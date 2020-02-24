39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Горный монастырь

Мы выедем из города прямо с утра и отправимся в монастырь Святого Михаила в регионе Пьемонт — он находится высоко в горах, а от великолепного вида на Турин — просто дух захватывает. А какая у него невероятная история: здесь пойдет речь и о пещерных людях, и о римлянах, кельтах, о монахах, о святых, о войнах, о чудесах и легендах — обо всем этом с удовольствием вам расскажу.

Деревня Эскиль и курорт Сестриер

Затем мы отправимся в средневековую деревню Эскиль, которая тоже многое повидала на своем веку — здесь находится военный форт времён Наполеона, работавший ещё во времена ВОВ. Погуляв здесь и изучив историю этих мест, отправимся в знаменитый итальянский курорт Сестриер — в нескольких километрах от французской границы. Здесь в 2006 году проходили многие этапы соревнований Олимпийских игр.

Французские Альпы — Бриансон

Так как Франция недалеко, грех не заехать в Бриансон — город-крепость во французских Альпах, а заодно и самый высокогорный город Европы. Это еще и героический город — в 1815 году он в течении трёх месяцев сопротивлялся натиску противников Наполеона. Существующие городские укрепления отнесены ЮНЕСКО к Всемирному наследию.