Татьяна — ваш гид в Сиене

Меня зовут Татьяна, я уже 6 лет живу в Сиене и до сих пор не перестаю удивляться этому городу. Помимо Сиены, в моей жизни есть две страсти: итальянский язык и история. Поэтому в родном Санкт-Петербурге я училась на переводчика, а в Сиене — на археолога. Несколько лет назад я также стала членом контрады Единорога и проживаю вместе с сиенцами все важные события и праздники в жизни этого района. Буду рада поделиться своей любовью к Сиене и её традициям!

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