6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тоскана славится живописными полями и вкусной едой. Посетите семейные фермы, продегустируйте вино и сыр, узнайте секреты местных деликатесов
Тоскана - это живописные поля, древние деревушки и вкусная еда.
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы предлагает уникальную возможность посетить семейные фермы, узнать секреты приготовления деликатесов и продегустировать вино с профессиональным сомелье.
Путешествие включает прогулки по виноградникам и оливковым рощам, дегустацию престижного вина Брунелло ди Монтальчино и более десяти видов овечьего сыра. Откройте для себя гастрономические традиции региона и насладитесь тосканскими пейзажами
В долине реки Орча сохранились маленькие сыроварни, винодельни и мельницы, изготавливающие продукты по старинным технологиям и рецептам. Вы прогуляетесь по виноградникам и оливковым рощам, продегустируете престижное итальянское вино – Брунелло ди Монтальчино. На сыроварне вам предложат более десяти видов овечьего сыра, а на мельнице – местную пасту из твердых сортов пшеницы. Мы пообщаемся с фермерами, и они поделятся секретами мастерства и веселыми историями о своей профессии. Я не только покажу вам, что и где стоит попробовать, но и расскажу, откуда произошел рецепт и как производится каждый продукт.
Тосканские пейзажи с открыток
По дороге к фермам мы увидим несколько маленьких городов и деревень Тосканы, которые славятся своей древностью и уютом. Мы погуляем по изумрудным холмам, извилистым дорожкам, обрамлённым стройными кипарисами: я расскажу о жизни в этом регионе Италии, местных обычаях и занятиях. И, конечно, вы сможете сфотографироваться на фоне знаменитых тосканских холмов!
Организационные детали
Доплата за дегустации (по желанию):
за сыр и колбасные изделия — 30 евро за человека, детям от 6 до 12 лет — 15 евро, детям до 6 лет — бесплатно
за вино — 30-50 евро за человека — Количество сыра и колбас рассчитано точно на всех участников, если кто-то передумал и решил присоединиться к дегустации, нужно оплатить полную порцию на месте — Возможно заехать на обед в ресторан, если вы не планируете визит на сыроварню
Экскурсия начинается и заканчивается в Сиене. Трансфер включен в стоимость: вас будет сопровождать гид.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Сиене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 181 туриста
Добрый день, дорогой путешественник!
Меня зовут Марина, и проживаю я в самом красивом регионе Италии — в Тоскане.
Я закончила один из старейших университетов не только Италии, но и мира, Римский университет читать дальшеуменьшить
«La Sapienza», основанный в 1303 году. Специализацию я выбрала осознано, руководствуясь не только своими интересами и увлечениями, но также опытом и навыками, приобретенными ранее. И сегодня я дипломированный специалист в области управления, развития и продвижения туризма.
Также я являюсь профессиональным сомелье при Ассоциации Сомелье Италии (AIS).
Моё увлечение гастрономией и виноделием переросло в мою любимую работу — я организовываю свои авторские гастрономические туры по Тоскане.
Ведь в Италии сильнее, нежели в какой-либо другой стране, узнать и понять кулинарию — значит понять характер тех, кто населяет страну. Типичные региональные блюда могут рассказать о духе народа куда больше, чем произведения архитектуры и живописи.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Kamilla
Мы остались в полном восторге от путешествия! Всё было организовано на высоком уровне: маршрут продуман до мелочей, программа насыщенная, но при этом комфортная. Особенно понравились красивые локации, интересные экскурсии и читать дальшеуменьшить
внимательное отношение к деталям. Благодаря отличной организации удалось не только увидеть множество удивительных мест, но и по-настоящему отдохнуть. Спасибо за незабываемые впечатления и прекрасные эмоции! С удовольствием рекомендуем всем, кто хочет получить яркий и хорошо организованный отдых
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И
Ирина
Путешествовала со взрослыми детьми. Сбылась моя мечта - сбежать от городского шума и суеты и увидеть своими глазами пейзажи Вальд Орча: прекрасные холмы и поля, подсолнухи, оливковые рощицы и кипарисовые читать дальшеуменьшить
аллеи. Взглядом невозможно было охватить эти просторы. Хотелось напитаться этой красотой и увезти с собой кусочек Тосканы. Эта экскурсия интересна еще тем, что мы посетили несколько мест. Побывали в маленьком уютном средневековом городке Пьенца. Он находится на холме, откуда открывается живописная панорама. Мы также попробовали Тоскану на вкус. Марина отвезла нас на сыроварню и познакомила с ее хозяином. Мы узнали о процессе изготовления овечьего сыра, о его хранении. А потом пробовали разные виды сыра и колбас вместе с вином. Также посетили винодельню, где спустились в подвал и увидели, где выдерживают вино. Узнали много интересного: о сортах винограда, о разном времени выдержки в бочках и о требованиях к производителю вина. И потом, конечно, продегустировали несколько сортов. Еще мы посетили маленькую мельницу, где узнали про сорта пшеницы, муку и пасту. Экскурсия была очень познавательная. По дороге Марина рассказала, как производят оливковое масло. Много узнали о вкусовых предпочтениях и о жизни итальянцев. Они большие труженики. К тому же наш путь пролегал по дороге паломников, о чем Марина также рассказала. Получился самый настоящий интенсив. Очень благодарна Марине за время, проведенное с нами. Марине 10 баллов из 10. . Рекомендую также посетить Сиену. Для меня это город контраста. Снаружи спокойный средневековый город, а внутри жизнь бьет ключом.
+2
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Дарья
Спасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколько братьев своими руками делают разные потрясающие сыры, и прогулялись по винодельне, продегустировав вино! А еще Марина отличный водитель и прекрасный собеседник!
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Мария
Прекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобиле, безопасно и в сопровождении прекрасной Марины. Благодарю🙏
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Е
Елена
Экскурсия Марины была точным попаданием в цель. Мне хотелось именно этого. Ездить по Тоскане с человеком, знающим регион, по грамотно выстроенному маршруту. Увидеть Тоскану разной - и уютные, маленькие городки, читать дальшеуменьшить
и сыроварня, и агритуризмо. Марина оказалась не просто отличным гидом, но и интереснейшим собеседником. У нас возникло много интересных тем для разговоров. Благодаря ей я узнала о регионе и жизни людей в нем очень много. Если коротко - было вкусно, красиво и познавательно. Если еще когда-нибудь соберусь в Тоскану, снова буду смотреть предложения по экскурсиям от Марины. Спасибо огромное!!!
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Михаил
Отличная экскурсия все понравилось
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