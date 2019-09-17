28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы увидим Большой канал, где находятся более 100 прекрасных дворцов и храмов, посетим знаменитую площадь Святого Марка, и, конечно, те укромные места без туристов, где живут коренные венецианцы. Тихо и очень красиво. Кварталы «красных фонарей» средневековой Венеции, мосты, улочки и площади с необыкновенными историями и названиями. Самый потрясающий вид на Баччино Сан Марко, истории и великолепные сокровища храмов, единственная львиная пасть для доносов, мастерская гондол, и многое другое.
Вы узнаете историю возникновения Венецианской республики, ее становления, расцвета и падения, особенности местной архитектуры (совершенно уникальной «венецианской готики»). Я расскажу о важнейших событиях, которые изменили ход истории: участии Венеции в четвертом крестовом походе, примирении Папы римского и Фридриха Барбароссы, войне с Генуей и турками и других.
А также вы услышите:
Кроме того, экскурсия может включать в себя посещение островов венецианской лагуны.
На всех островах (кроме кладбища, конечно) можно замечательно и очень вкусно пообедать или поужинать в ресторанчиках, которые славятся своей рыбной кухней.
В зависимости от ваших желаний и от того, что вы уже видели и хотите увидеть, я сккоректирую маршрут.