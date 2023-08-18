Индивидуальные экскурсии в Риме

Откройте для себя душу Рима в уникальной прогулке, включающей исторические рассказы и секреты Вечного города
Исследуйте Рим в компании эксперта, открывая для себя его историю и культуру.
Ваше путешествие начнется с Колизея, символа древней мощи, и приведет к площади Навона, где искусство Бернини оживает перед вашими читать дальшеуменьшить
глазами.
По пути вы узнаете секреты еврейского квартала, взглянете на Рим с Капитолийского холма и откроете для себя уникальные уголки города, которые не описаны в путеводителях. Эта экскурсия - ваш шанс влюбиться в Рим, узнав его подлинную сущность
Прогулка начнется с, пожалуй, главного символа Вечного города — Колизея — и с захватывающей истории амфитеатра. У Арки Константина вы раскроете одну из причин падения Древнего Рима, а после увидите театр Марцелла, «дедушку Колизея». Неподалеку вас ждут улочки еврейского гетто и печальная судьба этого квартала.
С вершины Капитолийского холма вы рассмотрите Римский форум, с которого начался Рим, и разберетесь в особенностях творения Микеланджело. Площадь Венеции познакомит с эпохой объединения Италии. Вы полюбуетесь видами со смотровой площадки монумента «Витториано», увидите балкон, с которого выступал Муссолини, и дворец Бонапарта.
Конечно, маршрут охватит романтичный фонтан Треви и тысячелетний храм всех богов Пантеон. Финал прогулки — великолепная площадь Навона с тремя фонтанами. Здесь вы прикоснетесь к гению Бернини и вспомните кадры из «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс. Поверьте, будет еще много сюрпризов. Например, вы заглянете в пару необыкновенных церквей и даже найдете кошкин дом!
Рим не по путеводителю
Вы увидите Рим таким, какой он есть: с грандиозным пластом истории и современной энергетикой. Прогулка наполнится интересными фактами без обилия дат и цифр, легендами и сюжетами из жизни древних римлян. А еще гид поделится полезной информацией: где вкусно поужинать, как избежать очередей, на что обратить внимание за городом и где покупать подарки из путешествия.
Организационные детали
Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Colesseo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2508 туристов
Меня зовут Наташа, я гид в Вечном городе. Я не имею права говорить, что знаю весь Рим, ведь чтобы его изучить и целой жизни мало. Почему я выбрала именно Рим? читать дальшеуменьшить
Он поражает своей красотой, историей, свободой, оптимизмом, многоголосием, смешением всего того, что, казалось бы, на первый взгляд, невозможно смешать, жаждой к жизни… Что я могу рассказать о Риме? Да очень много, от истоков основания города до наших дней и о его обитателях. Набирайтесь терпения и находите время для длительных прогулок… Почему вы должны выбрать именно меня? Потому, что я люблю этот город, потому что я захватывающий рассказчик и неудержимый оптимист. Запасайтесь временем, хорошим настроением, удобной обувью, и вы увидите мой Рим и полюбите его также, как люблю его я.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
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Gulshan
Экскурсия оказалась захватывающим и незабываемым путешествием в историю и культуру вечного города. От начала до конца экскурсии каждый момент был насыщен интересными фактами, живописными видами и глубокими рассказами.
На протяжении экскурсии читать дальшеуменьшить
нам удалось ощутить дух величия Римской империи, прогулявшись по развалинам Форума Романум и осмотрев колоссальные арки и статуи, которые свидетельствуют о могуществе древних цивилизаций. Гид великолепно воссоздала образ жизни тех времен, рассказывая о политических событиях, обычаях и повседневной жизни.
Особенно запомнилась прогулка вокруг Колизея. Этот архитектурный шедевр поражает своими масштабами и историей, связанной с гладиаторскими боями и культурными событиями. Гид подробно рассказала о том, как проходили сражения, какие люди собирались на аренах, и какое значение этот амфитеатр имел для жителей Рима.
Наталья проявила глубокие знания и страсть к рассказу о Риме. Её рассказы были увлекательными, легко читаемыми и насыщенными интересными деталями. Она также отвечала на все наши вопросы.
Эта экскурсия — отличный выбор для всех, кто хочет погрузиться в атмосферу вечного Рима и расширить свой кругозор.
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Дарья
Рекомендую! Однозначно! И не только я, и все ребята которые были на экскурсии. Очень интересно, Наталья обладает просто кладом информаци. Всё происходило весело и не было скучно. Это лучший гид!
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Анна
Замечательная экскурсия,всем очень рекомендую👍🏼 Наталья прекрасный гид,очень увлекательно и интересно рассказывала историю Рима. Провели шикарно эти 3 часа. Благодарю!
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Н
Наталья
Спасибо гиду Наталье за отличную экскурсию по городу! Очень интересный рассказ, понравилось и взрослым и подросткам. Прекрасное знание города и истории, много интересных фактов! Рекомендую!
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Д
Дина
Хорошая экскурсия! Все знаковые места Рима за 3 часа, в прекрасном комфортном темпе, много информации, и Наталья прекрасно ее подавала. Простым языком и без лишних цифр. Мне понравилось, что Наталья показала читать дальшеуменьшить
не только открыточные места, но и потайные дворики, старинные кафе и малоизвестные базилики! Было ценно, что Наташа ответила на все наши дополнительные (за рамками экскурсии) вопросы, например как проехать к морю, в какие дворцы села доить и тп. а еще во время нашей экскурсии пошел дожди, мы без зонтов, но как говорится наша проблема, но Наталья отнеслась с пониманием и помогла нам быстро и дешевле купить дождевики, так что мы прекрасно продолжили под дождем!!! Благодарю от души!
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О
Ольга
Очень советую гида Наталью! Изначально я написала другому гиду, но у нее этот день был занят и она посоветовала экскурсию Натальи. Конечно, немного опасалась заказывать экскурсию без отзывов - но читать дальшеуменьшить
не прогадала! Все было отлично! А турист я очень требовательная и опытная. Это была не «инстаграмная прогулка» (как сейчас модно), а полноценная историческая обзорная экскурсия. Гид полностью владеет материалом. О Колизее рассказала (в формате обзорной экскурсии) намного больше, чем потом мне рассказали на спец. экскурсии в Колизей. Отвечала подробно и развернуто на все доп. исторические вопросы. Спланировала маршрут экскурсии под наши пожелания и состояние здоровья (проблемы со спиной). С удовольствием пофотографировала, причем не «на отстань», а с выгодных ракурсов. В общем, я очень советую экскурсию Натальи другим путешественникам!
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