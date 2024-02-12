Елена — ваш гид в Риме

Рим изучаю и восхищаюсь им всё больше, живя здесь с 1993 года; за это время сменила работу с престижной административной на любимую: последние десять лет я — лицензированный гид по Риму, всей национальной территории Италии и Ватикана, постоянно и с удовольствием совершенствующийся. Индивидуальная экскурсия для пары, семьи или одного человека либо небольшой группы можно сделать захватывающе увлекательной, познавательной и в то же время абсолютной комфортной для каждого из участников — что и есть самый желанный результат моих стараний. Готова познакомить вас со сложным миром Рима и Ватикана - понятно, информативно и всегда в форме позитивного диалога. Увидимся!

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