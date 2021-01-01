Альмира А. проводит ещё 4 экскурсии

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Агротур на итальянскую ферму

Альмира А.
Альмира А. – Гид из Турина
Во время этого маршрута я приглашаю Вас познакомиться с сельским бытом, полюбоваться живописными пейзажами, услышать звуки природы, погладить молодых телят, поросят, гусей, ягнят и других животных, попробовать биологически чистые, натуральные продукты выращенные и изготовленные радушными хозяевами,
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Агротур на итальянскую ферму
Агротур на итальянскую ферму
Если вы любитель ветчины, колбаски, салями с трюфелем или с бароло или много об этом наслышаны, этот тур для Вас!
Во время этого маршрута я приглашаю Вас познакомиться с сельским бытом, полюбоваться живописными пейзажами, услышать звуки природы, погладить молодых телят, поросят, гусей, ягнят и других животных, попробовать биологически чистые, натуральные продукты выращенные и изготовленные радушными хозяевами. Узнать секреты приготовления сыров, колбас, салями, ветчины и других деликатесов, все это вы сможете сделать заказав этот тур, который станет самым запоминающимся во время вашего путешествия по северу Италии. После посещения хозяйства, гостям предлагается дегустация продуктов, после которой желающие смогут приобрести продукцию хозяйства, по цене производителя.
Каждый из моих маршрутов может быть персонализирован в соответствии с вашими желаниями, возможностями и физическим состоянием.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • дегустация с бокалом вина (20евро с человека)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Агротур на итальянскую ферму
Агротур на итальянскую ферму
Агротур на итальянскую ферму
Агротур на итальянскую ферму
Агротур на итальянскую ферму
Агротур на итальянскую ферму

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Альмира А.
Альмира А.
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