Таормина, известная своими живописными видами и богатой историей, приглашает вас на индивидуальную экскурсию.
Вы посетите площадь Дуомо и Кафедральный собор Святого Николая, прогуляетесь по старинным улочкам и уютному парку, утопающему в
7 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные виды и панорамы
- 🏛 Исторические памятники
- 🍰 Вкуснейшие канноли
- 🏞 Живописные парки
- 📜 Интересные легенды
- 🏡 Архитектура 19 века
- 🎭 Культурное наследие
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Площадь Дуомо
- Кафедральный собор Святого Николая
- Церковь Святой Екатерины Александрийской
- Городской парк
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Дуомо и Кафедральный собор Святого Николая.
- Колоритные старые улочки, скрывающие многовековую историю города.
- Церковь Святой Екатерины Александрийской.
- Уютный зелёный парк, утопающий в цветах.
- Дворцы и особняки 19 века.
- Панорамные площадки с живописными видами.
- Самое известное кафе Сицилии, где продают вкуснейшие канноли.
Вы узнаете:
- Что известно о греко-римском периоде Таормины.
- Какие архитектурные стили сочетает Кафедральный собор.
- Где жили и чем занимались местные аристократы.
- Какие романтические истории связаны с Городским парком.
- Почему именно Таормина стала самым знаменитым городом острова.
- Каковы нравы и повседневная жизнь местных.
- Из чего состоит традиционная сицилийская кухня и где её попробовать.
Организационные детали
- По желанию можно посетить греко-римский театр — €14 за чел.
- За дополнительную плату можно доехать до Таормины на автомобиле Ford Focus SW (до 4-х человек). Стоимость зависит от расположения вашего отеля — подробности обсуждайте в переписке с гидом.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Таормине
Провела экскурсии для 30 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Я блестящий рассказчик и эрудированный человек с интересной подачей информации. Профессиональный гид с богатым опытом. Имею два высших образования: краевед и педагог-историк. Мне выпала огромная удача
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Igor
27 авг 2025
Спасибо Инне за интересную экскурсию. Наш корабль очень сильно задержался из-за поломки, но она нас все равно дождалась и открыла нам Сицилию!
И
Инеса
26 авг 2025
Отдыхали в августе 25 грда большой компанией. Экскурсия очень понравилась, Инна отвечала на все вопросы. Нас было 5 взрослых и 5 детей, всем было интересно. Время пролетело. Так же Инна всегда была на связи, помогла забоонировать столики в ресторанах, прислала локации пляжей, магазинов. Видно, что человек живёт своей работой и всегда желает помочь.
