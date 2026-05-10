28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Это путешествие объединяет историю, культуру и атмосферу праздника — именно такой Венецию хочется увезти в сердце. Я постараюсь открыть город во всей красе, помогу прочувствовать его уникальность и самобытность. Вас ждут необычные факты о местных традициях, архитектуре и гастрономии, а также знакомство с укромными уголками, где живёт настоящая Венеция.

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Описание экскурсии

Я покажу вам Венецию во всей её красе — с её историей, архитектурой, традициями и скрытой повседневной жизнью. Вы узнаете не только о древних войнах и крестовых походах, но и о гастрономии, моде и привычках жителей этого уникального города.

Мы увидим:

Большой канал с его сотней дворцов и храмов

с его сотней дворцов и храмов знаменитую площадь Святого Марка

укромные кварталы без туристов , где живут коренные венецианцы

, где живут коренные венецианцы средневековые «кварталы красных фонарей» , мосты и улочки с необычными названиями

, мосты и улочки с необычными названиями мастерскую гондол и редчайшую львиную пасть для доносов

и редчайшую львиную пасть для доносов величественные храмы с их тайнами и сокровищами;

с их тайнами и сокровищами; лучший вид на Баччино Сан-Марко

История и тайны города

Я расскажу вам о рождении и закате Венецианской республики, о её уникальной архитектуре — «венецианской готике», а также о событиях, изменивших ход европейской истории. Вы узнаете:

откуда произошло название «Ломбарджини»

что скрывается за словом «цоколи»

как венецианки становились белокурыми красавицами

где начинался и заканчивался «позорный забег»

почему на палаццо Камерленги появились необычные барельефы

как возникли названия мостов Риальто, Грудей и Кулаков

кто и при каких обстоятельствах впервые приготовил карпаччо и коктейль беллини

Острова венецианской лагуны

Если захотите продолжить путешествие, маршрут можно расширить, включив в него острова лагуны. Каждый из них имеет особый характер:

Сан-Микеле — «остров мёртвых», знаменитое кладбище, где нашли покой Бродский, Дягилев и Стравинские

Мурано — родина венецианского стекла. Здесь работают форначи и мастерские легендарных стеклодувов, чьё искусство ценят во всём мире

Бурано — яркий рыбацкий городок с «падающей» колокольней и разноцветными домами, который славится кружевами и атмосферой праздника

Торчелло — колыбель венецианской цивилизации с древними храмами и византийскими мозаиками, признанными одними из лучших в Северной Италии

И, конечно, на каждом острове (кроме Сан-Микеле) можно отлично пообедать или поужинать в маленьких ресторанчиках, известных своей рыбной кухней.

В зависимости от ваших желаний и от того, что вы уже видели и хотите увидеть, я сккоректирую маршрут.

Организационные детали