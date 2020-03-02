30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Сиена — готический сон и старинные традиции

Узнать, чем славится город, понять менталитет его жителей и разобраться в историческом наследии

Irina
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Irina – ваш гид
Надпись на городских воротах гласит: «Сиена открывает тебе своё сердце, которое больше этих ворот» — так дружелюбно город встречает своих гостей.

На прогулке вы исследуете своеобразную архитектуру и погрузитесь в особую атмосферу Сиены, которая сохраняется благодаря местным жителям, ревностно берегущим свои многовековые традиции.

Вы узнаете интересные факты из жизни города — где собираются и чем занимаются жители в свободное время, где крестят детей, чем отличается менталитет сиенцев от менталитета жителей «вражеской» Флоренции, что такое Палио, какого цвета одежду выбирать для прогулки по городу и многое другое!
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча по договорённости
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У этой экскурсии30 отзывов
5
Сиена — готический сон и старинные традиции
Сиена — готический сон и старинные традиции

Что вас ожидает

Места, связанные с жизнью покровительницы Италии
Базилика Святого Доменико и дом-святилище Святой Екатерины Сиенской — два главных места, где родилась и молилась Екатерина — покровительница Италии и Евросоюза. Маленькая и хрупкая Екатерина вернула Папу Григория XI из авиньонского пленения на престол св. Петра в Рим. Там же хранятся мощи сиенской святой, высоко почитаемой католиками всего мира.

Знаковые площади Сиены
Вы прогуляетесь по площади Салимбени, окруженной тремя роскошными старинными дворцами, в которых сегодня находятся административные офисы одного из старейших банков мира «Monte dei Paschi di Siena». В центре площади Толомеи увидите колонну с волчицей — она очень похожа на римскую, но эта волчица сугубо сиенская и кормит она не Ромула и Рема, а Аскьо и Сеньо. Правда об этой легенде знают только сиенцы, но после экскурсии будете знать и вы. Также вы побываете в пульсирующем сердце города — на Пьяцца дель Кампо. Необычайной красоты площадь в форме раскрытой раковины, с фонтаном радости, элегантными палаццо сиенской знати и городской ратушей, откроется вашему взору совершенно неожиданно. Каждый год, 2-го июля и 16-го августа, здесь проходят знаменитые скачки на лошадях.

Мир искусства
Я покажу Дворец Киджи Сарачини — музей и музыкальную академию, созданную в 1932 г. в собственном доме графом Гвидо Киджи Сарачини, где до сих пор проводятся мастер-классы ведущих мировых музыкантов, в числе которых были Казальс, Рубинштейн, Прокофьев, Сеговия, Жак Тибо, Мильштейн, Юрий Башмет и др. В музее музыкальных инструментов вы увидите виолончель Страдивари 1682, самый старый образец клавесина в мире, принадлежавший Папе Льву X Медичи, и фортепиано Франца Листа. А кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, который называют мировым шедевром и посещают как музей, познакомит вас с произведениями искусства величайших итальянских мастеров: Микеланджело, Рафаэля, Лоренцо Бернини, Донателло, Пинтуриккьо.

Структура города
На экскурсии вы узнаете о районах и так называемых контрадах, на которые разделен город. Каждая контрада — это маленькое государство со своим правительством, капитаном, казначеем, священником, геральдикой и символическим животным, которое 2 раза в год выставляет свою лошадь и жокея на скачки — Палио. Готовятся к этому событию целый год!

Кулинарные традиции
Сиенские сладости — это отдельное удовольствие и непременная часть знакомтсва с городом. Вы продегустируете панфорте (крепкий хлеб) и панпепато (хлеб с перцем) — большой пирог или пряник со вкусом миндаля, фундука, цукатов, корицы и мёда; белоснежные миндальные печенья ричарелли (кучеряшки); каваллуччи с кардамоном и анисом; а также попробуете кантуччи с десертным вином — винсанто (святое вино).

