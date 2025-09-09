Собор Святого Петра в Ватикане - это грандиозное творение, созданное Браманте, Рафаэлем, Микеланджело и Бернини.
Здесь вы увидите Площадь Святого Петра с египетским обелиском, фасад и вход в собор с известными Вратами смерти, а также интерьер с бронзовым балдахином Бернини и «Пьетой» Микеланджело.
Купол собора поражает своей архитектурой, а тайны и истории, связанные с этим местом, оставят неизгладимое впечатление
5 причин купить этот билет
- 🌟 Величие архитектуры
- 🖼️ Шедевры искусства
- 🕊️ Историческое значение
- 👀 Уникальные оптические эффекты
- 🔍 Тайны и легенды
Что можно увидеть
- Площадь Святого Петра
- Фасад и вход в собор
- Интерьер собора
- Купол
Описание билета
Вы увидите:
- Площадь Святого Петра. В центре возвышается египетский обелиск, привезённый из Гелиополя, а по бокам расположены два фонтана. Мы покажем точку, откуда виден удивительный оптический эффект.
- Фасад и вход в собор. Справа от входа находится статуя Святого Петра, а слева — знаменитые Врата смерти.
- Интерьер собора. Бронзовый балдахин Бернини, «Пьета» Микеланджело и мраморный алтарь — вы окажетесь на расстоянии вытянутой руки от мировых шедевров.
- Купол. По желанию можете подняться и рассмотреть мозаики с изображением ангелов, святых и сцен из Библии.
Вы узнаете:
- Почему колоннада на площади Святого Петра создаёт эффект «объятий».
- Какую тайну скрывает знаменитая «Пьета» Микеланджело.
- Чем купол собора поражает не только туристов, но и инженеров.
- Почему паломники на протяжении многих веков стремятся прикоснуться к бронзовой статуе Святого Петра.
- Какие события в истории католической церкви связаны с этим местом.
Организационные детали
- Мы попадём в собор по входным билетам, но контроль на входе может занять от 5 до 50 минут.
- Дресс-код: закрытые плечи и колени для женщин и мужчин.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 15:00
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€32
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от музея Ватикана
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — Организатор в Риме
Провела экскурсии для 688 туристов
Сiao, путешественники! Мы туристическое агентство в Риме. Занимаемся туризмом с 2016 года. Всё началось с неповторимых экскурсий в музеи Ватикана и любви к вечному Риму — жемчужине античности и барокко,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Galina
9 сен 2025
Очень много интересного было рассказано за короткое воемя экскурсии
M
Maija
6 сен 2025
Экскурсия прошла очень интересно, экскурсовод рассказывала понятно и занимательно.
Елена
27 июл 2025
Елена, замечательный гид, весело и позитивно подавала исторические факты. Были с ребенком 9 лет, она всегда была с ней рядом и внимательно слушала.
Спасибо!
Л
Людмила
5 июл 2025
Гид - интересный рассказчик и просто обаятельная женщина
Галина
27 июн 2025
Просто, весело, интересно. Гид Елена - молодец. Такой большой обьем материала сумела достойно и с юмором преподнести.
И
Ирина
4 июн 2025
Большое спасибо гиду Екатерине за замечательную и интересную экускурсию, насыщенную фактами, нескучным рассказом и приятными впечатлениями!
V
Viktoria
13 мая 2025
Экскурсия прошла замечательно,экскурсовод Кристина была очень компетентна,отвечала на все вопросы. Единственное к организации были вопросы, было не организовано немного 🤏 И конечно в связи с событиями в соборе было все хаотично, места гид просто бежала и наушники уже не работали на таком расстоянии.
Н
Натали
18 апр 2025
Гид был замечательный, старалась изо всех сил сгладить плохую организацию. Проход был очень!! долгим через детекторы в собор. Просто пройти было гораздо быстрее.
Дарья
Ответ организатора:
Спасибо большое за добрые слова о нашем гиде — нам очень приятно! Хотим отметить, что организация с нашей стороны была
