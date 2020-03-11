127 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Легкая, творческая и душевная прогулка по Венеции в компании оперного певца

Оскар
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Оскар – ваш гид
Это не столько экскурсия, сколько лёгкая, живая, творческая, душевная прогулка по Венеции.

Никаких излишеств! Тонкое сочетание истории, фактов, легенд, рассказов, юмора и музыки.

Со вкусом и отличным настроением, я познакомлю вас со знаковыми достопримечательностями и малолюдными чудесными уголками моего города.

Я постараюсь показать вам Венецию такой, какой люблю её сам и какой, надеюсь, полюбите вы!
От 169 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии127 отзывов
5
Живая Венеция
Живая Венеция

Что вас ожидает

  • Символы Венеции. Святой Марк, голуби, «cagalibri», нищие богачи, гондОлы (или гОндолы?)…
  • Как всё устроено. Сваи, мосты, каналы, наводнения, корабли…
  • Тайны. Почему известный Марио дель Монако отказался от покупки таинственного дворца «Ка Дарио»?
  • Музыка. Почему великий Верди говорит о премьере «Травиаты» как о полном фиаско и так ли это на самом деле?
  • Владения. Кому принадлежали масонская библиотека, богатые дворцы, коллекции монет и картин и почему всё это было потеряно?

И конечно же многое и многое другое!

Артур Саймонс говорил, что в Венеции любой реалист станет романтиком. Мне хочется, чтобы прогулка со мной не только влюбила бы вас в живой город с его историями и людьми, но и помогла забыть о заботах, раскрыть в себе лучшие эмоции и еще долго о них не забывать.

Организационные детали

  • Мы можем встретиться в вашем отеле или начать экскурсию от авто/железнодорожной станции
  • Дети старше 6 лет оплачиваются полностью. Моей задачей является заинтересовать не только взрослых, но и детей. И порой это гораздо сложнее.
Живая Венеция
Живая Венеция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оскар
Оскар
Живу в Италии 9 лет, окончил обучение в консерватории Венеции. Профессиональный оперный певец с музыкальным и актёрским образованием. Создатель сайта и канала на youtube про Италию. Люблю эту страну и помимо музыкальной карьеры питаю страсть к истории с творческой точки зрения — нескучной, небанальной. Показал Венецию многим людям (парам, семьям, друзьям...). Ни одного отрицательного отзыва.
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127 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Спасибо большое, Оскар, за экскурсию! С большим интересом и наслаждением (такой голос! :))) слушали всю экскурсию! Раскрыл тайны, показал места, которые явно сами не нашли бы! Видно, что Вы влюблены в Венецию и так же про нее рассказываете! Экскурсия прошла весело и непринужденно, время пролетело незаметно, но столько всего увидели и узнали! Спасибо!
21 февраля 2020
Оскар раскрыл для нас все восхитительные тайны утренней Венеции. Прекрасный рассказчик, интеллигентный эрудит, влюбленный в Венецию. Мы узнали самые интересные факты, самые красивые виды, самые уютные кафе. С большим интересом слушали и взрослые, и ребенок 7 лет. Помимо экскурсии мы получили от Оскара ценные рекомендации о том, что обязательно увидеть в Венеции, как спланировать визиты и прогулки с учетом особенностей Венеции в период карнавала. Определенно, начать поездку в Венецию с прогулки в сопровождении Оскара – идеальное решение!
30 января 2020
eto byla moja samaja uvlekatelnaja ekskursija!

Ja poznakomilas i vljubilas v Veneziju i ja poznakomulas s zamechatelnym i ochen interesnym chelovekom Oskarom! Ja objazatelno vernus eche v Veneziju i pobrozhu po eje volshebnym ulochkam.
I, konechno, ja snova obrachus k Oskaru s prosboj provesti ekskursiju!
15 января 2020
Экскурсия помогла увидеть действительно живую Венецию. Оскар принял и полюбил этот город, и стремится показать Венецию глазами вот такого - влюблённого в историю и современность жителя. Экскурсию отличает экспрессия, энергия и живая заинтересованность гида в удобстве слушателя. Оскар умеет подать материал очень нестандартно и запоминающиеся. Хочется отметить, что экскурсовод собирает сведения в самых разных источниках: учёных трудах, консультациях со знатоками, СМИ и в живом общении с представителями тех профессий, которые стали легендарно известными за пределами Венеции - гондольерами, мастерами-стеклодувами и др. Все это наполняет его рассказ не только реальными фактами, но и интересными историями, передающимися из поколения в поколение легендами. А ещё у его экскурсии отчётливо «музыкальное» лицо - Оскар любит не только Венецию, но и свою профессию оперного певца и увлекательно рассказывает об этой стороне жизни города.
И в завершение хочу сказать, что Оскар подстраивает маршрут экскурсии под своих клиентов, учитывает пожелания и помогает массой дельных советов.
Спасибо большое, Оскар, за незабываемую - живую - экскурсию по живой Венеции!
29 декабря 2019
Спасибо огромное Аскару за столь живой рассказ о Венеции. Это было очень познавательно и проникновенно.
Мария
3 декабря 2019
Благодарим Оскара за великолепную экскурсию!
В Венеции мы далеко не первый раз и уже брали экскурсии у других гидов.
Оскар очень интеллигентный молодой человек, очень любит Венецию!
И это не является его способом зарабатывания денег.
Очень душевно и интересно! Мы с мужем остались очень довольны экскурсией! В следующий раз обязательно обратимся к Оскару за новыми впечатлениями о Венеции.
12 ноября 2019
Прекрасная, интересная и нестандартная прогулка по Венеции! Оскар, действительно, передаёт дух города и его жителей! Взгляд на город с другого ракурса, много новых и неожиданных открытий! Время пролетело как один миг! А музыкальное образование Оскара позволило найти ответы на многие интересующие нас "оперные" вопросы! Ещё раз большое спасибо за замечательную экскурсию!
24 октября 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия! Хотя перед поездкой много читали и смотрели много видеоматериалов о Венеции, узнали для себя много нового. Красивый маршрут, интригующий рассказ, обширные знания по теме экскурсии, без сомнения порекомендовал бы эту экскурсию друзьям и знакомым.
23 октября 2019
Экскурсия с Оскаром была замечательная. Очень понравилась подача материала. Оскар провел нас по живописным местам без толпы туристов. Хорошо знает и любит Венецию. Обращает внимание на интересные детали. Очень понравился рассказ про рыбный рынок и вопрос,который задавал Оскар в программе Что? Чде? Когда? Очень рекомендуем.
22 октября 2019
Прогулка в 2,5 часа с Оскаром пролетела как одно мгновение. Оскар постарался наполнить экскурсию интересными фактами, без нагромождений датами и сухими фактами. Мы с мужем задержались, Оскар дождался нас и провёл экскурсию, нисколько не урезав ее продолжительность . Более того, по окончанию прогулки проводил нас в замечательный ресторан. Оскар, большое спасибо и до новых встреч!
Ещё 117 отзывов

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