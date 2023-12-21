Побережье Амальфи кажется самым красивым местом на земле, но «за сценой» прячется непростой труд. Это строительство домов на склонах гор при помощи осликов (даже в наши дни), выращивание и ручной сбор лимонов, рыболовля и отношение местных к морю как к божеству. Обо всём этом и многом другом расскажу в поездке. Покажу не только красивую картинку, но и местные реалии. А ещё угощу лимончелло из лимонов с моего сада.

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Описание

Что вас ожидает

Равелло

Это культурный центр побережья. Вы увидите площадь со знаменитыми соснами и главным собором города, элегантные улочки с крохотными уютными парками и, конечно, виллу Руфоло — резиденцию знаменитого музыкального фестиваля. Узнаете о приключениях Жаклин Кеннеди и как она ввела моду на капри.

Амальфи

В исторической столице края посмотрим на античные фонтаны, лимонные террасы, собор Апостола Андрея, где хранятся мощи святого — покровителя невест. Я расскажу о морских подвигах храбрых местных жителей, а ещё о лимонных плантациях.

Гастрономические открытия

На обед заедем в рыбный ресторан в порту Амальфи. По желанию вы попробуете свежие морепродукты, пасту и пиццу, кальмаров во фритюре или сыр, запечённый в лимонных листьях. Можем заглянуть на десерт в историческую кондитерскую 1830 года. Лимонная делиция, хрустящая сфольятелла с рикоттой и цукатами, торт с грушей и лимоном — выберете то, что вам по душе. А потом я угощу вас лимончелло на панорамной точке с видами на город и лимонные ярусы.

Позитано

Это светский город, средоточие моды, дорогих отелей и ресторанов. Прогуляемся по набережной, посетим бутики с яркой керамикой и позитанскими сарафанами, поговорим о модных пляжных трюках.

Кому подойдёт

Экскурсия подойдёт всем — и пассажирам круизных лайнеров, и другим гостям города. Со мной вам не надо:

Планировать маршрут и беспокоиться о мелочах

Бояться, что на узком серпантине поцарапаете собственное/арендованное авто или попадёте в дтп

Искать, где парковать машину. На побережье среди гор и извилистых улиц сложно сориентироваться.

Думать, куда идти. На узких улицах-лестницах можно заблудиться или, наоборот, по незнанию не пойти в лабиринт и не увидеть самое интересное.

Организационные детали