6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тоскана - это живописные поля, древние деревушки и вкусная еда. Гастрономический интенсив по холмам Тосканы предлагает уникальную возможность посетить семейные фермы, узнать секреты приготовления деликатесов и продегустировать вино с профессиональным сомелье. Путешествие включает прогулки по виноградникам и оливковым рощам, дегустацию престижного вина Брунелло ди Монтальчино и более десяти видов овечьего сыра. Откройте для себя гастрономические традиции региона и насладитесь тосканскими пейзажами

Описание экскурсии

Путешествие по семейным фермам

В долине реки Орча сохранились маленькие сыроварни, винодельни и мельницы, изготавливающие продукты по старинным технологиям и рецептам. Вы прогуляетесь по виноградникам и оливковым рощам, продегустируете престижное итальянское вино – Брунелло ди Монтальчино. На сыроварне вам предложат более десяти видов овечьего сыра, а на мельнице – местную пасту из твердых сортов пшеницы. Мы пообщаемся с фермерами, и они поделятся секретами мастерства и веселыми историями о своей профессии. Я не только покажу вам, что и где стоит попробовать, но и расскажу, откуда произошел рецепт и как производится каждый продукт.

Тосканские пейзажи с открыток

По дороге к фермам мы увидим несколько маленьких городов и деревень Тосканы, которые славятся своей древностью и уютом. Мы погуляем по изумрудным холмам, извилистым дорожкам, обрамлённым стройными кипарисами: я расскажу о жизни в этом регионе Италии, местных обычаях и занятиях. И, конечно, вы сможете сфотографироваться на фоне знаменитых тосканских холмов!

Организационные детали

Доплата за дегустации (по желанию):