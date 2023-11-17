Сиена: путешествие в Средневековье

Погулять по старинным улочкам, увидеть панорамы полей Тосканы и побывать в потаённых уголках города

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Ответы на вопросы
В Сиене время словно остановилось: местные носят костюмы прошлых веков, на главной площади проводят конные скачки, а над городом, согласно поверьям, развевается плащ Девы Марии.

Вы увидите лестницу, на которой когда-то заметили дьявола, и узнаете, почему сиенцы благословляют лошадей. Зайдёте в музей и церковь и побываете в районе, куда не попасть обычному туристу.
Сиена: путешествие в Средневековье
Сиена: путешествие в Средневековье
Сиена: путешествие в Средневековье
Сиена: путешествие в Средневековье
Сиена: путешествие в Средневековье
Сиена: путешествие в Средневековье
Сиена: путешествие в Средневековье
Сиена: путешествие в Средневековье
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Главные достопримечательности и хроники Сиены

Вы увидите:

  • Главную площадь Пьяцца-дель-Кампо с городской ратушей и внутренним двориком
  • Кафедральный собор и Баптистерий, соединённые лестницей, на которой когда-то видели дьявола
  • Старейший в мире банк Монте-дей-Паски с его тёмными секретами
  • Дом покровительницы Сиены и всей Италии святой Екатерины
  • Район контрады Единорога, победителя скачек Палио этого года

И узнаете:

  • Какой была Сиена в Средние века и какая она сегодня
  • Почему Сиенский собор должен был стать самым большим в Европе
  • Как зародилась вечная вражда с Флоренцией
  • Чем живут сиенцы весь год
  • Почему горожане благословляют лошадей в церкви

Музей, церковь и секретный район

После прогулки вы посетите музей контрады Единорога. Рассмотрите призы за конные скачки и экспонаты, посвящённые местной истории. Зайдёте в церковь, где хранится уникальная коллекция картин сиенских маринистов. А затем я проведу вас в живописный исторический район, куда может попасть далеко не каждый путешественник.

Организационные детали

В стоимость включено: сопровождение гида, билет в музей контрады.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Пьяцца-дель-Кампо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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