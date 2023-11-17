Погулять по старинным улочкам, увидеть панорамы полей Тосканы и побывать в потаённых уголках города
В Сиене время словно остановилось: местные носят костюмы прошлых веков, на главной площади проводят конные скачки, а над городом, согласно поверьям, развевается плащ Девы Марии.
Вы увидите лестницу, на которой когда-то заметили дьявола, и узнаете, почему сиенцы благословляют лошадей. Зайдёте в музей и церковь и побываете в районе, куда не попасть обычному туристу.
Вы увидите лестницу, на которой когда-то заметили дьявола, и узнаете, почему сиенцы благословляют лошадей. Зайдёте в музей и церковь и побываете в районе, куда не попасть обычному туристу.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Главные достопримечательности и хроники Сиены
Вы увидите:
- Главную площадь Пьяцца-дель-Кампо с городской ратушей и внутренним двориком
- Кафедральный собор и Баптистерий, соединённые лестницей, на которой когда-то видели дьявола
- Старейший в мире банк Монте-дей-Паски с его тёмными секретами
- Дом покровительницы Сиены и всей Италии святой Екатерины
- Район контрады Единорога, победителя скачек Палио этого года
И узнаете:
- Какой была Сиена в Средние века и какая она сегодня
- Почему Сиенский собор должен был стать самым большим в Европе
- Как зародилась вечная вражда с Флоренцией
- Чем живут сиенцы весь год
- Почему горожане благословляют лошадей в церкви
Музей, церковь и секретный район
После прогулки вы посетите музей контрады Единорога. Рассмотрите призы за конные скачки и экспонаты, посвящённые местной истории. Зайдёте в церковь, где хранится уникальная коллекция картин сиенских маринистов. А затем я проведу вас в живописный исторический район, куда может попасть далеко не каждый путешественник.
Организационные детали
В стоимость включено: сопровождение гида, билет в музей контрады.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Пьяцца-дель-Кампо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Сиене
Меня зовут Татьяна, я уже 6 лет живу в Сиене и до сих пор не перестаю удивляться этому городу. Помимо Сиены, в моей жизни есть две страсти: итальянский язык и история. Поэтому в родном Санкт-Петербурге я училась на переводчика, а в Сиене — на археолога. Несколько лет назад я также стала членом контрады Единорога и проживаю вместе с сиенцами все важные события и праздники в жизни этого района. Буду рада поделиться своей любовью к Сиене и её традициям!
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