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На свидание с Венецией!

Светлана
Светлана – Гид из Венеции
На свидание с Венецией!
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На свидание с Венецией!

Что вы увидите

  • Архитектурный ансамбль площади Сан Марко
  • мост Риальто
Вы узнаете невесёлую историю 📖 основания сотканого из лоскутков суши города великим народом и увидите его самые главные достопримечательности 🏛️ храм Сан Марко, Дворец Дожей, мост Риальто, построенные в венецианском архитектурном стиле. Узнаете о развитии города, о могущественной Венецианской Республике и о других народах обогативших его культуру и историю, о местных ремесниках и их изделиях, известных всему миру. Почувствуете растворённый в воздухе венецианский романтический дух, который гуляет узкими недоступными улицами и ведёт то к прекрасным средневековым храмам и дворцам, то разнообразным мостам, которых насчитывается около четырёхсот. Ощутите уникальный нрав венецианского общества в средневековье и сегодня, знакомясь с интерессными историями. Вы сможете проникнуться любовью к городу – мечте и чувством восхищения навсегда.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Стоимость еды. Спритц и чикетти 5-10 евро
Начало
🚩 Железнодорожный вокзал Санта Лучия.
Место завершения
🏁 Площадь Сан Марко.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана
Светлана
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