Обзорные и познавательные экскурсии Таормины

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Таормине на русском языке, цены от €25, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таормина древняя, средневековая и современная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Таормина древняя, средневековая и современная
Погрузиться в историю и атмосферу красивейшего городка Сицилии
«Гуляя по центральной улице и петляя по переулкам, вы узнаете, какие ещё выдающиеся люди любили Таормину, увидите арабскую башню и познакомитесь с византийской мозаикой и каталанской готикой»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
160 за всё до 5 чел.
Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
Вечерняя обзорная прогулка по первому греческому поселению Сицилии
«Вы увидите все главные достопримечательности удивительного приморского города: замок Скизо, спасавший поселение от набегов пиратов, статую святого Панкрацио XVII века и одноименную церковь, знаменитую великолепными фресками и картинами»
13 июня в 16:00
14 июня в 15:00
25 за человека
Таормина - тихий рай Сицилии
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Таормина - тихий рай Сицилии
Осмотреть античные и средневековые памятники, прогуляться по тенистому парку и влюбиться в город
Начало: Около ворот Катании
«Я покажу вам самое главное — старинные площади и церкви, изящные дворцы»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
130111 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maria
    27 сентября 2023
    Таормина древняя, средневековая и современная
    Спасибо за экскурсию, нам очень понравилось!
  • С
    Станислав
    23 августа 2023
    Таормина древняя, средневековая и современная
    Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!
    Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!
  • Д
    Дмитрий
    7 августа 2023
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Хочу порекомендовать данную экскурсию и в частности Татьяну как очень хорошего гида! Татьяна не только показала нам Таормину, который оказался очень красивым городом, но и посоветовала чем ещё можно заняться в округе.
  • Д
    Дмитрий
    1 августа 2023
    Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
    Хочу посоветовать данную экскурсию всем остановившимся в районе Джардине Наксос или Таормины. Татьяна очень интересно рассказала нам историю этого курортного городка, также порекомендовала чем можно ещё заняться (например туристический автобус). Однозначно рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    11 июня 2023
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Экскурсовод душевный. Сицилия прекрасна.
  • M
    Maria
    2 июня 2023
    Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
    Татьяна, огромное спасибо!!! Она провела великолепную экскурсию по сказочной Джардини-Наксос. С яркими рассказами и легендами этого острова в целом. Мы были восхищены нашей прогулкой и обязательно рекомендуем Татьяну как специалиста своего дела,
  • И
    Игорь
    30 мая 2023
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Огромное спасибо Татьяне за знакомство с райской Таорминой! За проведенное время, больше заявленных 3 часов,за множество объектов в дополнение к
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    программе, за интереснейшие истории о людях и событиях, которых не найдешь в интернете. Огорчает одно - что не осталось свободных дней, чтобы отправиться еще в какое-нибудь путешествие с таким прекрасным проводником!

    Огромное спасибо Татьяне за знакомство с райской Таорминой! За проведенное время, больше заявленных 3 часов,за множествоОгромное спасибо Татьяне за знакомство с райской Таорминой! За проведенное время, больше заявленных 3 часов,за множествоОгромное спасибо Татьяне за знакомство с райской Таорминой! За проведенное время, больше заявленных 3 часов,за множество
  • И
    Ирина
    11 июня 2022
    Таормина древняя, средневековая и современная
    Очень рекомендую! Жанна провела нам прекрасную экскурсию по красивейшей Таормине, полностью погрузив нас в атмосферу этого города с её историей,
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    культурой. Прошлись по улице Корсо Умберто, где находятся ворота Мессины и Катании. С обоих сторон улицы расположилось много бутиков, ресторанов, магазинов одежды и сувениров. Посетили греческий амфитеатр Greco di Taormina, где проходили гладиаторские бои и крупные представления, театр расположен над морем и с него открываются поистине потрясающие виды на Ионическое море и Этну. Побывали в городском ботаническом саду леди Флоренс Villa Comunale, где много красивых уникальных растений, скульптур и послушав удивительную историю про Флоренс Тревильон основательницей этого парка. Закончили экскурсию на площади Piazza IX Aprille на которой расположен Дуомо Таормины. Во время экскурсии заходили в местные кафе, где попробовали Cannolit и Granita. Очень благодарны Жанне за столь насыщенную экскурсию и приятное общение!

    Очень рекомендую! Жанна провела нам прекрасную экскурсию по красивейшей Таормине, полностью погрузив нас в атмосферу этогоОчень рекомендую! Жанна провела нам прекрасную экскурсию по красивейшей Таормине, полностью погрузив нас в атмосферу этогоОчень рекомендую! Жанна провела нам прекрасную экскурсию по красивейшей Таормине, полностью погрузив нас в атмосферу этогоОчень рекомендую! Жанна провела нам прекрасную экскурсию по красивейшей Таормине, полностью погрузив нас в атмосферу этого
  • E
    Evgeny
    14 октября 2019
    Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
    экскурсия была организована отлично, история об прошлом и настоящем курорте Джардини-Наксос была рассказана очень классно, гид Татьяна - супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Таормине в категории «Обзорные»

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  1. Таормина древняя, средневековая и современная
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  3. Таормина - тихий рай Сицилии
Сколько стоит экскурсия по Таормине в июне 2024
Сейчас в Таормине в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 160 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Изучение достопримечательностей города Таормины нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Таормине много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке
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