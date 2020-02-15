2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Всё самое-самое в городе и немножко ещё За пару часов мы «пройдём пешком» почти 2000-летнюю историю Сан-Ремо. В старом городе Ла Пинья, что раскинулся на холме, вы погрузитесь в атмосферу Средневековья. Его тесные улочки и крутые лестницы приведут нас к храму Мадонна Делла Коста, будто воспарившему над землёй. Со смотровой площадки вы полюбуетесь завораживающим видом на залив, после чего мы непременно заглянем в собор Сан-Сиро, чтобы оценить настоящую жемчужину XIII века. Вы погуляете также по колоритным площадям, рассмотрите здания театра и казино, заглянете на рынки и в винные магазины продегустировать местные специалитеты — я открою для вас все краски и вкусы невероятно итальянского города.
Характер Сан-Ремо и рекомендации от местного жителя Вас ждет увлекательный рассказ о самых любопытных страницах Сан-Ремо, полный интриг и неожиданных поворотов судьбы. Я познакомлю вас с обычаями и устоями местных жителей, подскажу где купить самое лучшее оливковое масло — гордость Лигурии, и где попробовать вкуснейшее домашнее мороженое. Посоветую рестораны с простой домашней кухней и места для заправских гурманов. Раскрою все карты фешенебельного курорта Италии!
Организационные детали
В конце прогулки мы можем заглянуть на аперитив (по вашему желанию и за доп. плату)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Местов встречи для начала тура у гостиницы "Lolli Palace".
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Екатерина!
Влюблена в Лигурию и свою работу. Живу в Италии — Сан-Ремо с 1994 года. Сан-Ремо — это идеальная отправная точка для путешествий по Лигурийскому Побережью и Лазурному Берегу Франции.
Я — человек творческий, поэтому каждая моя экскурсия индивидуальна и идёт от сердца, а не по шаблону. Максимум удовольствия и ваши яркие впечатления — мои главные приоритеты.
Прогулки, экскурсии и туры из Сан-Ремо, Бордигеры, Монако, Ниццы.
Экскурсии по самым красивым деревушкам Лигурии и Провансу.
11 февраля встретились с гидом Екатериной, которая провела нам очень интересную и познавательную экскурсию. Сама экскурсия называется "Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо" и в данном случае это не просто слова! Экскурсия действительно вдохновляет, а Екатерина показывает город с такой любовью, что невозможно в него не влюбиться самому! Очень много не просто сухих фактов, а интересных и действительно полезных как исторических, так и просто из жизни города. Самые красивые и запоминающиеся места Сан-Ремо, гид показала город со всем его колоритом и нереальной атмосферой. Посоветовала, где лучше покушать, купить еду, остановиться и всё-всё, что нас интересовало. Если вы собираетесь в Сан-Ремо, то вместо того, чтобы просто самим гулять по улицам города, выберите эту экскурсию и взгляните на город с особенной стороны, благодаря Екатерине. Огромное спасибо гиду Екатерине от Виктории и Валерии из Минска. После такой экскурсии нет сомнений, что в Сан-Ремо мы обязательно вернёмся ещё!
Женя
11 января 2020
Катя отличный экскурсовод. Все понравилось - и маршрут и рассказы и архитектура и рынок/магазины.