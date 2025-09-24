Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Салерно
Погрузитесь в атмосферу Салерно, где история и современность переплетаются в уникальном симбиозе. Вас ждут сады, улицы и исторические здания
Начало: В районе порта Салерно
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по загадочному Салерно
Познакомиться с одним из самых древних городов Италии
Начало: От порта Molo Manfredi
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
от €184 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Побережье Амальфи - одно из самых живописных мест на земле. В этой поездке вы узнаете о его скрытых сокровищах и насладитесь настоящим лимончелло
31 авг в 09:00
1 окт в 09:00
от €600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Побег на Амальфитанское Побережье
Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно
Расписание: Любой день в выбранное вами время с 8.00-10.00
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Экскурсия прошла легко и комфортно. Яна забрала нас прямо из отеля. Показала все локации, которые мы сами попросили. Легкая и гибкая☺️❤️
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Сегодня Элина познакомила меня с прекрасным городом Салерно, провела интересную, увлекательную пешеходную экскурсию-прогулку, приоткрыла для меня завесу многовековой истории этого
+3
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Ю
Нашей небольшой компанией собрались в Салерно. Яна отреагировала очень оперативно и провела для нас отличную экскурсию. Мы узнали интересные факты об истории города и региона, прошлись по красивым местам, сами, скорее всего, которых бы не нашли. Большое спасибо!
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Яна профессиональный гид очень интересно все рассказала и показала. Мы были с детьми 10 и 13 лет. Они с удовольствием слушали экскурсию и задавали вопросы. Рекомендую.
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А
Эллина провела экскурсию интересно, знает все тонкости жизни в Салерно. Рекомендуем ее. Она молодец!
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Y
Это был потрясающий тур! Именно «побег» из шумного Неаполя. Амалфи- прекрасен, и благодаря Яне, мы поняли насколько он прекрасен с
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Чудесная прогулка. Не утомительно, не смотря на подьемы и спуски. Красиво так, что хочется плакать. Гид с огромным опытом, который подстроиться под любую аудиторию и может дать много полезной и интересной информации.
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Нам очень понравилась эта экскурсия по Равелло!
Алина знает много исторических фактов, житейских историй и отвечает со знанием темы на вопросы
Алина знает много исторических фактов, житейских историй и отвечает со знанием темы на вопросы
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С первых минут встречи Алина зарекомендовала себя как грамотный специалист, которая прекрасно разбирается в материале. Мы опоздали на час, но
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Алина, спасибо за организацию экскурсии Интерес экскурсии (5/5):
Экскурсия в Равелло была захватывающим путешествием в историю и культуру Амальфийского побережья. Организаторы
Экскурсия в Равелло была захватывающим путешествием в историю и культуру Амальфийского побережья. Организаторы
+4
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А
ПРЕКРАСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО РАВЕЛЛО, ПРИЕХАЛИ ТУДА МЫ НА СВОЕЙ МАШИНЕ (НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЭТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, КТО НЕ ЖИВЕТ В ГОРНОЙ
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11 апреля мы совершили великолепную прогулку с Галой по прекрасному Равелло. Она экскурсовод очень высокого уровня, но при этом общительный
+1
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Н
Равелло - особенное, неповторимое место в мире!
Дух захватывающая красота природы Амальфитанского побережья с высоты 350 м над уровнем моря, капсула
Дух захватывающая красота природы Амальфитанского побережья с высоты 350 м над уровнем моря, капсула
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Всего 8 отзывов в Салерно
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Ответы на вопросы от путешественников по Салерно
Самые популярные экскурсии в Салерно
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Салерно в августе 2026
Сейчас в Салерно можно забронировать 4 экскурсии от 175 до 600. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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