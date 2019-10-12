6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Гастрономический интенсив по холмам Тосканы

Увидеть, как живут в средневековых городках Италии, и узнать местную кулинарию изнутри

Марина
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Марина – ваш гид
Тоскана известна живописными полями, древними деревушками и вкусной едой, приготовленной по традиционным рецептам.

Вы побываете на семейных фермах, поймете, из чего и как сделаны ваши любимые деликатесы, и продегустируете вино с профессиональным сомелье.

Я познакомлю вас с гастрономическими обычаями этого красивейшего региона, расскажу, что и как надо пробовать, и докажу, что Тоскана – это действительно рай для гурманов.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы

Что вас ожидает

Путешествие по семейным фермам
В долине реки Орча сохранились маленькие сыроварни, винодельни и мельницы, изготавливающие продукты по старинным технологиям и рецептам. Вы прогуляетесь по виноградникам и оливковым рощам, продегустируете престижное итальянское вино – Брунелло ди Монтальчино. На сыроварне вам предложат более десяти видов овечьего сыра, а на мельнице – местную пасту из твердых сортов пшеницы. Мы пообщаемся с фермерами, и они поделятся секретами мастерства и веселыми историями о своей профессии. Я не только покажу вам, что и где стоит попробовать, но и расскажу, откуда произошел рецепт и как производится каждый продукт.

Тосканские пейзажи с открыток
По дороге к фермам мы увидим несколько маленьких городов и деревень Тосканы, которые славятся своей древностью и уютом. Мы погуляем по изумрудным холмам, извилистым дорожкам, обрамлённым стройными кипарисами: я расскажу о жизни в этом регионе Италии, местных обычаях и занятиях. И, конечно, вы сможете сфотографироваться на фоне знаменитых тосканских холмов!

Организационные детали

  • Дегустация сыров и вина не входит стоимость. Дегустация сыра — 25 евро за человека, дегустация вина — 25-50 евро за человека.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Сиене. Трансфер включен в стоимость: вас будут сопровождать гид и водитель.
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Добрый день, дорогой путешественник! Меня зовут Марина, и проживаю я в самом красивом регионе Италии — в Тоскане. Я закончила один из старейших университетов не только Италии, но и мира, Римский университет «La Sapienza», основанный в 1303 году. Специализацию я выбрала осознано, руководствуясь не только своими интересами и увлечениями, но также опытом и навыками, приобретенными ранее. И сегодня я дипломированный специалист в области управления, развития и продвижения туризма. Также я являюсь профессиональным сомелье при Ассоциации Сомелье Италии (AIS). 5 лет назад мое увлечение гастрономией и виноделием переросло в мою любимую работу — я организовываю свои авторские гастрономические туры по Тоскане. Ведь в Италии сильнее, нежели в какой-либо другой стране, узнать и понять кулинарию — значит понять характер тех, кто населяет страну. Типичные региональные блюда могут рассказать о духе народа куда больше, чем произведения архитектуры и живописи.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 октября 2019
Спасибо Марине за незабываемый день!!! Очень и очень рекомендую! Мы посетили несколько ферм, пообщались с людьми, влюблёнными в свое дело, которым занимаются без отпусков и выходных. На многие вещи начинаешь смотреть по-другому после этого прекрасного путешествия по Тоскане. Это определенно одна из лучших экскурсий в нашем весьма богатом опыте.
30 августа 2019
Прекрасная прогулка по холмам Тосканы! Марина очень удачно проложила маршрут, в результате чего мы посетили несколько чудесных городков, попробовали сыр и вино! Эта экскурсия для тех, кто хочет не торопясь посмотреть на жизнь в итальянских деревеньках. Марина очень интересно рассказывает и про сам регион, и про жизнь в Италии! Спасибо большое!
13 августа 2019
Прекрасная прогулка с Мариной по тосканским холмам. Очень понравились места, в которые Марина нас привезли, а также люди, с которыми мы познакомились во время прогулки - увлеченные своим делом, заражающие своей энергией, большие труженики. Очаровательная Пиенца, до которой мы бы сами не доехали, Тоскана выше всяких ожиданий - просторы, холмы, простор. Хотелось бесконечно фотографировать))) Мы с ребенком 11 лет под большим впечатлением от этой прогулки. Марина очень приятный человек, столько нам всего рассказала и показала - уже планируем новые поездки!
31 мая 2019
Великолепная экскурсия: красоты Тосканы, вкусы Тосканы, Марина на высшем уровне. Спасибо
5 мая 2019
Добрый день! Были на данной экскурсии, все понравилось. Это отличный шанс посмотреть самую красивую область Тосканы для туристов, которые, как и мы, не умеют водить машину, не чувствуют себя комфортно за рулём в чужой стране или просто хотят насладиться дегустационной программой не испытывая ограничений. Марина - отличный гид и просто очень дружелюбный и коммуникабельный человек. Она действительно обладает глубокими знаниями по программе тура. Кроме того, Марина очень терпеливо отвечала на все наши многочисленные вопросы о жизни в Италии) Если у вас есть желание полюбоваться изящными Тосканскими холмами, серебристыми оливковыми рощами и обширными виноградниками, попробовать сыр и вино и хотя бы на несколько часов почувствовать себя частичкой расслабленной и неспешной итальянской жизни, то рекомендуем )))
25 марта 2019
Марина — лучшее что могло случиться :) Увидеть долину Валь Де Орче было нашей мечтой, благодаря Марине это удалось. Марина профессиональный сомелье, что определённо было большим плюсом и даже одним из главных критериев при выборе гида. Глубокие познания не только в вине, но и в истории региона, да и вообще всей Италии тоже большой плюс. Со знанием и лёгкостью Марина рассказала нам о долине, ее географических особенностях и исторических ценностях. Для любителей гастротуризма это тоже идеальный вариант, а для тех кто раньше не интересовался подобным направлением — отличная возможность начать вместе с Мариной. Понравилось также, что программа экскурсии достаточно гибкая и Марина может составить ее ориентируясь на ваши личные интересы и предпочтения, степень осведомлённости. Помимо всего этого Марина просто прекрасная девушка и собеседник! Всем рекомендую, а мы надеемся на дальнейшие встречи :)

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