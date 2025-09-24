Лучшие месяцы для поездки по побережью Амальфи - с июня по сентябрь. В это время здесь царит теплая и солнечная погода, идеально подходящая для прогулок и наслаждения видами. В апреле, мае и октябре также можно комфортно путешествовать, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладным вечерам. В зимние месяцы, с ноября по март, туристов значительно меньше, но и погода может быть менее предсказуемой, что может повлиять на комфортность поездки.

Побережье Амальфи поражает своей красотой, но за этим великолепием скрывается непростой труд.На экскурсии вы узнаете о строительстве домов на склонах гор, выращивании и сборе лимонов, рыболовле. Посетите культурный центр Равелло,

историческую столицу Амальфи и светский город Позитано. Вас ждут античные фонтаны, лимонные террасы, собор Апостола Андрея и вилла Руфоло. Насладитесь обедом в рыбном ресторане и попробуйте свежие морепродукты. Завершите день дегустацией лимончелло на панорамной точке с видами на город и лимонные ярусы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Равелло

Это культурный центр побережья. Вы увидите площадь со знаменитыми соснами и главным собором города, элегантные улочки с крохотными уютными парками. Узнаете о приключениях Жаклин Кеннеди и как она ввела моду на капри.

Амальфи

В исторической столице края посмотрим на античные фонтаны, лимонные террасы, собор Апостола Андрея, где хранятся мощи святого — покровителя невест. Я расскажу о морских подвигах храбрых местных жителей, а ещё о лимонных плантациях.

Гастрономические открытия

На обед заедем в рыбный ресторан в порту Амальфи. По желанию вы попробуете свежие морепродукты, кальмаров во фритюре или сыр, запечённый в лимонных листьях. Можем заглянуть на десерт в историческую кондитерскую 1830 года. А потом я угощу вас лимончелло на панорамной точке с видами на город и лимонные ярусы.

Позитано

Это светский город, средоточие моды, дорогих отелей и ресторанов. Прогуляемся по набережной, посетим бутики с яркой керамикой и позитанскими сарафанами, поговорим о модных пляжных трюках.

Почему стоит поехать со мной

Со мной вам не придётся:

Планировать маршрут и беспокоиться о мелочах

Бояться, что на узком серпантине поцарапаете собственное/арендованное авто или попадёте в дтп

Искать, где парковать машину. На побережье среди гор и извилистых улиц сложно сориентироваться.

Думать, куда идти. На узких улицах-лестницах можно заблудиться или, наоборот, по незнанию не пойти в лабиринт и не увидеть самое интересное.

Организационные детали