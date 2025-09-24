Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Побережье Амальфи - одно из самых живописных мест на земле. В этой поездке вы узнаете о его скрытых сокровищах и насладитесь настоящим лимончелло
Побережье Амальфи поражает своей красотой, но за этим великолепием скрывается непростой труд.
На экскурсии вы узнаете о строительстве домов на склонах гор, выращивании и сборе лимонов, рыболовле. Посетите культурный центр Равелло, читать дальшеуменьшить
историческую столицу Амальфи и светский город Позитано. Вас ждут античные фонтаны, лимонные террасы, собор Апостола Андрея и вилла Руфоло. Насладитесь обедом в рыбном ресторане и попробуйте свежие морепродукты. Завершите день дегустацией лимончелло на панорамной точке с видами на город и лимонные ярусы
Лучшие месяцы для поездки по побережью Амальфи - с июня по сентябрь. В это время здесь царит теплая и солнечная погода, идеально подходящая для прогулок и наслаждения видами. В апреле, мае и октябре также можно комфортно путешествовать, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладным вечерам. В зимние месяцы, с ноября по март, туристов значительно меньше, но и погода может быть менее предсказуемой, что может повлиять на комфортность поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Вилла Руфоло
Собор Апостола Андрея
Античные фонтаны
Лимонные террасы
Описание экскурсии
Равелло
Это культурный центр побережья. Вы увидите площадь со знаменитыми соснами и главным собором города, элегантные улочки с крохотными уютными парками. Узнаете о приключениях Жаклин Кеннеди и как она ввела моду на капри.
Амальфи
В исторической столице края посмотрим на античные фонтаны, лимонные террасы, собор Апостола Андрея, где хранятся мощи святого — покровителя невест. Я расскажу о морских подвигах храбрых местных жителей, а ещё о лимонных плантациях.
Гастрономические открытия
На обед заедем в рыбный ресторан в порту Амальфи. По желанию вы попробуете свежие морепродукты, кальмаров во фритюре или сыр, запечённый в лимонных листьях. Можем заглянуть на десерт в историческую кондитерскую 1830 года. А потом я угощу вас лимончелло на панорамной точке с видами на город и лимонные ярусы.
Позитано
Это светский город, средоточие моды, дорогих отелей и ресторанов. Прогуляемся по набережной, посетим бутики с яркой керамикой и позитанскими сарафанами, поговорим о модных пляжных трюках.
Почему стоит поехать со мной
Со мной вам не придётся:
Планировать маршрут и беспокоиться о мелочах
Бояться, что на узком серпантине поцарапаете собственное/арендованное авто или попадёте в дтп
Искать, где парковать машину. На побережье среди гор и извилистых улиц сложно сориентироваться.
Думать, куда идти. На узких улицах-лестницах можно заблудиться или, наоборот, по незнанию не пойти в лабиринт и не увидеть самое интересное.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, расходы на бензин и паркинги, сборы на автостраде
Поездка пройдёт на комфортном автомобиле SUV Peugeot 3008
Могу организовать экскурсию из Помпеев, Сорренто, Позитано, Амальфи или Равелло. Подробности обсудим в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Янина — ваш гид в Салерно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 11 туристов
Меня зовут Яна. Я частный гид по Неаполю и Амальфитанскому побережью. Живя в чистой итальянской среде, отвечу на волнующие вопросы о традициях, обычаях и привычках местных жителей. Помимо исторических, но читать дальшеуменьшить
не скучных сухих фактов, погружу в суеверный мир полный мистики и загадочной романтики.
Провожу пешие экскурсии на короткие и длинные дистанции, экскурсии на авто и прогулки по панорамным тропам Амальфитаны с бутылочкой местного ликёра. Жду в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Олеся
Экскурсия прошла легко и комфортно. Яна забрала нас прямо из отеля. Показала все локации, которые мы сами попросили. Легкая и гибкая☺️❤️
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