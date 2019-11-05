2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Подняться на знаменитый вулкан с лицензированным гидом и узнать историю и мифы Этны

Elena
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Elena – ваш гид
Вы посетите самый крупный и активный вулкан в Европе.

На его склонах располагается более 300 кратеров, некоторые из которых вы обязательно увидите.

Я расскажу, как древние греки «поселили» на Этне бога огня и кузнечного ремесла Гефеста, а хитроумный Одиссей встретился с циклопом Полифемом.

А еще вы узнаете, почему местные жители не боятся вулкан, а любят его, что произрастает в долинах Этны и другие интересные факты!
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Легендарная Этна
Легендарная Этна

Что вас ожидает

Мощь и красота вулканических просторов
Вы подниметесь по южному склону Этны до отметки 1980 м над уровнем моря и с площадки Рифуджио Сапьенца увидите потухший кратер Сильвестр. Я расскажу, как зарождалась Этна, и поясню, в чем своеобразие ее вулканической деятельности. А еще уже с этой точки вам откроется великолепная панорама восточного побережья Сицилии. Далее, по желанию, вы сможете подняться через южный или северный склон на высоту 3000 метров на фуникулере и джипах (билет стоит 65 евро на человека). Южный склон встретит вас «лунным» пустынным пейзажем. А северный, напротив, более «густой» и зеленый, здесь растут сосны и гуляют симпатичные ослики с веселыми погонщиками.

Посещение винодельни и знакомство с фермерами
Спускаясь с Этны, вы заглянете в одну из местных виноделен, отведаете хмельной напиток и продукты нулевого километра. А еще, по желанию, сделаете остановку в одном из городков этнийских просторов и продегустируете продукцию, которая в нем производится. Например, Бронте знаменит фисташками, Зафферана — медом и грибами. В каждом месте есть собственный «бренд». Я посоветую, что и где лучше попробовать и купить. Если позволит погода, в завершение можно заехать в природный парк Кеньон реки Алькантара и охладиться в водах горного потока.

Организационные детали

  • Экскурсия не включает аренду автомобиля. Стоимость аренды можно уточнить в личном сообщении.
  • Транспортные расходы на территории национального парка Этны (фуникулер + джип) не включены в стоимость — 65 евро с человека.
  • При желании, можно покататься на осликах на северном склоне Этны — от 45 евро (минимальная продолжительность — 30 минут).
  • Дополнительное время по истечении 4 часов экскурсии оплачиваются гиду на месте (40 евро в час).
  • Пожалуйста, одевайтесь теплее.
Легендарная Этна
Легендарная Этна
Легендарная Этна
Легендарная Этна
Легендарная Этна
Легендарная Этна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elena
Elena
Буон джорно! Я профессиональный гид по Сицилии и Калабрии. 30 лет назад, выйдя замуж за итальянца, переехала сюда из Москвы. По образованию химик, по призванию — гуманитарий. В Италии реализовала свою мечту — стала экскурсоводом. Я счастливый человек: мое увлечение — моя работа. Люблю путешествовать, общаться с интересными людьми и делиться с гостями нашими красотами. Я влюблена в Италию и помогу влюбиться в нее вам!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 ноября 2019
Экскурсия замечательная. Очень понравился гид, интересно и с душой. Этна сама - вот это капризная дама)) Как только поднялись на вершину, набежал туман и практически ничего мы не увидели. Возможно, время года такое? Ну и все-таки, за вулканами нужно ездить на Камчатку, а на Сицилии время есть куда потратить еще)
Ольга
9 августа 2019
Замечательный гид Елена, очень много узнали о вулкане и о Сицилии в целом!!! Особенно понравились легенды об острове, которые объяснили возникновение многих сувениров и пр.
Единственный недочёт Трипстера - необходимо предупреждать туристов о дополнительных расходах во время экскурсии, так как подъём на фуникулёре и далее джипе к верхним кратерам вулкана, где самая красота, стоит 65 евро на человека

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