Индивидуальные экскурсии в Риме

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Яркие штрихи истории и характера Вечного города на обзорной прогулке по главным и скрытым местам

Мария
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Мария – представитель гидов
Наша прогулка для тех, кому предстоит счастливое знакомство с Римом.

За пару часов вы составите целостный образ древнего города, а его достопримечательности не останутся лишь точками на карте.

Вы узнаете и полюбите Рим, пройдя от Колизея до площади Навона, заглянете в еврейский квартал и услышите тайны прошлого.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Colesseo
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Портрет Рима
Портрет Рима

Что вас ожидает

Классика и скрытые уголки города
Прогулка начнется с, пожалуй, главного символа Вечного города — Колизея — и с захватывающей истории амфитеатра. У Арки Константина вы раскроете одну из причин падения Древнего Рима, а после увидите театр Марцелла, «дедушку Колизея». Неподалеку вас ждут улочки еврейского гетто и печальная судьба этого квартала.

С вершины Капитолийского холма вы рассмотрите Римский форум, с которого начался Рим, и разберетесь в особенностях творения Микеланджело. Площадь Венеции познакомит с эпохой объединения Италии. Вы полюбуетесь видами со смотровой площадки монумента «Витториано», увидите балкон, с которого выступал Муссолини, и дворец Бонапарта.

Конечно, маршрут охватит романтичный фонтан Треви и тысячелетний храм всех богов Пантеон. Финал прогулки — великолепная площадь Навона с тремя фонтанами. Здесь вы прикоснетесь к гению Бернини и вспомните кадры из «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс.
Поверьте, будет еще много сюрпризов. Например, вы заглянете в пару необыкновенных церквей и даже найдете кошкин дом!

Рим не по путеводителю
Вы увидите Рим таким, какой он есть: с грандиозным пластом истории и современной энергетикой. Прогулка наполнится интересными фактами без обилия дат и цифр, легендами и сюжетами из жизни древних римлян. А еще гид поделится полезной информацией: где вкусно поужинать, как избежать очередей, на что обратить внимание за городом и где покупать подарки из путешествия.

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Портрет Рима
Портрет Рима
Портрет Рима
Портрет Рима
Портрет Рима
Портрет Рима
Портрет Рима
Портрет Рима
Портрет Рима
Портрет Рима
Портрет Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Colesseo.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Ciao! Мы команда гидов по Риму. Мы хотим, чтобы вы, как и мы, приехав в этот город, сразу влюбились в него, как в человека, которого любишь безоговорочно, не замечая его недостатки. Поистине Вечный город можно изучать бесконечно: его красоту, вкусы, характер. Его надо слушать с открытыми и закрытыми глазами, ловить его звуки, шорохи, запахи. И тогда ваш роман будет длился вечно! Рим прекрасен не только потому, что у него такие памятники и наследие, но и потому, что у него безумная энергетика. Мы поменяли наши родные города на Рим — и не жалеем. Сегодня мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, рассказываем об истории и современности Рима. Открываем вам идеальные места для фото, классные ресторанчики и местные секреты, которые необходимы путешественнику чтобы полюбить этот город.
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Индивидуальные экскурсии в Риме

Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
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Рим — любовь с первого взглядаРим — любовь с первого взглядаРим — любовь с первого взгляда
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Душевная обзорная прогулка по РимуДушевная обзорная прогулка по РимуДушевная обзорная прогулка по Риму
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267 отзывов
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Привет, Рим!Привет, Рим!Привет, Рим!
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131 отзыв
Веселая и познавательная интерактивная прогулка для всей семьи
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