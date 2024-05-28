1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Сиена: путешествие в Средневековье
В Сиене время словно остановилось: местные носят костюмы прошлых веков, на главной площади проводят конные скачки, а над городом развевается плащ Девы Марии
Начало: На Пьяцца-дель-Кампо
«Главные достопримечательности Сиены»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сиена - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены, прогуливаясь по её узким улочкам и наслаждаясь видами знаменитых достопримечательностей
Начало: У ж/д вокзала или монастыря Сан-Доменико
13 июня в 16:00
17 июня в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: К плитам Сиенского Собора
Погрузитесь в историю Сиены через уникальную экскурсию по Кафедральному комплексу. Восхититесь мраморными фасадами и древними фресками
Начало: Площадь Кафедрального Собора города Сиены
«Обзорная экскурсия по всему Кафедральному комплексу рассчитана на 3 часа»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Сиене на 3 часа: архитектура, реликвии, Собор и Палио
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены на индивидуальной экскурсии. Узнайте о готической архитектуре, реликвиях св. Екатерины и знаменитых скачках Палио
Начало: Обычно у входа в Базилику Св. Доменико
«Не видеть Собор это не видеть самой Сиены, поэтому я обязательно включаю в мою обзорную экскурсию посещение Собора, как достойное её завершение»
Расписание: Каждый день, начало утром и днем, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
По долине Вал д’Орча на машине и пешком
Отправляйтесь за пределы Сиены в живописную тосканскую провинцию. Посетите Сан Квирико д’Орча, Баньо Виньони и Пьенца, сделайте незабываемые фотографии
Начало: Сиена, Пьяцца Грамши
Расписание: Ежедневно в 9.30
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Монтепульчано и Пьенца - типичная тосканская провинция
Комбинированная этногастрономическая, историческая и пейзажная экскурсия по долине Вал д’Орча. Насладитесь уникальными видами и вкусами Тосканы
Начало: Сиена, Базилика Св. Доменико
«В Монтепульчано - это пейзаж двух долины, Вал д'Орча и Вал ди Кьяна, этногастрономия, дегустация овечьих сыров, колбас и вина Нобиле, краткая обзорная»
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Монтепульчано: путешествие в город благородного вина Нобиле
Прогулка по Монтепульчано подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о его богатой истории и насладитесь дегустацией знаменитого вина Нобиле
Начало: Porta al Prato - Montepulciano
«Но главное достопримечательностью является «благородное вино» — вино Нобиле»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€180 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Сиене и Сан-Джиминьяно, дегустация белого вина
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены и Сан-Джиминьяно. Посетите знаковые места и насладитесь дегустацией белого вина в винодельческом хозяйстве
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по городу Сиена: Исторические и культурные сокровища
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены, прогуливаясь по её извилистым улицам и открывая для себя уникальные архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€180 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлина28 мая 2024Прекрасный гид, очень милая и приятная в общении. Несмотря на молодость- глубокие знания предмета экскурсии, много ньюансов, которых я не знала, хоть и посещала Стену неоднократно! Спасибо большое!
- ММарина27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Прошлись по самым интересным и знаковым местам Сиены. Город великолепен,большое впечатление производит Сиенский собор. Маршрут хорошо продуман,прогулка
- ППолина13 мая 2024Татьяна — замечательный гид, было очень приятно и интересно слушать. Экскурсия — настоящее погружение в жизнь очень необычного города, в
- CCергей22 февраля 2024Сиена город невероятной красоты и очень необычный. А еще, для туристов и гида желательна неплохая физическая форма. Любая прогулка включает
Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Сиене в июне 2024
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