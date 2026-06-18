14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы прогуляетесь по центру города и, в зависимости от сезона, увидите снежные шапки альпийских гор или зеленые холмы, переливающиеся изумрудом на солнце.
Я расскажу историю и легенды Турина и покажу его
Я расскажу историю и легенды Турина и покажу его
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
«Визитные карточки» города
Я покажу вам Турин глазами влюбленного в него человека. В программе экскурсии:
- Королевский дворец — резиденция Савойской династии. Я расскажу истории из жизни членов этого старинного рода.
- Дворец Мадама — вас впечатлит красивый фасад в стиле барокко и тыльная сторона, похожая на средневековый замок. Сейчас во дворце находится Музей античного искусства.
- Площадь Сан-Карло — одна из главных площадей Турина, которую местные жители называют «салоном» города. Я покажу расположенные на ней исторические кафе и памятник, посвященный герцогу Эммануилу Филиберто, благодаря которому Турин стал столицей Савойского герцогства.
- Египетский музей, который обладает большой коллекцией артефактов и является вторым по значимости после каирского музея.
- Дворец Каpиньянo — вы узнаете, что такое «пьемонтское барокко» и какой из итальянских правителей появился на свет во дворце.
- Палатинские ворота — вас поразит живое свидетельство времен Римской империи, сохранившееся в отличном состоянии до наших дней.
- Собор Иоанна Крестителя — я расскажу о знаменитой туринской Плащанице, которая хранится в стенах собора.
- Королевская церковь Сан Лоренцо — вы увидите фасад, похожий на дворец. В церкви первый раз в Турине выставлялась Плащаница, а сейчас здесь хранится ее копия.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, поэтому рекомендую одеть удобную обувь
- Во время экскурсии мы не посещаем музеи и дворцы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Турине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 647 туристов
Первый раз я увидела Турин в 2008 году, и моё сердце осталось в этом загадочном городе. Живу здесь c 2013 года, изучаю историю и гастрономические традиции Италии, в частности Пьемонта. Получила лицензию гида-сопровождающего. Совместно с российским телевизионным каналом создала видеопутеводитель по Турину. На прогулках я помогаю путешественникам влюбиться в этот прекрасный город раз и навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 113 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Пожалуй, это лучшая экскурсия из тех, которые я посетила. Присоединяюсь ко всем предыдущим отзывам, могу все повторить, но зачем? К посещению очень рекомендую. Если попадете на эту прогулку с Олесей,
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V
Экскурсия по Турину с Олесей стала одним из самых ярких впечатлений нашей поездки! Олеся — замечательный гид, который умеет легко и интересно рассказывать даже о самых сложных исторических моментах.
Турин открылся
Турин открылся
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Экскурсия очень понравилась, много интересной информации, чувствуется, что Олеся любит свой город и очень много знает о нем. Олеся предоставила много заранее подготовленных полезных рекомендаций для пребывания в Турине, В конце экскурсии было приятно получить милую открытку на память
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А
Это был фантастический день в Турине. Спасибо Олесе за такое погружение. На понравилась экскурсия! Интересно, местами даже вкусно. Один день мало, приезжайте на подольше. Вернемся обязательно. Но такой один день стоит нескольких))
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Наша семья получила настоящее удовольствие от прогулки с Олесей по Турину. Мы посетили не только основные городские достопримечательности, но и объекты, которые скрываются в двориках, находящихся чуть в стороне от
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Турин впечатлил и спасибо за это Олесе. Было интересно, мы перебегали по эпохам
Ещё Олеся поделилась гайдами по ресторанам и достопримечательностям. До тура мы как раз успели попробовать из пьемонтской кухни благодаря ее гайдам.
Обязательно забежим и на других туры Олеси в следующую поездку
Ещё Олеся поделилась гайдами по ресторанам и достопримечательностям. До тура мы как раз успели попробовать из пьемонтской кухни благодаря ее гайдам.
Обязательно забежим и на других туры Олеси в следующую поездку
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