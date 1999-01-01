4 отзыва оставили туристы

Ипполит Тэн

Такое определение городу дал французский философ, историк и литературный критик 19 века. Пусть эта изысканная метафора и задаст тон нашей экскурсии 🧭 древнеримскому городу, погребенному под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия и сохранившему в неизменном виде сокровища античного мира, Сиена тоже пережила свою личную травму, потеряв независимость (1555), потерпев поражение в историческом поединке с Флоренцией и реакцией города стала его необыкновенная привязанность к собственным традициям.

Это одно из многих возможных объяснений почему Сиена превратилась в город 🏙️, которого как будто не коснулось время…

Помню чувства, которые испытала я сама, когда в первый раз посетила этот уникальный город. Подобно Алисе в стране чудес, провалившись сквозь время и пространство, я оказалась в незнакомом мне мире пугающе-заманчивого средневековья…

Постараюсь, чтобы эта экскурсия ⛳ стала событием и в вашей жизни!

Понятно, что для того, чтобы насладиться городом иногда не хватит и целой жизни, но если времени в распоряжении немного, советую сосредоточиться на посещении самых важных достопримечательностей 🏛️ (и увидеть их с неожиданной стороны). С радостью поделюсь своими знаниями 🎓 и опытом и помогу разобраться в бурной древней истории 📖 города, событиях и персонажах повлиявших на его судьбу, в сложном лабиринте улиц…

Можем начать с посещения базилики Сан Доменико (Basilica S. Domenico) 13 века, ознакомившись с жизнью Святой Екатерины Сиенской (Santa Caterina da Siena) 14 века, самой почитаемой святой в городе, с 1999 года провозглашенной покровительницей Европы. Неподалеку находится и родной дом Св. Екатерины, превратившийся в настоящее святилище (santuario) и место паломничества, и Фонтебранда (Fonte Branda) 12 века, самый старинный и самый известный источник Сиены. Оттуда, по узким и извилистым улочкам, можем добраться до Кафедрального Собора, освященного почти 900 лет назад и завершить нашу экскурсию на эффектной площади, напоминающей по своим очертаниям огромную раковину, — площади Кампо (piazza del Campo). Можем, как 9 правителей Сиенской республики 700 лет назад, войти в Palazzo Pubblico (Общественный Дворец) и открыть для себя «Богородицу во славе» Симоне Мартини («Maesta» Simone Martini) и «Доброе Правление» Амброджио Лоренцетти («Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo» A. Lorenzetti) и/или поднявшись на Башню Манджиа (Torre del Mangia), насладиться панорамой города. Вы ознакомитесь со знаменитыми живописцами и скульпторами и почувствуете, что означает быть настоящим контрадайоло (от итал. contrada -округ, район)!

После моей экскурсии вы хорошо освоитесь в историческом центре и сможете свободно гулять 👣 по старому городу самостоятельно, если у вас есть дополнительное время.

Описанная выше экскурсия — обзорная, и так как мы говорим об индивидуальной экскурсии, для каждой группы на протяжении маршрута может быть множество вариантов.

Например, если вам будет интересно узнать больше о том, что такое Палио, я расскажу вам об этом, возможно, единственном средневековом празднике, дожившим до наших дней, а не возрожденном ради туризма. Это сказочное событие длится только 2 дня, но жители Сиены живут им весь год!

Вы узнаете, что старый город разделен на 17 исторических районов (контрад), которые сформировались еще в 14–16 веках. Каждый район имеет свой флаг, герб и название, а также свою площадь, фонтан ⛲, крестильню и святого покровителя…и вскоре вы начнете понимать на территории какой контрады находитесь. Барельефы, скульптурные композиции, керамические таблички с названиями 17-ти контрад будут лукаво подмигивать вам со стен домов: дракон, улитка, сова, пантера… и т. д.

Сиена и Дорога Франков (via Francigena)— еще одна увлекательная тема. Можно пройтись по следам средневековых пилигримов, - первых путешественников по Европе, увидеть церкви, принадлежащие рыцарским орденам крестовых походов и места, где многочисленных паломников, преодолевших немыслимые для современных людей расстояния пешком, ждали приют и ночлег.

Сиена и ее персонажи, — эта тема познакомит вас с историей и легендами жителей города. Мир артистов и алхимистов, праведников и чудотворцев, поэтов, прекрасных дам и доблестных рыцарей, мир знатных вельмож и римских пап, нищих и банкиров…

Если вы относитесь к типу людей активных и любопытных и в вечном поиске новых ракурсов и незабываемых видов, то прогулка по старому городу в Сиене может превратиться в незабываемый опыт. Город расположен на крутых высоких холмах, узкие кривые улочки, вымощенные булыжником, иногда ведут к смотровым площадкам, откуда открываются живописные панорамы на бесчисленное множество красно-кирпичных крыш жилых построек…

Все зависит от ваших интересов и пожеланий!

Я познакомлю вас с этим уникальным городом и у вас возникнет желание вернуться сюда как можно раньше!