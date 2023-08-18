Индивидуальные экскурсии в Риме

Исследуйте Рим в компании эксперта, открывая для себя его историю и культуру.Ваше путешествие начнется с Колизея, символа древней мощи, и приведет к площади Навона, где искусство Бернини оживает перед вашими

глазами. По пути вы узнаете секреты еврейского квартала, взглянете на Рим с Капитолийского холма и откроете для себя уникальные уголки города, которые не описаны в путеводителях. Эта экскурсия - ваш шанс влюбиться в Рим, узнав его подлинную сущность

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Классика и скрытые уголки города

Прогулка начнется с, пожалуй, главного символа Вечного города — Колизея — и с захватывающей истории амфитеатра. У Арки Константина вы раскроете одну из причин падения Древнего Рима, а после увидите театр Марцелла, «дедушку Колизея». Неподалеку вас ждут улочки еврейского гетто и печальная судьба этого квартала.

С вершины Капитолийского холма вы рассмотрите Римский форум, с которого начался Рим, и разберетесь в особенностях творения Микеланджело. Площадь Венеции познакомит с эпохой объединения Италии. Вы полюбуетесь видами со смотровой площадки монумента «Витториано», увидите балкон, с которого выступал Муссолини, и дворец Бонапарта.

Конечно, маршрут охватит романтичный фонтан Треви и тысячелетний храм всех богов Пантеон. Финал прогулки — великолепная площадь Навона с тремя фонтанами. Здесь вы прикоснетесь к гению Бернини и вспомните кадры из «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс.

Поверьте, будет еще много сюрпризов. Например, вы заглянете в пару необыкновенных церквей и даже найдете кошкин дом!

Рим не по путеводителю

Вы увидите Рим таким, какой он есть: с грандиозным пластом истории и современной энергетикой. Прогулка наполнится интересными фактами без обилия дат и цифр, легендами и сюжетами из жизни древних римлян. А еще гид поделится полезной информацией: где вкусно поужинать, как избежать очередей, на что обратить внимание за городом и где покупать подарки из путешествия.

Организационные детали

Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.