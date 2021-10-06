И Игорь 5 Добрый день. Экскурсовод Татьяна организовала прекрасную экскурсию с интересным маршрутом на авто, который по нашей просьбе заранее для нас арендовала. Эрудированный человек, владеющий своей профессией и знающий местный колорит, что дополняет экскурсию.

Отзыв на: Таормина древняя, средневековая и современная А Андрей 5 Прекрасно услышать интересный и увлекательный рассказ на родном хорошем литературном русском языке от людей, которые живут здесь давно, и понимают глубоко и доброжелательно местную культуру, истории, нравы, обычаи. Очень рекомендую!

Ю Юля 5 Здравствуйте! Нашу экскурсию по Прекрасной Таормине провела Татьяна. Мы были уставшими, С детьми, опоздали на полчаса, но Татьяна благородно не обратила на это внимания и подстроилась под наш уставший ритм и не грузила нас сухой информацией. Думаю, что Татьяне было непросто с уставшими и голодными экскурзиантами, но она хорошо нас чувствовала и для нас время прошло не тягостно (ну когда уже сядем отдохнуть и пообедать), а с живинкой. Спасибо, Татьяна! В следующий раз начнем оттуда, где мы закончили, чтобы продолжить наше знакомство с Таорминой.

Отзыв на: Легендарная Этна Л Лариса 4 Экскурсия замечательная. Очень понравился гид, интересно и с душой. Этна сама - вот это капризная дама)) Как только поднялись на вершину, набежал туман и практически ничего мы не увидели. Возможно, время года такое? Ну и все-таки, за вулканами нужно ездить на Камчатку, а на Сицилии время есть куда потратить еще)

Т Татьяна 5 Безумно интересно и познавательно, лёгкое и непринуждённое общение с гидом. Татьяна улавливает суть того, что интересует туриста. Индивидуальный подход к каждому. Понравилсь абсолютно все, исторические моменты в рассказе гида переплетаються с сегодняшней жизнью жителей Сицилии. Эта экскурсия может подойти абсолютно каждому, так как учитываются именно ваши пожелания и рассматриваются ваши вопросы индивидуально.

В Вадим 5 Нам очень понравилась экскурсия. Татьяна очень хороший гид с богатыми знаниями. Она умеет понят желания клинта, посоветовать как лучше подготовиться к экскурсии. Приятно знать что есть свой человек, который готов показать рассказать и всегда готов помочь

Н Наталья 5 Провели отличный день! Татьяна очень приятный в общении, исключительно позитивный человек. Узнали много интересного о «горе» и не только, уверены, что без неё наша самостоятельная поездка не открыла бы нам «гору» со всеми ее скрытыми чудесами! До новой встречи! Наталья и Дмитрий.

Н Наталья 5 Отличная познавательная экскурсия! В ходе своего рассказа Татьяна часто обращалась к истории Сицилии в целом, связывая события, происходившие в Таормине с историей других городов. Очень открытый, приятный в общении человек! Время пролетело незаметно, конечно, в 2, 5 часа не уложились. Были очень рады, что заказали заранее ещё одну экскурсию на Этну в сопровождении Татьяны. Уже в предвкушении!

E Evgeny 5 экскурсия была организована отлично, история об прошлом и настоящем курорте Джардини-Наксос была рассказана очень классно, гид Татьяна - супер!