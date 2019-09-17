28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Краса Венеции и аутентичность ее островов на обзорной экскурсии

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Я постараюсь открыть для вас Венецию во всей ее красе, помогу прочувствовать ее уникальность и самобытность.

Вы узнаете все самое интересное о истории, архитектуре и традициях города — от древних войн и Крестовых походов до гастрономии и моды.
195 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии28 отзывов
4.82
Венеция и острова венецианской лагуны
Венеция и острова венецианской лагуны

Что вас ожидает

Мы увидим Большой канал, где находятся более 100 прекрасных дворцов и храмов, посетим знаменитую площадь Святого Марка, и, конечно, те укромные места без туристов, где живут коренные венецианцы. Тихо и очень красиво. Кварталы «красных фонарей» средневековой Венеции, мосты, улочки и площади с необыкновенными историями и названиями. Самый потрясающий вид на Баччино Сан Марко, истории и великолепные сокровища храмов, единственная львиная пасть для доносов, мастерская гондол, и многое другое.

Вы узнаете историю возникновения Венецианской республики, ее становления, расцвета и падения, особенности местной архитектуры (совершенно уникальной «венецианской готики»). Я расскажу о важнейших событиях, которые изменили ход истории: участии Венеции в четвертом крестовом походе, примирении Папы римского и Фридриха Барбароссы, войне с Генуей и турками и других.

А также вы услышите:

  • откуда пошло название «Ломбарджини»
  • что такое «цоколи»
  • как венецианские дамы становились белокурыми блондинками
  • где начинался и заканчивался «позорный забег»
  • откуда взялись оригинальные барельефы на палаццо Камерленги
  • как появились названия мостов Риальто, Грудей и Кулаков
  • где, когда и при каких обстоятельствах впервые приготовили карпаччо и беллини и почему они так называются

Кроме того, экскурсия может включать в себя посещение островов венецианской лагуны.

  • Остров Сан Микеле — первый на нашем пути — это остров мертвых, знаменитое венецианское кладбище, где покоятся и наши соотечественники — Бродский, Дягилев, Стравинские.
  • Далее остров Мурано, где находятся мастерские и заводы (форначи) по изготовлению известного на весь мир венецианского стекла и великолепные галереи произведений искусства легендарных мастеров-стеклодувов. Вы понаблюдаете за их работой под подробный рассказ о техниках и особенностях и даже поучаствуете в процессе!
  • Остров Бурано — сказочный городок рыбаков и кружевниц, с «падающей» колокольней и разноцветными маленькими домиками, которые поражают нас своей яркостью и очарованием, создают атмосферу праздника.
  • Остров Торчелло — колыбель венецианской цивилизации. Там находятся два древнейших храма с удивительными византийскими мозаиками, лучшими в северной Италии.

На всех островах (кроме кладбища, конечно) можно замечательно и очень вкусно пообедать или поужинать в ресторанчиках, которые славятся своей рыбной кухней.

В зависимости от ваших желаний и от того, что вы уже видели и хотите увидеть, я сккоректирую маршрут.

Организационные детали

  • Добраться до островов можно с помощью водного такси (катер) или доехать на речном трамвайчике (вапоретто)
  • Проезд и питание не входят в стоимость
Венеция и острова венецианской лагуны
Венеция и острова венецианской лагуны
Венеция и острова венецианской лагуны
Венеция и острова венецианской лагуны
Венеция и острова венецианской лагуны
Венеция и острова венецианской лагуны
Венеция и острова венецианской лагуны
Венеция и острова венецианской лагуны
Венеция и острова венецианской лагуны
Венеция и острова венецианской лагуны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
За время моего проживания в Венето я глубоко изучила историю, обычаи, нравы и характер этого удивительного региона, который был когда-то сильнейшим и богатейшим государством на территории современной Италии. После длительного и серьезного изучения материала успешно сдала экзамены и получила официальную лицензию, необходимую для проведения экскурсий на территории Италии.
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 сентября 2019
Экскурсия была насыщенной, гид максимально информативно, 3 часа пролетели довольно незаметно.
Татьяна с юмором и не перегружая датами поделилась историей и всем тем, что нужно знать туристу на экскурсии!!
15 августа 2019
Гид Татьяна, группа была маленькая из 5 человек. По островам решили не ездить. Слишком много времени потребовалось бы. Решили сделать акцент на самом городе. Посмотрели знаковые места. Очень удобно передвигались на морском трамвае вопоретто. Татьяна выбрала замечательные пути передвижения по улочкам в тени, посмотрели потайные уголки Венеции. Очень интересно рассказывала и отвечала на вопросы. Поднимались на смотровую площадку Бенеттона. И увидели Венецию сверху. За 3 часа почти не утомились. Время просто пролетело! По окончании экскурсии Татьяна проводила нас на вопоретто, помогла купить билет, сказала как найти дорогу. Очень приятный в общении человек. Спасибо ей огромное за прекрасно проведенное время!
15 июня 2019
Экскурсия нам очень понравилась! Маршрут Татьяна составляет так изящно, что вам кажется, что этот город только для вас! Вы избегаете толп туристов и можете спокойно наслаждаться красотой города!
6 сентября 2018
Супер экскурсия, Татьяна спланировала очень удобный и интересный маршрут. Нам все понравилось, рекомендуем однозначно.
3 августа 2018
Мы брали экскурсию на двоих, поэтому легко изменили маршрут в середине, исходя из наших личных предпочтений.
Информация была подана лаконично, понять о и в достаточном объеме.
31 июля 2018
Очень познавательная и интересная экскурсия!!!
11 июня 2018
Гид Татьяна была великолепна на первой экскурсии за что и получила хорошие чаевые. А вот дальше что то произошло. Мы договорились о второй экскурсии на следующий день. В назначенное время мы набрали номер телефона и услышали что она задержалась с экскурсантами и не сможет встретиться с нами раньше 4-5 часов. Мы находились в Венеции на жаре с 11 утра и нам предложили погулять ещё 3 часика. Очень ненадёжный человек. Поэтому мы даже не знаем как оценить это поведение. С одной стороны прекрасный гид, с другой такое поведение. День был испорчен.
6 июня 2018
Спасибо большое, отличный гид! И отличный маршрут!!
22 мая 2018
Экскурсия отличная, рекомендую
23 апреля 2018
Спасибо Татьяне за новый взгляд на Венецию :) всех благ !
Ещё 18 отзывов

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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