Мои заказы

Собор Святого Петра в Ватикане (с билетами)

Погрузитесь в атмосферу Ватикана, посетив Собор Святого Петра. Ощутите величие архитектуры и искусства эпохи Возрождения
Собор Святого Петра в Ватикане - это грандиозное творение, созданное Браманте, Рафаэлем, Микеланджело и Бернини.

Здесь вы увидите Площадь Святого Петра с египетским обелиском, фасад и вход в собор с известными Вратами смерти, а также интерьер с бронзовым балдахином Бернини и «Пьетой» Микеланджело.

Купол собора поражает своей архитектурой, а тайны и истории, связанные с этим местом, оставят неизгладимое впечатление
4.7
8 отзывов

5 причин купить этот билет

  • 🌟 Величие архитектуры
  • 🖼️ Шедевры искусства
  • 🕊️ Историческое значение
  • 👀 Уникальные оптические эффекты
  • 🔍 Тайны и легенды
Собор Святого Петра в Ватикане (с билетами)© Дарья
Собор Святого Петра в Ватикане (с билетами)© Дарья
Собор Святого Петра в Ватикане (с билетами)© Дарья
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя
Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Площадь Святого Петра
  • Фасад и вход в собор
  • Интерьер собора
  • Купол

Описание билета

Вы увидите:

  • Площадь Святого Петра. В центре возвышается египетский обелиск, привезённый из Гелиополя, а по бокам расположены два фонтана. Мы покажем точку, откуда виден удивительный оптический эффект.
  • Фасад и вход в собор. Справа от входа находится статуя Святого Петра, а слева — знаменитые Врата смерти.
  • Интерьер собора. Бронзовый балдахин Бернини, «Пьета» Микеланджело и мраморный алтарь — вы окажетесь на расстоянии вытянутой руки от мировых шедевров.
  • Купол. По желанию можете подняться и рассмотреть мозаики с изображением ангелов, святых и сцен из Библии.

Вы узнаете:

  • Почему колоннада на площади Святого Петра создаёт эффект «объятий».
  • Какую тайну скрывает знаменитая «Пьета» Микеланджело.
  • Чем купол собора поражает не только туристов, но и инженеров.
  • Почему паломники на протяжении многих веков стремятся прикоснуться к бронзовой статуе Святого Петра.
  • Какие события в истории католической церкви связаны с этим местом.

Организационные детали

  • Мы попадём в собор по входным билетам, но контроль на входе может занять от 5 до 50 минут.
  • Дресс-код: закрытые плечи и колени для женщин и мужчин.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 15:00

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€32
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от музея Ватикана
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — Организатор в Риме
Провела экскурсии для 688 туристов
Сiao, путешественники! Мы туристическое агентство в Риме. Занимаемся туризмом с 2016 года. Всё началось с неповторимых экскурсий в музеи Ватикана и любви к вечному Риму — жемчужине античности и барокко,
читать дальше

городу, где каждый камень видел, как проходили столетия и поднимались империи. Также мы организовываем поездки в Неаполь, Помпеи и Флоренцию. Наш секрет незабываемой экскурсии — увлечённый профессиональный гид, уникальные достопримечательности и самое важное — наше желание, чтобы вы захотели вернуться сюда. Италия — это поэзия, написанная в архитектуре, это мелодия, играемая на мощёных улицах. «Кто хорошо видел Италию, и особенно Рим, тот никогда больше не будет совсем несчастным» — И. В. Гёте.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
1
2
1
G
Galina
9 сен 2025
Очень много интересного было рассказано за короткое воемя экскурсии
M
Maija
6 сен 2025
Экскурсия прошла очень интересно, экскурсовод рассказывала понятно и занимательно.
Елена
Елена
27 июл 2025
Елена, замечательный гид, весело и позитивно подавала исторические факты. Были с ребенком 9 лет, она всегда была с ней рядом и внимательно слушала.
Спасибо!
Елена, замечательный гид, весело и позитивно подавала исторические факты. Были с ребенком 9 лет, она всегда была с ней рядом и внимательно слушала.Елена, замечательный гид, весело и позитивно подавала исторические факты. Были с ребенком 9 лет, она всегда была с ней рядом и внимательно слушала.Елена, замечательный гид, весело и позитивно подавала исторические факты. Были с ребенком 9 лет, она всегда была с ней рядом и внимательно слушала.Елена, замечательный гид, весело и позитивно подавала исторические факты. Были с ребенком 9 лет, она всегда была с ней рядом и внимательно слушала.
Л
Людмила
5 июл 2025
Гид - интересный рассказчик и просто обаятельная женщина
Галина
Галина
27 июн 2025
Просто, весело, интересно. Гид Елена - молодец. Такой большой обьем материала сумела достойно и с юмором преподнести.
И
Ирина
4 июн 2025
Большое спасибо гиду Екатерине за замечательную и интересную экускурсию, насыщенную фактами, нескучным рассказом и приятными впечатлениями!
V
Viktoria
13 мая 2025
Экскурсия прошла замечательно,экскурсовод Кристина была очень компетентна,отвечала на все вопросы. Единственное к организации были вопросы, было не организовано немного 🤏 И конечно в связи с событиями в соборе было все хаотично, места гид просто бежала и наушники уже не работали на таком расстоянии.
Н
Натали
18 апр 2025
Гид был замечательный, старалась изо всех сил сгладить плохую организацию. Проход был очень!! долгим через детекторы в собор. Просто пройти было гораздо быстрее.
Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Спасибо большое за добрые слова о нашем гиде — нам очень приятно! Хотим отметить, что организация с нашей стороны была
читать дальше

чёткой: вы вовремя вышли из офиса, всё прошло по плану.

К сожалению, очередь на вход в собор зависит от работы полиции, которая проверяет посетителей на наличие запрещённых предметов, таких как ножи, аэрозоли, стекло и т. п. Сейчас Пасха, наплыв паломников огромный, и даже с билетами без очереди иногда бывают задержки на детекторах.

Нам жаль, что это затронуло ваш визит, и надеемся, что в следующий раз всё пройдёт идеально!

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии из Рима

Музеи Ватикана - с историком
3.5 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Музеи Ватикана - с историком
Погрузитесь в историю Ватикана с опытным историком. Оцените шедевры Микеланджело и узнайте тайны католической церкви. Уникальный маршрут для вас
Начало: В Ватикане
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
€220 за всё до 5 чел.
О, великий Ватикан
Пешая
4.5 часа
196 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
О, великий Ватикан
Проникнуть в тайны папской жизни, узнать о прошлом города в городе и полюбоваться шедеврами
11 ноя в 12:30
12 ноя в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
По музеям Ватикана с историком искусств
3 часа
-
20%
78 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По музеям Ватикана с историком
Исследуйте тайны Ватикана, погружаясь в мир искусства и истории. Узнайте о великих мастерах и их творениях в уникальной экскурсии по музеям
Начало: У входа в музеи Ватикана
Завтра в 15:30
11 ноя в 10:00
€307€383 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме