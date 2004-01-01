Долина реки Орча с 2004 года является одним из 6-ти объектов ЮНЕСКО в Тоскане.

Знаменитый Тосканский минимализм: пологие холмы в мечтательной дымке и кипарисовые аллеи.

В программе - знаменитые пейзажи «как на картинке», визитная карточка Валь д’Орчи - капелла ди Виталета, несколько типичных городков и деревушек, среди которых Баньи Виньони с термальным бассейном, в котором снимали «Меланхолию» Тарковского.

Ну а в качестве мирских радостей - посещение сыроварни с дегустацией самого вкусного в Тоскане овечьего сыра Пекорино, визит на мельницу (здесь вы узнаете все секреты итальянской пасты), небольшой замок 🏰 и, конечно, вино 🍷 - тоже лучшее в Тоскане.

Организационные детали:

Место встречи: жд станция Сиены или по договоренности

Длительность экскурсии 🧭 5 часов

Кол-во человек: до 3х (экскурсия индивидуальная)