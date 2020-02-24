39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть 4 альпийские жемчужины и открыть другую Италию

Ирина
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Ирина – ваш гид
Заповедная природа, чистейший воздух, головокружительные ландшафты и интереснейшие населённые пункты — отправьтесь в путешествие по прекрасным итальянским Альпам! Вы побываете в монастыре Св.Михаила, откуда полюбуетесь панорамой Турина, заедете в средневековую деревню Эскиль, на куророт Сестриер и даже во Францию — в город-крепость Бриансон.

А я расскажу об истории каждого интересного места и особенностях северной Италии.
190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии39 отзывов
4.95
Из Турина в Альпы
Из Турина в Альпы

Что вас ожидает

Горный монастырь
Мы выедем из города прямо с утра и отправимся в монастырь Святого Михаила в регионе Пьемонт — он находится высоко в горах, а от великолепного вида на Турин — просто дух захватывает. А какая у него невероятная история: здесь пойдет речь и о пещерных людях, и о римлянах, кельтах, о монахах, о святых, о войнах, о чудесах и легендах — обо всем этом с удовольствием вам расскажу.

Деревня Эскиль и курорт Сестриер
Затем мы отправимся в средневековую деревню Эскиль, которая тоже многое повидала на своем веку — здесь находится военный форт времён Наполеона, работавший ещё во времена ВОВ. Погуляв здесь и изучив историю этих мест, отправимся в знаменитый итальянский курорт Сестриер — в нескольких километрах от французской границы. Здесь в 2006 году проходили многие этапы соревнований Олимпийских игр.

Французские Альпы — Бриансон
Так как Франция недалеко, грех не заехать в Бриансон — город-крепость во французских Альпах, а заодно и самый высокогорный город Европы. Это еще и героический город — в 1815 году он в течении трёх месяцев сопротивлялся натиску противников Наполеона. Существующие городские укрепления отнесены ЮНЕСКО к Всемирному наследию.

Организационные детали

Транспортные расходы не входят в стоимость экскурсии (стоимость обсуждается в переписке).

Из Турина в Альпы
Из Турина в Альпы
Из Турина в Альпы
Из Турина в Альпы
Из Турина в Альпы
Из Турина в Альпы
Из Турина в Альпы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Больше 20 лет я живу в Италии. Я настоящий фанат этой страны! Я люблю свою работу, люблю город в котором живу, не перестаю ежедневно удивляться разнообразию истории и культуры Италии. Буду рада и с вами поделиться этой любовью.
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39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Потрясающая поездка в Альпы. Ирина просто супер!
22 февраля 2020
Прекрасная гид Ирина помогает ощутить в полном мере атмосферу Пьемонта и Верхних Альп Прованса. Отличное знание страны Ириной делают экскурсию прекрасным путешествием в историю. Древние крепости и замки, местные деликатесы, ну и горы, чтоб может быть лучше? Однозначно советую! Спасибо, Ирина!
22 февраля 2020
Все прошло отлично! Очень понравилось))
15 февраля 2020
Экскурсия неплохая. Отличные виды, приятная атмосфера. Хотелось бы только по больше информации от гида во время поездки.
14 февраля 2020
Ездили по крутому серпантину с замечательной Ириной к монастырям Сан Микеле, Сан Антонио и в Бриансон. По пути посетили местные магазинчики и французский супермаркет. Сакра ди Сан Микеле - то, что нужно увидеть обязательно, а своим ходом или тургруппой на больших автобусах - добираться долго и страшно. Всем, кто любит горы и крутые виды - нужно ехать с Ириной. Спасибо за экскурсию!
9 января 2020
Рекомендую экскурсию для любителей роскошных видов, вкусняшек и седой старины)
Ирина - очень обаятельная и позитивная женщина, экскурсия прошла в душевной атмосфере.
Нам с супругой экскурсия очень понравилась. Благодаря Ирине остались замечательные воспоминания и фото. Маршрут хорошо продуман. Первая из основных локаций - бенедиктинское аббатство с 1000-летней историей, которое вдохновляло Умберто Эко в написании книги "Имя Розы". Далее были элементы гастро-тура с дегустацией сыров, остались неизгладимые впечатления, особенно от десертного лимонного сыра рикота и ещё горячей моцареллы буфало, которую с удовольствием запивали молодым вином. Бриансон порадовал стариной и роскошными горными видами. В завершении Ирина отвезла в супермаркет, где по смешным ценам можно приобрести уже французские сыры, фуа-гра и вина.
Вернувшись в Москву было чем порадовать родственников)
8 января 2020
Гид, который говорит на твоем языке и давно живет в этом городе - это находка! Ирина расскажет где купить самый вкусный сыр от производителя, Вы точно окупите поездку! Тоже самое с вином, французской выпечкой и фуагра! Что касается самой экскурсии - мы в восторге. Сами мы бы не доехали до таких красивейших и святых мест
6 января 2020
Отличный вариант занять целый день поездкой на природу. И не только для отдыха, но и с познавательной целью.
Ирина всегда была на связи, шла навстречу пожеланиям туристов, была гибкой при установлении даты и времени экскурсии, подстроила маршрут под возможности участников. Поездка оказалась очень увлекательной и однозначно может быть рекомендована.
2 января 2020
Ирина Куадджиа отличный гид, знает своё дело в совершенстве. Рекомендуем!
7 ноября 2019
Прекрасная поездка, великолепный гид! Полюбовались на живописные Альпы, погрузились в историю, прониклись тихой и величественной энергетикой монастыря Святого Михаила. Прогулка по высокогорному Бриансону показалась какой-то загадочно-кинематографической... И сразу опять погружение в красоту и притягательность альпийских пейзажей... При этом, благодаря Ирине, ты чувствуешь себя непринужденно, задаешь любые вопросы и, что характерно:), - получаешь ответы!
Узнали много интересного как про все места, что посетили, так и про Турин, итальянцев, их быт, традиции. Вкусно пообедали в ресторане по рекомендации Ирины. Вернулись в гостиницу довольные, с хорошим настроением. Спасибо, Ирина! Отдельные комплименты Вашему водительскому мастерству...
Ещё 29 отзывов

Ирина проводит ещё 4 экскурсии

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