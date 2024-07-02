Сиена - это город, где переплетаются история и современность.Здесь можно увидеть один из старейших госпиталей Европы, средневековые здания банка и университета, а также прекрасный Кафедральный собор. В городе сохранились старинные

улочки и здания, которые были занесены в список объектов ЮНЕСКО. Узнайте о новаторах в банковской сфере и системе водоснабжения, познакомьтесь с произведениями сиенской готики. Сиена - это место, где каждый уголок дышит историей и культурой

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сиена. Трудно найти такой небольшой городок, который бы дал столь же много человечеству. За нашу прогулку мы успеем осмотреть:

Один из самых старинных госпиталей Европы

Средневековые здания банка и университета

Прекрасный Кафедральный собор

Здания музея контрад (итальянские районы) и музея самых красивых книг бухгалтерского учёта

Знаменитый дворец муниципалитета города, где заседало славное Правление Девяти, в период которого и была создана средневековая красота Сиены

Вы узнаете о сиенцах-новаторах во многих сферах деятельности, как, например, в банковской. Я расскажу о системе водоснабжения города — и будет ясно, почему именно в Сиене была введена плата за воду впервые в мире. Вы познакомитесь с произведениями великих мастеров сиенский готики, которые черпали вдохновение из работ византийских иконописцев.

Организационные детали

Сиена — средневековый город, построенный на холмах. Некоторые улочки сохранили старинное мощение, поэтому советую надеть удобную обувь для прогулки

Если вы поедете из Флоренции, можно воспользоваться автобусом (выезд с автовокзала в 200 м от ж/д вокзала) или поездом. Если из Рима, необходима пересадка на поезд до Сиены в Chiusi-Chianciano Terme

Ваша компания может быть больше 10 человек (ограничение — 35 человек)

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