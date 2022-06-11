11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наслаждаться, влюбляться и чувствовать - обязательный минимум в дивной Таормине. Гид поможет сделать это с пользой: расскажет о богатой истории городка, традициях и местном образе жизни. Вы увидите древний греко-римский театр, полюбуетесь панорамами Ионического моря и вулкана Этна, услышите о любви известных людей к Таормине и заглянете в экзотический сад. А также сможете попробовать традиционные сицилийские десерты

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Большая история небольшого городка

Вы погрузитесь в историю Таормины, которая начинается с маленького поселения, основанного в конце V века до н. э. За тенью веков найдёте греко-римский театр: здесь открываются захватывающие дух панорамы Ионического побережья и вулкана Этна, которыми восхищался Гёте. Гуляя по центральной улице и петляя по переулкам, вы узнаете, какие ещё выдающиеся люди любили Таормину, увидите арабскую башню и познакомитесь с византийской мозаикой и каталанской готикой.

Чарующая атмосфера Таормины

Узнав о многочисленных памятниках истории и культуры, вы насладитесь неповторимой красотой сицилийского городка. Прогуляетесь по утопающему в экзотической зелени ботаническому саду — творению английской аристократки, жившей в Таормине в XIX веке. Услышите многоязычие туристического города и звуки тарантеллы, а также попробуете сицилийскую граниту или канноли сичилиани — традиционные десерты Сицилии.

Организационные детали