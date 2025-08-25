Мои заказы

Экскурсии со скидкой в Таормине до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Таормине на русском языке, цены от €162, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Великолепная Этна
На машине
5 часов
-
5%
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Великолепная Этна: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Этну называют «кормилицей Сицилии», и посетите гостя древнегреческого бога ремесел Гефеста
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
€190€200 за всё до 5 чел.
Завораживающая Таормина
Пешая
2.5 часа
-
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Завораживающая Таормина
Анна Ахматова называла Таормину поэтичным местом. Прогуляйтесь по улочкам, насладитесь видами и узнайте о местных традициях в спокойной атмосфере
Завтра в 08:30
19 сен в 13:30
€162€180 за всё до 7 чел.
Таормина - тихий рай Сицилии
Пешая
2.5 часа
-
10%
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таормина - тихий рай Сицилии: индивидуальная экскурсия
Один из лучших курортов Сицилии ждет вас! Прогулка по старинным улицам, виды на Этну и Ионическое море, а также любопытные истории о местных жителях
Начало: Около ворот Катании
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
€162€180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    25 августа 2025
    Великолепная Этна
    Экскурсия очень понравилась, Татьяна великолепный гид, располагает, с ней комфортно, много узнали из экскурсии и о Сицилии в целом. Показала
    читать дальше

    все, что мы хотели увидеть, индивидуальный подход, увидели вулкан с двух сторон, природа невероятная, заехали в таверню с сицилийской кухней без толп туристов и меню на поток. Отзывчивая и компетентная, рекомендуем!

  • Т
    Татьяна
    25 июля 2025
    Великолепная Этна
    Татьяна замечательный гид. Нашла для нашей семьи комфортный минивен с водителем для поездки на Этну. Все было вовремя организовано.
    Заинтересовала и вовлекла детей в историю Этны и Сицилии. Экскурсия в 5 часов пролетела незаметно. Спасибо, Татьяна, за чудесный день проведенный вместе.
    Татьяна замечательный гид. Нашла для нашей семьи комфортный минивен с водителем для поездки на Этну. Все было вовремя организовано.
    Заинтересовала и вовлекла детей в историю Этны и Сицилии. Экскурсия в 5 часов пролетела незаметно. Спасибо, Татьяна, за чудесный день проведенный вместе.
  • С
    Светлана
    21 июля 2025
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Прекрасный вечер по Таормино с Татьяной. Очень знающий и приятный во всех отношениях гид. Были с ребёнком 10- ти лет. Остались довольны все - от взрослых до ребёнка. Очень рекомендуем пользоваться услугами именно этого гида!
  • Н
    Надежда
    1 июля 2025
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Огромное спасибо Татьяне - учла все пожелания)
  • Е
    Елена
    19 ноября 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Замечательный экскурсовод! С душой, со знаниями, с понятиями! Очень было интересно! Татьяна не просто провела с нами время, она нас заразила городом, островом! Рекомендуем на 100%!
  • Н
    Наталья
    9 октября 2024
    Великолепная Этна
    Да, Этна и в правду Великолепная!!! И это великолепие показала и рассказала Татьяна. Время пролетело так незаметно, насыщенно и приятно,
    читать дальше

    вместо пяти часов, как было нам изначально сказано, мы провели в этом туре больше семи часов! Мы с мужем влюбились в Сицилию, благодаря Танечке мы столько узнали не только о Энте, но и о жизни сицилийцев, их традициях, нравах.
    Превосходный гид, знает свое дело, любит его. Вы знаете, такое впечетление, что я встретила родную душу. Танюша, огромное спасибо тебе за каждую минуту, проведенную с тобою! Ты большая умничка!!!!

