Вы узнаете невесёлую историю 📖 основания сотканого из лоскутков суши города великим народом и увидите его самые главные достопримечательности 🏛️ храм Сан Марко, Дворец Дожей, мост Риальто, построенные в венецианском архитектурном стиле. Узнаете о развитии города, о могущественной Венецианской Республике и о других народах обогативших его культуру и историю, о местных ремесниках и их изделиях, известных всему миру. Почувствуете растворённый в воздухе венецианский романтический дух, который гуляет узкими недоступными улицами и ведёт то к прекрасным средневековым храмам и дворцам, то разнообразным мостам, которых насчитывается около четырёхсот. Ощутите уникальный нрав венецианского общества в средневековье и сегодня, знакомясь с интерессными историями. Вы сможете проникнуться любовью к городу – мечте и чувством восхищения навсегда.