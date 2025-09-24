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Экскурсии в Салерно

Найдено 4 экскурсии в Салерно на русском языке, цены от €175. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Прогулка по Салерно
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Салерно
Погрузитесь в атмосферу Салерно, где история и современность переплетаются в уникальном симбиозе. Вас ждут сады, улицы и исторические здания
Начало: В районе порта Салерно
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €175 за всё до 10 чел.
Прогулка по загадочному Салерно
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по загадочному Салерно
Познакомиться с одним из самых древних городов Италии
Начало: От порта Molo Manfredi
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
от €184 за всё до 10 чел.
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Побережье Амальфи - одно из самых живописных мест на земле. В этой поездке вы узнаете о его скрытых сокровищах и насладитесь настоящим лимончелло
31 авг в 09:00
1 окт в 09:00
от €600 за всё до 4 чел.
Побег на Амальфитанское Побережье
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Побег на Амальфитанское Побережье
Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно
Расписание: Любой день в выбранное вами время с 8.00-10.00
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
€300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Олеся
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Экскурсия прошла легко и комфортно. Яна забрала нас прямо из отеля. Показала все локации, которые мы сами попросили. Легкая и гибкая☺️❤️
Экскурсия прошла легко и комфортно. Яна забрала нас прямо из отеля. Показала все локации, которые мы сами попросили. Легкая и гибкая☺️❤️
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Юлия
Прогулка по загадочному Салерно
Сегодня Элина познакомила меня с прекрасным городом Салерно, провела интересную, увлекательную пешеходную экскурсию-прогулку, приоткрыла для меня завесу многовековой истории этого
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замечательного города. Очень рекомендую всем, кто захочет познакомится не только с туристическими маршрутами Салерно, но и пройтись по тайным улицам города. 💫

Сегодня Элина познакомила меня с прекрасным городом Салерно, провела интересную, увлекательную пешеходную экскурсию-прогулку, приоткрыла для меня
Сегодня Элина познакомила меня с прекрасным городом Салерно, провела интересную, увлекательную пешеходную экскурсию-прогулку, приоткрыла для меня
Сегодня Элина познакомила меня с прекрасным городом Салерно, провела интересную, увлекательную пешеходную экскурсию-прогулку, приоткрыла для меня
Сегодня Элина познакомила меня с прекрасным городом Салерно, провела интересную, увлекательную пешеходную экскурсию-прогулку, приоткрыла для меня+3
Сегодня Элина познакомила меня с прекрасным городом Салерно, провела интересную, увлекательную пешеходную экскурсию-прогулку, приоткрыла для меня
Сегодня Элина познакомила меня с прекрасным городом Салерно, провела интересную, увлекательную пешеходную экскурсию-прогулку, приоткрыла для меня
Сегодня Элина познакомила меня с прекрасным городом Салерно, провела интересную, увлекательную пешеходную экскурсию-прогулку, приоткрыла для меня
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Ю
Прогулка по Салерно
Нашей небольшой компанией собрались в Салерно. Яна отреагировала очень оперативно и провела для нас отличную экскурсию. Мы узнали интересные факты об истории города и региона, прошлись по красивым местам, сами, скорее всего, которых бы не нашли. Большое спасибо!
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Елена
Прогулка по Салерно
Яна профессиональный гид очень интересно все рассказала и показала. Мы были с детьми 10 и 13 лет. Они с удовольствием слушали экскурсию и задавали вопросы. Рекомендую.
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А
Прогулка по загадочному Салерно
Эллина провела экскурсию интересно, знает все тонкости жизни в Салерно. Рекомендуем ее. Она молодец!
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Y
Побег на Амальфитанское Побережье
Это был потрясающий тур! Именно «побег» из шумного Неаполя. Амалфи- прекрасен, и благодаря Яне, мы поняли насколько он прекрасен с
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разных потайных точек интересных мест, запутанных улочек. Яна рассказала нам историю полуостровов, интересные факты и местные байки. Очень приятный день, очень рекомендуем! А ещё Яна угостила нас местным напитком (к сожалению, не помню название). Граце, Яна!

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Инна
Чудесная прогулка. Не утомительно, не смотря на подьемы и спуски. Красиво так, что хочется плакать. Гид с огромным опытом, который подстроиться под любую аудиторию и может дать много полезной и интересной информации.
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Олеся
Нам очень понравилась эта экскурсия по Равелло!
Алина знает много исторических фактов, житейских историй и отвечает со знанием темы на вопросы
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касательно жизни на юге Италии.
Все посещенные места оказались нам очень интересны, красивы и привлекательны.
Радует, что Алина очень глубоких познаний исторических объектов!

Нам очень понравилась эта экскурсия по Равелло!
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Юлия
С первых минут встречи Алина зарекомендовала себя как грамотный специалист, которая прекрасно разбирается в материале. Мы опоздали на час, но
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Алина пошла нам на встречу, внесла коррективы в свое плотное расписание и провела нам экскурсию, Мы погрузились в историю города, открыли для себя много нового. Если мы снова будем отдыхать в этом регионе, то обязательно обратимся именно к Алине!

