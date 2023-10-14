Проникнуться духом Южной Италии в городе, до которого ещё не добрался массовый туризм
Самобытный Салерно славится первой светской медицинской школой, важными археологическими находками и ярким фестивалем с огоньками. Вы побродите по парку с невероятной растительностью и ботаническому саду. Прогуляетесь по улице Рима, где любят проводить время местные жители. Изучите настенные рисунки 5 века и побываете в соборе в романском стиле.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вилла Комунале — чудесный парк в центре города. Это оазис средиземноморских и экзотических деревьев.
- Улица Рима — самая оживлённая улица города. Вечером она превращается в центр притяжения местных для аперитива. Здесь находятся лучшие пиццерии города.
- Пьяцца делле Эрбе. Вы познакомитесь с главными историческими зданиями и хрониками знатных семей 19 века.
- Комплекс Сан Пьетро а Корте. Тут есть римские холодные бани, настенные рисунки 5 века, дворцовая капелла и башня 12 века. На примере этого архитектурного комплекса можно проследить историю города!
- Собор святого Матфея — религиозный центр Салерно, где хранятся мощи апостола Матфея. Красота этого места не поддаётся описанию — лучше увидеть её своими глазами!
- Сады Минервы — ботанический сад. Вы узнаете, почему он неразрывно связан с первой в Европе медицинской школой.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входной билет в Сады Минервы — €3/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе порта Салерно
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Салерно
Больше 6 лет я живу в Салерно — жемчужине Средиземноморья. Работаю официальным гидом и педагогом латиноамериканских танцев, воплощаю в себе соединение несоединимого — будь то любовь к Азии (свободно владею китайским и учу японский) и вязание спицами, любовь к борщу и к хрустящей неаполитанской сфольятелле, люблю танцевать или валяться целый день без дела. Я в какой-то мере чувствую себя Неаполем — моим любимым городом Италии, который объединяет множество противоположных культур и блещет своей уникальностью! Мои экскурсии не будут скучными — я с удовольствием поделюсь своим опытом учёбы и работы в Италии, расскажу о быте и традициях южных итальянцев и обычаях моей интернациональной семьи, открою секреты местной кухни и покажу лучшие места вдали от масс туристов.
Задать вопрос
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду