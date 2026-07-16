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особенно важно, так как на экскурсии мы были с двумя детьми.

Она чутко подстраивается под интересы и темп группы, даёт время на фото, кофе и небольшой шопинг, поэтому прогулка ощущается как приятный день в компании эрудированного друга.

Маршрут включал самые красивые виды Таормины, исторические места и уютные уголки, куда сами бы вряд ли зашли, так что впечатления получились очень насыщенными.

С удовольствием рекомендуем Инну как гида по Таормине и другим местами по Сицилии.