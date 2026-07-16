Индивидуальная
до 7 чел.
Завораживающая Таормина
Погулять по старинному сицилийскому городу, наслаждаясь его архитектурой и роскошными видами
13 авг в 08:30
14 авг в 13:30
от €180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
День наслаждения: Кастильоне-ди-Сицилия, Алькантара и природа острова
Погрузитесь в атмосферу средневекового города, прокатитесь по реке и насладитесь местной кухней. Уникальная возможность увидеть настоящую Сицилию
Начало: В Таормине, Джардини-Наксосе или пригороде по дого...
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Таормина древняя, средневековая и современная
Погружение в историю Таормины: греко-римский театр, панорамы Ионического моря и вулкана Этна, ботанический сад и традиционные десерты
1 сен в 16:30
3 сен в 16:30
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Легендарная Этна (на вашем автомобиле)
Индивидуальная экскурсия по Таормине: подъем на Этну, дегустация вин и местных продуктов. Насладитесь уникальными пейзажами и культурой Сицилии
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Отличная экскурсия, отличный гид Инна) экскурсия прошла в комфортном темпе с учетом всех наших пожеланий, всем рекомендую для знакомства с Сицилией))) рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскукрсия очень понравилась, потрясающе интересно, познавательно и не утомительно! Особо хочется отметить профессиональные качества Инны, ее умение делать акценты на важных моментах, связанных с историей острова, известных людях и легендах, давать практические рекомендации что можно еще посмотреть.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Таормина - тихий рай Сицилии
Татьяна организовала отличную экскурсию! На острове и в Таормино были с семьей впервые, получили во время экскурсии много интересной информации!
Вам был полезен этот отзыв?
д
Инна ведёт экскурсию легко и увлекательно, сочетая глубокие знания с живой подачей, слушать её одно удовольствие. Для нас это было
Вам был полезен этот отзыв?
т
очень понравилась экскурсия! много информации)) получили ответы на все вопросы! у Инны энциклопедические знания! 💜 Она очень энергичный человек!)) мы уже подустали в конце но Инна была бодра и готова продолжать) спасибо большое за знакомство с прекрасным городом Таормина💜
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Таормина - тихий рай Сицилии
Спасибо Татьяне за не просто интересный, а прямо захватывающий рассказ про Сицилию и Таормину! Я уже не первый раз на Сицилии и думал, что основные места уже изучил, но Татьяна набросала мне массу идей на еще одну поездку
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Благодарим Инну за прекрасный день на Сицилии! Не смотря на нелучшую погоду, впечатления только положительные. Искренне рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Спасибо Инне за прекрасную экскурсию по Таормине. Очень интересный рассказ, приятный голос и комфортная подача информации. Узнали много нового и получили хорошие советы для дальнейшего отдыха. Отлично провели время! Огромное спасибо за теплый приём и до новых встреч!! 😎
Вам был полезен этот отзыв?
классный гид. приятный человек, отличное содержание
Вам был полезен этот отзыв?
I
Экскурсия с Инной по Таормине была увлекательной, захватывающей и очень насыщенной. Много интересных исторических фактов, живой рассказ и потрясающая атмосфера города — время пролетело незаметно. Огромное спасибо, с удовольствием рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 41 отзыв в Таормине
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Таормине
Самые популярные экскурсии в Таормине
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Таормине в августе 2026
Сейчас в Таормине можно забронировать 4 экскурсии от 180 до 400. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Оставьте за спиной повседневную суету, отправляясь в познавательное путешествие по Таормине. Вас ждут увлекательные рассказы гидов, величественные архитектурные шедевры и живописные уголки природы. Читайте отзывы, выбирайте лучшие экскурсии и начните свое приключение в Таормине уже сейчас!