Глубокое погружение в секреты самого маленького государства в мире
Свою экскурсию по Ватикану я обычно начинаю с вопроса: «Что вы бы больше всего хотели увидеть?». Тех, кто приехал впервые, ждёт увлекательное знакомство с лучшими местами города-государства. Для пытливым умов — погружение в историю, символику и загадки Ватикана. Знатокам искусства расскажу о мировых шедеврах. К детям — особый подход! А ещё подскажу, как разобраться с покупкой билетов.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Ватикан – это не только самое маленькое государство в мире, но и одно из самых великих и загадочных. С удовольствием стану вашим проводником и помощником в его изучении! Проведу сквозь века, расскажу о невероятных событиях, происходивших на этой святой земле, и поделюсь любопытными историями и анекдотами:
- почему именно на этом крошечном участке земли сконцентрировалась могучая власть католической церкви
- почему у купола Собора Святого Петра есть имя
- как правильно смотреть Сикстинскую Капеллу
- как проходят выборы нового Папы Римского и где можно его встретить
Организационные детали
- Могу организовать для вас посещение Ватикана «под ключ», включая трансфер из аэропорта, встречу в отеле, выбор и бронирование ресторана и т. д. Подробности и стоимость услуги уточняйте при бронировании.
- Входные билеты в Ватикан не входят в стоимость экскурсии (20 евро/чел. — покупка на месте, 25 евро/чел. — онлайн)
Порядок приобретения билетов
- Во избежание долгого ожидания в очереди рекомендую заранее приобрести входные билеты на официальной онлайн-платформе.
- Также их можно приобрести на месте, в кассах музеев. Однако при этом потребуется отстоять общую очередь.
- Приобретённые заранее билеты позволят напрямую проследовать в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу, а также без очереди попасть в Собор Святого Петра (если он открыт на момент посещения)
- Гиду билет не нужен, проход осуществляется по специальной лицензии
Правила посещения
- Необходимо будет иметь при себе документы — с начала 2024 года все билеты в Ватикан строго именные, приобретаются на определенный день и час, они не возвратные и чаще всего обмену не подлежат.
- Одеться нужно будет соответственно — плечи, колени и живот должны быть прикрыты; особенно важно помнить об этом правиле в тёплое время года
- В Соборе обязательно использование наушников (у гида будет микрофон), если вас больше четырёх человек; стоимость их аренды — 1,5 евро на человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле входа в Музеи Ватикана
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Риме
Рим изучаю и восхищаюсь им всё больше, живя здесь с 1993 года; за это время сменила работу с престижной административной на любимую: последние десять лет я — лицензированный гид по Риму, всей национальной территории Италии и Ватикана, постоянно и с удовольствием совершенствующийся. Индивидуальная экскурсия для пары, семьи или одного человека либо небольшой группы можно сделать захватывающе увлекательной, познавательной и в то же время абсолютной комфортной для каждого из участников — что и есть самый желанный результат моих стараний. Готова познакомить вас со сложным миром Рима и Ватикана - понятно, информативно и всегда в форме позитивного диалога. Увидимся!
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