28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы увидим Большой канал, где находятся более 100 прекрасных дворцов и храмов, посетим знаменитую площадь Святого Марка, и, конечно, те укромные места без туристов, где живут коренные венецианцы. Тихо и очень красиво. Кварталы «красных фонарей» средневековой Венеции, мосты, улочки и площади с необыкновенными историями и названиями. Самый потрясающий вид на Баччино Сан Марко, истории и великолепные сокровища храмов, единственная львиная пасть для доносов, мастерская гондол, и многое другое.

Вы узнаете историю возникновения Венецианской республики, ее становления, расцвета и падения, особенности местной архитектуры (совершенно уникальной «венецианской готики»). Я расскажу о важнейших событиях, которые изменили ход истории: участии Венеции в четвертом крестовом походе, примирении Папы римского и Фридриха Барбароссы, войне с Генуей и турками и других.

А также вы услышите:

откуда пошло название «Ломбарджини»

что такое «цоколи»

как венецианские дамы становились белокурыми блондинками

где начинался и заканчивался «позорный забег»

откуда взялись оригинальные барельефы на палаццо Камерленги

как появились названия мостов Риальто, Грудей и Кулаков

где, когда и при каких обстоятельствах впервые приготовили карпаччо и беллини и почему они так называются

Кроме того, экскурсия может включать в себя посещение островов венецианской лагуны.

Остров Сан Микеле — первый на нашем пути — это остров мертвых, знаменитое венецианское кладбище, где покоятся и наши соотечественники — Бродский, Дягилев, Стравинские.

Далее остров Мурано, где находятся мастерские и заводы (форначи) по изготовлению известного на весь мир венецианского стекла и великолепные галереи произведений искусства легендарных мастеров-стеклодувов. Вы понаблюдаете за их работой под подробный рассказ о техниках и особенностях и даже поучаствуете в процессе!

Остров Бурано — сказочный городок рыбаков и кружевниц, с «падающей» колокольней и разноцветными маленькими домиками, которые поражают нас своей яркостью и очарованием, создают атмосферу праздника.

Остров Торчелло — колыбель венецианской цивилизации. Там находятся два древнейших храма с удивительными византийскими мозаиками, лучшими в северной Италии.

На всех островах (кроме кладбища, конечно) можно замечательно и очень вкусно пообедать или поужинать в ресторанчиках, которые славятся своей рыбной кухней.

В зависимости от ваших желаний и от того, что вы уже видели и хотите увидеть, я сккоректирую маршрут.