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Макс
Алина, спасибо за организацию экскурсии Интерес экскурсии (5/5):
Экскурсия в Равелло была захватывающим путешествием в историю и культуру Амальфийского побережья. Организаторы
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предоставили увлекательную информацию о достопримечательностях, истории города и его архитектуре.
Место и маршрут (4/5): Равелло — очаровательный городок, расположенный на высоких скалах, с великолепными видами на море и окружающую природу. Маршрут экскурсии был хорошо продуман, позволив увидеть все главные достопримечательности за ограниченное время. Но на проезд из Салерно и назад нужно было просто очень много времени из-за пробок.
Качество информации (5/5):
Гид предоставил подробные и интересные сведения о истории города, его архитектуре и знаменитых жителях. Информация была представлена ясно и увлекательно.
Время и организация (4/5): Экскурсия была организована пунктуально, но было бы замечательно иметь немного больше времени для свободного осмотра и фотографирования на некоторых точках маршрута.
Общее впечатление (5/5): В целом, экскурсия по Равелло была прекрасным опытом, оставившим незабываемые впечатления о этом уникальном городе и его истории.
Еще раз спасибо, до новых встреч, мы обязательно еще раз вернёмся!

Алина, спасибо за организацию экскурсии Интерес экскурсии (5/5):
Алина, спасибо за организацию экскурсии Интерес экскурсии (5/5):
Алина, спасибо за организацию экскурсии Интерес экскурсии (5/5):
Алина, спасибо за организацию экскурсии Интерес экскурсии (5/5):+4
Алина, спасибо за организацию экскурсии Интерес экскурсии (5/5):
Алина, спасибо за организацию экскурсии Интерес экскурсии (5/5):
Алина, спасибо за организацию экскурсии Интерес экскурсии (5/5):
Алина, спасибо за организацию экскурсии Интерес экскурсии (5/5):
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А
ПРЕКРАСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО РАВЕЛЛО, ПРИЕХАЛИ ТУДА МЫ НА СВОЕЙ МАШИНЕ (НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЭТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, КТО НЕ ЖИВЕТ В ГОРНОЙ
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МЕСТНОСТИ - ДОРОГА ОЧЕНЬ ОПАСНА). АЛИНА ВСЕ ИНТЕРЕСНО И УВЛЕКАТЕЛЬНО РАССКАЗЫВАЛА, ЗАИНТЕРЕСОВАВ ДАЖЕ ПОДРОСТКОВ. ВИЛЛЫ ВЕСНОЙ ПРЕКРАСНЫ И ПОГОДА СООТВЕТСТВОВАЛА. НАМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ДОТРОНУТЬСЯ ДО МОЩЕЙ СВ. АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО В АМАЛЬФИ И ПООБЕДАТЬ В ОДНОМ ИЗ ЛУЧШИХ РЕСТОРАНОВ ГОРОДАБ МЫ ВСЕ УСПЕЛИ. БЛАГОДАРИМ ЗА ХОРОШУЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПРОВЕДЕННУЮ ЭКСКУРСИЮ

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Наталия
11 апреля мы совершили великолепную прогулку с Галой по прекрасному Равелло. Она экскурсовод очень высокого уровня, но при этом общительный
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и милый человек. От этого экскурсия получилась и емкой по информации, и лёгкой по восприятию. Гала заранее с нами созвонилась, предупредила, где в рыночный день есть открытый паркинг, назначила место встречи. Погода в день экскурсии была солнечная, и все выглядело прекрасно. Мы получили огромное удовольствие от этой экскурсии, и всем советуем этого экскурсовода, если вы хотите узнать новое, а не просто пробежаться и сесть в кафе. Спасибо.

11 апреля мы совершили великолепную прогулку с Галой по прекрасному Равелло. Она экскурсовод очень высокого уровня,
11 апреля мы совершили великолепную прогулку с Галой по прекрасному Равелло. Она экскурсовод очень высокого уровня,
11 апреля мы совершили великолепную прогулку с Галой по прекрасному Равелло. Она экскурсовод очень высокого уровня,
11 апреля мы совершили великолепную прогулку с Галой по прекрасному Равелло. Она экскурсовод очень высокого уровня,+1
11 апреля мы совершили великолепную прогулку с Галой по прекрасному Равелло. Она экскурсовод очень высокого уровня,
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Н
Равелло - особенное, неповторимое место в мире!

Дух захватывающая красота природы Амальфитанского побережья с высоты 350 м над уровнем моря, капсула
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с кровью целителя Святого Пантелеймона в Кафедральном соборе, знаменитые виллы Руфоло, Чимброне, аристократический вайб и атмосфера города, который летом проводит свой фестиваль музыки, все это и многое другое оставляет желание вернуться вновь и вновь. Нашим основным словом во время экскурсии было «вау!».

Наш гид Гала - потрясающий гид, интересный рассказчик, с юмором; и с пониманием и добротой отнеслась к нам. Живя больше 30 лет на Амалфи, она знает почти все его секреты! Мы бы сами не нашли и не увидели все. Благодарим! Оценка 5 из 5! Все на высоком уровне!

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Всего 8 отзывов в Салерно

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Ответы на вопросы от путешественников по Салерно

Самые популярные экскурсии в Салерно
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Прогулка по Салерно;
  2. Прогулка по загадочному Салерно;
  3. Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло;
  4. Побег на Амальфитанское Побережье.
Сколько стоит экскурсия по Салерно в августе 2026
Сейчас в Салерно можно забронировать 4 экскурсии от 175 до 600. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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