Жанна К. проводит ещё 3 экскурсии

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По долине Вал д'Орча на машине и пешком!

Жанна К.
Жанна К. – Гид из Сиены
По долине Вал д'Орча на машине и пешком!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €350 за экскурсию

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По долине Вал д'Орча на машине и пешком!
По долине Вал д'Орча на машине и пешком!
Едем за пределы города Сиены, в типичную тосканскую провинцию, с холмами, кипарисами, деревеньками, фермерскими хозяйствами...
Вал д'Орча - это большая территория, наш маршрут сконцентрирован между городками-деревеньками Сан Квирико д'Орча, Баньо Виньони, Пьенца, где предусмотрены остановки для прогулок и обзорной, а также возле Монтиккьелло. В некоторых разрешенных местах по ходу можно будет остановиться и сделать фотографии 📸. Будут знаменитые кипарисовые серпантины, если повезёт, маковые поля...
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Начало и место завершения
🚩 Сиена, Пьяцца Грамши
По долине Вал д'Орча на машине и пешком!

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Жанна К.
Жанна К.
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