127 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия помогла увидеть действительно живую Венецию. Оскар принял и полюбил этот город, и стремится показать Венецию глазами вот такого - влюблённого в историю и современность жителя. Экскурсию отличает экспрессия, энергия и живая заинтересованность гида в удобстве слушателя. Оскар умеет подать материал очень нестандартно и запоминающиеся. Хочется отметить, что экскурсовод собирает сведения в самых разных источниках: учёных трудах, консультациях со знатоками, СМИ и в живом общении с представителями тех профессий, которые стали легендарно известными за пределами Венеции - гондольерами, мастерами-стеклодувами и др. Все это наполняет его рассказ не только реальными фактами, но и интересными историями, передающимися из поколения в поколение легендами. А ещё у его экскурсии отчётливо «музыкальное» лицо - Оскар любит не только Венецию, но и свою профессию оперного певца и увлекательно рассказывает об этой стороне жизни города.

И в завершение хочу сказать, что Оскар подстраивает маршрут экскурсии под своих клиентов, учитывает пожелания и помогает массой дельных советов.

Спасибо большое, Оскар, за незабываемую - живую - экскурсию по живой Венеции!