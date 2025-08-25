читать дальше

(помимо экскурсии нужно оплачивать еще аренду автомобиля), а я путешествовала одна. Но сомнения развеялись буквально сразу. Татьяна очень чуткий, эрудированный и профессиональный гид. Она делает буквально все, чтобы мне было удобно и комфортно. Наша экскурсия заняла больше отведенного на нее времени, но Татьяна дала мне спокойно перекусить в кафе, не торопила и рассказала множество интересных вещей за рамками экскурсии. Очень щедрый на информацию человек. Татьяна не говорит: «это я рассказываю на другой экскурсии», отвечает на все вопросы. Работу свою действительно любит и видно, что постоянно пополняет знания, в том числе общается с вулканологами. Рассказ об Этне был очень интересным. Пока я поднималась на самый верх вулкана (сейчас это стоит 78 евро), Татьяна ждала меня на парковке. Обязательно рекомендую подняться на самый верх, впечатления фантастические. Отдельно скажу о водителе, с которым приехала Татьяна. Сальвадоре тоже невероятно чуткий и отзывчивый человек, очень беспокоился, чтобы мне было комфортно, останавливался по дороге, чтобы я сделала красивые фото. И не смотрел на часы. И все это вместе дало возможность расслабиться, погрузиться в атмосферу этого невероятного места. После экскурсии у меня было ощущение, что я провела день в компании добрых друзей. Буду счастлива встретиться снова и рекомендую всем эту замечательную экскурсию с Татьяной.