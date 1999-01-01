Лена Н. проводит ещё 6 экскурсий

Монтепульчано совсем небольшой городок, примерно 15 000 жителей населяет его восемь старых кварталов и один новый, железобетонный.

Крепостные стены города расширенные в 13 веке и по сей день окружают извилистые улочки застроенные резиденциями знати в 16 -17 веке.

И в этой миниатюрности маленького, есть стремление быть большим, строить как во Флоренции, жить как в Риме.

Поэтому, может, Монтепульчано выпадает из общего представления о «тосканских» городах, он весь пограничный, весь между двумя мирами. Между Сиеной и Флоренцией, на «краю» Тосканы, горизонтами в Умбрию, между долиной Кьяна и Орча, на перепутье средневековых путей, со славными именами зодчих 16 века увековеченных в городской и военной архитектуре.

И еще история 📖 города тесно переплелась с историей вина Нобиле ди Монтепульчано, закатилась пузатыми бочками в прохладные подвалы и живет там до сих пор, плутая под арочными сводами к накрытым дегустационным столам на которых и сыры территории и колбасы монтепульчано заливаются щедрыми бокалами красного Нобиле.

Это, красное, тосканаского вино 🍷, первым получило номинацию DOC в 1966 году и DOCG в 1980.

Даже старинное соревнование кварталов «Бравио», которое проходит один раз в год, связно с виноделием, победитель которого должен быстрее соперников, по крутым и извилистым улочкам докатить бочку до паперти городского собора.

И город 🏙️ катает БОЧКИ!

А еще это город кино 🎥, в нем были сняты:

«Ноcтaльгия» 1982

«Английский пациент» 1999 «The English Patient»

«Сон в летнюю ночь» 1999 «A Midsummer night’s dream»

«Рай» 2002 «Heaven»

«Под Солнцем Тосканы» 2003 «Under the Tuscan Sun»

«Сумерки» 2009 «Twilight Saga»