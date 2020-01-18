14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

«Визитные карточки» города Я покажу вам Турин глазами влюбленного в него человека. В программе экскурсии:
Королевский дворец — резиденция Савойской династии. Я расскажу истории из жизни членов этого старинного рода.
Дворец Мадама — вас впечатлит красивый фасад в стиле барокко и тыльная сторона, похожая на средневековый замок. Сейчас во дворце находится Музей античного искусства.
Моле Антонеллиана — символ Турина. Вы узнаете его изначальное и нынешнее предназначение.
Площадь Сан-Карло — одна из главных площадей Турина, которую местные жители называют «салоном» города. Я покажу расположенные на ней исторические кафе и памятник, посвященный герцогу Эммануилу Филиберто, благодаря которому Турин стал столицей Савойского герцогства.
Египетский музей, который обладает большой коллекцией артефактов и является вторым по значимости после каирского музея.
Дворец Каpиньанo — вы узнаете, что такое «пьемонтское барокко» и какой из итальянских правителей появился на свет во дворце.
Палантийские ворота — вас поразит живое свидетельство времен Римской империи, сохранившееся в отличном состоянии до наших дней.
Собор Иоанна Крестителя — я расскажу о знаменитой туринской Плащанице, которая хранится в стенах собора.
Королевская церковь Сан Лоренцо — вы увидите изумительный фасад, похожий на дворец. В церкви первый раз в Турине выставлялась Плащаница, а сейчас здесь хранится ее копия.
Во время прогулки, по желанию, вы сможете продегустировать в историческом кафе традиционный туринский напиток «бичерин» на основе шоколада, кофе и сливок.
Организационные детали
Дегустация напитка не включена в стоимость экскурсии.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Первый раз я увидела Турин в 2008 году, и мое сердце осталось в этом загадочном городе. Более 5 лет я живу в нем, изучаю историю, архитектуру и гастрономические традиции Италии, в частности, Пьемонта. В 2018 году совместно с российским телевизионным каналом создала видеопутеводитель по Турину. На прогулках я помогаю путешественникам влюбиться в этот прекрасный город раз и навсегда!
Хотим выразить благодарность гиду Олесе за проведенную экскурсию по Турину. Рады, что не ошиблись с выбором гида. Было очень интересно и познавательно. Олеся необыкновенно корректная, прекрасный рассказчик, мы получили ответы на все наши вопросы. Благодаря Олесе за короткий период мы посетили максимальное количество достопримечательностей. Олеся помогла нам с Программой самостоятельных экскурсией и приобретением билетов в музеи и галереи. Также Олеся дала ценные советы, в том числе и о гастрономических заведениях Турина. Мы остались очень довольны!
Станислава
5 января 2020
04.01.20 были на экскурсии Турин-первое знакомство проводила гид Олеся. Нам все очень понравилось. Олеся очень интересно все рассказывала. Сразу видно, что она влюблена в Турин. 4 часа прошли как одна минута, жалко было расставаться. Огромное спасибо. Всем советую гида Олесю.
Ольга
24 декабря 2019
Олеся- прекрасный гид и замечательный человек. Экскурсия была очень интересной, проведена была на одном дыхании, время пролетело мгновенно. Центр города после экскурсии стал как на ладони... доброжелательная, очень позитивная Олеся помогла нам распланировать и все оставшиеся дни в Турине. Огромное спасибо!
Елена
4 декабря 2019
Большое спасибо Олесе за познавательную и интересную экскурсию по городу!
Юрий
5 октября 2019
Нам понравилась экскурсия по Турину. Олеся - наш гид - встретила нас у вагона поезда. Рассказала много интересного. Прошли по старой части города, впечатляют длинные галереи, большие площади, интересная история города. Город нас очаровал, в том числе и экскурсией Олеси.
Ирина и Юрий (Москва)
Алексей
6 мая 2019
Все прошло на высочайшем уровне! Испортившаяся погода была с лихвой компенсирована чуткостью и внимательным отношением к нам со стороны гида Олеси. Как очень пропитанный знаток своего города, Олеся нам раскрыла всю его суть и прежнее значение. Прогулка понравилась каждому из нашей семьи. Олеся была внимательна к каждому из нас с учетом нашего возраста. А после - еще и снабдила нас исчерпывающими инструкциями и рекомендациями на второй день нашего самостоятельного пребывания.
Спасибо большое!!!
