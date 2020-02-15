2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Плениться очарованием яркого городка, узнать его историю и получить ценные советы от местного жителя

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
У каждого города есть свое лицо и «изюминка» — я помогу вам найти её у Сан-Ремо: проведу не только по важным достопримечательностям, но и покажу его самые нетуристические уголки.

На местных рынках вы угоститесь у моих друзей-итальянцев локальными продуктами, на лучшей смотровой очаруетесь панорамами, а по ходу прогулки послушаете колоритную историю курорта и поймёте, почему его зовут фешенебельным.
25 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у гостиницы "Lolli Palace"
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо!
Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо!

Что вас ожидает

Всё самое-самое в городе и немножко ещё
За пару часов мы «пройдём пешком» почти 2000-летнюю историю Сан-Ремо. В старом городе Ла Пинья, что раскинулся на холме, вы погрузитесь в атмосферу Средневековья. Его тесные улочки и крутые лестницы приведут нас к храму Мадонна Делла Коста, будто воспарившему над землёй. Со смотровой площадки вы полюбуетесь завораживающим видом на залив, после чего мы непременно заглянем в собор Сан-Сиро, чтобы оценить настоящую жемчужину XIII века. Вы погуляете также по колоритным площадям, рассмотрите здания театра и казино, заглянете на рынки и в винные магазины продегустировать местные специалитеты — я открою для вас все краски и вкусы невероятно итальянского города.

Характер Сан-Ремо и рекомендации от местного жителя
Вас ждет увлекательный рассказ о самых любопытных страницах Сан-Ремо, полный интриг и неожиданных поворотов судьбы. Я познакомлю вас с обычаями и устоями местных жителей, подскажу где купить самое лучшее оливковое масло — гордость Лигурии, и где попробовать вкуснейшее домашнее мороженое. Посоветую рестораны с простой домашней кухней и места для заправских гурманов. Раскрою все карты фешенебельного курорта Италии!

Организационные детали

В конце прогулки мы можем заглянуть на аперитив (по вашему желанию и за доп. плату)

Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо!
Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо!
Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо!
Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо!
Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо!
Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо!
Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо!
Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура у гостиницы "Lolli Palace".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина! Влюблена в Лигурию и свою работу. Живу в Италии — Сан-Ремо с 1994 года. Сан-Ремо — это идеальная отправная точка для путешествий по Лигурийскому Побережью и Лазурному Берегу Франции. Я — человек творческий, поэтому каждая моя экскурсия индивидуальна и идёт от сердца, а не по шаблону. Максимум удовольствия и ваши яркие впечатления — мои главные приоритеты. Прогулки, экскурсии и туры из Сан-Ремо, Бордигеры, Монако, Ниццы. Экскурсии по самым красивым деревушкам Лигурии и Провансу.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 февраля 2020
11 февраля встретились с гидом Екатериной, которая провела нам очень интересную и познавательную экскурсию. Сама экскурсия называется "Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо" и в данном случае это не просто слова! Экскурсия действительно вдохновляет, а Екатерина показывает город с такой любовью, что невозможно в него не влюбиться самому! Очень много не просто сухих фактов, а интересных и действительно полезных как исторических, так и просто из жизни города. Самые красивые и запоминающиеся места Сан-Ремо, гид показала город со всем его колоритом и нереальной атмосферой. Посоветовала, где лучше покушать, купить еду, остановиться и всё-всё, что нас интересовало. Если вы собираетесь в Сан-Ремо, то вместо того, чтобы просто самим гулять по улицам города, выберите эту экскурсию и взгляните на город с особенной стороны, благодаря Екатерине. Огромное спасибо гиду Екатерине от Виктории и Валерии из Минска. После такой экскурсии нет сомнений, что в Сан-Ремо мы обязательно вернёмся ещё!
11 января 2020
Катя отличный экскурсовод. Все понравилось - и маршрут и рассказы и архитектура и рынок/магазины.

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