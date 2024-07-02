Сиена - это город, где переплетаются история и современность.
Здесь можно увидеть один из старейших госпиталей Европы, средневековые здания банка и университета, а также прекрасный Кафедральный собор. В городе сохранились старинные
Здесь можно увидеть один из старейших госпиталей Европы, средневековые здания банка и университета, а также прекрасный Кафедральный собор. В городе сохранились старинные
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 📚 Богатая история
- 🎨 Произведения сиенской готики
- 🚶♂️ Прогулки по старинным улочкам
- 🏛 Посещение знаменитых музеев
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Один из самых старинных госпиталей Европы
- Средневековые здания банка и университета
- Кафедральный собор
- Здания музея контрад
- Музей самых красивых книг бухгалтерского учёта
- Дворец муниципалитета
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Сиена. Трудно найти такой небольшой городок, который бы дал столь же много человечеству. За нашу прогулку мы успеем осмотреть:
- Один из самых старинных госпиталей Европы
- Средневековые здания банка и университета
- Прекрасный Кафедральный собор
- Здания музея контрад (итальянские районы) и музея самых красивых книг бухгалтерского учёта
- Знаменитый дворец муниципалитета города, где заседало славное Правление Девяти, в период которого и была создана средневековая красота Сиены
Вы узнаете о сиенцах-новаторах во многих сферах деятельности, как, например, в банковской. Я расскажу о системе водоснабжения города — и будет ясно, почему именно в Сиене была введена плата за воду впервые в мире. Вы познакомитесь с произведениями великих мастеров сиенский готики, которые черпали вдохновение из работ византийских иконописцев.
Организационные детали
- Сиена — средневековый город, построенный на холмах. Некоторые улочки сохранили старинное мощение, поэтому советую надеть удобную обувь для прогулки
- Если вы поедете из Флоренции, можно воспользоваться автобусом (выезд с автовокзала в 200 м от ж/д вокзала) или поездом. Если из Рима, необходима пересадка на поезд до Сиены в Chiusi-Chianciano Terme
- Ваша компания может быть больше 10 человек (ограничение — 35 человек)
Дополнительные опции:
- Входной билет в Кафедральный cобор — €1,7 (+ €2 за бронирование)
- Собор, Библиотека Пикколомини. Музей произведений для Кафедрального Собора и Фаччатоне (новый фасад-панорамная точка города), крипта и Баптистерий — €16 (+ €2)
- Порта-аль-Чиело (Врата на небеса), 30 минут экскурсии на крыши сбора и входные билеты во все музеи — €23 (+ €2)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€167
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около церкви Сан-Доменико
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Сиене
Рада приветствовать вас, дорогие путешественники! Я гид в Тоскане, и буду рада сделать ваш отдых ярким и незабываемым! Долгое время живу в Италии. Окончила курсы подготовки гидов в институте ДантеЗадать вопрос
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