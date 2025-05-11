Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Современный Рим — это практически машина времени! Гуляя среди руин вечного города и любуясь грандиозными храмами, мы будем говорить о людях, творивших историю древнего мира. А также о власти католической церкви и силе искусства эпохи Ренессанса. Вы узнаете о жизни Рима в разные периоды и менталитете его жителей. 5 1 отзыв

Нонна Ваш гид в Риме Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Когда Все дни в 10.00 и в 14.00 €40 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00, 14:00

Описание экскурсии Что вас ожидает •Замок Святого Ангела — строился по заказу императора Адриана как мавзолей, а позднее использовался в качестве крепости, в которой папы римские спасались от варварских набегов •Площадь Навона — в древности здесь находился стадион императора Домициана, а в эпоху Возрождения — место, где соревновались в искусстве скульптуры и архитектуры два гения: Бернини и Борромини •Пантеон — храм всех богов. Мы полюбуемся куполом, и вы выясните, почему архитекторы средних веков верили, что его создали ангелы, а не люди •Базилика Святой Марии над Минервой, где похоронена покровительница Италии — Святая Екатерина Сиенская. Здесь можно в подробностях рассмотреть одну из знаменитых статуй Микеланджело •Площадь Венеции у подножия Капитолийского холма, где когда-то располагалось представительство Венецианского государства •Алтарь Отечества Витториано — беломраморный архитектурный ансамбль, посвящённый объединению Италии. Любуясь им, вы поймёте, почему римляне называют его «вставной челюстью» •Римский Форум, где в древности устраивались народные собрания, проводились языческие обряды и проходили судебные заседания. Именно отсюда началась вся история Рима •Колизей, который до сих пор считается чудом света

Все дни в 10.00 и в 14.00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Где начинаем и завершаем? Начало: Замок Святого Ангела, Рим Завершение: Колизей, Рим Когда и сколько длится? Когда: Все дни в 10.00 и в 14.00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.