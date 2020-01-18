14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Были в Турине впервые. Очень благодарны гиду Олесе за экскурсию. Сразу чувствуется, что человек влюблен в свой город и передает кусочек своего сердца вам. С историей Турину повезло, дочь внимательно запоминала смену правителей и событий) А нам понравился вкус шоколада в историческом кафе, которое посетили по ходу экскурсии. Замечательное знакомство с Турином! Особенно восхитило стремление Олеси за короткое время показать нам ВСЕ замечательное в городе. Она умудрилась вложить в нас и историю, и архитектуру, и кулинарию, и цвет, и воздух, и настроение))) Лучший гид в Турине!!!