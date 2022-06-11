11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погружение в историю Таормины: греко-римский театр, панорамы Ионического моря и вулкана Этна, ботанический сад и традиционные десерты
Наслаждаться, влюбляться и чувствовать - обязательный минимум в дивной Таормине.
Гид поможет сделать это с пользой: расскажет о богатой истории городка, традициях и местном образе жизни.
Вы увидите древний греко-римский театр, полюбуетесь панорамами Ионического моря и вулкана Этна, услышите о любви известных людей к Таормине и заглянете в экзотический сад. А также сможете попробовать традиционные сицилийские десерты
Вы погрузитесь в историю Таормины, которая начинается с маленького поселения, основанного в конце V века до н. э. За тенью веков найдёте греко-римский театр: здесь открываются захватывающие дух панорамы Ионического побережья и вулкана Этна, которыми восхищался Гёте. Гуляя по центральной улице и петляя по переулкам, вы узнаете, какие ещё выдающиеся люди любили Таормину, увидите арабскую башню и познакомитесь с византийской мозаикой и каталанской готикой.
Чарующая атмосфера Таормины
Узнав о многочисленных памятниках истории и культуры, вы насладитесь неповторимой красотой сицилийского городка. Прогуляетесь по утопающему в экзотической зелени ботаническому саду — творению английской аристократки, жившей в Таормине в XIX веке. Услышите многоязычие туристического города и звуки тарантеллы, а также попробуете сицилийскую граниту или канноли сичилиани — традиционные десерты Сицилии.
Организационные детали
Встречаемся у Мессинских ворот
В стоимость не включены входные билеты в греко-римский театр (10€ для взрослых, дети бесплатно)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Таормине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 237 туристов
Mеня зовут Жанна. Я лицензированный гид по Сицилии.
20 лет живу в Италии. Буду рада познакомить вас с Таорминой. Мои прогулки помогут вам погрузиться в атмосферу сицилийской истории и традиции, почувствовать колорит сицилийского быта и насладиться прекрасными панорамными видами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Очень рекомендую! Жанна провела нам прекрасную экскурсию по красивейшей Таормине, полностью погрузив нас в атмосферу этого города с её историей, культурой. Прошлись по улице Корсо Умберто, где находятся ворота Мессины читать дальшеуменьшить
и Катании. С обоих сторон улицы расположилось много бутиков, ресторанов, магазинов одежды и сувениров. Посетили греческий амфитеатр Greco di Taormina, где проходили гладиаторские бои и крупные представления, театр расположен над морем и с него открываются поистине потрясающие виды на Ионическое море и Этну. Побывали в городском ботаническом саду леди Флоренс Villa Comunale, где много красивых уникальных растений, скульптур и послушав удивительную историю про Флоренс Тревильон основательницей этого парка. Закончили экскурсию на площади Piazza IX Aprille на которой расположен Дуомо Таормины. Во время экскурсии заходили в местные кафе, где попробовали Cannolit и Granita. Очень благодарны Жанне за столь насыщенную экскурсию и приятное общение!
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Станислав
Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!
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М
Марина
Благодарим Жанну за интереснейшую, увлекательную экскурсию, подсказки и советы, рекомендации и общительность. Жанна - профессионал своего дела! Отдельная благодарность за внимание к моей дочке - спасибо! Всем рекомендую прогуляться с Жанной по городу, прикоснуться к нему со знанием, что скрывается за дверьми церквей, в развалинах амфитеатра, среди многочисленных кафе и ресторанов, на фасадах зданий. Всего наилучшего!
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A
Anna
Уважаемая Жанна! Прошел уже месяц, а впечатления от экскурсии в Таормину, которую Вы для нас провели, остаются свежими и приятными, как послевкусие от вина из винограда со склонов вулкана Этна. читать дальшеуменьшить
Прогулка по улицам Таормины с Вами доставила истинное наслаждение. Мы не тонули, как это часто бывает, в датах, фактах, именах и событиях, а плавно погрузились в атмосферу этого удивительного города. Мы почуствовали Сицилию такой, какой Вы принимаете ее своим сердцем. И ни одной лишней детали в Вашем рассказе! Так может только настоящий мастер своего дела, который сам очень любит свой город и принимает Сицилию, как свою вторую Родину! Спасибо Вам. Анна и Александр.
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S
Sergey
Жанна, замечательный и очень профессиональный гид
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К
Катя
Прекрасный гид с замечательной экскурсией. Не ожидали многого от Таормины, но решили начать с экскурсии знакомство с островом. Не пожалели! Очень грамотный, наполненный и интересный рассказ Жанны действительно расскрыл город-жемчужину и позволил рассмотреть очарование Сицилии. Самые теплые пожелания и рекомендации!
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