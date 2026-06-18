14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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типичных туристических маршрутов. Олеся прекрасно чувствует группу и умеет подстраиваться под уровень ее знаний и заинтересованности. Мы задавали много вопросов относительно культуры и истории, и она ответила на все из них, даже не смотря на то, что наша экскурсия в итоге заняла немного больше времени чем планировалось. Она так же помогла определиться с планами после нашей встречи и днем ранее, подсказав, что можно еще посмотреть, что не вошло в программу экскурсии. А также благодаря ее авторскому гиду мы легко нашли заведение, в котором недорого и очень вкусно поужинали блюдами местной Пьемонтской кухни в очень уютной атмосфере и с прекрасным обслуживанием. Однозначно рекомендую Олесю в качестве гида по Турину!