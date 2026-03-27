127 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Т Татьяна Варвара замечательная девушка и прекрасный экскурсовод. Она составила маршрут по Венеции без толп туристов, показала уголки Венеции, которые не найдешь самостоятельно. Детям 11 и 7 лет тоже понравилось. С удовольствием рекомендуем Варвару!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия Интересная прогулка по Венеции туристической и не только. Очень непринужденно, интересно, не перегружено. Хорошее знакомство с городом. Рекомендую 👍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина С огромной благодарностью Варваре за чудесно проведенное время в Венеции! Варвара отличная рассказчица, прекрасный гид, прекрасная девушка, замечательный человек! смогла организовать наш досуг, раскрыла секреты города, дала массу ценных советов и провела сквозь время! СПАСИБО за прекрасное пред Новогоднее путешествие! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Р Руслан Спасибо, Варваре за увлекательную и содержательную экскурсию! Венеция прекрасна и удивительна! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ольга Нам очень понравилась экскурсия с Варварой👍🏻 она отличный рассказчик и очень приятный человек. Отдельное спасибо за организацию экскурсии в соответствии с форс-мажорной ситуацией (я повредила ногу и передвигаться могла с трудом). Варвара также посоветовала как нам провести оставшееся в Венеции с пользой и удобством. спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет