Прогулка по Салерно включает посещение Виллы Комунале, где растут средиземноморские и экзотические деревья. На улице Рима можно насладиться атмосферой города и попробовать лучшую пиццу. Пьяцца делле Эрбе познакомит с историческими
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Вилла Комунале - оазис средиземноморских и экзотических деревьев
- 🍕 Улица Рима - центр притяжения местных жителей
- 🏛 Пьяцца делле Эрбе - исторические здания и хроники знатных семей
- 🖼 Комплекс Сан Пьетро а Корте - римские бани и настенные рисунки 5 века
- ⛪️ Собор святого Матфея - религиозный центр Салерно
- 🌸 Сады Минервы - ботанический сад, связанный с первой медицинской школой
Что можно увидеть
- Вилла Комунале
- Улица Рима
- Пьяцца делле Эрбе
- Комплекс Сан Пьетро а Корте
- Собор святого Матфея
- Сады Минервы
Описание экскурсии
- Вилла Комунале — чудесный парк в центре города. Это оазис средиземноморских и экзотических деревьев, где можно увидеть пруд с черепашками и золотой рыбкой.
- Улица Рима — самая оживлённая улица города. Вечером она превращается в центр притяжения местных для аперитива. Здесь находятся лучшие пиццерии города.
- Пьяцца делле Эрбе. Вы познакомитесь с главными историческими зданиями и хрониками знатных семей 19 века.
- Комплекс Сан Пьетро а Корте. Тут есть римские холодные бани, настенные рисунки 5 века, дворцовая капелла и башня 12 века. На примере этого архитектурного комплекса можно проследить историю города!
- Собор Святого Матфея — религиозный центр Салерно, где хранятся мощи апостола Матфея. Красота этого места не поддаётся описанию — лучше увидеть её своими глазами!
- Сады Минервы — ботанический сад. Вы узнаете, почему он неразрывно связан с первой в Европе медицинской школой.
Организационные детали
- Посещение садов зависит от их режима работы и может быть недоступно в определённые даты.
- Дополнительные расходы: входной билет в собор — €5 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе порта Салерно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Салерно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 21 туриста
Я — ваш проводник по сокровищам южной Италии. С 2018 года живу в Салерно — жемчужине Средиземноморья — и работаю официальным гидом Италии. Окончила университет Неаполя, где изучала языки и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Яна встретил нас на вокзале и поэтому проблем с поиском места встречи не было. Экскурсия прошла в спокойном темпе. Яна отличный рассказчик. Мы увидели такие места исторического центра Салерно куда
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Ю
Нашей небольшой компанией собрались в Салерно. Яна отреагировала очень оперативно и провела для нас отличную экскурсию. Мы узнали интересные факты об истории города и региона, прошлись по красивым местам, сами, скорее всего, которых бы не нашли. Большое спасибо!
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Яна профессиональный гид очень интересно все рассказала и показала. Мы были с детьми 10 и 13 лет. Они с удовольствием слушали экскурсию и задавали вопросы. Рекомендую.
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