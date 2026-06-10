30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На прогулке вы исследуете своеобразную архитектуру и погрузитесь в особую
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Погружение в готическую архитектуру
- 📜 Узнаете многовековые традиции
- 🏛 Посетите знаковые исторические места
- 🎨 Откроете для себя мир искусства
- 🍰 Попробуете местные кулинарные деликатесы
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Базилика Святого Доменико
- Дом-святилище Святой Екатерины Сиенской
- Площадь Салимбени
- Площадь Толомеи
- Пьяцца дель Кампо
- Дворец Киджи Сарачини
- Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы
Описание экскурсии
Места, связанные с жизнью покровительницы Италии
Базилика Святого Доменико и дом-святилище Святой Екатерины Сиенской — два главных места, где родилась и молилась Екатерина — покровительница Италии и Евросоюза. Маленькая и хрупкая Екатерина вернула Папу Григория XI из авиньонского пленения на престол св. Петра в Рим. Там же хранятся мощи сиенской святой, высоко почитаемой католиками всего мира.
Знаковые площади Сиены
Вы прогуляетесь по площади Салимбени, окруженной тремя роскошными старинными дворцами, в которых сегодня находятся административные офисы одного из старейших банков мира «Monte dei Paschi di Siena». В центре площади Толомеи увидите колонну с волчицей — она очень похожа на римскую, но эта волчица сугубо сиенская и кормит она не Ромула и Рема, а Аскьо и Сеньо. Правда об этой легенде знают только сиенцы, но после экскурсии будете знать и вы. Также вы побываете в пульсирующем сердце города — на Пьяцца дель Кампо. Необычайной красоты площадь в форме раскрытой раковины, с фонтаном радости, элегантными палаццо сиенской знати и городской ратушей, откроется вашему взору совершенно неожиданно. Каждый год, 2-го июля и 16-го августа, здесь проходят знаменитые скачки на лошадях.
Мир искусства
Я покажу Дворец Киджи Сарачини — музей и музыкальную академию, созданную в 1932 г. в собственном доме графом Гвидо Киджи Сарачини, где до сих пор проводятся мастер-классы ведущих мировых музыкантов, в числе которых были Казальс, Рубинштейн, Прокофьев, Сеговия, Жак Тибо, Мильштейн, Юрий Башмет и др. В музее музыкальных инструментов вы увидите виолончель Страдивари 1682, самый старый образец клавесина в мире, принадлежавший Папе Льву X Медичи, и фортепиано Франца Листа. А кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, который называют мировым шедевром и посещают как музей, познакомит вас с произведениями искусства величайших итальянских мастеров: Микеланджело, Рафаэля, Лоренцо Бернини, Донателло, Пинтуриккьо.
Структура города
На экскурсии вы узнаете о районах и так называемых контрадах, на которые разделен город. Каждая контрада — это маленькое государство со своим правительством, капитаном, казначеем, священником, геральдикой и символическим животным, которое 2 раза в год выставляет свою лошадь и жокея на скачки — Палио. Готовятся к этому событию целый год!
Кулинарные традиции
Сиенские сладости — это отдельное удовольствие и непременная часть знакомтсва с городом. Вы продегустируете панфорте (крепкий хлеб) и панпепато (хлеб с перцем) — большой пирог или пряник со вкусом миндаля, фундука, цукатов, корицы и мёда; белоснежные миндальные печенья ричарелли (кучеряшки); каваллуччи с кардамоном и анисом; а также попробуете кантуччи с десертным вином — винсанто (святое вино).
Организационные детали
- Это пешая экскурсия по городу с остановками на дегустацию и фотопаузу
- При желании посетить музеи и галереи, входные билеты оплачиваются дополнительно: Кафедральный собор — 5 €; OPA SI PASS — 15 €; Acropoli Pass — 25 €; Палаццо Публико — 9 €; Башня городской ратуши — 8 €; Музыкальная академия Киджи — 7 €
- В воскресенье кафедральный собор открывается в 13:30
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Было очень приятно провести вместе время!
Всем большой привет и до новых встреч в Тоскане. ❤️❤️❤️
Спасибо вам за такие искренние слова… С вами эти три часа тоже пролетели как одно мгновение.
замечательный гид, человек с обширными знаниями и прекрасным чувством юмора. 3 часа пролетели как один миг). однозначно рекомендую)