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историю — настоящие ключи к пониманию культуры. Салерно, Помпеи, Амальфитанское побережье и, конечно, страстный Неаполь — это не просто локации на карте, а живые истории, которыми делюсь каждый день. Экскурсии — это не только факты, но и ароматы, звуки, тайны и эмоции. Если хочется увидеть Италию глазами человека, влюблённого в её культуру, язык и историю — добро пожаловать в это путешествие. Скучно не будет: с удовольствием поделюсь опытом учёбы и работы в Италии, расскажу о быте и традициях южных итальянцев и обычаях интернациональной семьи, открою секреты местной кухни и покажу лучшие места вдали от туристических масс.