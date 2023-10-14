Яна — ваш гид в Салерно

Больше 6 лет я живу в Салерно — жемчужине Средиземноморья. Работаю официальным гидом и педагогом латиноамериканских танцев, воплощаю в себе соединение несоединимого — будь то любовь к Азии (свободно владею китайским и учу японский) и вязание спицами, любовь к борщу и к хрустящей неаполитанской сфольятелле, люблю танцевать или валяться целый день без дела. Я в какой-то мере чувствую себя Неаполем — моим любимым городом Италии, который объединяет множество противоположных культур и блещет своей уникальностью! Мои экскурсии не будут скучными — я с удовольствием поделюсь своим опытом учёбы и работы в Италии, расскажу о быте и традициях южных итальянцев и обычаях моей интернациональной семьи, открою секреты местной кухни и покажу лучшие места вдали от масс туристов.

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