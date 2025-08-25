-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Великолепная Этна: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Этну называют «кормилицей Сицилии», и посетите гостя древнегреческого бога ремесел Гефеста
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
€190
€200 за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Завораживающая Таормина
Анна Ахматова называла Таормину поэтичным местом. Прогуляйтесь по улочкам, насладитесь видами и узнайте о местных традициях в спокойной атмосфере
Завтра в 08:30
19 сен в 13:30
€162
€180 за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Таормина - тихий рай Сицилии: индивидуальная экскурсия
Один из лучших курортов Сицилии ждет вас! Прогулка по старинным улицам, виды на Этну и Ионическое море, а также любопытные истории о местных жителях
Начало: Около ворот Катании
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
€162
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия25 августа 2025Экскурсия очень понравилась, Татьяна великолепный гид, располагает, с ней комфортно, много узнали из экскурсии и о Сицилии в целом. Показала
- ТТатьяна25 июля 2025Татьяна замечательный гид. Нашла для нашей семьи комфортный минивен с водителем для поездки на Этну. Все было вовремя организовано.
Заинтересовала и вовлекла детей в историю Этны и Сицилии. Экскурсия в 5 часов пролетела незаметно. Спасибо, Татьяна, за чудесный день проведенный вместе.
- ССветлана21 июля 2025Прекрасный вечер по Таормино с Татьяной. Очень знающий и приятный во всех отношениях гид. Были с ребёнком 10- ти лет. Остались довольны все - от взрослых до ребёнка. Очень рекомендуем пользоваться услугами именно этого гида!
- ННадежда1 июля 2025Огромное спасибо Татьяне - учла все пожелания)
- ЕЕлена19 ноября 2024Замечательный экскурсовод! С душой, со знаниями, с понятиями! Очень было интересно! Татьяна не просто провела с нами время, она нас заразила городом, островом! Рекомендуем на 100%!
- ННаталья9 октября 2024Да, Этна и в правду Великолепная!!! И это великолепие показала и рассказала Татьяна. Время пролетело так незаметно, насыщенно и приятно,
- ВВероника5 октября 2024Очень понравилась экскурсия. Татьяна замечательный рассказчик, в Таормине очень красиво. Нам было интересно послушать об истории острова и о достопримечательностях. Татьяна с удовольствием отвечала на наши вопросы.
- ИИзабелла16 сентября 2024Ну очень понравилось! Татьяна очень интересный человек и экскурсовод. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень рекомендую! Жаль что не было времени поехать с Татьяной на Этну.
- УУльяна18 августа 2024Татьяна-очень эмоционально, с любовью рассказывала историю Сицилии и достопримечательности, ответила на все интересующие вопросы по Таормине, было очень интересно и познавательно, рекомендую👍
- ННадежда16 августа 2024Отличная экскурсия! Огромная благодарность гиду Татьяне!
- OOlga8 августа 2024Яркая Таормина! Весь город как открытка, уже хочется вернуться! спасибо гиду Татьяне за интересную экскурсию, три часа пролетели как один миг ❤️🇮🇹
- ФФеликс20 июля 2024Татьяна прекрасный гид и внимательный и обаятельный человек! Татьяна показала нам прекрасные места Таормины и рассказала много интересного. Вся семья получила удовольствие от экскусии!
- ММила18 июля 2024Прекрасная экскурсия, Татьяна-интересный и увлекательный человек!
- ААнна11 июля 2024Татьяна - замечательный рассказчик и позитивный человек. Было интересно всей семье! Три часа на жаре пролетели незаметно.
- ЕЕлена1 июля 2024Экскурсия на Этну с Татьяной была великолепна. Вначале я сомневалась, правильно ли сделала, что выбрала для себя такую дорогую экскурсию
- ДДмитрий25 июня 2024Татьяна - изумительный гид! Количество и качество знаний, которыми она делится в простой и увлекательной форме, просто поражает! Татьяна показала
- ДДмитрий7 августа 2023Хочу порекомендовать данную экскурсию и в частности Татьяну как очень хорошего гида! Татьяна не только показала нам Таормину, который оказался очень красивым городом, но и посоветовала чем ещё можно заняться в округе.
- ВВероника13 июля 2023Татьяна меня просто очаровала! Я ее слушала с открытым ртом с момента встречи и до расставания! Однозначно всем рекомендую!
Татьяна, хочу еще раз Вас поблагодарить от души!
- ССветлана21 июня 2023Татьяна замечательный экскурсовод с большим знанием о Сицилии и её традициях заботливый и очень интересный человек с нескончаемым потоком информации о Сицилии Очень душевно и здорово
- ЮЮлия11 июня 2023Экскурсовод душевный. Этна великолепна.
