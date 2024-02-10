Познакомиться с одним из самых древних городов Италии
Если вы оказались в Салерно, чтобы насладиться красотами Амальфитанского побережья, вам будет интересно прогуляться по самому городу, ещё не заполненному толпами туристов.
Вы узнаете много любопытного и о Салерно, и обо всей Италии! Например, чем занимается ангел-хранитель Салерно и с чего началась вся европейская медицина.
Вы узнаете много любопытного и о Салерно, и обо всей Италии! Например, чем занимается ангел-хранитель Салерно и с чего началась вся европейская медицина.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы прогуляетесь по улицам самобытного города Южной Италии и полюбуетесь его историческими зданиями. Зайдёте в кафедральный собор, выполненный в стиле романской архитектуры. А я расскажу:
- Какие звёзды оставили свои произведения в Салерно
- Сколько столиц было у Италии
- Как поэзия превращается в живопись
- Что общего у Салерно и Ниццы
- Как зовут женщину, которая придумала косметику
И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в кафедральный собор — 10 евро/чел.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Продолжительность экскурсии можно сократить или увеличить. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от порта Molo Manfredi
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эллина — ваш гид в Салерно
Провела экскурсии для 245 туристов
Меня зовут Эллина, большую часть своей жизни я провела в Санкт-Петербурге, где получила два высших образования, а также научилась не только видеть и понимать подлинную красоту природы и творений рук человеческих, но и рассказывать о них другим. Сейчас уже много лет я живу на Амальфитанском побережье. За это время я много узнала и поняла про этот край, про его природу, историю, традиции, про населяющих его людей и их нравы. Более того, здесь я закончила ещё один университет, получив новую специальность. Теперь я дипломированный историк искусств, лицензированный гид и туристический сопровождающий. Поэтому на полном основании могу сказать, что я — проводник по югу Италии. Я могу обеспечить вам комфортный трансфер между Неаполем, Салерно и другими городами Амальфитаны. Для пищи вашего ума познакомлю вас с традициями, историей и современностью юга Италии. А для радости вашей души и наслаждения вашего желудка я покажу и расскажу, из чего рождаются средиземноморские вкусы, а также отвезу вас туда, где их можно отведать. А если хотите, я помогу оптимальным образом спланировать ваш отдых в южной Италии, учитывая ваши персональные интересы и потребности.
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