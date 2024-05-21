2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

с богом Гефестом и циклопом Полифемом. Насладитесь панорамами восточного побережья Сицилии. Посетите местные винодельни, попробуйте продукцию нулевого километра и познакомьтесь с фермерами. Возможность подняться на высоту 3000 метров на фуникулере и джипах. Остановитесь в городках, известных своими деликатесами, и охладитесь в водах горного потока Кеньон реки Алькантара

Описание экскурсии

Мощь и красота вулканических просторов

Вы подниметесь по южному склону Этны до отметки 1980 м над уровнем моря и с площадки Рифуджио Сапьенца увидите потухший кратер Сильвестр. Я расскажу, как зарождалась Этна, и поясню, в чем своеобразие ее вулканической деятельности. А еще уже с этой точки вам откроется великолепная панорама восточного побережья Сицилии. Далее, по желанию, вы сможете подняться через южный или северный склон на высоту 3000 метров на фуникулере и джипах (билет стоит 65 евро на человека). Южный склон встретит вас «лунным» пустынным пейзажем. А северный, напротив, более «густой» и зеленый, здесь растут сосны и гуляют симпатичные ослики с веселыми погонщиками.

Посещение винодельни и знакомство с фермерами

Спускаясь с Этны, вы заглянете в одну из местных виноделен, отведаете хмельной напиток и продукты нулевого километра. А еще, по желанию, сделаете остановку в одном из городков этнийских просторов и продегустируете продукцию, которая в нем производится. Например, Бронте знаменит фисташками, Зафферана — медом и грибами. В каждом месте есть собственный «бренд». Я посоветую, что и где лучше попробовать и купить. Если позволит погода, в завершение можно заехать в природный парк Кеньон реки Алькантара и охладиться в водах горного потока.

Организационные детали