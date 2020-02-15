2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Всё самое-самое в городе и немножко ещё

За пару часов мы «пройдём пешком» почти 2000-летнюю историю Сан-Ремо. В старом городе Ла Пинья, что раскинулся на холме, вы погрузитесь в атмосферу Средневековья. Его тесные улочки и крутые лестницы приведут нас к храму Мадонна Делла Коста, будто воспарившему над землёй. Со смотровой площадки вы полюбуетесь завораживающим видом на залив, после чего мы непременно заглянем в собор Сан-Сиро, чтобы оценить настоящую жемчужину XIII века. Вы погуляете также по колоритным площадям, рассмотрите здания театра и казино, заглянете на рынки и в винные магазины продегустировать местные специалитеты — я открою для вас все краски и вкусы невероятно итальянского города.

Характер Сан-Ремо и рекомендации от местного жителя

Вас ждет увлекательный рассказ о самых любопытных страницах Сан-Ремо, полный интриг и неожиданных поворотов судьбы. Я познакомлю вас с обычаями и устоями местных жителей, подскажу где купить самое лучшее оливковое масло — гордость Лигурии, и где попробовать вкуснейшее домашнее мороженое. Посоветую рестораны с простой домашней кухней и места для заправских гурманов. Раскрою все карты фешенебельного курорта Италии!