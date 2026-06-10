30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Сиена - готический сон и старинные традиции

Сиена радушно встречает гостей. Прогулка по городу раскроет уникальную архитектуру и многовековые традиции
Надпись на городских воротах гласит: "Сиена открывает тебе своё сердце, которое больше этих ворот" - так дружелюбно город встречает своих гостей.

На прогулке вы исследуете своеобразную архитектуру и погрузитесь в особую
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атмосферу Сиены, которая сохраняется благодаря местным жителям, ревностно берегущим свои многовековые традиции.

Вы узнаете интересные факты из жизни города - где собираются и чем занимаются жители в свободное время, где крестят детей, чем отличается менталитет сиенцев от менталитета жителей "вражеской" Флоренции, что такое Палио, какого цвета одежду выбирать для прогулки по городу и многое другое

5
81 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Погружение в готическую архитектуру
  • 📜 Узнаете многовековые традиции
  • 🏛 Посетите знаковые исторические места
  • 🎨 Откроете для себя мир искусства
  • 🍰 Попробуете местные кулинарные деликатесы

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Сиены - летние месяцы, с июня по август. В это время погода тёплая и солнечная, что делает прогулки по городу особенно приятными. Однако стоит учитывать, что в июле и августе здесь проходят знаменитые скачки Палио, привлекающие множество туристов, что может повлиять на загруженность города. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, температура более мягкая, а туристов меньше, что позволяет насладиться атмосферой Сиены в более спокойной обстановке. Зимой, с ноября по март, хотя и прохладнее, всё же можно ощутить очарование города, но стоит быть готовым к возможным дождям.
Сейчас август — это идеальное время.
Сиена - готический сон и старинные традиции
Сиена - готический сон и старинные традиции
Сиена - готический сон и старинные традиции

Что можно увидеть

  • Базилика Святого Доменико
  • Дом-святилище Святой Екатерины Сиенской
  • Площадь Салимбени
  • Площадь Толомеи
  • Пьяцца дель Кампо
  • Дворец Киджи Сарачини
  • Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы

Описание экскурсии

Места, связанные с жизнью покровительницы Италии

Базилика Святого Доменико и дом-святилище Святой Екатерины Сиенской — два главных места, где родилась и молилась Екатерина — покровительница Италии и Евросоюза. Маленькая и хрупкая Екатерина вернула Папу Григория XI из авиньонского пленения на престол св. Петра в Рим. Там же хранятся мощи сиенской святой, высоко почитаемой католиками всего мира.

Знаковые площади Сиены

Вы прогуляетесь по площади Салимбени, окруженной тремя роскошными старинными дворцами, в которых сегодня находятся административные офисы одного из старейших банков мира «Monte dei Paschi di Siena». В центре площади Толомеи увидите колонну с волчицей — она очень похожа на римскую, но эта волчица сугубо сиенская и кормит она не Ромула и Рема, а Аскьо и Сеньо. Правда об этой легенде знают только сиенцы, но после экскурсии будете знать и вы. Также вы побываете в пульсирующем сердце города — на Пьяцца дель Кампо. Необычайной красоты площадь в форме раскрытой раковины, с фонтаном радости, элегантными палаццо сиенской знати и городской ратушей, откроется вашему взору совершенно неожиданно. Каждый год, 2-го июля и 16-го августа, здесь проходят знаменитые скачки на лошадях.

Мир искусства

Я покажу Дворец Киджи Сарачини — музей и музыкальную академию, созданную в 1932 г. в собственном доме графом Гвидо Киджи Сарачини, где до сих пор проводятся мастер-классы ведущих мировых музыкантов, в числе которых были Казальс, Рубинштейн, Прокофьев, Сеговия, Жак Тибо, Мильштейн, Юрий Башмет и др. В музее музыкальных инструментов вы увидите виолончель Страдивари 1682, самый старый образец клавесина в мире, принадлежавший Папе Льву X Медичи, и фортепиано Франца Листа. А кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, который называют мировым шедевром и посещают как музей, познакомит вас с произведениями искусства величайших итальянских мастеров: Микеланджело, Рафаэля, Лоренцо Бернини, Донателло, Пинтуриккьо.

