйте поры и кровообращение вашего тела в «эмоциональном душе». Укройтесь в тени древних деревьев, вдохните ароматы розария и окунитесь в красоту окружающих вас природных пейзажей. Поделитесь своими незабываемыми впечатлениями с друзьями и семьей и создайте заветные воспоминания. Важная информация: Пятичасовой входной билет в QC Terme Roma, действительный с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников и национальных праздников. Возьмите с собой • Купальный костюм Запрещено • Еда и напитки • Алкоголь и наркотики Не подходит для • Дети до 15 лет • Беременные женщины

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Входной билет в спа

Полотенце

Банный халат

Шлепки Что не входит в цену Еда и напитки

Массажи и процедуры Место начала и завершения? Via Portuense, 2264, 00054 Fiumicino RM, Италия Когда и как рано покупать? Когда: Выберите удобную дату из расписания Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет Важная информация Пятичасовой входной билет в QC Terme Roma, действительный с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников и национальных праздников

Возьмите с собой

Купальный костюм

Запрещено

Еда и напитки

Алкоголь и наркотики

Не подходит для

Дети до 15 лет

Беременные женщины Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.