127 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Живая Венеция

Очень лёгкое, душевное и при этом захватывающее знакомство с городом
Артур Саймонс сказал, что в Венеции любой реалист станет романтиком.

Мне хочется, чтобы наша прогулка не только познакомила вас с городом, его историями и людьми, но и помогла отвлечься от любых забот. Была лёгкой, живой, многогранной, нескучной. Я постараюсь показать вам Венецию такой, какой люблю её я. Надеюсь, что такую полюбите и вы!
5
224 отзыва
Живая Венеция
Живая Венеция
Живая Венеция

Описание экскурсии

  • Символы Венеции: Святой Марк, голуби, cagalibri, нищие богачи, мосты, каналы, гондОлы (или гОндолы?)
  • Знаковые достопримечательности и малолюдные уголки города
  • Тонкое сочетание истории, фактов, легенд, юмора и искусства
  • Секреты росписи и виды венецианских масок

Венецианские тайны. Вы узнаете:

  • почему все отказываются от покупки таинственного дворца «Ка Дарио»
  • как отличить настоящую маску от подделки
  • кому принадлежали масонская библиотека, богатые палаццо, коллекции монет и картин и почему всё это было потеряно

и многое другое!

Организационные детали

  • Мы можем встретиться в вашем отеле (если он находится вблизи от маршрута) или начать экскурсию в центре города или от ж/д станции
  • Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию. Я могу адаптировать подачу материала для детей старше 5 лет, однако отдельная детская программа не предусмотрена

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Варвара
Варвара — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1308 туристов
Живу в Италии много лет, получила итальянское образование: художественное и педагогическое, имею лицензию и работаю гидом по призванию души. С родным для меня «среднеазиатским» гостеприимством приму вас в Венеции. Люблю
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этот город и питаю страсть к истории и жизни с креативной точки зрения — нескучной, небанальной, интригующей. Показала Венецию сотням туристов, среди которых семьи, пары, блогеры-миллионники. У меня индивидуальный подход и авторские экскурсии. Все отзывы на 5 звёзд.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 224 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Варвара замечательная девушка и прекрасный экскурсовод. Она составила маршрут по Венеции без толп туристов, показала уголки Венеции, которые не найдешь самостоятельно. Детям 11 и 7 лет тоже понравилось. С удовольствием рекомендуем Варвару!!!
Варвара замечательная девушка и прекрасный экскурсовод. Она составила маршрут по Венеции без толп туристов, показала уголки
Варвара замечательная девушка и прекрасный экскурсовод. Она составила маршрут по Венеции без толп туристов, показала уголки
Варвара замечательная девушка и прекрасный экскурсовод. Она составила маршрут по Венеции без толп туристов, показала уголки
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Ю
Интересная прогулка по Венеции туристической и не только. Очень непринужденно, интересно, не перегружено. Хорошее знакомство с городом. Рекомендую 👍
Интересная прогулка по Венеции туристической и не только. Очень непринужденно, интересно, не перегружено. Хорошее знакомство с городом. Рекомендую 👍
Интересная прогулка по Венеции туристической и не только. Очень непринужденно, интересно, не перегружено. Хорошее знакомство с городом. Рекомендую 👍
Интересная прогулка по Венеции туристической и не только. Очень непринужденно, интересно, не перегружено. Хорошее знакомство с городом. Рекомендую 👍
Интересная прогулка по Венеции туристической и не только. Очень непринужденно, интересно, не перегружено. Хорошее знакомство с городом. Рекомендую 👍
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Е
С огромной благодарностью Варваре за чудесно проведенное время в Венеции! Варвара отличная рассказчица, прекрасный гид, прекрасная девушка, замечательный человек! смогла организовать наш досуг, раскрыла секреты города, дала массу ценных советов и провела сквозь время! СПАСИБО за прекрасное пред Новогоднее путешествие!
С огромной благодарностью Варваре за чудесно проведенное время в Венеции! Варвара отличная рассказчица, прекрасный гид, прекрасная
С огромной благодарностью Варваре за чудесно проведенное время в Венеции! Варвара отличная рассказчица, прекрасный гид, прекрасная
С огромной благодарностью Варваре за чудесно проведенное время в Венеции! Варвара отличная рассказчица, прекрасный гид, прекрасная
С огромной благодарностью Варваре за чудесно проведенное время в Венеции! Варвара отличная рассказчица, прекрасный гид, прекрасная
С огромной благодарностью Варваре за чудесно проведенное время в Венеции! Варвара отличная рассказчица, прекрасный гид, прекрасная
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Р
Спасибо, Варваре за увлекательную и содержательную экскурсию! Венеция прекрасна и удивительна!
Спасибо, Варваре за увлекательную и содержательную экскурсию! Венеция прекрасна и удивительна!
Спасибо, Варваре за увлекательную и содержательную экскурсию! Венеция прекрасна и удивительна!
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Ольга
Нам очень понравилась экскурсия с Варварой👍🏻 она отличный рассказчик и очень приятный человек. Отдельное спасибо за организацию экскурсии в соответствии с форс-мажорной ситуацией (я повредила ногу и передвигаться могла с трудом). Варвара также посоветовала как нам провести оставшееся в Венеции с пользой и удобством. спасибо!
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Яна
Огромное спасибо Варваре за экскурсию! Были в Венеции впервые, благодаря Варваре познакомились с городом и узнали очень много интересного о его жизни. Огромный плюс в том, что Варвара рассказывает не сухие исторические факты, которые можно прочитать в интернете, а о том, что могут знать только местные жители, и это делает экскурсию настоящим погружением в жизнь города.
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