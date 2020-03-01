Обзорные экскурсии в Турине

Турин - это первая столица Италии, родина итальянского кинематографа, вермута, шоколада, прекрасных вин, сладких десертов, город автомобилей и музеев. Приглашаю вас открыть для себя один из самых элегантных городов Европы, узнать его историю и совершить прогулку по историческому центру вместе со мной.

Программа

Вы посетите самые прекрасные церкви города: Кафедральный собор, хранящий главную святыню христианского мира – Туринскую Плащаницу, королевскую церковь Сан Лоренсо, самую большую церковь в городе Сан Филиппо Нери. Миллионы паломников со всего мира приезжают в Турин, чтобы склонится в молитве перед Плащаницей. Я расскажу вам её историю, какой путь она проделала прежде чем оказаться в Турине. Мы поговорим о тайнах и легендах города, посетим королевскую церковь Св. Лаврентия, творение удивительного мастера Гуарини, площадь Кастелло – историческое и политическое “сердце города”, площадь Св. Карла, увидим дворец, где родился первый король Италии, и многое другое.

До встречи в Турине!