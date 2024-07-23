Найдите спокойствие и восстановление всего в нескольких шагах от Рима в курортном и оздоровительном центре QC Termeroma.
Расположенный в природном парке на территории исторического поместья, вас ждет волшебный отдых в 5-звездочном отеле.
Найдите спокойствие и восстановление всего в нескольких шагах от Рима в курортном и оздоровительном центре QC Termeroma. Расположенный в природном парке на территории исторического поместья, вас ждет волшебный отдых в 5-звездочном отеле. Начните свой путь к оздоровлению с 31 процедуры, доступной в спа-курорте. Оживите и восстановите свой разум и тело в природном оазисе древнеримских курортов. Ищите полное состояние спокойствия и передышки для ума и тела в бесконечных и музыкальных бассейнах. Активируйте поры и кровообращение вашего тела в «эмоциональном душе». Укройтесь в тени древних деревьев, вдохните ароматы розария и окунитесь в красоту окружающих вас природных пейзажей. Поделитесь своими незабываемыми впечатлениями с друзьями и семьей и создайте заветные воспоминания.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в спа
- Полотенце
- Банный халат
- Шлепки
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Массажи и процедуры
Место начала и завершения?
Via Portuense, 2264, 00054 Fiumicino RM, Италия
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Пятичасовой входной билет в QC Terme Roma, действительный с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников и национальных праздников
- Возьмите с собой
- Купальный костюм
- Запрещено
- Еда и напитки
- Алкоголь и наркотики
- Не подходит для
- Дети до 15 лет
- Беременные женщины
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анфиса
23 июл 2024
Мне очень понравился этот спа-салон! Он идеально подходил для пар и имел очень простой оздоровительный спа-центр для студентов. В наш ежедневный абонемент включили час апертивов и коктейлей, что было так приятно.
О
Олеся
21 июл 2024
Красивое, единственное в своем роде место, с большим вниманием к деталям. Очень компетентный, дружелюбный и очень профессиональный персонал. Тур, который мы рекомендуем всем. В любое время года.
О
Олег
20 июл 2024
Очень хороший и чистый спа-центр, приятный персонал и обстановка. Предусмотрены любые мелочи, которые могут вам понадобиться во время пребывания там.