Организационные детали

  • Это пешая экскурсия по городу с остановками на дегустацию и фотопаузу
  • При желании посетить музеи и галереи, входные билеты оплачиваются дополнительно: Кафедральный собор — 5 €; OPA SI PASS — 15 €; Acropoli Pass — 25 €; Палаццо Публико — 9 €; Башня городской ратуши — 8 €; Музыкальная академия Киджи — 7 €
  • В воскресенье кафедральный собор открывается в 13:30
Сиена — готический сон и старинные традиции
Сиена — готический сон и старинные традиции
Сиена — готический сон и старинные традиции
Сиена — готический сон и старинные традиции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договорённости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Здравствуйте, уважаемые гости, рада приветствовать вас на моей страничке! Меня зовут Ирина, я — лицензированный русский гид в регионе Тоскана. Живу здесь с 1997 года. Окончила Сиенский Университет — факультет иностранных языков и литературы, а также специализированный курс в Пизанском Университете. За эти годы Италия стала для меня вторым домом. Культура, традиции и местные обычаи стали мне настолько близки, что я отучилась на профессиональных курсах и стала квалифицированным гидом в райском месте — Тоскане. С удовольствием поделюсь моим опытом и знаниями, чтобы у вас остались самые яркие впечатления и позитивные эмоции! До скорой встречи!
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Ирина очень грамотно и интересно рассказала про Сиену, его жителей и поведала нам о традициях и легендах это чудесного города, время пролетело незаметно, вся наша семья очень довольна !!! Желаем Ирине успехов в работе!
10 января 2020
Прекрасный экскурсовод, Спасибо,
10 января 2020
Спасибо Ирине за прекрасно проведённую экскурсию по Сиене. 3 часа пролетели незаметно, т. к. На протяжении всей экскурсии наше внимание было приковано к увлекательному повествованию Ирины об этом прекрасном городе. Хочется отметить доступность для понимания обывателей, коими мы считаем себя, и в то же время глубину подачи материала. С большим удовольствием будем рекомендовать Ирину, как замечательного экскурсовода и очень приятного в общении человека.
Татьяна
19 декабря 2019
Чудесный город! Спасибо Ирине, прогулка получилась интересной, познавательной. Нам не помешали ни гром ни молния). Очень рекомендуем!
18 декабря 2019
Нам все понравилось! Ирина отличный гид и приятный человек, живет в Италии уже много лет и, кажется, знает все дорожки Сиены. Она провела нас по интересным улочкам и видовым местам в Сиене. Прогулка с гидом по городу не сравнится просто с прогулкой - узнаёшь много нового и на многое смотришь под другим углом. Нам единственное, не повезло с днём- в воскресенье Сиена была переполнена автомобилями и людьми - приехал рынок. Мы почти час кружили по центру в поисках парковки. Так что внимательнее выбирайте день! В остальном все прекрасно! Ирина посоветовала нам два ресторана и оба оказались на высоте. Смело выбирайте экскурсию с Ириной- не пожалеете!
19 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась! Увлекательно, необычно, интересно. Огромное спасибо Ирине!
8 ноября 2019
Блестящее знание материала, живой рассказ, масса интересных деталей! Ирина сделала ярким безобразно дождливый осенний день. В нашей группе только двое впервые оказались в Сиене, но даже опытные «сиенознайцы» узнали много нового(!), пришли в восторг от увиденного и услышанного, получили исчерпывающие ответы на все вопросы - и рекомендации по поводу куда ещё сходить-съездить-посмотреть и в каком ресторане отметить день рождения (экскурсией по Сиене начинался наш недельный отдых). Увидеть город глазами любящего его человека – подарок судьбы! Браво, Ирина! Спасибо!
1 ноября 2019
Наша прогулка по Сиене действительно чем-то была похожа на сон, но не готический, а сюрреалистический! Представить, что увиденное нами существует в реальности и не один век, что все это - творение рук человеческих, просто сидя дома, перебирая открытки, просматривая кадры с видами, - пустое занятие. В Сиену надо ехать, но обязательно в сопровождении интересного рассказчика, чтобы оживить старые улочки, наполнить звуками и смыслом средневековую красоту. Огромное спасибо Ирине!
17 октября 2019
Мне очень понравилась сегодняшняя экскурсия в Сиене, а особенно Ирина, которая провела ее очень интересно, оригинально, со знанием истории и ренессанса. У меня требования были серьезные, хотелось получить полное представление о прекрасном городе. Ирина влюблена в него и это очень помогает. После окончания экскурсии, я ещё гуляла 3 часа, не в силах расстаться с Сиеной. Спасибо прекрасному гиду!
7 сентября 2019
Ирина с душой провела экскурсию, сумела заинтересовать нас с первых минут. Ирина была задорной и веселой, и ее настроение передалось и нам. Впечатления от экскурсии будут согревать нас долгой осенью и зимой. Содержание экскурсии также очень нам понравилось, Ирина очень хорошо владеет материалом, рассказ ее был связным и логичным. Всем советуем!
Ещё 20 отзывов

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