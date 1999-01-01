Лена Н. проводит ещё 6 экскурсий

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Монтепульчано - город Благородного вина "Нобиле"

Лена Н.
Лена Н. – Гид из Сиены
Я покажу вам небольшой городок Монтепульчано.

Мы прогуляемся по узким улицам, посмотрим на крепостные стены XIII века и пройдем мимо богатых домов аристократии XVI-XVII века.

Издревле город 🏙️ славится своей пищевой промышленностью.

Здесь производят сыр и спагетти.

Но главное достопримечательностью 🏛️ является «благородное вино» — вино 🍷 Нобиле.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Для 1-1 человека

  • €150 за экскурсию

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Монтепульчано - город Благородного вина "Нобиле"
Монтепульчано - город Благородного вина "Нобиле"
Монтепульчано совсем небольшой городок, примерно 15 000 жителей населяет его восемь старых кварталов и один новый, железобетонный.
Крепостные стены города расширенные в 13 веке и по сей день окружают извилистые улочки застроенные резиденциями знати в 16 -17 веке.
И в этой миниатюрности маленького, есть стремление быть большим, строить как во Флоренции, жить как в Риме.
Поэтому, может, Монтепульчано выпадает из общего представления о «тосканских» городах, он весь пограничный, весь между двумя мирами. Между Сиеной и Флоренцией, на «краю» Тосканы, горизонтами в Умбрию, между долиной Кьяна и Орча, на перепутье средневековых путей, со славными именами зодчих 16 века увековеченных в городской и военной архитектуре.
И еще история 📖 города тесно переплелась с историей вина Нобиле ди Монтепульчано, закатилась пузатыми бочками в прохладные подвалы и живет там до сих пор, плутая под арочными сводами к накрытым дегустационным столам на которых и сыры территории и колбасы монтепульчано заливаются щедрыми бокалами красного Нобиле.
Это, красное, тосканаского вино 🍷, первым получило номинацию DOC в 1966 году и DOCG в 1980.
Даже старинное соревнование кварталов «Бравио», которое проходит один раз в год, связно с виноделием, победитель которого должен быстрее соперников, по крутым и извилистым улочкам докатить бочку до паперти городского собора.
И город 🏙️ катает БОЧКИ!

А еще это город кино 🎥, в нем были сняты:

    «Ноcтaльгия» 1982
    «Английский пациент» 1999 «The English Patient»
    «Сон в летнюю ночь» 1999 «A Midsummer night’s dream»
    «Рай» 2002 «Heaven»
    «Под Солнцем Тосканы» 2003 «Under the Tuscan Sun»
    «Сумерки» 2009 «Twilight Saga»
    Начало
    🚩 Porta al Prato- Montepulciano
    Место завершения
    🏁 по договоренности
    Монтепульчано - город Благородного вина "Нобиле"
    Монтепульчано - город Благородного вина "Нобиле"

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    Лена Н.
    Лена Н.
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