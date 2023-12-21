Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Индивидуальная экскурсия в Салерно

Всё самое главное - Позитано, Амальфи, Равелло, лимонные террасы, морские и модные истории

Побережье Амальфи кажется самым красивым местом на земле, но «за сценой» прячется непростой труд.

Это строительство домов на склонах гор при помощи осликов (даже в наши дни), выращивание и ручной сбор лимонов, рыболовля и отношение местных к морю как к божеству. Обо всём этом и многом другом расскажу в поездке. Покажу не только красивую картинку, но и местные реалии. А ещё угощу лимончелло из лимонов с моего сада.
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Из Салерно - поездка по побережью Амальфи с привкусом лимончелло
Ближайшие даты:
21
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Описание

Что вас ожидает

Равелло

Это культурный центр побережья. Вы увидите площадь со знаменитыми соснами и главным собором города, элегантные улочки с крохотными уютными парками и, конечно, виллу Руфоло — резиденцию знаменитого музыкального фестиваля. Узнаете о приключениях Жаклин Кеннеди и как она ввела моду на капри.

Амальфи

В исторической столице края посмотрим на античные фонтаны, лимонные террасы, собор Апостола Андрея, где хранятся мощи святого — покровителя невест. Я расскажу о морских подвигах храбрых местных жителей, а ещё о лимонных плантациях.

Гастрономические открытия

На обед заедем в рыбный ресторан в порту Амальфи. По желанию вы попробуете свежие морепродукты, пасту и пиццу, кальмаров во фритюре или сыр, запечённый в лимонных листьях. Можем заглянуть на десерт в историческую кондитерскую 1830 года. Лимонная делиция, хрустящая сфольятелла с рикоттой и цукатами, торт с грушей и лимоном — выберете то, что вам по душе. А потом я угощу вас лимончелло на панорамной точке с видами на город и лимонные ярусы.

Позитано

Это светский город, средоточие моды, дорогих отелей и ресторанов. Прогуляемся по набережной, посетим бутики с яркой керамикой и позитанскими сарафанами, поговорим о модных пляжных трюках.

Кому подойдёт

Экскурсия подойдёт всем — и пассажирам круизных лайнеров, и другим гостям города. Со мной вам не надо:

  • Планировать маршрут и беспокоиться о мелочах
  • Бояться, что на узком серпантине поцарапаете собственное/арендованное авто или попадёте в дтп
  • Искать, где парковать машину. На побережье среди гор и извилистых улиц сложно сориентироваться.
  • Думать, куда идти. На узких улицах-лестницах можно заблудиться или, наоборот, по незнанию не пойти в лабиринт и не увидеть самое интересное.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, расходы на бензин и паркинги, сборы на автостраде
  • Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes Class A 2017 года
  • Дополнительно оплачиваются вход в собор Апостола Андрея — €4/чел., обед и посещение кондитерской — по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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