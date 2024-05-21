2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия по Таормине: подъем на Этну, дегустация вин и местных продуктов. Насладитесь уникальными пейзажами и культурой Сицилии
На этой индивидуальной экскурсии вы подниметесь на южный склон Этны, самого крупного и активного вулкана Европы. Увидите более 300 кратеров, включая потухший кратер Сильвестр. Узнаете, как древние греки связывали Этну читать дальшеуменьшить
с богом Гефестом и циклопом Полифемом. Насладитесь панорамами восточного побережья Сицилии. Посетите местные винодельни, попробуйте продукцию нулевого километра и познакомьтесь с фермерами. Возможность подняться на высоту 3000 метров на фуникулере и джипах.
Остановитесь в городках, известных своими деликатесами, и охладитесь в водах горного потока Кеньон реки Алькантара
Вы подниметесь по южному склону Этны до отметки 1980 м над уровнем моря и с площадки Рифуджио Сапьенца увидите потухший кратер Сильвестр. Я расскажу, как зарождалась Этна, и поясню, в чем своеобразие ее вулканической деятельности. А еще уже с этой точки вам откроется великолепная панорама восточного побережья Сицилии. Далее, по желанию, вы сможете подняться через южный или северный склон на высоту 3000 метров на фуникулере и джипах (билет стоит 65 евро на человека). Южный склон встретит вас «лунным» пустынным пейзажем. А северный, напротив, более «густой» и зеленый, здесь растут сосны и гуляют симпатичные ослики с веселыми погонщиками.
Посещение винодельни и знакомство с фермерами
Спускаясь с Этны, вы заглянете в одну из местных виноделен, отведаете хмельной напиток и продукты нулевого километра. А еще, по желанию, сделаете остановку в одном из городков этнийских просторов и продегустируете продукцию, которая в нем производится. Например, Бронте знаменит фисташками, Зафферана — медом и грибами. В каждом месте есть собственный «бренд». Я посоветую, что и где лучше попробовать и купить. Если позволит погода, в завершение можно заехать в природный парк Кеньон реки Алькантара и охладиться в водах горного потока.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
Транспортные расходы на территории национального парка Этны (фуникулер + джип) не включены в стоимость — 65 евро с человека
При желании, можно покататься на осликах на северном склоне Этны — от 45 евро (минимальная продолжительность — 30 минут)
Дополнительное время по истечении 4 часов экскурсии оплачиваются гиду на месте (40 евро в час)
Пожалуйста, одевайтесь теплее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Таормине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 9 часов
Провела экскурсии для 50 туристов
Буон джорно! Я профессиональный гид по Сицилии и Калабрии. 30 лет назад, выйдя замуж за итальянца, переехала сюда из Москвы. По образованию химик, по призванию — гуманитарий. В Италии реализовала читать дальшеуменьшить
свою мечту — стала экскурсоводом. Я счастливый человек: мое увлечение — моя работа. Люблю путешествовать, общаться с интересными людьми и делиться с гостями нашими красотами. Я влюблена в Италию и помогу влюбиться в нее вам!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инесса
Сицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. В тот день нам очень повезло, погода была прекрасная, мы смогли подняться на вершину и читать дальшеуменьшить
видели очень редкое явление-вулкан выпускал кольца. После восхождения мы посетили винодельню с дегустацией местных вулканических вин, которые нам так понравились, что мы заказали доставку на дом Елена замечательный гид, интересный рассказчик и очень хороший человек! Кроме экскурсии на Этну Елена проводит и другие экскурсии, например «По следам съемок Кресного отца». Мы были на вилле у барона, где проходили сьемки фильма. Незабываемые впечатления! Рекомендую всем
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A
Andrey
Прогулка по вулканам Этны была замечательной, спасибо нашей проводнице Елене! Вот только вулкан выбрасывал пепел в день нашей экскурсии. Поэтому на самый верх не попали.
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В
Вика
Лена отличный рассказчик, мы отлично провели время. Очень советую.
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Ольга
Замечательный гид Елена, очень много узнали о вулкане и о Сицилии в целом!!! Особенно понравились легенды об острове, которые объяснили возникновение многих сувениров и пр. Единственный недочёт Трипстера - необходимо предупреждать туристов о дополнительных расходах во время экскурсии, так как подъём на фуникулёре и далее джипе к верхним кратерам вулкана, где самая красота, стоит 65 евро на человека
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Е
Евгений
Интересная экскурсия. Рекомендую
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Л
Лариса
Экскурсия замечательная. Очень понравился гид, интересно и с душой. Этна сама - вот это капризная дама)) Как только поднялись на вершину, набежал туман и практически ничего мы не увидели. Возможно, время года такое? Ну и все-таки, за вулканами нужно ездить на Камчатку, а на Сицилии время есть куда потратить еще)
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