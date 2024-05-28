Обзорные и познавательные экскурсии Сиены

Найдено 9 экскурсий в категории «Обзорные» в Сиене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сиена: путешествие в Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Сиена: путешествие в Средневековье
В Сиене время словно остановилось: местные носят костюмы прошлых веков, на главной площади проводят конные скачки, а над городом развевается плащ Девы Марии
Начало: На Пьяцца-дель-Кампо
«Главные достопримечательности Сиены»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Сиена - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Сиена - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены, прогуливаясь по её узким улочкам и наслаждаясь видами знаменитых достопримечательностей
Начало: У ж/д вокзала или монастыря Сан-Доменико
13 июня в 16:00
17 июня в 10:00
180 за всё до 5 чел.
К плитам Сиенского Собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: К плитам Сиенского Собора
Погрузитесь в историю Сиены через уникальную экскурсию по Кафедральному комплексу. Восхититесь мраморными фасадами и древними фресками
Начало: Площадь Кафедрального Собора города Сиены
«Обзорная экскурсия по всему Кафедральному комплексу рассчитана на 3 часа»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Сиене на 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Сиене на 3 часа: архитектура, реликвии, Собор и Палио
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены на индивидуальной экскурсии. Узнайте о готической архитектуре, реликвиях св. Екатерины и знаменитых скачках Палио
Начало: Обычно у входа в Базилику Св. Доменико
«Не видеть Собор это не видеть самой Сиены, поэтому я обязательно включаю в мою обзорную экскурсию посещение Собора, как достойное её завершение»
Расписание: Каждый день, начало утром и днем, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 10 чел.
По долине Вал д’Орча на машине и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
По долине Вал д’Орча на машине и пешком
Отправляйтесь за пределы Сиены в живописную тосканскую провинцию. Посетите Сан Квирико д’Орча, Баньо Виньони и Пьенца, сделайте незабываемые фотографии
Начало: Сиена, Пьяцца Грамши
Расписание: Ежедневно в 9.30
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Монтепульчано и Пьенца - типичная тосканская провинция
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Монтепульчано и Пьенца - типичная тосканская провинция
Комбинированная этногастрономическая, историческая и пейзажная экскурсия по долине Вал д’Орча. Насладитесь уникальными видами и вкусами Тосканы
Начало: Сиена, Базилика Св. Доменико
«В Монтепульчано - это пейзаж двух долины, Вал д'Орча и Вал ди Кьяна, этногастрономия, дегустация овечьих сыров, колбас и вина Нобиле, краткая обзорная»
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Монтепульчано - город Благородного вина «Нобиле»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Монтепульчано: путешествие в город благородного вина Нобиле
Прогулка по Монтепульчано подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о его богатой истории и насладитесь дегустацией знаменитого вина Нобиле
Начало: Porta al Prato - Montepulciano
«Но главное достопримечательностью является «благородное вино» — вино Нобиле»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
180 за экскурсию
Обзорная экскурсия по Сиене и Сан-Джиминьяно, дегустация белого вина
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Сиене и Сан-Джиминьяно, дегустация белого вина
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены и Сан-Джиминьяно. Посетите знаковые места и насладитесь дегустацией белого вина в винодельческом хозяйстве
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по городу Сиена
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по городу Сиена: Исторические и культурные сокровища
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены, прогуливаясь по её извилистым улицам и открывая для себя уникальные архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
180 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элина
    28 мая 2024
    Сиена: путешествие в Средневековье
    Прекрасный гид, очень милая и приятная в общении. Несмотря на молодость- глубокие знания предмета экскурсии, много ньюансов, которых я не знала, хоть и посещала Стену неоднократно! Спасибо большое!
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Сиена: путешествие в Средневековье
    Экскурсия очень понравилась. Прошлись по самым интересным и знаковым местам Сиены. Город великолепен,большое впечатление производит Сиенский собор. Маршрут хорошо продуман,прогулка
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    была лёгкой и не утомительной. Рассказ Татьяны об истории города и его современной жизни был очень увлекательным. Много интересных и любопытных фактов узнали о контрадах города,а посещение музея контрады Единорога стало хорошим завершением экскурсии.

  • П
    Полина
    13 мая 2024
    Сиена: путешествие в Средневековье
    Татьяна — замечательный гид, было очень приятно и интересно слушать. Экскурсия — настоящее погружение в жизнь очень необычного города, в
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    котором сохранились средневековые традиции: деление на контрады, ежегодные скачки и тд. Татьяна сама принадлежит к контраде Единорога, так что это был такой «взгляд изнутри», с рассказами про всякие забавные местные особенности и посещением музея контрады, в который просто так не попасть. Отличная прогулка, очень рекомендую!

  • C
    Cергей
    22 февраля 2024
    Сиена - первое знакомство
    Сиена город невероятной красоты и очень необычный. А еще, для туристов и гида желательна неплохая физическая форма. Любая прогулка включает
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    спуски и подъемы по крутым узким сиенским улочкам. Гидов здесь вообще не много. Надежда ради нас приехала из другого города. Исторический материал знает досконально. Доброжелательна. Рассказчик-великолепный. Подробно ознакомила и с историей Пали (Палио) –не на что не похожих конных скачках с длинной интересной историей. Оценка- отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Сиене в июне 2024
Сейчас в Сиене в категории "Обзорные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 120 до 450. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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