  • В
    Вероника
    5 октября 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Очень понравилась экскурсия. Татьяна замечательный рассказчик, в Таормине очень красиво. Нам было интересно послушать об истории острова и о достопримечательностях. Татьяна с удовольствием отвечала на наши вопросы.
  • И
    Изабелла
    16 сентября 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Ну очень понравилось! Татьяна очень интересный человек и экскурсовод. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень рекомендую! Жаль что не было времени поехать с Татьяной на Этну.
  • У
    Ульяна
    18 августа 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Татьяна-очень эмоционально, с любовью рассказывала историю Сицилии и достопримечательности, ответила на все интересующие вопросы по Таормине, было очень интересно и познавательно, рекомендую👍
    Татьяна-очень эмоционально, с любовью рассказывала историю Сицилии и достопримечательности, ответила на все интересующие вопросы по Таормине, было очень интересно и познавательно, рекомендую👍
  • Н
    Надежда
    16 августа 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Отличная экскурсия! Огромная благодарность гиду Татьяне!
    Отличная экскурсия! Огромная благодарность гиду Татьяне!
  • O
    Olga
    8 августа 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Яркая Таормина! Весь город как открытка, уже хочется вернуться! спасибо гиду Татьяне за интересную экскурсию, три часа пролетели как один миг ❤️🇮🇹
    Яркая Таормина! Весь город как открытка, уже хочется вернуться! спасибо гиду Татьяне за интересную экскурсию, три часа пролетели как один миг ❤️🇮🇹
  • Ф
    Феликс
    20 июля 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Татьяна прекрасный гид и внимательный и обаятельный человек! Татьяна показала нам прекрасные места Таормины и рассказала много интересного. Вся семья получила удовольствие от экскусии!
  • М
    Мила
    18 июля 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Прекрасная экскурсия, Татьяна-интересный и увлекательный человек!
  • А
    Анна
    11 июля 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Татьяна - замечательный рассказчик и позитивный человек. Было интересно всей семье! Три часа на жаре пролетели незаметно.
  • Е
    Елена
    1 июля 2024
    Великолепная Этна
    Экскурсия на Этну с Татьяной была великолепна. Вначале я сомневалась, правильно ли сделала, что выбрала для себя такую дорогую экскурсию
    читать дальше

    (помимо экскурсии нужно оплачивать еще аренду автомобиля), а я путешествовала одна. Но сомнения развеялись буквально сразу. Татьяна очень чуткий, эрудированный и профессиональный гид. Она делает буквально все, чтобы мне было удобно и комфортно. Наша экскурсия заняла больше отведенного на нее времени, но Татьяна дала мне спокойно перекусить в кафе, не торопила и рассказала множество интересных вещей за рамками экскурсии. Очень щедрый на информацию человек. Татьяна не говорит: «это я рассказываю на другой экскурсии», отвечает на все вопросы. Работу свою действительно любит и видно, что постоянно пополняет знания, в том числе общается с вулканологами. Рассказ об Этне был очень интересным. Пока я поднималась на самый верх вулкана (сейчас это стоит 78 евро), Татьяна ждала меня на парковке. Обязательно рекомендую подняться на самый верх, впечатления фантастические. Отдельно скажу о водителе, с которым приехала Татьяна. Сальвадоре тоже невероятно чуткий и отзывчивый человек, очень беспокоился, чтобы мне было комфортно, останавливался по дороге, чтобы я сделала красивые фото. И не смотрел на часы. И все это вместе дало возможность расслабиться, погрузиться в атмосферу этого невероятного места. После экскурсии у меня было ощущение, что я провела день в компании добрых друзей. Буду счастлива встретиться снова и рекомендую всем эту замечательную экскурсию с Татьяной.

    Экскурсия на Этну с Татьяной была великолепна. Вначале я сомневалась, правильно ли сделала, что выбрала для
  • Д
    Дмитрий
    25 июня 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Татьяна - изумительный гид! Количество и качество знаний, которыми она делится в простой и увлекательной форме, просто поражает! Татьяна показала
    читать дальше

    удивительные, крайне интересные места, которые не всегда подумает посетить рядовой турист. Наш день превратился в праздник благодаря Татьяне. Горячо рекомендую всем, кто приезжает в Таормину эту экскурсию!

  • Д
    Дмитрий
    7 августа 2023
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Хочу порекомендовать данную экскурсию и в частности Татьяну как очень хорошего гида! Татьяна не только показала нам Таормину, который оказался очень красивым городом, но и посоветовала чем ещё можно заняться в округе.
  • В
    Вероника
    13 июля 2023
    Великолепная Этна
    Татьяна меня просто очаровала! Я ее слушала с открытым ртом с момента встречи и до расставания! Однозначно всем рекомендую!
    Татьяна, хочу еще раз Вас поблагодарить от души!
  • С
    Светлана
    21 июня 2023
    Великолепная Этна
    Татьяна замечательный экскурсовод с большим знанием о Сицилии и её традициях заботливый и очень интересный человек с нескончаемым потоком информации о Сицилии Очень душевно и здорово
  • Ю
    Юлия
    11 июня 2023
    Великолепная Этна
    Экскурсовод душевный. Этна великолепна.

