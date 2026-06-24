Озеро Маджоре — одно из самых красивых и атмосферных мест северной Италии, куда легко отправиться на один день из Милана. Уже через час вы окажетесь в городе Стреза, на элегантной набережной с видами на Альпы и острова. Экскурсия начинается с прогулки вдоль озера, где вы почувствуете ритм курортной жизни и узнаете, почему это место так любили аристократы и европейская богема. Далее вас ждёт водная часть маршрута — переезд на катере по озеру с панорамами городов Арона и Бельджирате. Главное событие — посещение архипелага Борромео, который до сих пор принадлежит одноимённой аристократической семье. Вы побываете на острове Изола Белла, где расположен роскошный дворец с коллекцией произведений искусства и ухоженный террасный парк, спускающийся к воде. Это редкое сочетание архитектуры, природы и истории, сохранившееся практически без изменений. В течение дня вы:

прогуляетесь по Стрезе и её набережной • увидите прибрежные города озера • прокатитесь на катере по Маджоре • посетите дворец на Изола Белла • исследуете парк с панорамными видами Экскурсия проходит в спокойном темпе и даёт полноценное представление о регионе: от курортной атмосферы до аристократического наследия.