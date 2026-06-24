Однодневное путешествие из Милана к озеру Маджоре — это сочетание природы, архитектуры и лёгкой курортной атмосферы.
Вы прогуляетесь по Стрезе, прокатитесь на катере вдоль живописных берегов и отправитесь на острова Борромео.
Вы прогуляетесь по Стрезе, прокатитесь на катере вдоль живописных берегов и отправитесь на острова Борромео.
Описание экскурсии
Озеро Маджоре — одно из самых красивых и атмосферных мест северной Италии, куда легко отправиться на один день из Милана. Уже через час вы окажетесь в городе Стреза, на элегантной набережной с видами на Альпы и острова. Экскурсия начинается с прогулки вдоль озера, где вы почувствуете ритм курортной жизни и узнаете, почему это место так любили аристократы и европейская богема. Далее вас ждёт водная часть маршрута — переезд на катере по озеру с панорамами городов Арона и Бельджирате. Главное событие — посещение архипелага Борромео, который до сих пор принадлежит одноимённой аристократической семье. Вы побываете на острове Изола Белла, где расположен роскошный дворец с коллекцией произведений искусства и ухоженный террасный парк, спускающийся к воде. Это редкое сочетание архитектуры, природы и истории, сохранившееся практически без изменений. В течение дня вы:
прогуляетесь по Стрезе и её набережной • увидите прибрежные города озера • прокатитесь на катере по Маджоре • посетите дворец на Изола Белла • исследуете парк с панорамными видами Экскурсия проходит в спокойном темпе и даёт полноценное представление о регионе: от курортной атмосферы до аристократического наследия.
все дни недели после 10.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стреза
- Озеро Маджоре
- Арона
- Бельджирате
- Архипелаг Борромео
- Изола Белла
- Дворец Борромео
- Парк Изола Белла
- Набережная Стрезы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Расход на маршруте (включая билеты для гида): билет на поезд - 18 (туда и обратно), катер - 7, билеты в Дворец на острове Изола - 22
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральный вокзал, Железнодорожный вокзал · Ломбардия, Милан, Via F. Aporti, 6
Завершение: Стреза, набережная или вокзал города Стреза
Когда и сколько длится?
Когда: все дни недели после 10.00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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