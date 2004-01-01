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Валь д’Орча - южная Тоскана: кипарисы и вино

Татьяна К.
Татьяна К. – Гид из Сиены
Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию ⛳ по Тоскане.

У меня не бывает толпы туристов и постоянного ожидания опаздывающих.

За 5 часов со мной вы сможете насладиться пологими полями, кипарисовыми аллеями и тосканскими деревеньками.

По вашему желанию мы можем заехать на сыроварню и продегустировать самый вкусный сыр в мире.

А любителей вина ожидает дегустация на винодельне.
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Валь д’Орча - южная Тоскана: кипарисы и вино
Валь д’Орча - южная Тоскана: кипарисы и вино

Что вы увидите

  • Знаменитые пейзажи Южной Тосканы
  • долина реки Орча
  • кипарисовые аллеи
  • холмы
  • старинные города
Долина реки Орча с 2004 года является одним из 6-ти объектов ЮНЕСКО в Тоскане.
Знаменитый Тосканский минимализм: пологие холмы в мечтательной дымке и кипарисовые аллеи.
В программе - знаменитые пейзажи «как на картинке», визитная карточка Валь д’Орчи - капелла ди Виталета, несколько типичных городков и деревушек, среди которых Баньи Виньони с термальным бассейном, в котором снимали «Меланхолию» Тарковского.
Ну а в качестве мирских радостей - посещение сыроварни с дегустацией самого вкусного в Тоскане овечьего сыра Пекорино, визит на мельницу (здесь вы узнаете все секреты итальянской пасты), небольшой замок 🏰 и, конечно, вино 🍷 - тоже лучшее в Тоскане.

Организационные детали:

    Место встречи: жд станция Сиены или по договоренности
    Длительность экскурсии 🧭 5 часов
    Кол-во человек: до 3х (экскурсия индивидуальная)
    Что входит
    • Сопровождение
    • машина
    • услуги гида
    Что не входит
    • Дегустации и визиты на производства (около 15-20 евро с человека)
    Начало
    🚩 Stazione Ferroviaria Siena
    Место завершения
    🏁 Stazione ferroviaria Siena
    Валь д’Орча - южная Тоскана: кипарисы и вино
    Валь д’Орча - южная Тоскана: кипарисы и вино
    Валь д’Орча - южная Тоскана: кипарисы и вино
    Валь д’Орча - южная Тоскана: кипарисы и вино
    Валь д’Орча - южная Тоскана: кипарисы и вино
    Валь д’Орча - южная Тоскана: кипарисы и вино

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Татьяна К.
    Татьяна К.
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