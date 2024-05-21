1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Таормина древняя, средневековая и современная
Погрузиться в историю и атмосферу красивейшего городка Сицилии
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Легендарная Этна
Подняться на знаменитый вулкан с лицензированным гидом и узнать историю и мифы Этны
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
Вечерняя обзорная прогулка по первому греческому поселению Сицилии
13 июня в 16:00
14 июня в 15:00
€25 за человека
Индивидуальная
5 часов
Великолепная Этна
Посетить самый знаменитый вулкан Европы и услышать его легенды
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Таормина - тихий рай Сицилии
Осмотреть античные и средневековые памятники, прогуляться по тенистому парку и влюбиться в город
Начало: Около ворот Катании
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
130€111 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнесса21 мая 2024Сицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. В тот день нам очень
- MMaria27 сентября 2023Спасибо за экскурсию, нам очень понравилось!
- ССтанислав23 августа 2023Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!
- AAndrey22 августа 2023Прогулка по вулканам Этны была замечательной, спасибо нашей проводнице Елене! Вот только вулкан выбрасывал пепел в день нашей экскурсии. Поэтому на самый верх не попали.
- ДДмитрий7 августа 2023Хочу порекомендовать данную экскурсию и в частности Татьяну как очень хорошего гида! Татьяна не только показала нам Таормину, который оказался очень красивым городом, но и посоветовала чем ещё можно заняться в округе.
- ДДмитрий1 августа 2023Хочу посоветовать данную экскурсию всем остановившимся в районе Джардине Наксос или Таормины. Татьяна очень интересно рассказала нам историю этого курортного городка, также порекомендовала чем можно ещё заняться (например туристический автобус). Однозначно рекомендую!
- ВВероника13 июля 2023Татьяна меня просто очаровала! Я ее слушала с открытым ртом с момента встречи и до расставания! Однозначно всем рекомендую! Татьяна, хочу еще раз Вас поблагодарить от души!
- ССветлана21 июня 2023Татьяна замечательный экскурсовод с большим знанием о Сицилии и её традициях заботливый и очень интересный человек с нескончаемым потоком информации о Сицилии Очень душевно и здорово
- ЮЮлия11 июня 2023Экскурсовод душевный. Этна великолепна.
- ЮЮлия11 июня 2023Экскурсовод душевный. Сицилия прекрасна.
Ответы на вопросы от путешественников по Таормине в категории «Индивидуальные»
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