Жанна К. проводит ещё 3 экскурсии

Едем за пределы города Сиены, в типичную тосканскую провинцию, с холмами, кипарисами, деревеньками, фермерскими хозяйствами...

Вал д'Орча - это большая территория, наш маршрут сконцентрирован между городками-деревеньками Сан Квирико д'Орча, Баньо Виньони, Пьенца, где предусмотрены остановки для прогулок и обзорной, а также возле Монтиккьелло. В некоторых разрешенных местах по ходу можно будет остановиться и сделать фотографии 📸. Будут знаменитые кипарисовые серпантины, если повезёт, маковые поля...