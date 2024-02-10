Прогулка по загадочному Салерно
Индивидуальная экскурсия в Салерно

Познакомиться с одним из самых древних городов Италии

Если вы оказались в Салерно, чтобы насладиться красотами Амальфитанского побережья, вам будет интересно прогуляться по самому городу, ещё не заполненному толпами туристов.

Вы узнаете много любопытного и о Салерно, и обо всей Италии! Например, чем занимается ангел-хранитель Салерно и с чего началась вся европейская медицина.
Прогулка по загадочному Салерно
Прогулка по загадочному Салерно
Прогулка по загадочному Салерно
Ближайшие даты:
10
фев
13
фев
15
фев
16
фев
17
фев
18
фев
19
фев
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Описание

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по улицам самобытного города Южной Италии и полюбуетесь его историческими зданиями. Зайдёте в кафедральный собор, выполненный в стиле романской архитектуры. А я расскажу:

  • Какие звёзды оставили свои произведения в Салерно
  • Сколько столиц было у Италии
  • Как поэзия превращается в живопись
  • Что общего у Салерно и Ниццы
  • Как зовут женщину, которая придумала косметику

И многое другое!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в кафедральный собор — 10 евро/чел.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
  • Продолжительность экскурсии можно сократить или увеличить. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от порта Molo Manfredi
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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