Современный Рим — это практически машина времени! Гуляя среди руин вечного города и любуясь грандиозными храмами, мы будем говорить о людях, творивших историю древнего мира. А также о власти католической церкви и силе искусства эпохи Ренессанса. Вы узнаете о жизни Рима в разные периоды и менталитете его жителей.
Описание экскурсииЧто вас ожидает •Замок Святого Ангела — строился по заказу императора Адриана как мавзолей, а позднее использовался в качестве крепости, в которой папы римские спасались от варварских набегов •Площадь Навона — в древности здесь находился стадион императора Домициана, а в эпоху Возрождения — место, где соревновались в искусстве скульптуры и архитектуры два гения: Бернини и Борромини •Пантеон — храм всех богов. Мы полюбуемся куполом, и вы выясните, почему архитекторы средних веков верили, что его создали ангелы, а не люди •Базилика Святой Марии над Минервой, где похоронена покровительница Италии — Святая Екатерина Сиенская. Здесь можно в подробностях рассмотреть одну из знаменитых статуй Микеланджело •Площадь Венеции у подножия Капитолийского холма, где когда-то располагалось представительство Венецианского государства •Алтарь Отечества Витториано — беломраморный архитектурный ансамбль, посвящённый объединению Италии. Любуясь им, вы поймёте, почему римляне называют его «вставной челюстью» •Римский Форум, где в древности устраивались народные собрания, проводились языческие обряды и проходили судебные заседания. Именно отсюда началась вся история Рима •Колизей, который до сих пор считается чудом света
Все дни в 10.00 и в 14.00
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Замок Святого Ангела, Рим
Завершение: Колизей, Рим
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни в 10.00 и в 14.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
11 мая 2025
11.05.2025 была на экскурсии с Ириной, тайны Рима, очень все понравилось, за 2,5 часа мы обошли все исторические, значимые, очень интересные места, узнали много новых и интересных фактов. Всё очень понравилось! Спасибо огромное Ирине.
