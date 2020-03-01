Обзорные экскурсии в Турине

Вы посетите самые прекрасные церкви города: Кафедральный собор, хранящий главную святыню христианского мира – Туринскую Плащаницу, королевскую церковь Сан Лоренсо, самую большую церковь в городе Сан Филиппо Нери. Миллионы паломников со всего мира приезжают в Турин, чтобы склонится в молитве перед Плащаницей. Я расскажу вам её историю, какой путь она проделала прежде чем оказаться в Турине. Мы поговорим о тайнах и легендах города, посетим королевскую церковь Св. Лаврентия, творение удивительного мастера Гуарини, площадь Кастелло – историческое и политическое “сердце города”, площадь Св. Карла, увидим дворец, где родился первый король Италии, и многое другое.
До встречи в Турине!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Piazza Castello 215, Torino.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Альмира. Я профессиональный экскурсовод и переводчик итальянского языка.
Я много лет живу и работаю в Турине и получаю огромное удовольствие от своей работы!
Я помогу вам окунуться в атмосферу настоящей итальянской жизни, подробно расскажу о культуре, истории и традициях этой страны. Познакомлю с особенностями национальной кухни, деликатесов и виноделия. С нетерпением жду нашей встречи на севере Италии!
Исследовать must-see места, узнать их истории и уловить дух древнего города
Чтобы проникнуться Турином, не хватит и целой жизни, но мы попробуем изучить его за пару часов! Я стану вашим проводником в жизнь города, который стал первой столицей объединённой Италии. Покажу его лучшие точки и расскажу их истории. Прошлое Турина и его современность откроются на моей экскурсии.
Легкая ознакомительная прогулка по первой столице Италии
Турин — удивительный город с изящной архитектурой, альпийскими видами и длинными арками вдоль центральных улиц. Я расскажу, что больше всего впечатлило здесь Ницше, чем Турин похож на Францию, откуда в нем столько мистики и почему именно он стал родиной шоколада. А еще научу вас полезным итальянским словам, покажу «визитные карточки» города и отведу к быку, приносящему удачу!
Открыть лучшие ракурсы города, любопытные факты из его жизни и уютное заведение с лучшим аперитивом
На заходе солнца мистический и элегантный Турин обретает особое очарование. На прогулке по его старинным местам вы услышите о знаковых дворцах и площадях, предсказаниях Нострадамуса и исторических кафе. Поднявшись на холм, взглянете на город и Альпы «как с открытки», а в нетуристическом ресторанчике завершите вечер лучшим местным аперитивом.
Увидеть знаковые места и раскрыть загадочный характер первой итальянской столицы
Вы прогуляетесь по центру города и, в зависимости от сезона, увидите снежные шапки альпийских гор или зеленые холмы, переливающиеся изумрудом на солнце. Я расскажу легенды, мифы и тайны Турина и покажу его главные достопримечательности: Палантийские ворота, площадь Сан-Карло, Королевский дворец и многое другое. А еще попытаюсь доказать, что Турин не уступает по элегантности французской столице и местные жители недаром называют его «piccola Parigi» — маленький Париж.
Исследовать главные достопримечательности одного из самых загадочных и красивых городов Италии
Вы пройдете по знаковым местам волшебного Турина, расположенного у подножия Альп. Насладитесь элегантной архитектурой, оцените работу лучших мастеров эпохи барокко и продегустируете традиционный местный напиток в старинной кофейне.
История города в его церквях, дворцах и площадях — индивидуальная обзорная прогулка
Я постараюсь открыть для вас красоту и достоинства Турина в его основных достопримечательностях и в неприметных деталях, проведу экскурс в историю, расскажу о местных особенностях и нравах, о развитии города в наши дни.