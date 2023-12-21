Всё самое главное - Позитано, Амальфи, Равелло, лимонные террасы, морские и модные истории
Это строительство домов на склонах гор при помощи осликов (даже в наши дни), выращивание и ручной сбор лимонов, рыболовля и отношение местных к морю как к божеству. Обо всём этом и многом другом расскажу в поездке. Покажу не только красивую картинку, но и местные реалии. А ещё угощу лимончелло из лимонов с моего сада.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Равелло
Это культурный центр побережья. Вы увидите площадь со знаменитыми соснами и главным собором города, элегантные улочки с крохотными уютными парками и, конечно, виллу Руфоло — резиденцию знаменитого музыкального фестиваля. Узнаете о приключениях Жаклин Кеннеди и как она ввела моду на капри.
Амальфи
В исторической столице края посмотрим на античные фонтаны, лимонные террасы, собор Апостола Андрея, где хранятся мощи святого — покровителя невест. Я расскажу о морских подвигах храбрых местных жителей, а ещё о лимонных плантациях.
Гастрономические открытия
На обед заедем в рыбный ресторан в порту Амальфи. По желанию вы попробуете свежие морепродукты, пасту и пиццу, кальмаров во фритюре или сыр, запечённый в лимонных листьях. Можем заглянуть на десерт в историческую кондитерскую 1830 года. Лимонная делиция, хрустящая сфольятелла с рикоттой и цукатами, торт с грушей и лимоном — выберете то, что вам по душе. А потом я угощу вас лимончелло на панорамной точке с видами на город и лимонные ярусы.
Позитано
Это светский город, средоточие моды, дорогих отелей и ресторанов. Прогуляемся по набережной, посетим бутики с яркой керамикой и позитанскими сарафанами, поговорим о модных пляжных трюках.
Кому подойдёт
Экскурсия подойдёт всем — и пассажирам круизных лайнеров, и другим гостям города. Со мной вам не надо:
- Планировать маршрут и беспокоиться о мелочах
- Бояться, что на узком серпантине поцарапаете собственное/арендованное авто или попадёте в дтп
- Искать, где парковать машину. На побережье среди гор и извилистых улиц сложно сориентироваться.
- Думать, куда идти. На узких улицах-лестницах можно заблудиться или, наоборот, по незнанию не пойти в лабиринт и не увидеть самое интересное.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, расходы на бензин и паркинги, сборы на автостраде
- Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes Class A 2017 года
- Дополнительно оплачиваются вход в собор Апостола Андрея — €4/чел., обед и посещение кондитерской — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.