Структура города

На экскурсии вы узнаете о районах и так называемых контрадах, на которые разделен город. Каждая контрада — это маленькое государство со своим правительством, капитаном, казначеем, священником, геральдикой и символическим животным, которое 2 раза в год выставляет свою лошадь и жокея на скачки — Палио. Готовятся к этому событию целый год!

Кулинарные традиции

Сиенские сладости — это отдельное удовольствие и непременная часть знакомтсва с городом. Вы продегустируете панфорте (крепкий хлеб) и панпепато (хлеб с перцем) — большой пирог или пряник со вкусом миндаля, фундука, цукатов, корицы и мёда; белоснежные миндальные печенья ричарелли (кучеряшки); каваллуччи с кардамоном и анисом; а также попробуете кантуччи с десертным вином — винсанто (святое вино).

Организационные детали

  • Это пешая экскурсия по городу с остановками на дегустацию и фотопаузу
  • При желании посетить музеи и галереи, входные билеты оплачиваются дополнительно: Кафедральный собор — 5 €; OPA SI PASS — 15 €; Acropoli Pass — 25 €; Палаццо Публико — 9 €; Башня городской ратуши — 8 €; Музыкальная академия Киджи — 7 €
  • В воскресенье кафедральный собор открывается в 13:30

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Сиене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 676 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости, рада приветствовать вас на моей страничке! Меня зовут Ирина, я — лицензированный гид в регионе Тоскана. Живу здесь с 1997 года. Окончила Сиенский Университет — факультет иностранных
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языков и литературы, а также специализированный курс в Пизанском Университете. За эти годы Италия стала для меня вторым домом. Культура, традиции и местные обычаи стали мне настолько близки, что я отучилась на профессиональных курсах и стала квалифицированным гидом в райском месте — Тоскане. С удовольствием поделюсь моим опытом и знаниями, чтобы у вас остались самые яркие впечатления и позитивные эмоции! До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
3
2
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Р
Замечательный гид Ирина! Рассказала нам все самое интересное о Сиенне, провела по интересным местам города. Нам с дочерью очень понравилось. Спасибо.
Замечательный гид Ирина! Рассказала нам все самое интересное о Сиенне, провела по интересным местам города. Нам с дочерью очень понравилось. Спасибо.
Замечательный гид Ирина! Рассказала нам все самое интересное о Сиенне, провела по интересным местам города. Нам с дочерью очень понравилось. Спасибо.
Замечательный гид Ирина! Рассказала нам все самое интересное о Сиенне, провела по интересным местам города. Нам с дочерью очень понравилось. Спасибо.
Замечательный гид Ирина! Рассказала нам все самое интересное о Сиенне, провела по интересным местам города. Нам с дочерью очень понравилось. Спасибо.
Замечательный гид Ирина! Рассказала нам все самое интересное о Сиенне, провела по интересным местам города. Нам с дочерью очень понравилось. Спасибо.
Замечательный гид Ирина! Рассказала нам все самое интересное о Сиенне, провела по интересным местам города. Нам с дочерью очень понравилось. Спасибо.
Замечательный гид Ирина! Рассказала нам все самое интересное о Сиенне, провела по интересным местам города. Нам с дочерью очень понравилось. Спасибо.
Замечательный гид Ирина! Рассказала нам все самое интересное о Сиенне, провела по интересным местам города. Нам с дочерью очень понравилось. Спасибо.+3
Замечательный гид Ирина! Рассказала нам все самое интересное о Сиенне, провела по интересным местам города. Нам с дочерью очень понравилось. Спасибо.
Замечательный гид Ирина! Рассказала нам все самое интересное о Сиенне, провела по интересным местам города. Нам с дочерью очень понравилось. Спасибо.
Замечательный гид Ирина! Рассказала нам все самое интересное о Сиенне, провела по интересным местам города. Нам с дочерью очень понравилось. Спасибо.
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Н
Ирина провела великолепную экскурсию для нашей семьи! С удовольствием познакомились с местными традициями, символами и обычаями Сиены. Зашли в местную лавку и накупили разных вкусностей. Сиена очаровала красотой центрального собора,
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устройством своих улочек то круто поднимающихся, то круто спускающихся как американские горки. Ирина также рассказала, где купить самое вкусное мороженое и куда можно продолжить наше путешествие по соседним городкам! Прекрасный гид, рекомендую!

