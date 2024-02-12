Ватикан - центр религии, истории и искусства
Индивидуальная экскурсия в Риме

Глубокое погружение в секреты самого маленького государства в мире

Свою экскурсию по Ватикану я обычно начинаю с вопроса: «Что вы бы больше всего хотели увидеть?». Тех, кто приехал впервые, ждёт увлекательное знакомство с лучшими местами города-государства. Для пытливым умов — погружение в историю, символику и загадки Ватикана. Знатокам искусства расскажу о мировых шедеврах. К детям — особый подход! А ещё подскажу, как разобраться с покупкой билетов.
Ватикан - центр религии, истории и искусства
Ватикан - центр религии, истории и искусства
Ватикан - центр религии, истории и искусства
Ближайшие даты:
12
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Описание

Что вас ожидает

Ватикан – это не только самое маленькое государство в мире, но и одно из самых великих и загадочных. С удовольствием стану вашим проводником и помощником в его изучении! Проведу сквозь века, расскажу о невероятных событиях, происходивших на этой святой земле, и поделюсь любопытными историями и анекдотами:

  • почему именно на этом крошечном участке земли сконцентрировалась могучая власть католической церкви
  • почему у купола Собора Святого Петра есть имя
  • как правильно смотреть Сикстинскую Капеллу
  • как проходят выборы нового Папы Римского и где можно его встретить

Организационные детали

  • Могу организовать для вас посещение Ватикана «под ключ», включая трансфер из аэропорта, встречу в отеле, выбор и бронирование ресторана и т. д. Подробности и стоимость услуги уточняйте при бронировании.
  • Входные билеты в Ватикан не входят в стоимость экскурсии (20 евро/чел. — покупка на месте, 25 евро/чел. — онлайн)

Порядок приобретения билетов

  • Во избежание долгого ожидания в очереди рекомендую заранее приобрести входные билеты на официальной онлайн-платформе.
  • Также их можно приобрести на месте, в кассах музеев. Однако при этом потребуется отстоять общую очередь.
  • Приобретённые заранее билеты позволят напрямую проследовать в музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу, а также без очереди попасть в Собор Святого Петра (если он открыт на момент посещения)
  • Гиду билет не нужен, проход осуществляется по специальной лицензии

Правила посещения

  • Необходимо будет иметь при себе документы — с начала 2024 года все билеты в Ватикан строго именные, приобретаются на определенный день и час, они не возвратные и чаще всего обмену не подлежат.
  • Одеться нужно будет соответственно — плечи, колени и живот должны быть прикрыты; особенно важно помнить об этом правиле в тёплое время года
  • В Соборе обязательно использование наушников (у гида будет микрофон), если вас больше четырёх человек; стоимость их аренды — 1,5 евро на человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле входа в Музеи Ватикана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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