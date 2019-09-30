11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в историю и атмосферу красивейшего городка Сицилии

Жанна
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Жанна – ваш гид
Наслаждаться, влюбляться и чувствовать — обязательный минимум в дивной Таормине.

Я помогу сделать это с пользой: расскажу о богатой истории городка, традициях и местном образе жизни.

Вы увидите древний греко-римский театр, полюбуетесь панорамами Ионического моря и вулкана Этна, услышите о любви известных людей к Таормине и заглянете в экзотический сад.

А также сможете попробовать традиционные сицилийские десерты.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Таормина древняя, средневековая и современная
Таормина древняя, средневековая и современная

Что вас ожидает

Большая история небольшого городка
Вы погрузитесь в историю Таормины, которая начинается с маленького поселения, основанного в конце V века до н.э. За тенью веков найдёте греко-римский театр: здесь открываются захватывающие дух панорамы Ионического побережья и вулкана Этна, которыми восхищался Гёте. Гуляя по центральной улице и петляя по переулкам, вы узнаете, какие ещё выдающиеся люди любили Таормину, увидите арабскую башню и познакомитесь с византийской мозаикой и каталанской готикой.

Чарующая атмосфера Таормины
Узнав о многочисленных памятниках истории и культуры, вы насладитесь неповторимой красотой сицилийского городка. Прогуляетесь по утопающему в экзотической зелени ботаническому саду — творению английской аристократки, жившей в Таормине в XIX веке. Услышите многоязычие туристического города и звуки тарантеллы, а также попробуете сицилийскую граниту или канноли сичилиани — традиционные десерты Сицилии.

Организационные детали

  • Встречаемся у Мессинских ворот.
  • В стоимость не включены входные билеты в греко-римский театр (10€ для взрослых, дети бесплатно).
Таормина древняя, средневековая и современная
Таормина древняя, средневековая и современная
Таормина древняя, средневековая и современная
Таормина древняя, средневековая и современная
Таормина древняя, средневековая и современная
Таормина древняя, средневековая и современная
Таормина древняя, средневековая и современная
Таормина древняя, средневековая и современная
Таормина древняя, средневековая и современная
Таормина древняя, средневековая и современная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Жанна
Жанна
Mеня зовут Жанна. Я лицензированный гид по Сицилии. 20 лет живу в Италии. Буду рада познакомить вас с Таорминой. Мои прогулки помогут вам погрузиться в атмосферу сицилийской истории и традиции, почувствовать колорит сицилийского быта и насладиться прекрасными панорамными видами.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 сентября 2019
Жанна, похоже, обладает глубочайшими познаниями как по теме экскурсии, так и в целом в плане истории и старается поделиться ими со слушателями. Очень познавательно, несмотря на короткое время экскурсии и интересно. Спасибо!
2 августа 2019
Понравилось все!!!. Идеальный гид и человек! Я бы с радостью дружила с таким человеком. Мне кажется Жанна бездонная кладезь души и знаний. Мы все полюбили Жанну, открытого умного чувствительного человека.
15 июля 2019
Очень понравился Таормина, красивые виды с богатой и интересной историей. Жанна интересно и легко все нам рассказала!
Вероника
9 июля 2019
Жанна изумительный гид. Она была терпелива, очень внимательна, тактична и ее комментарии были интересны. Жанна показала намного больше чем мы ожидали увидеть в наш первый день в Таормине. Мы очень рекомендуем!
25 июня 2019
Жанна - очень интересный гид и человек. Благодаря ей, экскурсия была живой и содержательной, а Таормина осталась в памяти как замечательный город. Огромное спасибо!
21 июня 2019
Прекрасный гид с замечательной экскурсией. Не ожидали многого от Таормины, но решили начать с экскурсии знакомство с островом. Не пожалели! Очень грамотный, наполненный и интересный рассказ Жанны действительно расскрыл город-жемчужину и позволил рассмотреть очарование Сицилии. Самые теплые пожелания и рекомендации!
15 июня 2019
Очень насыщенная, интересная экскурсия. Жанна тот гид, который влюбляет нас в Сицилию. Интересные факты, подача материала, работа с любовью, энтузиазмом, эмоции, - это все Жанна! С удовольствием будем обращаться к специалисту в своем деле еще раз!
6 июня 2019
Экскурсия очень понравилась.гид-профессионал.впечатления наилучшие
12 декабря 2018
Уважаемая Жанна! Прошел уже месяц, а впечатления от экскурсии в Таормину, которую Вы для нас провели, остаются свежими и приятными, как послевкусие от вина из винограда со склонов вулкана Этна. Прогулка по улицам Таормины с Вами доставила истинное наслаждение. Мы не тонули, как это часто бывает, в датах, фактах, именах и событиях, а плавно погрузились в атмосферу этого удивительного города. Мы почуствовали Сицилию такой, какой Вы принимаете ее своим сердцем. И ни одной лишней детали в Вашем рассказе! Так может только настоящий мастер своего дела, который сам очень любит свой город и принимает Сицилию, как свою вторую Родину! Спасибо Вам.
Анна и Александр.
26 августа 2018
Наша экскурсия началась вовремя, прошла по намеченному маршруту. Получили интересную новую для себя информацию по теме и советы куда пойти, что попробовать и что купить в качестве сувенира.
Ещё 1 отзыв

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