Ирина провела великолепную экскурсию для нашей семьи! С удовольствием познакомились с местными традициями, символами и обычаями
Ирина провела великолепную экскурсию для нашей семьи! С удовольствием познакомились с местными традициями, символами и обычаями
Ирина провела великолепную экскурсию для нашей семьи! С удовольствием познакомились с местными традициями, символами и обычаями
Ирина провела великолепную экскурсию для нашей семьи! С удовольствием познакомились с местными традициями, символами и обычаями
Ирина провела великолепную экскурсию для нашей семьи! С удовольствием познакомились с местными традициями, символами и обычаями
Ирина провела великолепную экскурсию для нашей семьи! С удовольствием познакомились с местными традициями, символами и обычаями
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Надечка, я рада, что вам всё понравилось!
Было очень приятно провести вместе время!
Всем большой привет и до новых встреч в Тоскане. ❤️❤️❤️
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Максим
Чудесный день в Сиене с прекрасным гидом Ириной. Прогулялись, послушали интересный материал, поговорили, обменялись позитивными эмоциями. Накупили вкусняшек. Если нужен ресторанчик на обед, Ирина даст хорошие рекомендации 👌
Чудесный день в Сиене с прекрасным гидом Ириной. Прогулялись, послушали интересный материал, поговорили, обменялись позитивными эмоциями.
Чудесный день в Сиене с прекрасным гидом Ириной. Прогулялись, послушали интересный материал, поговорили, обменялись позитивными эмоциями.
Чудесный день в Сиене с прекрасным гидом Ириной. Прогулялись, послушали интересный материал, поговорили, обменялись позитивными эмоциями.
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Э
Ирина, ну что сказать… Три часа с Вами в Сиене это слишком мало. Просто не хотелось Вас отпускать, а хотелось слушать Ваши рассказы, ходить по улочкам Сиены с Вами и
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просто целый день провести с Вами. Наша компания из двоих взрослых и одного семилетнего ребенка осталась от прогулки с Вами по Сиене в полном восторге как каждый в отдельности так и все вместе. Мы вернемся, чтобы встретиться с Вами еще раз и продолжить исследовать Стену вместе с Вами с того места, где мы остановились в этот раз.

Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Дорогие Эдуард, Ирина и Эудженио!:)
Спасибо вам за такие искренние слова… С вами эти три часа тоже пролетели как одно мгновение.
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Ваша семья — настоящее удовольствие для гида: внимательные, живые, с интересом и теплом к городу. Я буду очень рада нашей новой встрече — обязательно продолжим нашу Сиену именно с того момента, где остановились.
Обнимаю и до новых встреч!

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А
Сиена - очень необычный город, веками хранящий историю и традиции. Ирина провела великолепную экскурсию для нашей компании! Полное погружение в местные обычаи, современную жизнь и ценности, которые практически не отличаются
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от тех, что были несколько веков назад. Ирина - отличный рассказчик, с огромным багажом знаний и хорошим чувством юмора. Всем советуем и саму поездку в Сиену и, конечно же, гида Ирину! Спасибо огромное за море положительных эмоций и новых знаний!!!

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Татьяна
Ирина

замечательный гид, человек с обширными знаниями и прекрасным чувством юмора. 3 часа пролетели как один миг). однозначно рекомендую)
Ирина
Ирина
Ирина
Ирина
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