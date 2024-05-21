И Инесса Легендарная Этна читать дальше повезло, погода была прекрасная, мы смогли подняться на вершину и видели очень редкое явление-вулкан выпускал кольца. После восхождения мы посетили винодельню с дегустацией местных вулканических вин, которые нам так понравились, что мы заказали доставку на дом Елена замечательный гид, интересный рассказчик и очень хороший человек! Кроме экскурсии на Этну Елена проводит и другие экскурсии, например «По следам съемок Кресного отца». Мы были на вилле у барона, где проходили сьемки фильма. Незабываемые впечатления! Рекомендую всем Сицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. В тот день нам очень

M Maria Таормина древняя, средневековая и современная Спасибо за экскурсию, нам очень понравилось!

С Станислав Таормина древняя, средневековая и современная Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!

A Andrey Легендарная Этна Прогулка по вулканам Этны была замечательной, спасибо нашей проводнице Елене! Вот только вулкан выбрасывал пепел в день нашей экскурсии. Поэтому на самый верх не попали.

Д Дмитрий Таормина - тихий рай Сицилии Хочу порекомендовать данную экскурсию и в частности Татьяну как очень хорошего гида! Татьяна не только показала нам Таормину, который оказался очень красивым городом, но и посоветовала чем ещё можно заняться в округе.

Д Дмитрий Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос Хочу посоветовать данную экскурсию всем остановившимся в районе Джардине Наксос или Таормины. Татьяна очень интересно рассказала нам историю этого курортного городка, также порекомендовала чем можно ещё заняться (например туристический автобус). Однозначно рекомендую!

В Вероника Великолепная Этна Татьяна меня просто очаровала! Я ее слушала с открытым ртом с момента встречи и до расставания! Однозначно всем рекомендую! Татьяна, хочу еще раз Вас поблагодарить от души!

С Светлана Великолепная Этна Татьяна замечательный экскурсовод с большим знанием о Сицилии и её традициях заботливый и очень интересный человек с нескончаемым потоком информации о Сицилии Очень душевно и здорово

Ю Юлия Великолепная Этна Экскурсовод душевный. Этна великолепна.