Наталья
4 мая 2019
Гид молодец, очень интересно, время прошло с удовольствием, очень позновательно
Wal
20 апреля 2019
Замечательная экскурсия и прекрасный гид Олеся! Более трех часов пролетели на одном дыхании. Великолепная подача информации, внимательное отношение к слушателям, высокий профессионализм и любовь гида к своему гроду, которую она передала нам! Отдельное спасибо Олесе за дополнительную информацию о пьемонтской кухне и о ресторанах Турина, что позволило нам еще ближе познакомиться с городом! Еще раз искренне благодарим гида за познавательную экскурсию и эстетическое удовольствие! Рекомендуем всем гостям Турина воспользоваться услугами Олеси!
Наталия
18 апреля 2019
Олеся замечательный гид! Очень интересный маршрут по основным достопримечательностям Турина. Помимо экскурсии, Олеся прислала нам свои рекомендации по кухне Пьемонта, что сильно облегчило нам выбор в ресторанах! Обязательно будем рекомендовать Олесю друзьям и, если будем в Турине снова, обратимся к ней за экскурсией опять. Большое спасибо. Яков и Наталия
Елена
19 марта 2019
Были в Турине впервые. Очень благодарны гиду Олесе за экскурсию. Сразу чувствуется, что человек влюблен в свой город и передает кусочек своего сердца вам. С историей Турину повезло, дочь внимательно запоминала смену правителей и событий) А нам понравился вкус шоколада в историческом кафе, которое посетили по ходу экскурсии. Замечательное знакомство с Турином! Особенно восхитило стремление Олеси за короткое время показать нам ВСЕ замечательное в городе. Она умудрилась вложить в нас и историю, и архитектуру, и кулинарию, и цвет, и воздух, и настроение))) Лучший гид в Турине!!!
Погрузиться в нескучные сюжеты темной и светлой сторон города
Мистики говорят, что Турин составляет один треугольник белой магии с Лионом и Прагой и черной магии — с Лондоном и Сан-Франциско. Здесь побывали Нострадамус, Парацельс и граф Калиостро. Здесь на ваших глазах оживут истории о масонах, алхимиках, ведьмах и божественных чудесах. Легенды и тайные знаки откроют необычный Турин!
Исследовать must-see места, узнать их истории и уловить дух древнего города
Чтобы проникнуться Турином, не хватит и целой жизни, но мы попробуем изучить его за пару часов! Я стану вашим проводником в жизнь города, который стал первой столицей объединённой Италии. Покажу его лучшие точки и расскажу их истории. Прошлое Турина и его современность откроются на моей экскурсии.
Открыть лучшие ракурсы города, любопытные факты из его жизни и уютное заведение с лучшим аперитивом
На заходе солнца мистический и элегантный Турин обретает особое очарование. На прогулке по его старинным местам вы услышите о знаковых дворцах и площадях, предсказаниях Нострадамуса и исторических кафе. Поднявшись на холм, взглянете на город и Альпы «как с открытки», а в нетуристическом ресторанчике завершите вечер лучшим местным аперитивом.
Легкая ознакомительная прогулка по первой столице Италии
Турин — удивительный город с изящной архитектурой, альпийскими видами и длинными арками вдоль центральных улиц. Я расскажу, что больше всего впечатлило здесь Ницше, чем Турин похож на Францию, откуда в нем столько мистики и почему именно он стал родиной шоколада. А еще научу вас полезным итальянским словам, покажу «визитные карточки» города и отведу к быку, приносящему удачу!
Исследовать главные достопримечательности одного из самых загадочных и красивых городов Италии
Вы пройдете по знаковым местам волшебного Турина, расположенного у подножия Альп. Насладитесь элегантной архитектурой, оцените работу лучших мастеров эпохи барокко и продегустируете традиционный местный напиток в старинной кофейне.
История города в его церквях, дворцах и площадях — индивидуальная обзорная прогулка
Я постараюсь открыть для вас красоту и достоинства Турина в его основных достопримечательностях и в неприметных деталях, проведу экскурс в историю, расскажу о местных особенностях и нравах, о развитии города в наши дни.
«Осадить» город и увидеть всё самое интересное на его улицах и в музеях
Узнать всё про Турин, его ритм и образ жизни — вот зачем стоит идти со мной на экскурсию! Вы погрузитесь в историю города, посетите со мной интереснейшие музеи мира, попробуете вина Пьемонта, увидите причудливый дворец — гибрид барокко и средневековой крепости — и прочувствуете Турин как место, где всё самое лучшее!