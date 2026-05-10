28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Увидели город таким, что захотелось стать местным жителем
Это путешествие объединяет историю, культуру и атмосферу праздника — именно такой Венецию хочется увезти в сердце. Я постараюсь открыть город во всей красе, помогу прочувствовать его уникальность и самобытность.
Вас ждут необычные факты о местных традициях, архитектуре и гастрономии, а также знакомство с укромными уголками, где живёт настоящая Венеция.
Я покажу вам Венецию во всей её красе — с её историей, архитектурой, традициями и скрытой повседневной жизнью. Вы узнаете не только о древних войнах и крестовых походах, но и о гастрономии, моде и привычках жителей этого уникального города.
Мы увидим:
Большой канал с его сотней дворцов и храмов
знаменитую площадь Святого Марка
укромные кварталы без туристов, где живут коренные венецианцы
средневековые «кварталы красных фонарей», мосты и улочки с необычными названиями
мастерскую гондол и редчайшую львиную пасть для доносов
величественные храмы с их тайнами и сокровищами;
лучший вид на Баччино Сан-Марко
История и тайны города
Я расскажу вам о рождении и закате Венецианской республики, о её уникальной архитектуре — «венецианской готике», а также о событиях, изменивших ход европейской истории. Вы узнаете:
откуда произошло название «Ломбарджини»
что скрывается за словом «цоколи»
как венецианки становились белокурыми красавицами
где начинался и заканчивался «позорный забег»
почему на палаццо Камерленги появились необычные барельефы
как возникли названия мостов Риальто, Грудей и Кулаков
кто и при каких обстоятельствах впервые приготовил карпаччо и коктейль беллини
Острова венецианской лагуны
Если захотите продолжить путешествие, маршрут можно расширить, включив в него острова лагуны. Каждый из них имеет особый характер:
Сан-Микеле — «остров мёртвых», знаменитое кладбище, где нашли покой Бродский, Дягилев и Стравинские
Мурано — родина венецианского стекла. Здесь работают форначи и мастерские легендарных стеклодувов, чьё искусство ценят во всём мире
Бурано — яркий рыбацкий городок с «падающей» колокольней и разноцветными домами, который славится кружевами и атмосферой праздника
Торчелло — колыбель венецианской цивилизации с древними храмами и византийскими мозаиками, признанными одними из лучших в Северной Италии
И, конечно, на каждом острове (кроме Сан-Микеле) можно отлично пообедать или поужинать в маленьких ресторанчиках, известных своей рыбной кухней.
В зависимости от ваших желаний и от того, что вы уже видели и хотите увидеть, я сккоректирую маршрут.
Организационные детали
Добраться до островов можно с помощью водного такси (катер) или доехать на речном трамвайчике (вапоретто)
Проезд и питание не входят в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2170 туристов
За время моего проживания в Венето я глубоко изучила историю, обычаи, нравы и характер этого удивительного региона, который был когда-то сильнейшим и богатейшим государством на территории современной Италии.
После длительного и серьезного изучения материала успешно сдала экзамены и получила официальную лицензию, необходимую для проведения экскурсий на территории Италии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 133 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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Сергей
Отличная поездка по двум островам венецианской лагуны - Бурано и Мурано.
Татьяна изначально дала нам выбор по виду транспорта, и если у вас есть такая возможность - выбирайте водное такси, не читать дальшеуменьшить
пожалеете! Параллельно Татьяна рассказывала про Венецию, ее историю и те острова, которые мы впоследствие посетили. Сам о. Бурано оказался крайне фотогеничной рыбацкой деревушкой по которой мы прогулялись с Татьяной по самым живописным маршрутам, выпили селект шприц и отправились на о. Мурано, где наблюдали вживую процесс изготовления изделий из стекла.
Всё прошло легко, весело и интересно. Рекомендуем!
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Ирина
Обе наши экскурсии с Татьяной (по Венеции и на острова), прошли великолепно! Татьяна знаток истории и интересный рассказчик, нам удалось окунуться в загадочный мир Венеции. В поездке на острова, по читать дальшеуменьшить
рекомендации Татьяны мы выбрали остров Сан-Микеле и остров Мурано, и не пожалели. Особенно хочу отметить, что стараниями Татьяны нам удалось посмотреть работу стеклодувов в вечернее время. Наша программа была насыщенной, возможность посетить остров была только после трех часов. Нас ждали, показали весь завораживающий процесс превращения песка в искусное изделие. После Мурано- Сан-Микель, остров-кладбище. И здесь интересный рассказ, тонкие детали, которых не найдешь в интернете. Тишина, покой и Бродский, Стравинские, Дягилев… Большое спасибо Татьяне за впечатления, за интересный рассказ. Всем рекомендуем!
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Н
Наталья
Татьяна сделала наше пребывание на островах венецианской лагуны незабываемым. Впервые побывали на фабрике мурманского стекла и посетили цветной городок Бурано. Все было очень интересно и красиво! однозначно рекомендую всем!
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Дмитрий
Нет лучшего гида для необычного города, чем Татьяна. Она покажет вам Венецию так, как не показывает никто. И проведет тайными тропами, и поможет избежать толп народа и влюбит вас и в город, и в себя. Брависсимо!
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Д
Дарья
Мы с супругом были в полном восторге от проведённой экскурсии, а если говорить совсем честно, то это лучшее, что случилось с нами в нашем путешествии по Италии. Татьяна влюбила нас в город, показала тайные тропинки, рассказали про историю и обычаи, показала знаковые места. Это было волшебно! Поэтому от всей души рекомендую гида и еще раз благодарю Татьяну за сказку, которую нам подарила)
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И
Инна
Оказалось что Венеция прекрасна и в проливной дождь!!! мы купили билеты на поезд 2 недели назад. За день, увидев прогноз погоды, решили взять гида, который сможет в такую погоду поднять читать дальшеуменьшить
наш боевой дух и возродить любовь к прекрасному. Буквально вечером накануне написали Татьяне, всё решилось за 5 минут. И на следующее утро мы встретились уже на вокзале в Венеции. Дождь лил как из ведра, мы в дождевиках и под зонтами ходили в свежей и акварельной Венеции, слушая увлекательные рассказы гида. Спасибо, Татьяне за возможность увидеть Венецию разную, не только стандартно туристическую. Нам с вами было душевно.
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